Incident șocant la Centrul de Abilitare și Reabilitare din Botoșani. Tânără de 27 de ani și-a pus viața în pericol
PressHub, 11 august 2025 21:00
O seară banală de weekend s-a transformat într-un coșmar pentru o tânără care a încercat o evadare pe geam de la un centru al DGASPC, scrie Monitorul de Botoșani. Incidentul șocant a avut loc la Centrul de Abilitare și Reabilitare CAbR din cadrul DGASPC Botoșani. O tânără de 27 de ani, cazată de mai mult […] Articolul Incident șocant la Centrul de Abilitare și Reabilitare din Botoșani. Tânără de 27 de ani și-a pus viața în pericol apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum 30 minute
21:00
Incident șocant la Centrul de Abilitare și Reabilitare din Botoșani. Tânără de 27 de ani și-a pus viața în pericol # PressHub
O seară banală de weekend s-a transformat într-un coșmar pentru o tânără care a încercat o evadare pe geam de la un centru al DGASPC, scrie Monitorul de Botoșani. Incidentul șocant a avut loc la Centrul de Abilitare și Reabilitare CAbR din cadrul DGASPC Botoșani. O tânără de 27 de ani, cazată de mai mult […] Articolul Incident șocant la Centrul de Abilitare și Reabilitare din Botoșani. Tânără de 27 de ani și-a pus viața în pericol apare prima dată în PRESShub.
Acum 2 ore
19:20
Consiliul Județean Arad, parte din schema microbuzelor supraevaluate, la prețuri duble față de piață # PressHub
O investigație a ziarului Reporteris.ro arată cum firma Aveuro Internațional a câștigat peste jumătate din contractele naționale pentru livrarea de microbuze școlare electrice, în valoare totală de peste 135 de milioane de euro, iar Consiliul Județean Arad nu face excepție în facilitarea acestei scheme în care toate beneficiile merg către fiul unui lider PNL din Prahova, scrie Special Arad. […] Articolul Consiliul Județean Arad, parte din schema microbuzelor supraevaluate, la prețuri duble față de piață apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
18:40
Secretariatul General al Guvernului (SGG) are cuprinse în bugetul pe 2025 cheltuieli de milioane de lei pentru diverse activități generale și foarte vag explicate. Bugetul instituției pe 2025 este de 1,1 miliarde de lei, din care a cheltuit jumătate la 1 iulie. La data de 30 iunie, SGG a cheltuit 39 milioane de lei pentru […] Articolul Pe ce cheltuie SGG peste 1 miliard de lei în acest an apare prima dată în PRESShub.
17:40
Aktual24 | PSD amenință cu retragerea secretarilor de stat din ministerele conduse de USR # PressHub
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că PSD ar fi amenințat, în cadrul coaliției că ia în calcul să își retragă secretarii de stat de la ministerele conduse de USR. PSD a decis în ședința BPN de luni că rămâne la guvrnare, însă neoficial ar fi amenințat în cadrul coaliției că și-ar putea retrage secratrii […] Articolul Aktual24 | PSD amenință cu retragerea secretarilor de stat din ministerele conduse de USR apare prima dată în PRESShub.
Acum 6 ore
16:40
Românii din Ucraina i-au cerut ajutor ministrei de Externe, Oana Țoiu, explicându-i de ce multe școli și licee cu predare în limba română ar putea fi închise și ce alte presiuni se mai fac asupra românilor. Șefa diplomației române a făcut o vizită mai lungă în Ucraina în care a vorbit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre […] Articolul Ce vrea România de la Ucraina apare prima dată în PRESShub.
15:40
Pensionarii din județul Gorj se confruntă cu indiferența și ineficiența funcționarilor de la Casa de Pensii Gorj, o instituție care, deși parțial digitalizată, pare să fie depășită de volumul mare de muncă, lipsa de personal sau sistemele informatice nefuncționale, scrie Sud Vest. Aceste probleme nu doar că generează frustrare, ci au consecințe grave asupra vieții […] Articolul Pensionarii, condamnați la așteptări interminabile de indiferența Casei de Pensii Gorj apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
15:10
Festivalul APOLODOR din Botoșani: literatură, dialog și întâlniri cu personalități ale culturii române # PressHub
Între 18 și 21 septembrie 2025, Festivalul APOLODOR din Botoșani aduce în prim-plan literatura și dialogul, prin întâlniri cu personalități ale culturii române contemporane. Gabriela Adameșteanu, Florin Bican, Svetlana Cârstean și Matei Vișniec vor fi invitații serilor de copilării povestite pe scenă, la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani. Seria de dezbateri și rememorări va fi […] Articolul Festivalul APOLODOR din Botoșani: literatură, dialog și întâlniri cu personalități ale culturii române apare prima dată în PRESShub.
15:10
Războiul din Gaza este un subiect important la nivel european, prin prisma impactului global al crizei, potențialului său de a genera tensiuni chiar între aliați tradiționali, numărului foarte mare de victime și al crizei umanitare, care atrage avertismentele dure și repetate ale organizațiilor internaționale. În acest context, Diana Șoșoacă, din poziția sa de europarlamentar neafiliat, […] Articolul Diana Șoșoacă iubește antisemitismul, Rusia și legionarii, dar de ce sprijină Palestina? apare prima dată în PRESShub.
14:30
Ana Blandiana a scris, într-o postare pe pagina sa de Facebook, pe care o redăm mai jos, despre adevărata temă a doliului național. În zilele doliului național am avut telefonul închis, la început pentru că eram la munte la scris, apoi – când au început să apară invitațiile de a vorbi despre personajul întors pentru […] Articolul Ana Blandiana, despre adevărata temă a doliului național apare prima dată în PRESShub.
14:00
Edilul care a redirecționat fondurile de dezvoltare rurală către familia sa, vizat de o anchetă penală # PressHub
Edilul canalizează extrem de eficient fondurile de dezvoltare rurală către propria familie. Fermier amator, a construit o pensiune din fonduri europene, iar ca primar, a construit un azil de bătrâni, în care soția sa pensionară va produce articole din hârtie. Copiii săi ar putea avea probleme din cauza gazului racordat ilegal la pensiune dacă autoritățile […] Articolul Edilul care a redirecționat fondurile de dezvoltare rurală către familia sa, vizat de o anchetă penală apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
13:00
Mihai Țăranu, un influencer care postează pe conturile zmenta.ro, avertizează în privința unei înșelătorii care are acum un impact uriaș pe rețelele de socializare, în special pe TikTok. Numeroși români au căzut deja victime, însă aceștia nu conștientizează încă și își atrag în schemă și rude apropiate, prieteni, în speranța unpr câștiguri facile. Este vorba […] Articolul Aktual24 | O nouă înșelătorie face ravagii în România, iar autoritățile nu reacționează apare prima dată în PRESShub.
12:20
Ce aduce o strategie de țară? Despre Cluj și comunități inteligente cu profesorul Călin Hințea # PressHub
Într-o lume în care schimbarea este mai rapidă ca oricând, strategiile nu mai pot fi simple documente frumos așezate în vitrină. Ele trebuie să fie veritabile busole, capabile să ghideze organizații și comunități prin furtunile mediului economic, social și politic. Exact aici intervine noua carte a profesorului Călin Hințea, „Strategia. Organizații și comunități inteligente”, apărută […] Articolul Ce aduce o strategie de țară? Despre Cluj și comunități inteligente cu profesorul Călin Hințea apare prima dată în PRESShub.
11:30
După 4 ani și 8 luni, Asociația Reset a câștigat procesul cu Administrația Prezidențială, care a decorat-o pe secretara lui Marcel Vela # PressHub
Asociația a obținut anularea unui decret în contencios administrativ și oblige instituția să facă public dosarul în baza căruia Mădălina Sîia Cenușă a obținut „Medalia Națională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru civili”. În noiembrie 2020, președintele României Klaus Iohannis acorda Mădălinei Siia Cenușă „Medalia Națională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn […] Articolul După 4 ani și 8 luni, Asociația Reset a câștigat procesul cu Administrația Prezidențială, care a decorat-o pe secretara lui Marcel Vela apare prima dată în PRESShub.
11:20
„CAS-ul plătit de angajați este unica sursă de finanțare a Pilonului 2 de pensii, iar pentru că fondul de pensii a fost puternic deficitar după 2008, statul a subvenționat din alte taxe și impozite Pilonul 2. În aceste condiții este evident că are dreptul să impună o anumită schemă de rambursare”, spune economistul Victor Giosan, […] Articolul Un economist român explică decizia Guvernului privind Pilonul 2 de pensii apare prima dată în PRESShub.
11:00
Microbuze electrice de 90.000 euro au fost vândute cu 200.000 euro. Firma care a câștigat licitații în 60% din județe, inclusiv Iași # PressHub
Microbuze electrice de 90.000 euro, vândute cu 200.000 euro. Firma care a câștigat licitații în 60% din județe, inclusiv Iași, a reușit să dea un tun colosal, scrie Reporter de Iași. Demonstrație în trei pași simpli:1) O firmă din Prahova a prins peste 50% din contractele de livrare microbuze școlare electrice la nivel național. La […] Articolul Microbuze electrice de 90.000 euro au fost vândute cu 200.000 euro. Firma care a câștigat licitații în 60% din județe, inclusiv Iași apare prima dată în PRESShub.
10:00
Nicușor Dan în vizită privată la Maia Sandu: „Doi lideri autentici, care ne reprezintă cu adevărat” # PressHub
Prin vizita privată în Republica Moldova din acest sfârșit de săptămână, președintele Nicușor Dan transmite un puternic mesaj de sprijin și de relații apropiate cu Republica Moldova, într-un moment de maximă tensiune geopolitică regională. Este de așteptat ca zilele următoare Nicușor Dan să devină ținta atacurilor killerilor mediatici din Federația Rusă, declară pentru PressHUB analistul […] Articolul Nicușor Dan în vizită privată la Maia Sandu: „Doi lideri autentici, care ne reprezintă cu adevărat” apare prima dată în PRESShub.
09:00
Cât plătim pentru administrația locală. Topul primăriilor din Iași cu cele mai mari costuri # PressHub
Scumpirile din administrația locală, deși nu le simțit direct, au tot crescut în ultima vreme. Numai costurile de personal, adică salariile, sunt cu 50 la sută mai mari decât în 2022, scrie Ziarul de Iași. Cât te costă acum primăria locală, funcție de comuna sau orașul în care locuiești: preț per locuitor? Care sunt cele […] Articolul Cât plătim pentru administrația locală. Topul primăriilor din Iași cu cele mai mari costuri apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
21:20
Mark Rutte, secretarul general al NATO, se declară optimist în privința întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, relatează Politico. „Vinerea viitoare va fi importantă, deoarece va fi vorba despre testarea lui Putin, despre cât de serios este în ceea ce priveşte încheierea acestui război teribil”, a declarat Mark Rutte la emisiunea „This Week” de […] Articolul Mark Rutte, optimist în privința întâlnirii Trump–Putin apare prima dată în PRESShub.
Ieri
19:30
Ministra Mediului, vizită de lucru în Gorj și Hunedoara. A fost evaluată situația deșeurilor textile și a comerțului second-hand # PressHub
Ministra Mediului, alături de ministrul Economiei, Radu Miruţă, și Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, și Raul Pop, secretar de stat, a efectuat o vizită de lucru în Gorj și Hunedoara, arată Ministerul Mediului într-o postare pe Facebook. Scopul vizitelor a constat în „evaluarea situației deșeurilor textile și a comerțului second-hand, verificarea […] Articolul Ministra Mediului, vizită de lucru în Gorj și Hunedoara. A fost evaluată situația deșeurilor textile și a comerțului second-hand apare prima dată în PRESShub.
18:40
Prim-ministrul slovac Robert Fico a afirmat că Ucraina „va trebui să plătească scump” pentru ceea ce el a considerat a fi eşecul Occidentului de a slăbi Rusia folosindu-se de Ucraina, înaintea întâlnirii programate între Putin şi Trump pe 15 august, scrie The Epoch Times. „Toată lumea ştie deja că acest conflict are rădăcini adânci în […] Articolul Premierul Robert Fico, despre întrevederea din Alaska: „Ucraina va avea de suferit” apare prima dată în PRESShub.
17:00
Aktual24 | Avertismentul directorului INSCOP: extremiștii lui Georgescu se îndreaptă spre 60% # PressHub
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a anunțat sâmbătă că cele mai recente studii sociologice arată că extremiștii pro-ruși, auto-numiți ”suveraniști”, se îndreaptă săre un scor uriaș de 60% la alegerile din 2028. ”Lucrurile nu arată deloc grozav pentru mainstream. Tot mainstream-ul. Acum 4 ani spuneam că populismul radical are potențialul de 30%. Mainstream-ul nu a crezut. […] Articolul Aktual24 | Avertismentul directorului INSCOP: extremiștii lui Georgescu se îndreaptă spre 60% apare prima dată în PRESShub.
15:50
Se împlinesc astăzi șapte ani de la violențele declanșate de Guvernul PSD în Piața Victoriei din București. Dosarul este astăzi în pragul prescrierii, în timp ce pe adevărații responsabili nu i-a deranjat nimeni. Viorica Dăncilă, prim-ministru la acea dată, a indicat ulterior cine este responsabil, sugerând că acesta a dat ordinul de intervenție în forță […] Articolul Aktual24 | Dăncilă îl acuză pe Paul Stănescu pentru evenimentele din 10 august apare prima dată în PRESShub.
14:50
Deputatul Marius Budăi amenință că va vota o moțiune de cenzură dacă se opresc lucrările la autostrăzile A7 și A8 # PressHub
Deputatul Marius Budăi amenință, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că va vota o moțiune de cenzură dacă se opresc lucrările la autostrăzile A7 și A8. „Observ că, în loc să ne unim cu toții, mă refer aici la parlamentarii din Moldova, în jurul a două proiecte atât de importante pentru zona noastră și […] Articolul Deputatul Marius Budăi amenință că va vota o moțiune de cenzură dacă se opresc lucrările la autostrăzile A7 și A8 apare prima dată în PRESShub.
13:50
La 93 de ani, încă conduce și are permis valabil: emoționanta întâlnire dintre un șofer și un polițist arădean # PressHub
Nu toate poveștile se scriu în cărți. Unele se nasc pe asfalt, printre claxoane, graba zilnică și opriri de rutină, acolo unde viața își dezvăluie chipul simplu, dar profund. Chiar la volanul unei mașini, relatează Special Arad. Una dintre ele a fost descoperită de polițistul arădean Adrian Brandaș, în timpul unei verificări de rutină în trafic. Citește și: Macron, […] Articolul La 93 de ani, încă conduce și are permis valabil: emoționanta întâlnire dintre un șofer și un polițist arădean apare prima dată în PRESShub.
13:20
PSD și mobilizarea împotriva reformei. Primarul din Stâlpeni, o voce a imposturii și trădării naționale # PressHub
În timp ce România se prăbușește economic din cauza guvernării toxice PSD-PNL din guvernele Ciucă – Ciolacu, în timp ce agențiile internaționale de rating ne trag atenția că ajungem în zona „junk (gunoi)” și ne semnalează că suntem la marginea prăpastiei, PSD, acest partid politic care parazitează statul român de 35 de ani și care a pierdut […] Articolul PSD și mobilizarea împotriva reformei. Primarul din Stâlpeni, o voce a imposturii și trădării naționale apare prima dată în PRESShub.
12:30
10 august, 7 ani de la violențele jandarmilor. Protest anunțat în Piața Victoriei: „Faptele se prescriu în 2026” # PressHub
10 august, 7 ani de la violențele jandarmilor. ONG-ul Corupția Ucide a anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei, care va avea loc duminică, de la ora 19:00. „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026”, atrag atenția organizatorii protestului într-o postare pe Facebook. Citește și: Dosarul 10 August, judecată contra cronometru pentru evitarea […] Articolul 10 august, 7 ani de la violențele jandarmilor. Protest anunțat în Piața Victoriei: „Faptele se prescriu în 2026” apare prima dată în PRESShub.
11:50
Prefectura Iași ar pierde un angajat din cinci în urma proiectului de lege care impune efective maxime de personal # PressHub
Un proiect de lege impune efective maxime de personal, în funcție de numărul locuitorilor stabilit la ultimul recensământ: de la 13 posturi pentru primăriile celor mai mici comune din județ până la 65 de angajați în cea mai mare, Miroslava. Prefectura ar pierde un angajat din cinci, scrie Ziarul de Iași. Reorganizarea instituțiilor administrației locale […] Articolul Prefectura Iași ar pierde un angajat din cinci în urma proiectului de lege care impune efective maxime de personal apare prima dată în PRESShub.
11:10
Macron, despre întâlnirea din Alaska privind războiul din Ucraina: „Viitorul țării nu poate fi decis fără ucraineni” # PressHub
Emmanuel Macron, într-un mesaj postat pe platforma X, a reconfirmat sprijinul european pentru Ucraina și, făcând referire la întâlnirea din Alaska, programată pentru 15 august, a subliniat că „viitorul țării nu poate fi decis fără ucraineni”. Mesajul președintelui francez vine la scurt timp după anunțul făcut de omologul său american, prin care acesta a informat […] Articolul Macron, despre întâlnirea din Alaska privind războiul din Ucraina: „Viitorul țării nu poate fi decis fără ucraineni” apare prima dată în PRESShub.
09:20
Nicușor Dan a fost surprins alături de președinta Maia Sandu la „Festivalul Lupilor”, organizat la Orheiul Vechi, în Republica Moldova, scrie Fără Filtre. Cei doi demnitari apar în fotografiile realizate de câțiva participanți la evenimentul desfășurat în satul Trebujeni, din rezervația Orheiul Vechi. Citește și: Dosarul 10 August, judecată contra cronometru pentru evitarea prescrierii faptelor […] Articolul Președintele Nicușor Dan, alături de Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor” apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Aktual24 | Statele Unite au obținut ceea ce Rusia nu a reușit în 35 de ani: pacea dintre Azerbaidjan și Armenia # PressHub
După aproape patru decenii de conflict sângeros, Azerbaidjanul și Armenia au semnat un acord de pace în prezența președintelui american Donald Trump. Absentă în mod notabil din acest moment istoric este Rusia, care nu mai joacă un rol central în Caucazul de Sud, arată Euronews. Liderii Armeniei și Azerbaidjanului, Nikol Pashinyan și Ilham Aliyev, au […] Articolul Aktual24 | Statele Unite au obținut ceea ce Rusia nu a reușit în 35 de ani: pacea dintre Azerbaidjan și Armenia apare prima dată în PRESShub.
20:10
Ionel Neagu, primarul comunei Troianul din județul Teleorman, a fost plasat de DNA sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile, scrie Gazeta de Dimineață. În sarcina acestuia anchetatorii au reținut șase infracțiuni de luare de mită. În acest disar mai sunt urmărite penal cinci persoane fizice, (S.C., D.M., F.M.F., T.F.A. și R.C.), reprezentante ale unor societăți comerciale, pentru comiterea […] Articolul Primar, plasat sub control judiciar de DNA. Ar fi luat mită de peste 140 de mii de lei apare prima dată în PRESShub.
19:40
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat peste 100 de acte legislative aliniate standardelor Uniunii Europene în perioada 2021-2025 # PressHub
În ultimii patru ani, legislativul de la Chișinău a aprobat 139 de acte normative menite să armonizeze legislația națională cu cea europeană, dintre care 21 se regăsesc în Planul național de acțiuni pentru aderarea la UE pentru anii 2024-2027, scrie Ziarul de Gardă. În perioada 2021-2025, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat peste 100 de prevederi […] Articolul Parlamentul Republicii Moldova a adoptat peste 100 de acte legislative aliniate standardelor Uniunii Europene în perioada 2021-2025 apare prima dată în PRESShub.
18:00
Aktual24: George Simion sprijină tot mai mult forțele pro-ruse în Republica Moldova înaintea alegerilor care vor avea loc pe 28 septembrie # PressHub
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, care au loc pe 28 septembrie 2025, sunt considerate decisive pentru direcția europeană a țării. În timp ce guvernarea pro-europeană condusă de Maia Sandu se confruntă cu partidele aliniate intereselor Moscovei, liderul AUR, George Simion, prin acțiunile și declarațiile sale, favorizează tabăra pro-rusă pe față, scrie Aktual24. România are, desigur, […] Articolul Aktual24: George Simion sprijină tot mai mult forțele pro-ruse în Republica Moldova înaintea alegerilor care vor avea loc pe 28 septembrie apare prima dată în PRESShub.
17:10
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Vrem să extindem proiectul de dotare şi reabilitare a cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene # PressHub
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat la Galați că programul prin care mii de cabinete de medicină de familie au fost dotate și reabilitate cu fonduri din PNRR va fi extins prin atragerea de noi surse de finanțare europeană, pentru a asigura accesul pacienților la servicii medicale moderne, transmite Agerpres. „În vizita din judeţul Galaţi, […] Articolul Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Vrem să extindem proiectul de dotare şi reabilitare a cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene apare prima dată în PRESShub.
15:20
Două fete de 9 și 12 ani au fost rănite de un geam căzut într-un tren CFR care venea de la mare # PressHub
Două minore, de 9 și 12 ani, au ajuns la spital sâmbătă după ce au fost lovite de un geam desprins dintr-un vagon al unui tren CFR, care venea de la Mangalia, potrivit Club Feroviar. Incidentul s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, la bordul trenului IRN 12942, operat de CFR Călători, care a […] Articolul Două fete de 9 și 12 ani au fost rănite de un geam căzut într-un tren CFR care venea de la mare apare prima dată în PRESShub.
14:40
Poliția Locală Iași va reduce numărul de angajați cu aproape 25%. Cum va fi afectată Primăria Iași de „reforma Bolojan” # PressHub
În cadrul noilor modificări legislative inițiate de guvernul condus de Ilie Bolojan, Poliția Locală din Iași va pierde aproximativ 70 de angajați, ceea ce reprezintă o reducere de aproape un sfert din efectivul actual, scrie Ziarul de Iași. De altfel, Primăria Iași nu va fi afectată de concedieri. Proiectul propus de guvern a ajuns în […] Articolul Poliția Locală Iași va reduce numărul de angajați cu aproape 25%. Cum va fi afectată Primăria Iași de „reforma Bolojan” apare prima dată în PRESShub.
12:40
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în curtea unei fabrici din Arad. Două persoane au murit # PressHub
UPDATE – 12:37 Aparatul de zbor prăbuşit în curtea unei fabrici din Arad este un avion de mici dimensiuni, în care se aflau doi bărbaţi, ambii suferind răni incompatibile cu viaţa, au declarat, pentru Agerpres, reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Arad, care au ajuns primii la locul accidentului aviatic. Iniţial, echipajele medicale au transmis […] Articolul Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în curtea unei fabrici din Arad. Două persoane au murit apare prima dată în PRESShub.
12:40
Pompierii români trimiși în Grecia au intervenit contra incendiilor din zona Palaia Fokaia, Attica de Est # PressHub
Pompierii români trimiși în Grecia au desfășurat intervenții pe timpul nopții pentru limitarea și stingerea incendiilor de vegetație în zona Palaia Fokaia, o localitate de coastă din Attica de Est, Grecia, protejând populația și infrastructura, a transmis IGSU. „Odată cu lăsarea întunericului, forțele și mijloacele modulului RO GFFF-V au continuat să acționeze în teren, desfășurând […] Articolul Pompierii români trimiși în Grecia au intervenit contra incendiilor din zona Palaia Fokaia, Attica de Est apare prima dată în PRESShub.
12:20
Un planor s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din municipiul Arad iar două persoane au decedat, echipele de salvare fiind la faţa locului, informează Agerpres. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă au declarat pentru Agerpres că aparatul de zbor de mici dimensiuni a căzut în curtea unei fabrici de la Calea Aurel Vlaicu, fiind […] Articolul Un planor s-a prăbuşit în curtea unei fabrici din Arad. Două persoane au murit apare prima dată în PRESShub.
12:00
Tánczos Barna a lăudat, la Bihor, stilul de lucru al premierului Bolojan: „Fără un premier ca Bolojan, reformele nu vor exista” # PressHub
Aflat, vineri, într-o vizită la Bihor, vicepremierul Tánczos Barna a lăudat stilul de lucru al premierului Ilie Bolojan, spunând că reformele din administrația publică și măsurile de eficientizare nu pot fi implementate fără un lider „consecvent” și „rațional”, scrie Bihoreanul. Oficialul UDMR a vorbit despre proiectele PNRR, care trebuie finalizate până în august 2026, dar […] Articolul Tánczos Barna a lăudat, la Bihor, stilul de lucru al premierului Bolojan: „Fără un premier ca Bolojan, reformele nu vor exista” apare prima dată în PRESShub.
11:30
Potrivit publicației Fără Filtre din Republica Moldova, președintele României, Nicușor Dan, va veni în acest weekend peste Prut pentru o vizită privată, fără o agendă publică oficială. Jurnaliștii de la Fără Filtre scriu, citând surse, că șeful statului român își va petrece timpul în afara Chișinăului și ar urma să participe la câteva evenimente publice, […] Articolul Surse: Președintele Nicușor Dan, vizită privată în Republica Moldova în acest weekend apare prima dată în PRESShub.
11:00
Volodimir Zelenski, prima reacție după anunțul întâlnirii președintelui american Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin: „Ucrainenii nu își vor ceda pământul ocupanților” # PressHub
Președintele Volodimir Zelenski a reafirmat, sâmbătă, că Ucraina nu poate încălca Constituția în privința teritoriilor și a subliniat că „ucrainenii nu își vor ceda pământul ocupanților”, transmite Reuters. Președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina nu poate încălca Constituția în chestiuni teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor ceda pământul ocupanților”. Donald Trump declarase, […] Articolul Volodimir Zelenski, prima reacție după anunțul întâlnirii președintelui american Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin: „Ucrainenii nu își vor ceda pământul ocupanților” apare prima dată în PRESShub.
10:50
Volodimir Zelenski, prima reacție după anunțul întâlnirii președintelui american Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin: „Ucrainenii nu își vor da pământul ocupanților” # PressHub
Președintele Volodimir Zelenski a reafirmat, sâmbătă, că Ucraina nu poate încălca Constituția în privința teritoriilor și a subliniat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupanților”, transmite Reuters. Președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina nu poate încălca Constituția în chestiuni teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupanților”. Donald Trump declarase, […] Articolul Volodimir Zelenski, prima reacție după anunțul întâlnirii președintelui american Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin: „Ucrainenii nu își vor da pământul ocupanților” apare prima dată în PRESShub.
10:10
Te-ai gândit vreodată ce minciuni pune maşinăria de propagandă pe masa Moscovei? De la false telegrame SVR la adevărul pe care nimeni nu îndrăzneşte să i-l spună lui Vladimir Putin # PressHub
Într-un stat în care realitatea însăși a devenit un concept flexibil, mașinăria de propagandă a Kremlinului nu se mai mulțumește doar cu dezinformarea publicului extern. Ea produce, cu un cinism aproape artistic, o realitate paralelă pentru propriul consum, o lume în care spionii ruși cu nume de cod „Frank” și „John” trimit de la post […] Articolul Te-ai gândit vreodată ce minciuni pune maşinăria de propagandă pe masa Moscovei? De la false telegrame SVR la adevărul pe care nimeni nu îndrăzneşte să i-l spună lui Vladimir Putin apare prima dată în PRESShub.
10:10
Tribunalul Militar București judecă la foc automat dosarul „10 August” în care au fost trimiși în judecată foștii șefi ai Jandarmeriei, responsabili de reprimarea violentă a protestului din Piața Victoriei din 2018. Faptele se prescriu peste un an. Încă de la început, judecătorul militar Octavian George Nicolae a impus în acest caz un ritm susținut […] Articolul Dosarul 10 August, judecată contra cronometru pentru evitarea prescrierii faptelor apare prima dată în PRESShub.
09:40
Donald Trump și Vladimir Putin, întâlnire în Alaska pe 15 august pentru a discuta despre conflictul din Ucraina # PressHub
Președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus, Vladimir Putin, se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska, pentru a discuta despre conflictul din Ucraina. Evenimentul marchează prima întâlnire directă dintre cei doi lideri din ultimii șase ani. Donald Trump a anunțat pe rețelele de socializare că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august în […] Articolul Donald Trump și Vladimir Putin, întâlnire în Alaska pe 15 august pentru a discuta despre conflictul din Ucraina apare prima dată în PRESShub.
09:20
Te-ai gândit vreodată ce minciuni pune maşinăria de propagandă pe masa Mosovei? De la false telegrame SVR la adevărul pe care nimeni nu îndrăzneşte să i-l spună lui Vladimir Putin # PressHub
Într-un stat în care realitatea însăși a devenit un concept flexibil, mașinăria de propagandă a Kremlinului nu se mai mulțumește doar cu dezinformarea publicului extern. Ea produce, cu un cinism aproape artistic, o realitate paralelă pentru propriul consum, o lume în care spionii ruși cu nume de cod „Frank” și „John” trimit de la post […] Articolul Te-ai gândit vreodată ce minciuni pune maşinăria de propagandă pe masa Mosovei? De la false telegrame SVR la adevărul pe care nimeni nu îndrăzneşte să i-l spună lui Vladimir Putin apare prima dată în PRESShub.
8 august 2025
21:10
Interviu Aktual24 | Profesorul Bogdan Glăvan, despre reformele guvernului Bolojan: „Astăzi, PSD este bolnavul politic al României. / Nu mă aștept la o schimbare de substanță în ceea ce privește companiile de stat” # PressHub
Măsurile de austeritate anunțate de guvernul Bolojan au generat numeroase dezbateri în absolut toate mediile din România. Cum vede un specialist în economie situația și ce șanse oferă el reușitei reformelor propuse de noul regim de la București a explicat profesorul Bogdan Glăvan, într-un interviu pentru aktual24.ro. -Domnule Glăvan, trăim, cum zic chinezii, vremuri interesante. […] Articolul Interviu Aktual24 | Profesorul Bogdan Glăvan, despre reformele guvernului Bolojan: „Astăzi, PSD este bolnavul politic al României. / Nu mă aștept la o schimbare de substanță în ceea ce privește companiile de stat” apare prima dată în PRESShub.
20:30
Nu aș fi vrut să scriu despre subiectul Ion Iliescu, dar decesul său mă obligă oarecum să fac asta. Dar să o luăm cronologic. Prima dată am despre Ion Iliescu de la tatăl meu, aproximativ prin 1986 sau 1987, când deja era considerat ca cel mai prezumtiv succesor al lui Nicolae Ceaușescu. Ascensiunea lui Iliescu […] Articolul Iliescu, ultimul lider al unei „generații” roșii apare prima dată în PRESShub.
20:30
Premierul Ilie Bolojan le-a solicitat oficial tuturor miniștrilor să transmită declarațiile de avere și de interese către Cancelaria Prim-Ministrului și să le publice pe site-ul Guvernului, precum și pe paginile instituțiilor pe care le conduc, se arată într-un comunicat al Guvernului. Ilie Bolojan a cerut, vineri, tuturor membrilor Cabinetului să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile […] Articolul Premierul Ilie Bolojan le cere miniștrilor să își facă publice declarațiile de avere apare prima dată în PRESShub.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.