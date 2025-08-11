Concerte, recitaluri sociale, evenimente educaționale și artiști de mare valoare la Eufonia Festival | Musical Optimism
Timis Online, 11 august 2025 21:00
Cea de-a opta ediție a Festivalului Eufonia va avea loc în perioada 2 – 28 septembrie. Organizatorii au pregătit zece concerte în unele dintre cele mai frumoase locuri din partea de vest a țării, trei recitaluri sociale și cinci evenimente educaționale, o conferință, artiști de mare valoare și muzică de înaltă clasă.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 30 minute
21:00
Acum 2 ore
20:10
Zilele Orașului Ciacova vor avea loc în 14 august, iar în următoarea zi se va ține Ruga localității.
19:30
Timișorenii de toate vârstele sunt invitați să participe, pe 23 august, la o plimbare relaxantă cu bicicleta, organizată de Asociația Copii și Zâne.
Acum 4 ore
19:00
Trump preia controlul asupra Washingtonului, iar Garda Națională patrulează pe străzi. Ce acuzații aduce președintele SUA # Timis Online
Donald Trump a declarat stare de urgență pentru siguranța publică în Washington D.C., mobilizând Garda Națională și plasând forțele de poliție sub control federal. Deși rata criminalității este în scădere, președintele susține că bandele criminale au preluat controlul capitalei, potrivit The Guardian și CNN.
18:00
Accident produs pe Autostrada A1, luni după-masă. Din primele informații, un motociclist a fost rănit și transportat la spital.
17:50
Accident produs luni, pe Calea Aradului din Timișoara. O șoferiță nu a păstrat distanța regulamentară și a intrat în mașina din fața ei. În urma impactului, o femeie a fost rănită și transportată la spital.
Acum 6 ore
15:40
Primăria Timișoara anunță că au început lucrările de modernizare a Colegiului Tehnic „Henri Coandă”. Acestea au o valoare de 29,5 milioane de lei, două treimi fiind finanțate prin PNRR, iar restul de la bugetul local.
Acum 8 ore
15:20
Partidul Social Democrat condiționează participarea la ședințele coaliției de adoptarea pachetului pentru eliminarea privilegiilor, de discuții pe rectificarea bugetară, în vederea continuării investițiilor, a transmis președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, scrie Agerpres.
14:50
Un fost consilier local USR, numit director interimar la Horticultura. Ce salariu va avea # Timis Online
Începând de vineri, 8 august, Horticultura are un nou director general interimar. Este vorba despre Emanuel David, cel care a fost consilier local al Timișoarei din partea USR între 2021 și 2024. Noul șef va avea un salariu de până la 27.000 de lei pe lună, brut, mai mare chiar și decât cel al predecesorilor săi, reclamă Roxana Iliescu.
14:40
„Back to School” pentru copiii refugiați și migranți din Timișoara. Puteți ajuta 50 de copii să înceapă anul școlar cu un ghizdan echipat complet # Timis Online
Școala începe în mai puțin de o lună, iar LOGS – Grup de Inițiative Sociale din Timișoara lansează o inițiativă de a veni în sprijinul copiilor refugiați și migranți. Proiectul „Back to School” își propune să ofere 50 de pachete complete cu rechizite școlare, astfel încât niciun copil să nu intre în clasă fără un ghiozdan pregătit cu toate cele necesare.
14:20
Plimbare de dimineață cu mașini „împrumutate”. Doi tineri din Timiș au ajuns în arest # Timis Online
Trei tineri din Timiș au furat două mașini dintr-un sat unde proprietarii le lăsaseră cu cheile în contact. Aventura lor s-a încheiat rapid în Lugoj, unde au fost prinși de polițiști. Doi dintre ei sunt acum în arest.
13:40
Contract relicitat. Două milioane de lei pentru aproape 5 kilometri de piste de biciclete, la Dumbrăvița # Timis Online
Primăria Dumbrăvița a scos din nou la licitație proiectul prin care dorește să amenajeze peste 5 kilometri de piste de biciclete pe opt străzi din comună. Primul executant a intervenit doar pe două dintre cele opt străzi și nici aici nu a finalizat tot. Primăria pune la bătaie peste 2 milioane de lei pentru cei 4.600 de metri de pistă rămași de făcut.
13:40
Sunteți invitați la dezbaterea publică pentru restructurarea „pe austeritate” a Primăriei Timișoara # Timis Online
Zeci de angajați din Primăria Timișoara vor fi dați afară în urma restructurării prin care instituția va trece în perioada următoare, din cauza măsurilor de austeritate de la nivel național. Noua structură propusă va fi dezbătută public săptămâna viitoare.
Acum 12 ore
13:10
Premierul Ilie Bolojan vrea eliminarea claselor simultane și comasarea școlilor mici din mediul rural # Timis Online
Premierul Ilie Bolojan a anunțat intenția de a elimina clasele cu predare simultană din mediul rural și de a comasa școlile cu efective mici, susținând că astfel de măsuri nu vor afecta procesul de învățământ și vor îmbunătăți eficiența sistemului.
12:50
Muzeul Național al Banatului ne spune povestea Palatului Marschall din zona centrală, ce aduce în oraș eleganța secession-ului vienez. Impunătoarea clădire a fost ridicată între anii 1903 și 1904.
12:00
Elevul timișorean Robert Tiutiuc, din clasa a X-a la Liceul de Artă „Ion Vidu” Timișoara, reprezintă România într-o serie de evenimente artistice de prestigiu internațional.
11:50
„Locala” sau „Naționala”. Care poliție ar trebui să crească siguranța în zona Gării de Nord din Timișoara # Timis Online
Locuitorii din zona Gării de Nord din Timișoara au intrat în a doua săptămână de nemulțumiri făcute publice privind siguranța cartierului în care locuiesc. În aceste condiții, viceprimărița Paula Romocean spune că Poliția Locală își face treaba și cere măsuri suplimentare din partea „Poliției Naționale”. De partea cealaltă, IPJ Timiș spune că deciziile vor fi luate oricum împreună cu primăria.
11:50
VIDEO. Iovescu despre noul Ciumăgeanu: „Primele fundații, primele speranțe”. Imagini de pe șantierul de la Giroc # Timis Online
Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat, luni, că au început lucrările la noul Centru Școlar de Educație Incluzivă „Dumitru Ciumăgeanu” din Giroc.
11:40
Centrul Medical Neoclinic: Gestionarea impactului hormonal asupra sănătății osoase - expertiză în diagnosticarea și tratarea osteoporozei # Timis Online
ADVERTORIAL. Osteoporoza este o afecțiune metabolică progresivă a oaselor, caracterizată prin pierderea densității și deteriorarea structurii osoase. Simptomele sunt adesea subtile, până la apariția fracturilor. Acestea includ dureri osoase, dureri la nivelul coloanei vertebrale și slăbiciune generalizată.
11:40
Pompierii timișeni au intervenit în peste 150 de situații de urgență, de la accidente rutiere și incendii de vegetație, până la misiuni medicale și evenimente publice.
11:30
Cetățenii din 12 țări, inclusiv România, vor putea face din 15 august vizite turistice de maximum 45 de zile în Vietnam fără a mai avea nevoie de vize, scrie Agerpres.
10:40
Al Jazeera a anunțat duminică moartea a cinci dintre jurnaliștii săi într-un atac israelian în Fâșia Gaza, inclusiv un reporter bine cunoscut și pe care armata israeliană a recunoscut că l-a vizat, calificându-l drept „terorist”, scrie Agerpres.
10:10
A doua săptămână de nemulțumiri în zona Gării de Nord. Locuitorii consideră măsurile luate până acum insuficiente # Timis Online
Săptămâna trecută, locuitorii zonei Gării de Nord din Timișoara și-au făcut publice nemulțumirile față de mai multe probleme care afectează în mod speicial siguranța în zonă. Au fost luate anumite măsuri ad-hoc, precum sigilarea fostului sediu ITM, dar oamenii se plâng că problemele nu sunt rezolvate nici pe departe.
09:40
Doliu în lumea medicală timișoreană. A murit dr. Mihai Cristian Nuță, medic neurochirurg # Timis Online
Dr. Mihai Cristian Nuță, medic neurochirurg la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, a încetat din viață duminică, 10 august. Vestea a fost anunțată de colegii săi de la Spitalul Județean.
08:50
Luni, 11 august, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:50
Cutremur de 6,1 pe scara Richter, în Turcia. Mai multe persoane au fost rănite și clădirile s-au prăbușit # Timis Online
Cel puțin zece clădiri s-au prăbușit și un număr neprecizat de persoane sunt rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc duminică seară în vestul Turciei, scrie Agerpres.
08:30
Adriana Popa Tănase face cosmetică medicală: „Nu prețul este un reper și nu întotdeauna o cremă scumpă aduce beneficii” # Timis Online
Adriana Popa Tănase a fost vreme de trei decenii asistentă de farmacie. În urmă cu 13 ani, viața sa profesională avea să ia o cu totul altă turnură. Fiica sa, medic stomatolog, i-a produs să învețe cosmetică medicală și să lucreze alături de ea într-o clinică din Timișoara.
Acum 24 ore
08:20
Luni puteți merge la un workshop de creat costume de păpuși sau la expoziții.
07:10
Află ce îți rezervă astrele în această săptămână:
Ieri
17:30
Scene tensionate într-un magazin din Margina. Un bărbat a fost arestat preventiv pentru că și-a amenințat fosta soție # Timis Online
Un bărbat de 37 de ani din Timiș a ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile după ce a încălcat un ordin de protecție și și-a amenințat fosta soție. Acesta a intrat în magazinul din Margina unde femeia lucrează, deși măsura restrictivă îi interzicea să se apropie la mai puțin de 200 de metri de ea sau de locul de muncă.
12:00
Cod portocaliu de caniculă în Timiș – temperaturi de aproape 40°C și noapte tropicală # Timis Online
Timișul se află sub o avertizare Cod Portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), alături de alte zece județe din vestul și sudul țării.
11:50
Programele „Vouchere culturale pentru elevi” și „O carte pentru fiecare elev”, întârziate de Ministerul Educației # Timis Online
Două programe naționale prevăzute de Legea Educației, și anume „Vouchere culturale pentru elevi”, în valoare de 250 de lei, și „O carte pentru fiecare elev”, ar fi trebuit să fie deja în derulare, însă au fost amânate cu cel puțin doi ani. Potrivit legii nr. 198/2023, Ministerul Educației trebuia să adopte normele de aplicare în septembrie și decembrie 2024, lucru care nu s-a întâmplat.
11:50
Sâmbăta elevilor la UVT”, program de integrare educațională non-formală pentru elevii din medii vulnerabile # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a lansat, începând cu anul universitar 2024-2025, programul „Sâmbăta elevilor la UVT”, dedicat elevilor din ciclul gimnazial proveniți din categorii sociale vulnerabile, dar cu rezultate educaționale bune.
09:10
În inima Rotterdamului, între zgârie-nori moderni și pasaje pietonale aglomerate, se ridică o structură care pare desenată de un copil cu o pasiune pentru geometrie: cuburi galbene suspendate, înclinate la 45 de grade, așezate pe colțuri ca niște zaruri abandonate. Acestea sunt Kubuswoningen, sau Casele Cub – un ansamblu arhitectural care sfidează convențiile și continuă să fascineze, chiar și la peste patruzeci de ani de la construcție.
00:20
Duminică puteți merge la spectacole, la expoziții sau la cinema în aer liber.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
FOTO. Un pieton și un șofer au ajuns la spital după ce două mașini s-au ciocnit în zona centrală a Timișoarei # Timis Online
Două mașini au fost implicate sâmbătă după-masă într-un accident rutier pe Bulevardul Mihai Viteazu din Timișoara. Un pieton și unul dintre șoferi au ajuns la spital, iar pompierii și echipajele medicale au intervenit pentru acordarea primului ajutor și asigurarea măsurilor de siguranță. UPDATE. În accident au fost implicați doi șoferi de 22 și 35 de ani
15:10
VIDEO. Scandal în plină stradă, la Dumbrăvița. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie # Timis Online
ATENȚIE! Imagini video care vă pot afecta! O ceartă de familie a degenerat, vineri seară, în fața unei societăți comerciale din Dumbrăvița. În scandal au fost implicați o tânără de 21 de ani, mama acesteia și soțul tinerei. Polițiștii au fost sesizați și, după ce i-au identificat pe cei implicați, au deschis un dosar penal pentru violență în familie.
15:00
FOTO. Locuitorii din zona Gării de Nord au ieșit să protesteze pașnic, cu jucării, pentru un mediu mai sigur # Timis Online
Sâmbătă, 9 august, zeci de locuitori din zona Gării de Nord din Timișoara au organizat un protest pașnic inedit pentru a atrage atenția asupra problemelor sociale și de siguranță din cartier.
14:40
O femeie a ajuns la spital în urma unui accident produs într-o intersecție din Timișoara # Timis Online
Un nou accident rutier a avut loc sâmbătă, 9 august, în Timișoara, la intersecția străzii Aristide Demetriade cu Bulevardul Antenei. Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar o femeie de 53 de ani a fost rănită în urma impactului.
14:30
Accident lângă Facultatea de Arte din Timișoara. O femeie a acroșat trei mașini parcate și s-a oprit într-un stâlp # Timis Online
Accident rutier produs sâmbătă, 9 august, în Timișoara, în apropiere de Punctele Cardinale. O șoferiță de 40 de ani a acroșat trei autoturisme parcate regulamentar, apoi a intrat cu mașina într-un stâlp. În urma impactului, femeia a fost rănită și a necesitat îngrijiri medicale.
12:30
Incident aviatic, produs sâmbătă, la Arad, unde un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe Calea Aurel Vlaicu. Doi bărbați au murit.
12:20
VIDEO. Doi tineri de 15 ani și unul de 23 au furat o mașină din Giroc pentru a da o spargere la Timișoara # Timis Online
Polițiștii au prins vineri trei tineri, dintre care doi minori, care în luna iulie au furat o mașină din Giroc, cu ajutorul căreia au spart o alta, din Timișoara, din care au furat mai multe scule electrice.
12:00
Un atentat antisemit comis de Garda de Fier, o grenadă care a explodat în sala Teatrului German din Timișoara, un eveniment real, aproape uitat, dar care anunța ororile ce aveau să urmeze în Al Doilea Război Mondial. Sidy Thal, spectacolul documentar inspirat de acel moment și produs de TGST va fi jucat la începutul stagiunii în Germania.
12:00
România va împrumuta 140 milioane de euro pentru restaurarea a 14 monumente naționale. Niciunul nu e din vestul țării # Timis Online
Guvernul a fost aprobat vineri acordul-cadru de împrumut între România şi BDCE, în valoare de 140 de milioane de euro, care va finanța restaurarea completă a 14 obiective culturale de importanţă naţională şi europeană. Banii vor fi direcționați în București, Târgu-Jiu, Alba Iulia, Iași, Mamaia, Tescani. Pe listă nu se află niciun obiectiv din Timișoara sau din vestul țării.
11:50
Accident la Super Rally, în Timișoara. Fiul lui Mihai Leu a intrat într-o mașină parcată, iar copilotul său a fost rănit # Timis Online
Un incident neprevăzut a avut loc în etapa de sâmbătă a Campionatului Național de Super Rally din Timișoara. Pilotul Marco Leu, fiul regretatului campion Mihai Leu, a ieșit cu mașina de pe traseul amenajat pe Bulevardul I.C. Brătianu și a lovit un autoturism parcat, rănindu-și copilotul.
11:40
Regulamentul european privind libertatea mass-mediei a intrat în vigoare: protecție suplimentară pentru jurnaliști # Timis Online
Regulamentul european privind libertatea mass-mediei (EMFA) a intrat în vigoare, aducând garanții extinse pentru jurnaliști, redacții și publicul din întreaga Uniune Europeană. Noul cadru legislativ este conceput pentru a consolida libertatea, independența și pluralismul mass-mediei în cadrul pieței interne.
11:40
Cod de conduită împotriva discriminării și instigării la ură în școli. Reguli, obligații și sancțiuni pentru elevi și profesori # Timis Online
Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică un proiect de Cod de conduită pentru prevenirea și sancționarea xenofobiei, antisemitismului, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului în mediul preuniversitar.
10:30
Locuitorii județului Timiș se pregătesc pentru un weekend cu temperaturi extreme. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Galben valabil pentru ziua de sâmbătă, și unul Portocaliu pentru duminică. Acestea vin cu temperaturi foarte ridicate și cu o „noapte tropicală” – fenomen în care temperaturile nu scad sub 20 de grade Celsius pe timpul nopții.
10:00
Alergia la pisică este una dintre cele mai frecvente cauze de disconfort pentru iubitorii de animale, dar și una plină de mituri. Specialiștii Asociației Române de Educație în Alergii explică faptul că, deși mulți cred că părul este principalul vinovat, realitatea este diferită.
09:50
Accident produs sâmbătă dimineață, pe Autostrada A1, pe sensul Lugoj - Timișoara. O mașină s-a izbit violent de un parapet, iar o persoană a necesitat îngrijiri medicale la fața locului. Se circulă dirijat până în jurul orei 11.
