Procesul intentat lui Trump de guvernatorul CALIFORNIEI începe în San Francisco. Motivul: trimiterea Gărzii Naționale în Los Angeles
Gândul, 11 august 2025 19:40
Avocații președintelui SUA Donald Trump și cei ai guvernatorului statului California, Gavin Newsom, urmează să se confrunte luni într-o instanță din San Francisco. Motivul: decizia președintelui Donald Trump de a trimite 4.000 de membri ai Gărzii Naționale și aproximativ 700 de pușcași marini în Los Angeles, sub ordinele autorităților federale. Decizia a fost luată ca […]
Acum 10 minute
19:50
Județul din România în care va fi implementat un Program RABLA inedit. În ce constă noul proiect și de când va fi aplicat # Gândul
Autorităţile din Sfântu Gheorghe vor implementa o nouă etapă a programului local destinat înlocuirii maşinilor vechi, începând cu data de 1 septembrie 2025. Astfel, proprietarii care pot dovedi că locuiesc în municipiu şi că autoturismele lor au circulat aici vor putea alege între două beneficii: un abonament gratuit pe toate liniile de transport public din […]
19:50
PSD acuză Consiliul Judeţean Iaşi că a achiziţionat microbuze electrice la preţuri duble faţă de cele de pe piaţă: Este revoltător # Gândul
Conducerea PSD Iaşi a afirmat, luni, că, potrivit unor dezvăluiri din presa locală, CJ Iaşi a achiziţionat microbuze electrice la unul din cele mai mari preţuri din ţară, respectiv peste 200.000 de euro bucata, în condiţiile în care preţul real de piaţă nu ar depăşi 90.000-100.000 de euro. ”În timp ce premierul Bolojan cere […]
19:50
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu a comentat prestația lui Nicușor Dan și lipsa unei echipe de consilieri capabile să-l îndrume. Publicistul a făcut o comparație cu Ion Iliescu în 1990. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Cristoiu consideră că actualul președinte nu pare conștient de rolul și responsabilitățile sale. […]
Acum 30 minute
19:40
Acum o oră
19:20
Un politician din UE, revoltat de tarifele lui Trump, solicită boicotarea produselor „made in USA” printr-o aplicație gratuită de telefon mobil # Gândul
Președintele american Donald Trump a crescut taxele vamale pentru produsele importate din Uniunea Europeană. Cu toate că a ajuns la o înțelegere cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca tarifele să nu depășească 15%, tarifele vor avea efecte semnificative asupra marilor economii europene. Un politician francez, Bertrand Pancher, membru al Partidului Radical de […]
19:10
Ion Cristoiu: „Doamna Țoiu organizează CONCURS de 290 de posturi, în timp ce alte ministere reduc” # Gândul
În emisiunea „Ai Aflat cu Ionuț Cristache” din 11 august 2025, invitatul Ion Cristoiu a făcut o comparație între partidul USR și bolșevici, în sensul modului lor de a cuceri și manifesta puterea. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Ion Cristoiu a subliniat că, asemănător bolșevicilor care au fost o minoritate dar […]
19:10
Pilotul bucureștean Sorin Huțanu s-a impus autoritar la divizia mașinilor cu tracțiune față în etapa de super rally de la Timișoara și a relansat lupta pentru titlu la această divizie la jumătatea sezonului. După ce la etapa inaugurală de la Alba Iulia a fost nevoit să abandoneze chiar înaintea manșelor de concurs, într-un moment în […]
Acum 2 ore
18:50
Președintele Senatului: „Coaliția are un singur scop: să asigure stabilitate și progres pentru țara noastră” # Gândul
„Coaliția are un singur scop: să asigure stabilitate și progres pentru țara noastră, fără să fie deturnată de la aceste obiective. Toate reformele propuse de Guvern sunt în deplină concordanță cu programul asumat și sunt esențiale pentru dezvoltarea României”, a anunțat liberalul Abrudean Mircea, președintele Senatului. Declarațiile vin în contextul în care voci din […]
18:50
Trump pune poliția din Washington D.C. sub control federal și desfășoară Garda Națională pe străzi. MOTIVUL pentru care se bazează pe armată # Gândul
Președintele american Donald Trump a luat o măsură fără precedent în istoria SUA prin faptul că a decis să desfășoare trupele Gărzii Naționale în capitala țării, iar poliția a fost trecută sub control federal. Practic, pe străzile din Washington D.C. militarii au preluat atribuțiile polițiștilor. Trump și-a motivat decizia prin faptul că nu se simte […]
18:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu a vorbit cum a evoluat Uniunea Europeană de la începuturile sale și până la viziunea impusă de Ursula von der Leyen. Publicistul consideră că UE nu mai are la bază principiile economice și de egalitate care au stat la temelia proiectului european. Urmăriți aici, integral, […]
18:40
Guvernul căută experți pentru agenția care monitorizează întreprinderile publice din România. Secretariatul General al Guvernului anunță luni publicarea procedurii de achiziție pentru servicii de expert independent. Secretariatul General al Guvernului (SGG) a început procesul de selecție pentru ocuparea unui post de președinte și a două posturi de vicepreședinți ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea […]
18:30
18:30
Bombă în mercato: lasă Bayern Munchen pentru Al Nassr! Care e prețul tranzacției la echipa lui Cristiano Ronaldo # Gândul
Francezul Kingsley Coman va semnau curând cu formația saudită Al Nassr, care a ajuns la un acord cu Bayern Munchen în acest sens. Coman va fi transferat pentru 35 de milioane de euro, inclusiv bonusuri, informează Sky Sport. Bombă în mercato: lasă Bayern Munchen pentru Al Nassr! Care e prețul tranzacției Cunoscutul fotbalist a fost […]
18:20
Summit al liderilor europeni cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin /ROMÂNIA nu a fost invitată # Gândul
Liderii principalelor țări europene și ai Uniunii Europene discută, miercuri, într-o reuniune virtuală, cu președinții Statelor Unite și Ucrainei, Donald Trump și Volodimir Zelenski, pentru stabilirea strategiei de negocieri înaintea summitului pe care liderul de la Casa Albă îl va avea cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
18:10
Australia anunță că va RECUNOAȘTE statul palestinian. Noua Zeelandă va lua o decizie în septembrie # Gândul
Premierul australian Anthony Albanese a declarat luni că Australia va recunoaște un stat palestinian în septembrie, în timp ce Noua Zeelandă va lua o decizie la o ședință a Cabinetului programată pentru aceeași lună. O recunoaștere oficială va fi făcută la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite de luna viitoare. „Australia va recunoaște dreptul poporului […]
18:10
Meteorologii anunță o RĂCIRE a vremii, odată cu creșterea șanselor de ploaie, după jumătatea lunii august. Cum va fi vremea pe litoral # Gândul
Meteorologii au anunțat că vremea se răcește după ziua de 17 august, când temperaturile încep sa scadă și cresc șansele de ploi în următoarea perioadă. Până atunci, însă, vremea rămâne caniculară în aproape toată țara. Între 11-17 august, temperaturile vor fi cuprinse între 34 și 36 de grade Celsius. Dar din a doua jumătate a lunii […]
18:10
În emisiunea „Ai Aflat cu Ionuț Cristache” din 11 august 2025, invitatul Ion Cristoiu a făcut mai multe observații legate de Nicolae Ceaușescu, amintind despre starea lui de sănătate și dificultățile din acea perioadă, cum ar fi faptul că avea diabet și mânca roșii cu brânză. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Ion […]
18:10
18:00
Potrivit unei legi care a fost adoptată în 2023 și a intrat în vigoare din 2024, românii care doresc să se pensioneze anticipat pentru limita de vârstă, trebuie să aibă minim 15 ani de muncă. Însă, pentru a primi banii cuveniți, aceștia trebuie să bifeze mai multe criterii, potrivit CANCAN. Pensia medie este de aproximativ 2.770 […]
Acum 4 ore
17:50
TRAGEDIE pentru un cuplu de români, aflați în vacanță, în Italia. Fiul lor, în vârstă de 4 ani, a murit din cauza unui șoc termic # Gândul
Băiețelul în vârstă de patru ani al unei familii de români, aflată în vacanță în Italia, a murit luni în urma unui șoc termic, într-un spital din Roma, transmite ANSA, citat de Agerpres. Cuplul de români plecase împreună cu fiul lor în vacanță, în regiunea Olmedo, din nord-vestul Sardiniei. Concediul mult visat s-a transformat brusc […]
17:50
Slătinenii, terorizați de câinii maidanezi. 2000 de câini fără stăpân pe străzile din municipiul # Gândul
Peste 2000 de câini terorizează populația orașului Slatina. Un câine adult maidanez la 32 de slătineni. Așa rezultă din informațiile publice ale primăriei, dacă este să împărțim o populație de aproximativ 64.000 de persoane la cei 2.000 de câini care au cotropit locurile publice, după ce adăpostul de la Sărăcești nu mai poate asigura acest […]
17:40
Un diplomat chinez, considerat viitorul ministru de Externe al țării, a fost REȚINUT. Care este motivul # Gândul
Liu Jianchao, un diplomat chinez de rang înalt, considerat în ultima perioadă drept un potențial viitor ministru de Externe, a fost reținut de autorități pentru a fi interogat. Liu a fost reținut după ce s-a întors la Beijing la sfârșitul lunii iulie, dintr-o călătorie de afaceri în străinătate, au declarat mai multe persoane familiarizate cu […]
17:40
Marea Britanie susține eforturile diplomatice ale lui Trump, dar este SCEPTICĂ privind rezultatele /„Nu putem avea încredere în Putin” # Gândul
Guvernul Marii Britanii a anunțat, luni, că susține eforturile diplomatice ale Administrației Donald Trump, dar a avertizat că nu poate avea încredere în președintele Rusiei, Vladimir Putin. ”Nu putem avea încredere în Vladimir Putin, dar, în mod evident, noi vom susține Ucraina. Îl vom susține pe președintele Donald Trump și națiunile europene în aceste negocieri. […]
17:20
Cea mai veche organizație patronală îşi exprimă dezacordul faţă de recentele modificări propuse privind Pilonul II de PENSII # Gândul
Confederaţia naţională patronală „Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR-1903”, cea mai veche organizaţie patronală din Europa continentală, îşi exprimă dezacordul faţă de recentele modificări propus a fi aduse legislaţiei privind Pilonul II de pensii, „fără o consultare reală a celor afectaţi şi cu aplicare asupra contribuţiilor deja acumulate”. Reprezentanţii UGIR-1903 arată că Pilonul […]
17:20
BACALAUREAT 2025 a doua sesiune. 87% rată de participare la proba scrisă de Limba și literatura română. 23 de candidați au fost eliminați # Gândul
Potrivit unui anunț al Ministerului Educației, rata de participare la proba scrisă de Limba și literatura română din cadrul sesiunii a doua de Bacalaureat 2025, este de 87% dintre toți cei 13.992 înscriși. 23 de candidați au fost eliminați. ”Rata de participare la proba scrisă de Limba şi literatura română din cadrul examenului naţional de […]
17:10
Turbulențele aeriene sunt tot mai dese și mai intense. Care sunt cele mai PERICULOASE rute aeriene, în 2025 # Gândul
În ultimii ani, Turbulențele au devenit tot mai frecvente și mai intense iar un nou raport arată care sunt cele mai afectate rute aeriene de pe glob. Specialiștii avertizează că schimbările climatice contribuie la creșterea acestor fenomene, afectând siguranța zborurilor. Ultimul incident periculos s-a petrecut pe un zbor Delta de la Salt Lake City la […]
17:10
Pedeapsa primită de o tânără stripteuză blondă din România după ce l-a păcălit pe un italian de 75 de ani să-i dea bani și bijuterii de 800.000 EURO # Gândul
În 2017, Simona Daniela Filip, o tânără blondă din Scoarța, județul Gorj în vârstă de 34 de ani, de profesie stripteuză, l-a păcălit pe Francesco Thiella, un italian în vârstă de 75 de ani. Aflați într-o relație de trei ani, ea l-a înșelat pe acesta cu 800.000 de euro. L-a sedus atât de tare încât […]
17:00
Radu Țurcanu și Dragoș Cazacu – Alexandru Dumitru, la dublu, sunt câștigătorii de la Vitality Open Tour. Țurcanu a trecut în finală de Radu Mihai Papoe, scor 6-4, 4-6, 6-1, iar perechea Dragos Cazacu – Alexandru Dumitru a învins dublul Jeremy Gschwendtner (Marea Britanie) – Alessandru Spadola (Italia), scor 4-6, 6-4, 10-7. Cine a câștigat […]
16:50
Ambasadorul SUA la NATO spune că Volodimir Zelenski ar putea participa la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin # Gândul
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că „este posibil” ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să participe la viitoarea întâlnire dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska. În timpul unui interviu acordat CNN, Whitaker a fost întrebat dacă Zelenski ar putea fi invitat la summitul din Alaska pentru […]
16:40
Cum se vor împărți banii din Pilonul 2 la intrarea la PENSIE. Exemple de calcul pe baza actualul proiect de lege de plată a pensiilor private # Gândul
Fondurile de administrate a pensiilor private au capacitatea de a face plăți unice pentru toți contribuabilii care ajung la limita de vârstă pentru a ieși din câmpul muncii, chiar în momentul de vârf al pensionarilor, a dat asigurări Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), luni, într-o conferință de presă privind […]
16:40
Fostul ministru al Energiei și membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom din partea Ministerului Energiei, Răzvan Nicolescu, a cerut demisia lui Alfred Stern din funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere al companiei, printr-o scrisoare. Jurnaliștii austrieci l-au interviat pe Nicolescu pentru a afla motivele acestui demers. Într-un interviu publicat luni de […]
16:30
Zelenski îi cere lui TRUMP să nu îi acorde concesii lui Putin /„Rusia nu poate primi recompense” # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat, luni, asupra concesiilor acordate Rusiei, subliniind că Moscova nu va fi forțată să oprească războiul. ”Rusia refuză să oprească masacrele, prin urmare, nu poate primi recompense ori avantaje. Aceasta nu este doar o poziție morală, ci o poziție rațională. Concesiile nu îl vor convinge pe un criminal”, a declarat […]
16:20
Donald Trump promite reduceri fără precedent la prețurile MEDICAMENTELOR: „Nu mă refer la 50%. Mă refer la 1.400-1.500%” # Gândul
Președintele Donald Trump a anunțat că va reduce drastic prețurile medicamentelor în următoare „două, trei luni”. Președintele SUA a precizat: „nu mă refer la 50%. Mă refer la 1.400-1.500%.”, transmite CNN, citat de Mediafax. Președintele american Donald Trump a declarat duminică în fața reporterilor că pregătește un proiect pentru reducerea prețurilor la medicamente. Șeful statului […]
16:20
Titus Corlățean: „PSD a fost transformat într-un sac de BOX din partea unor parteneri ai Coaliției”/ Motivul din spatele candidaturii la șefia PSD # Gândul
Titus Corlățean, fost ministru de externe, și-a anunțat duminică candidatura la șefia PSD la Congresul care se va desfășura în luna septembrie. În acest context, social-democratul spune că decizia sa vine „într-un moment deloc simplu pentru Partidul Social Democrat, care a ales să meargă către intrarea la guvernare într-o măsură deloc consolidată”. „Am fost printre […]
16:10
Orașul în care 150 de localnici trăiesc în beznă, deși în apropiere se află una dintre cele mai mari centrale solare din țară # Gândul
Nu mai puțin de 150 de localnici trăiesc în beznă într-un oraș din sudul statului Peru, deși în apropiere se află una dintre cele mai mari centrale solare din țară. Panourile solare au fost instalate în perioada 2018 – 2024, formând una dintre cele mai mari „plantații” de ultimă generație din America Latină. În perioada […]
16:00
Intervenție contracronometru pe munte, pentru recuperarea unui turist de 73 de ani, diabetic. Salvamontiștii au solicitat aeronava SMURD # Gândul
Intervenție contracronometru și cu mari emoții pentru salvmontiștii dâmbovițeni, pe munte, pentru a recupera un turist de 73 de ani, diabetic. Din cauza stării în care se afla victima, a fost solicitată aeronava SMURD. Echipa Salvamont Salvaspeo Dâmbovița, aflată la Baza de Salvare montană Peștera, a fost alertată în luni, la ora 05.00, pentru a […]
16:00
Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat luni că în perioada următoare se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice situate în mai multe zone ale Capitalei. În perioada 11-31 august 2025, sute de blocuri și două spitale vor fi alimentate temporar de la alte centrale, cu posibile întârzieri la furnizarea […]
Acum 6 ore
15:50
După două luni în spital, candidatul la președinția Columbiei ÎMPUȘCAT în cap în timpul unui miting la Bogota a murit # Gândul
Senatorul columbian Miguel Uribe Turbay a încetat din viață, din cauza rănilor suferite când a fost împușcat în timpul unui miting din campania prezidențială, acum două luni. Miguel Uribe Turbay, senator și candidat la președinția Columbiei, a fost împușcat în cap, de la mică distanță, în timp ce vorbea cu susținătorii din cartierul Modelia din […]
15:40
„Trecerea în opoziție rămâne în continuare o opțiune. Ultima, dar rămâne o opțiune”, a declarat un lider PSD după ședința Biroului Politic Național de luni, potrivit unor surse politice. Anunțul vine în contextul în care Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a anunțat că social-democrații nu vor mai participa la ședințele de coaliție până în […]
15:30
Cât au ajuns să plătească unii dintre consumatori la factura de energie electrică. Ce costuri au fără prețul plafonat # Gândul
Unii dintre consumatori au ajuns să plătească dublu la factura de energie electrică. De exemplu, unii dintre consumatorii care plăteau înainte o factură de 60 de lei, pe lună, acum au ajuns să achite peste 120 de lei. O astfel de situație are loc după ce prețul nu a mai fost plafonat. Primele facturi la […]
15:30
Statele Unite acuză Franța și Marea Britanie că încurajează grupul militant HAMAS /Rubio: „Îngreunează eforturile de obținere a păcii” # Gândul
Administrația Donald Trump a acuzat, luni, Franța și Marea Britanie că încurajează grupul islamist Hamas prin planurile de recunoaștere a statului palestinian, argumentând că acțiunile de acest fel blochează negocierile de pace cu Israelul. ”Ați observat că negocierile cu grupul Hamas s-au încheiat în ziua în care Emmanuel Macron a anunțat decizia unilaterală de a […]
15:20
Viața bate filmul! Moment emoționat în fața Palatului Parlamentului: Sunt OBSEDATĂ de această țară de 10 ani” # Gândul
Viața bate filmul! Un moment emoționant – a cărei protagonistă este o turistă din străinătate – a avut loc în fața Palatului Parlamentului. Femeia a fost copleșită de emoție, în momentul în care a văzut pentru prima dată Casa Poporului. Aceasta a căzut în genunchi și a început să plângă în fața faimoasei clădiri din […]
15:20
Gigi Becali știe cum VOTEAZĂ cluburile din Superliga pentru demiterea lui Gino Iorgulescu. „Hulk doar spune și se face” # Gândul
Dan Șucu a cerut demiterea lui Gino Iorgulescu de la conducerea LPF și Gigi Becali spune că știe cum vor vota cluburile din Superliga. În opinia patronului de la FCSB, cel care conduce Liga Profesionistă de Fotbal nu va fi îndepărtat. Ce răspuns i-a dat Gino Iorgulescu lui Dan Șucu, după ce i-a cerut demisia. […]
15:20
Sorin Grindeanu: Suntem parteneri seriosi care se ocupă de politici de guvernare/ Abordarea USR-ului, copilărească # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu crede că USR a intrat în coaliția de guvernare pentru a primi funcții în Guvern. Șeful Camerei Deputaților atrage atenția că „abordarea USR-ului este copilărească pe care noi nu o să o avem niciodată”. „Nu mă puneți să fac catalogări vis-a-vis de partenerii […]
15:10
Evită tentația de a prelua controlul asupra oamenilor. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 12 august 2025. Berbec Astăzi ai putea alege să faci voluntariat sau să ajuți un prieten. Acest lucru te-ar putea face să descoperi un talent pe care nu știai că îl ai. Ar putea deschide calea către venituri […]
15:10
Incident grav în timpul susținerii examenului auto: un candidat a suferit un INFARCT, pe traseu! # Gândul
Incident grav petrecut în timpul susținerii examenului pentru obținerea permisului auto. Un candidat a trecut prin momente critice în timpul probei practice, suferind un infarct la volan, pe traseu. Potrivit martorilor, bărbatul ar fi suferit un infarct în timpul examenului și ar fi rămas inconștient pentru câteva momente. Polițistul, acuzat că nu a acordat primul […]
15:10
Crima care a speriat MOLDOVA. O femeie de afaceri a fost ucisă cu toporul chiar de propriul angajat # Gândul
O femeie de afaceri în vârstă de 50 de ani din raionul Telenești, Republica Moldova, a fost ucisă în curtea firmei sale, în urma unui conflict iscat cu unul dintre angajați. Suspectul, un bărbat de 46 de ani, ar fi atacat-o cu un topor, lovind-o de mai multe ori în zona capului. Incidentul a avut […]
15:10
Jurnaliști Al Jazeera, uciși de forțele israeliene în Gaza. Israelul susține că unul dintre jurnaliști conducea o celulă HAMAS # Gândul
Mai mulți jurnaliști de la Al Jazeera au fost uciși în urma unui atac aerian israelian, un atac condamnat de organizațiile pentru apărarea drepturilor și de presă. Conform Israelului, unul dintre jurnaliști conducea o celulă Hamas. Forțele militare ale Israelului au anunțat că atacul l-a vizat pe Anas Al Sharif, un cunoscut reporter, despre care […]
15:00
Prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, au discutat luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației „Spiru Haret” și Federației „Alma Mater” despre efectele noilor măsuri aplicate în sistemul de educație. Consultările au vizat modul de implementare și efectele recentelor măsuri din educație, precum creșterea normei […]
15:00
Ion Cristoiu – Lupii planetei se întâlnesc, Nicușor petrece la “festivalul lupilor”! |Ai aflat! cu Ionuț Cristache # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 11 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Ca în fiecare luni, invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. RECOMANDAREA AUTORULUI: Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 8 august, de la ora 15.00 Lavinia Betea […]
