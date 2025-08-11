Rusia vrea să înregistreze şi să monitorizeze toate dronele de pe teritoriul său

13:20

*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/radu-craciun-fondurile-de-pensii-private-sunt-foarte-lichide-si-nu-exista-probleme-cu-plata-pensiilor8221-00595650Radu Crăciun: 'Fondurile de pensii private sunt foarte lichide şi nu există probleme cu plata pensiilor and #8221;---*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/daniel-zamfir-este-un-fond-de-pensii-nu-un-fond-de-economii8221-48495657Daniel Zamfir: 'Este un fond de pensii, nu un fond de economii and #8221;---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/claudiu-nasui-8222statul-roman-obliga-fondurile-sa-foloseasca-banii-din-pilonul-ii-pentru-a-l-imprumuta8221-85495654Claudiu Năsui: and #8222;Statul român obligă fondurile să folosească banii din Pilonul II pentru a-l împrumuta pe el and #8221;---Premierul Ilie Bolojan a explicat că Guvernul nu folosesşte banii din Pilonul II, iar ASF a propus ca banii să poată fi scoşi, la ieşirea la pensie, în proporţie de 25 la sută, iar restul eşalonat, în următorii 10 ani, ca să and #8221;nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat and #8221;.