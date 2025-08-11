Alin Iacob, AURSF: Tendința la nivel european este de a oferi participanților la pensiile private mai multe opțiuni și de a le permite o retragere integrală a fondurilor; aceasta trebuie să fie și direcția pe care o va urma legislația națională
Financial Intelligence, 11 august 2025 19:40
Informațiile de care dispune Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare – AURSF arată că tendința la nivel european […]
Acum 30 minute
19:40
Alin Iacob, AURSF: Tendința la nivel european este de a oferi participanților la pensiile private mai multe opțiuni și de a le permite o retragere integrală a fondurilor; aceasta trebuie să fie și direcția pe care o va urma legislația națională # Financial Intelligence
Informațiile de care dispune Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare – AURSF arată că tendința la nivel european […]
Acum 2 ore
18:50
Guvern: SGG publică procedura de achiziţie pentru servicii de expert independent în vederea selecţiei conducerii AMEPIP # Financial Intelligence
Secretariatul General al Guvernului (SGG) a demarat procesul de selecţie pentru ocuparea unui post de preşedinte şi a […]
18:50
China nu obţine cea mai mare parte a plăţilor datoriilor externe ale ţărilor emergente # Financial Intelligence
Plăţile datoriilor externe ale ţărilor cu venituri mai scăzute către creditorii privaţi rămân de trei ori mai ridicate […]
18:10
Hidroelectrica avertizează asupra unor imagini “deepfake” cu CEO-ul companiei care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii # Financial Intelligence
Hidroelectrica informează asupra apariţiei, în mediul online, a unor imagini contrafăcute de tip "deepfake" cu CEO-ul companiei care […]
Acum 4 ore
17:30
Şeful Mercedes-Benz îşi reafirmă opoziţia faţă de interzicerea maşinilor pe benzină şi motorină în 2035 # Financial Intelligence
Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, a criticat planul UE de a interzice, din 2035, vehiculele care emit […]
17:00
Germania cere explicaţii Israelului după uciderea unor jurnalişti Al-Jazeera în Fâşia Gaza # Financial Intelligence
Germania a cerut luni Israelului să ofere o explicaţie clară şi transparentă după uciderea mai multor jurnalişti ai […]
17:00
Guvernul Rusiei pregăteşte o lege pentru a localiza şi urmări toate dronele de pe teritoriul ţării # Financial Intelligence
Ministerul Transporturilor de la Moscova pregăteşte modificarea legislaţiei pentru a crea o bază de date cu scopul de […]
16:10
Capitalizarea totală a pieței criptoactivelor atinge un nivel record, de peste 4 trilioane de dolari (analiză) # Financial Intelligence
Capitalizarea totală a pieţei criptoactivelor atinge un nivel record, de 4,02 trilioane de dolari, în contextul în care […]
16:10
Nuclearelectrica: Obiectivul nostru este de a dezvoltă un proiect SMR reper pentru spaţiul Uniunii Europene # Financial Intelligence
Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti se derulează în conformitate cu aprobările corporative şi hotărârile Adunării […]
16:10
Patru unităţi ale centralei nucleare de la Gravelines, din nordul Franţei, au fost oprite luni, din cauza „prezenţei […]
Acum 6 ore
15:00
Cristina Prună: Trebuie să ne uităm la problema sistemică a pensiilor din România; 1 angajat va susține pensia a 2,5 pensionari în 2035 # Financial Intelligence
Problema cu Pilonul 2 de pensii este că nu vedem pădurea din cauza copacilor, consideră deputata USR Cristina […]
14:40
Monsson obține Certificarea DNV pentru siguranța sistemului său de stocare a energiei în baterii # Financial Intelligence
Monsson anunță că Sistemul său de Stocare a Energiei în Baterii (BESS), instalat în comuna Gălbiori (Județul Constanța) […]
14:30
Consiliul Concurenței analizează preluarea Green Port Operator de către Olvia Investments # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Olvia Investments Ltd intenţionează să preia Green Port Operator, informează un comunicat […]
14:30
Radu Crăciun, APAPR: Fondurile de pensii pot face faţă plăţilor, fără nicio problemă, inclusiv vârfurilor de plăţi care vor veni; Legea de plată propusă are un impact neutru asupra sistemului de pensii private; care sunt tipurile de plăți # Financial Intelligence
"Proiectul de lege a venit pe un fond emoțional ridicat" Care va fi procesul decizional al beneficiarului de […]
14:30
Firmele care au angajați în concediu medical sunt în pericol să plătească dobânzi și penalități la rectificarea Declarației 112 (CCF) # Financial Intelligence
Camera Consultanților Fiscali a identificat un pericol apărut ca efect al modificărilor legislative privind indemnizațiile de concediu medical. […]
14:20
Finlanda: Trei membri ai echipajului petrolierului Eagle S, inculpaţi pentru sabotaj în Marea Baltică # Financial Intelligence
Parchetul finlandez a anunţat luni inculparea a trei membri ai echipajului petrolierului Eagle S, printre care şi căpitanul […]
14:20
Grindeanu prezintă condiţiile pentru ca PSD să revină la şedinţele coaliţiei – În primul rând trebuie adoptate măsuri de eliminare a privilegiilor # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite ca PSD să revină la […]
14:10
Iahturi şi cluburi de swingeri din banii PNRR – noile teme cu care opoziţia din Polonia îşi intensifică atacurile împotriva premierului Donald Tusk # Financial Intelligence
O iniţiativă de transparenţă în ceea ce priveşte cheltuielile de recuperare economică post-Covid ale Poloniei, amânată de mult […]
Acum 8 ore
14:00
Analiză Frames: Dincolo de provocările din prezent, România are toate șansele să devină noul magnet pentru investiții industriale # Financial Intelligence
România are toate șansele să devină, în următorii 10 ani, noul magnet pentru investiții industriale, pe fondul reconfigurărilor […]
14:00
A murit senatorul Miguel Uribe, posibil candidat la preşedinţia Columbiei, împuşcat în campania electorală # Financial Intelligence
Senatorul Miguel Uribe, posibil candidat la preşedinţia Columbiei, împuşcat în cap în timpul unui eveniment de campanie, a […]
13:50
Cetăţenii din 12 ţări, inclusiv România, pot face vizite de maximum 45 de zile în Vietnam fără vize # Financial Intelligence
Cetăţenii din 12 ţări vor putea face din 15 august vizite turistice de maximum 45 de zile în […]
13:40
Exerciţii militare comune SUA-Coreea de Sud: Coreea de Nord va adopta o “poziţie fermă” în caz de provocări # Financial Intelligence
Coreea de Nord va adopta o "poziţie fermă şi hotărâtă" în cazul unor provocări în timpul exerciţiilor militare […]
Acum 12 ore
10:40
Dan Armeanu, vicepreședinte ASF: Pilonul 2 de pensii a fost creat încă de la început pentru plata eșalonată nu pentru plata unică, conform legii nr. 411/2004 # Financial Intelligence
Autor: Dan Armeanu, vicepreședinte ASF Proiectul de lege privind plata pensiilor private a generat o seamă de discuții […]
10:30
Deficitul balanţei comerciale a crescut în primul semestru cu aproape 11%, apropiindu-se de 17 miliarde de euro # Financial Intelligence
Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în primul semestru al anului s-a adâncit şi a ajuns la 16,712 miliarde euro, […]
09:40
Miliardarul investitor Bill Ackman a sugerat duminică, într-o postare pe X, fuziunea între companiile susținute de guvernul SUA […]
09:30
CATL suspendă operațiunile la o importantă mină de litiu și solicită o nouă licență – creștere a prețurilor futures ale litiului și a acțiunilor companiilor miniere # Financial Intelligence
Gigantul chinez al bateriilor Contemporary Amperex Technology a anunțat luni că a suspendat producția la o importantă mină […]
09:30
Grecia: Băncile renunţă la comisioanele pentru retragerile de numerar de la ATM-uri # Financial Intelligence
Băncile nu vor mai percepe cetăţenilor comisioane pentru retragerile de numerar de la ATM-uri, începând de luni, conform […]
09:30
Teritoriul Ucrainei va fi probabil un subiect în apropiatele discuţii din Alaska, afirmă secretarul general al NATO # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că viitoarele tratative de pace privind războiul din Ucraina vor […]
09:30
Compania suedeză Aira strânge 150 de milioane de euro pentru a extinde implementarea pompelor de căldură în Europa # Financial Intelligence
Start-up-ul suedez din domeniul tehnologiilor energetice curate, Aira, a anunțat luni că a strâns 150 de milioane de […]
09:20
Nvidia ripostează la acuzațiile Chinei că cipurile sale H20 reprezintă un risc pentru securitate # Financial Intelligence
Gigantul producător de cipuri Nvidia a ripostat duminică la acuzațiile mass-media de stat din China, potrivit cărora cipurile […]
09:10
Al Jazeera a anunţat duminică moartea a cinci dintre jurnaliştii săi într-un atac israelian în Fâşia Gaza, inclusiv […]
09:10
Ambasadorul american la NATO afirmă că Zelenski ar putea asista la summitul Trump-Putin # Financial Intelligence
Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat duminică la televiziunea CNN că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar […]
09:10
Proprietatea privată nu se negociază, trebuie apărată și păstrată – opinie Florin Cîțu # Financial Intelligence
În Constituția României scrie negru pe alb că „dreptul de proprietate privată este garantat și ocrotit". Sună frumos. […]
09:00
Erste: Ne așteptăm ca România să revină pe piețele internaționale în septembrie, presupunând că Fitch confirmă ratingul investment grade # Financial Intelligence
Analiștii Erste Group se așteaptă ca România să revină pe piețele internaționale în septembrie, presupunând că Fitch confirmă […]
09:00
Claudiu Năsui: Lobbyul puternic pentru limitarea retragerii sumelor din Pilonul 2 nu s-a terminat; Două greșeli flagrante, în discursul primului ministru # Financial Intelligence
După interviul premierului Bolojan devine clar că lobbyul puternic pentru limitarea retragerii sumelor din Pilonul 2 nu s-a […]
08:20
China cere SUA relaxarea restricţiilor la exportul de cipuri AI pentru un acord comercial # Financial Intelligence
China solicită Statelor Unite să reducă restricţiile la exportul de cipuri esenţiale pentru inteligenţa artificială, ca parte a […]
08:00
Startup-urile din domeniul inteligenței artificiale au creat zeci de noi miliardari în acest an, contribuind la un boom […]
08:00
Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța # Financial Intelligence
INCINTA PORT CONSTANȚA, GARA MARITIMĂ Municipiul Constanța, Județul Constanța Cod Poștal 900900 Tel: 0241.611.540; Fax: 0241.619.512 Web: http://www.portofconstantza.com […]
07:40
Premierul Bolojan, despre proiectul privind pensiile private: Guvernul nu confiscă niciun ban # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că proiectul de lege privind pensiile private, aflat în prezent în […]
Acum 24 ore
06:50
Donald Trump vrea ca oamenii fără adăpost să părăsească “imediat” Washingtonul # Financial Intelligence
Donald Trump vrea ca persoanele fără adăpost să părăsească Washingtonul, promiţând o capitală „mai sigură şi mai frumoasă" […]
06:40
Dmitri Medvedev acuză: Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean, iar Kievul recrutează cele mai josnice gunoaie ale umanităţii pentru a lupta pe front # Financial Intelligence
Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de […]
06:40
SUA consideră că Israelul “are dreptul să decidă” ocuparea completă a Fâşiei Gaza # Financial Intelligence
Statele Unite consideră că "Israelul are dreptul să decidă ce este necesar" cu privire la Fâşia Gaza, poziţie […]
06:30
Şedinţă a BPN al PSD; se va stabili poziţia partidului privind continuarea colaborării guvernamentale # Financial Intelligence
Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte luni, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia […]
10 august 2025
22:40
Premierul Ilie Bolojan, despre posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare: Sper să nu avem o astfel de situaţie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan şi-a exprimat speranţa că PSD nu va ieşi de la guvernare, în contextul tensiunilor recente […]
22:30
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor creşte impozitele cu 70%: Este posibil, în anumite situaţii, să se întâmple şi acest lucru # Financial Intelligence
În unele situaţii, acolo unde primăriile nu şi-au indexat impozitele de mai mulţi ani, valoarea impozitelor pe proprietăţi […]
22:30
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi concedieri de personal, odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri: E foarte posibil să avem reduceri de personal # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar că […]
22:20
Senatorul Titus Corlăţean a anunţat, duminică seară, că a luat decizia de a candida pentru funcţia de preşesinte […]
20:50
Tudor Chirilă: “10 august. Încă un dosar care va muri aşa cum va muri pas cu pas răul pe care l-a fǎcut Iliescu, aşa cum a murit răul pe care l-a fǎcut Ceauşescu” # Financial Intelligence
Pe 10 august 2025, la șapte ani de la protestul din 10 august 2018, când mii de români […]
20:40
Vicepreşedintele JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită # Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluţionare negociată […]
Ieri
18:20
Bo Hines, care a condus Consiliul de consilieri pentru active digitale al președintelui republican Donald Trump, a declarat […]
