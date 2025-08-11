Donald Trump spune că va încerca să recupereze pentru Ucraina o parte din teritoriul cucerit de ruşi

14:40

Un cutremur de 6,1 pe Richter a zguduit vestul Turciei şi a adus unei lumi întregi aminte de tragedia din 2023. Cel puţin o persoană a murit acum, iar alte 29 au fost prinse sub dărâmături. Clădiri uriaşe şi moschei au fost făcute una cu pământul, iar replicile seismului au semănat şi ele haos printre oamenii care s-au temut că blocurile de locuinţe s-ar putea prăbuşi peste ei. Unda de şoc a fost atât de puternică, încât a ajuns până la Istanbul.