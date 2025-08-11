Procesul intentat lui Trump de guvernatorul CALIFORNIEI începe în San Francisco. Motivul: trimiterea Gărzii Naționale în Los Angeles

15:10

Evită tentația de a prelua controlul asupra oamenilor. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 12 august 2025. Berbec Astăzi ai putea alege să faci voluntariat sau să ajuți un prieten. Acest lucru te-ar putea face să descoperi un talent pe care nu știai că îl ai. Ar putea deschide calea către venituri […]