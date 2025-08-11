Alarmă de secetă în regiunea centrală din insula spaniolă Mallorca
G4Media, 11 august 2025 19:40
Penuria de apă din insula spaniolă Mallorca se apropie de un nivel de criză, informează DPA. Situaţia este mai gravă în zona Pla de Mallorca,... G4Media.ro.
Acum 5 minute
20:00
VIDEO Dacia Bigster, testată la viteză maximă pe Autobahn / Care este consumul instant în momentul de accelerație maximă # G4Media
Noua Dacia Bigster Hybrid 155 a fost pusă la încercare de către jurnaliștii de la canalul Outtop, într-un test pe autostrăzile germane. SUV-ul românesc, gândit ca o... G4Media.ro.
Acum 10 minute
19:50
Vinete umplute cu carne, gratinate la cuptor. O idee de cină inspirată din gastronomia mediteraneană dar sunt rețete similare și în cea turcă # G4Media
Vinete umplute cu carne, gătite la cuptor, moi în interior și crocante în exterior, delicioase, savuroase. Compoziția poate fi preponderent din carne și orez, dar... G4Media.ro.
Acum 30 minute
19:40
Acum o oră
19:20
Standard Liege e „un redutabil cameleon” sub conducerea lui Mircea Rednic, scrie presa belgiană # G4Media
„Flexibilitate, bun simț și valori: Standard al lui Rednic este un cameleon”, titrează site-ul radioteleviziunii RTBF în acest început de sezon, în care echipa din... G4Media.ro.
19:20
Președintele Aliev aprobă un ajutor energetic de 2 milioane de dolari pentru Kiev, după loviturile rusești asupra unor situri azere din Ucraina # G4Media
Președintele azer, Ilham Aliev, a semnat un ordin pe 11 august prin care alocă 2 milioane de dolari Ministerului Energiei din Azerbaidjan pentru a oferi... G4Media.ro.
19:10
Milioane de persoane, îndemnate să evacueze locuințele în sud-vestul Japoniei, în urma unor inundaţii importante şi alunecări de teren. Mai multe persoane sunt date dispărute # G4Media
Autorităţile japoneze au cerut luni câtorva milioane de persoane să-şi evacueze locuinţele din cauza unor inundaţii şi alunecări de teren care au avut loc în... G4Media.ro.
19:00
Microsoft Lens, soluția gratuită de scanare, va fi retrasă după 10 ani de succes / Aceasta va fi înlocuită de AI # G4Media
Microsoft anunță retragerea aplicației sale populare Microsoft Lens, un scanner mobil apreciat pentru simplitatea și eficiența sa, în favoarea unei soluții mai complexe bazate pe... G4Media.ro.
19:00
Trump va discuta cu liderii europeni într-un summit virtual de urgență înainte de discuțiile cu Putin din Alaska # G4Media
Președintele american Donald Trump va discuta cu liderii europeni, inclusiv președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unui summit virtual de urgență, miercuri, anunță Politico. Summitul... G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:40
VIDEO Radu Drăguşin, interviu la Londra, înainte de revenirea pe teren: „Am ştiut de la început că e ceva serios, a fost o perioadă foarte grea pentru mine” – VIDEO # G4Media
Radu Drăguşin se află în ultima etapă a recuperării după accidentarea la genunchi suferită în luna februarie. Fundaşul echipei naţionale a vorbit, luni, pentru FRF... G4Media.ro.
18:30
Bani direct din Rusia pentru răsturnarea puterii din Republica Moldova: oligarhul fugar Ilan Șor, adăpostit de regimul Putin, le promite 3.000 de dolari lunar protestatarilor antiguvernamentali # G4Media
Omul de afaceri fugar prorus Ilan Şor, adăpostit acum de regimul Putin la Moscova, a oferit plăţi în cuantum de 3.000 de dolari/lună cetăţenilor din... G4Media.ro.
18:30
Mișcare inedită în Spania: Federația a aprobat desfășurarea meciului Villareal – Barcelona la Miami în decembrie # G4Media
Federația Spaniolă de Fotbal a aprobat, luni, proiectul de relocare a meciului Villarreal – Barcelona din a 17-a etapă a La Liga, care ar urma... G4Media.ro.
18:00
Nu luați cele mai importante decizii în viață în funcție de sfaturile ChatGPT / O spune chiar Sam Altman, CEO-ul OpenAI # G4Media
Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a declarat recent că este neliniștit în legătură cu modul în care tot mai mulți oameni folosesc ChatGPT pentru a lua... G4Media.ro.
18:00
Trump anunță că va trimite Garda Națională în Washington DC: Orașul a fost „cucerit de bande violente și criminali însetați de sânge”, de „maniaci drogați și oameni fără adăpost” # G4Media
Președintele american Donald Trump anunță, într-o conferință de presă, că va trimite Garda Națională în Washington DC, pentru că orașul a fost „cucerit de bande... G4Media.ro.
18:00
Summitul din Alaska: Ce vor conveni Putin și Trump și de ce este greu de imaginat o persoană care ar beneficia mai mult de decât liderul de la Kremlin # G4Media
Vineri, 15 august, președinții SUA și Rusiei intenționează să se întâlnească personal pentru a discuta despre războiul din Ucraina și un posibil acord de pace.... G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:40
CEO-ul Mercedes-Benz critică planul UE de a interzice mașinile convenționale din 2035 / Källenius: „Trebuie să fim realiști” # G4Media
Directorul general al Mercedes, Ola Källenius, avertizează asupra unui colaps al pieței auto europene dacă interdicția privind mașinile noi cu motoare diesel și pe benzină... G4Media.ro.
17:40
ReporterIS: Statul a cumpărat la prețuri supraevaluate 1.300 de microbuze electrice cu fonduri din PNRR # G4Media
România a cumpărat din fonduri PNRR 1.300 de microbuze la prețul supraestimat de 200.000 de euro/bucată (fără TVA), arată o investigație ReporterIS.ro. Comisia Europeană calculase,... G4Media.ro.
17:30
Fondul suveran de investiții al Norvegiei își va vinde acțiunile deținute la 11 companii israeliene # G4Media
Fondul suveran de investiții al Norvegiei, cel mai mare din lume, a anunțat luni că își va vinde acțiunile deținute la 11 companii israeliene în... G4Media.ro.
17:20
Robert Cazanciuc: Titus Corlățean este ceea ce aşteaptă nu doar PSD, ci foarte mulţi români / Dacă proiectul lui nu va reuşi, întregul proiect social-democrat din România va eşua # G4Media
Senatorul social-democrat Robert Cazanciuc susţine candidatura lui Titus Corlăţean la preşedinţia PSD, exprimându-şi convingerea că acesta are „forţa” de a aduce partidul „la cotele mari... G4Media.ro.
17:00
BREAKING Serviciul de Securitate Cibernetică al R.Moldova anunță producerea unui „incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale” / Angajați ai instituției, suspectați de „complicitate la tentativele de sabotare și atac” # G4Media
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) al Republicii Moldova a anunțat, luni, producerea unui „incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra... G4Media.ro.
17:00
Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provizoriu, pentru un mandat de cinci luni / Candidaturile se depun până în 18 august # G4Media
Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provozoriu, pentru un mandat de 5 luni, candidaturile putând fi depuse până în 18 august, transmite... G4Media.ro.
17:00
Trei apeluri de finanțare prin fonduri europene deschise în Regiunea București-Ilfov, până în septembrie, pentru eficiență energetică și mobilitate urbană # G4Media
Trei apeluri de finanțare sunt deschise până la data de 1 septembrie, respectiv 11 septembrie, cu finanțare din Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, potrivit Buletinului regional... G4Media.ro.
17:00
Remco Evenepoel va fi al doilea cel mai bine plătit ciclist din lume după mutarea la Red Bull Bora Hansgrohe # G4Media
Remco Evenepoel va fi adus ca o piesă importantă în echipa Red Bull Bora Hansgrohe din anul 2026, iar valoarea contractului său confirmă acest lucru.... G4Media.ro.
16:40
Pisicile reduc riscul de infarct și AVC la oameni. Cum te poate ajuta pisica să trăiești mai mult / Știința îți va schimba modul în care privești animalele de companie # G4Media
După o zi lungă și stresantă, nimic nu este mai reconfortant decât să te relaxezi pe canapea cu pisica torcând în poală. Iubitorii de pisici știu că... G4Media.ro.
16:40
Autoritatea pentru Cercetare lansează competiția pe 2025 pentru manifestări științifice, fără a avea un buget clar stabilit cu care să o susțină # G4Media
Autoritatea Națională pentru Cercetare a anunțat, luni, deschiderea competiției pe 2025 pentru finanțarea manifestărilor științifice și a evenimentelor asociate, ce pot fi finanțate cu până la 100.000... G4Media.ro.
16:30
Eugen Tomac despre vacanța lui Nicușor Dan alături de Maia Sandu: Mesajul președintelui trebuie citit corect și clar – România și R. Moldova au un viitor comun de neclintit # G4Media
Europarlamentarul Eugen Tomac, unul dintre primii susținători ai lui Nicușor Dan în campania electorală din acest an, a declarat că vacanța președintelui în Republica Moldova... G4Media.ro.
16:30
16:30
16:20
Prețurile litiului au crescut semnificativ, după ce CATL a oprit operațiunile la o mină importantă din China / Mina reprezenta aproximativ 6% din producția globală de litiu # G4Media
Prețurile și stocurile de litiu au crescut luni, după ce gigantul producător de baterii CATL a oprit operațiunile la o mină importantă din China, alimentând... G4Media.ro.
16:20
VIDEO Turcia dezvăluie bomba termobarică Gazap, o armă convențională cu impact tactic aproape nuclear # G4Media
Turcia a dezvăluit recent Gazap, cea mai puternică bombă ne-nucleară din dotare, care îi oferă o capacitate de lovire aproape echivalentă cu cea a unei... G4Media.ro.
16:20
Macron: Planurile Israelului pentru Gaza sunt „un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent şi o accelerare către un război permanent” / Președintele Franței cere constituirea unei misiuni de stabilizare sub mandat ONU, care să permită securizarea Fâşiei Gaza # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a condamnat luni anunţul Israelului în legătură cu extinderea operaţiunii sale în Gaza, care, în opinia sa, constituie „un dezastru anunţat... G4Media.ro.
16:00
Vicepreședintele PSD Radu Moldovan: Corlăţean întruneşte condiţiile pentru a candida. Eu nu candidez pentru nicio funcţie # G4Media
Vicepreşedintele PSD Radu Moldovan consideră că Titus Corlăţean întruneşte condiţiile pentru a candida la şefia partidului şi spune că salută „orice tip de candidatură”, transmite... G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:50
15:50
Crystal Palace a pierdut apelul la TAS şi este retrogradată oficial din Europa League în Conference League # G4Media
Crystal Palace a pierdut apelul împotriva deciziei UEFA de a o retrograda din Europa League în Conference League (al treilea eşalon european) într-un caz care... G4Media.ro.
15:50
Scandalul decorării de către Klaus Iohannis a secretarei lui Marcel Vela: organizația civică Reset anunță că a câștigat definitiv procesul cu Administrația Prezidențială, care a trebuit să explice decizia # G4Media
Asociația Reset Iași a anunțat luni că că a câștigat definitiv procesul intentat Administrației Prezidențiale, care a fost obligată să explice de fostul președinte Klaus... G4Media.ro.
15:20
BAC 2025 Sesiunea de toamnă. Subiectele și baremele de la Limba română au fost publicate / Textul dramatic, cerință pentru eseul de la subiectul III # G4Media
Subiectele și baremele de corectare pentru proba scrisă la Limba și literatura română – Bacalaureat de toamnă 2025 au fost publicate de Ministerul Educației la ora... G4Media.ro.
15:20
Virgil Van Dijk, dezamăgit că momentul de reculegere pentru Diogo Jota și Andre Silva nu a fost respectat înaintea Community Shield # G4Media
Căpitanul lui Liverpool, Virgil Van Dijk, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de fanii lui Crystal Palace care au întrerupt minutul de reculegere în semn de omagiu... G4Media.ro.
15:20
15:20
VIDEO Răfuiala clanurilor pe străzile din Timișoara. Tânărul care a provocat intenționat un accident pe Podul Mihai Viteazul a fost arestat preventiv # G4Media
Un bărbat de 22 de ani, implicat în accidentul produs în weekend pe Podul Mihai Viteazul din Timișoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de... G4Media.ro.
15:10
15:10
Congresul PSD va fi organizat în toamna acestui an, anunță Grindeanu / Despre candidatura lui Corlățean: Un camarad vechi # G4Media
Congresul pentru alegerea președintelui PSD va fi organizat în toamna acestui an, a declarat luni liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu. PSD trebuie să “iasă... G4Media.ro.
15:00
VIDEO Două nave chineze care urmăreau o ambarcaţiune filipineză s-au ciocnit între ele în apele disputate din sudul Chinei # G4Media
Două nave chineze s-au ciocnit luni în timp ce urmăreau o navă filipineză în apele disputate din sudul Chinei, potrivit imaginilor furnizate de Paza de... G4Media.ro.
15:00
Clasamentul WTA: Care sunt locurile ocupate de sportivele din România / Victoria Mboko, salt uriaș după triumful de la Canadian Open # G4Media
Jaqueline Cristian ocupă locul 49 în ierarhia WTA odată cu actualizarea clasamentului, luni, cu 1.171 de puncte, după o urcare de trei poziții, fiind cea... G4Media.ro.
15:00
Zeci de incendii de pădure în Albania, afectată de un nou val de căldură / Incendii active în apropiere de stațiunea Saranda # G4Media
Pompierii şi militarii albanezi, ajutaţi de bombardiere de apă din mai multe ţări, luptau luni împotriva a zeci de incendii de vegetaţie, dintre care unele... G4Media.ro.
15:00
O femeie moare în fiecare săptămână ca victimă a violenței domestice / UDMR solicită o comisie parlamentară de anchetă # G4Media
Organizația de Femei a UDMR solicită crearea unei comisii parlamentare speciale de anchetă care să îmbunătățească instrumentele existente pentru combaterea violenței domestice, prin cooperare transpartinică,... G4Media.ro.
15:00
Grindeanu nu a pomenit nimic despre funeraliile lui Ion Iliescu, la finalul unei reuniuni a biroului permanent al PSD convocat pentru că USR a refuzat să participe la ceremoniile dedicate fostului președinte # G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu a pomenit nimic despre funeraliile lui Ion Iliescu, la finalul unei reuniuni a biroului permanent al partidului convocat... G4Media.ro.
14:50
Premierul Bolojan, către sindicatele profesorilor, după creșterea normei didactice: Va fi mai multă muncă pentru aceeași bani. Aceasta este realitatea. Suntem însă deschiși să facem simplificări în sistemul de învățământ / Nicio referire la cererile sindicatelor # G4Media
Reprezentanții celor trei mari federații sindicale din educație, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”,... G4Media.ro.
14:30
Grindeanu: PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de guvernare de adoptarea unui “pachet pentru eliminarea privilegiilor” # G4Media
PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de guvernare de adoptarea unui “pachet pentru eliminarea privilegiilor”, a declarat luni liderul interimar al partidului, la finalul unei... G4Media.ro.
14:30
Se circulă din nou în condiții normale pe drumul spre Poiana Brașov / O porțiune din drum s-a surpat în primăvară / Au fost turnați peste 50 de piloți din beton # G4Media
Sistemul de semaforizare a fost eliminat pe drumul ce duce spre Poiana Brașov, dat fiind că au fost încheiate lucrările de consolidare pentru porțiunea care... G4Media.ro.
14:30
Serghei Șoigu acuză Republica Moldova că va încerca falsificarea votului în diaspora. MAE de la Chişinău respinge categoric alegația: ”O nouă ingerinţă neacceptabilă” în afacerile interne # G4Media
Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu, a scris un articol intitulat „Moldova la răscruce”, publicat de agenţia rusă de stat RIA Novosti, în... G4Media.ro.
14:10
Conflict între Dan Șucu și președintele LFP Gino Iorgulescu – Acționarul majoritar de la Rapid îi cere demisia lui Iorgulescu / Răspunsul președintelui LFP # G4Media
Dan Șucu a stârnit un conflict cu Gino Iorgulescu după ce într-un comunicat trimis luni, acționarul majoritar al celor de la Rapid București îi cerea... G4Media.ro.
