Cum arată acum Diandra Doris de la Insula Iubirii la un an de când a fost ispită! Tânăra l-a făcut pe Andrei Rotaru să uite de soția lui, Cristina | FOTO
SpyNews, 11 august 2025 21:00
Diandra Doris, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, continuă să atragă toate privirile la un an de la apariția sa în emisiune. Cum arată în prezent Diandra, tânăra care a reușit să-l facă pe Andrei Rotaru să uite de soția lui, Cristina.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
21:20
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez! Cum arată bijuteria pe care celebrul fotbalist i-a pus-o pe deget mamei copiilor lui | FOTO # SpyNews
Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii din întreaga lume după ce a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Georgina Rodriguez, femeia care i-a fost alături în cele mai importante momente din viață și mama copiilor săi. După ani de relație și apariții publice care i-au consolidat imaginea de cuplu puternic și unit, celebrul fotbalist a făcut, în sfârșit, pasul cel mare. Cum arată bijuteria pe care celebrul fotbalist i-a pus-o pe deget mamei copiilor lui.
Acum 30 minute
21:00
Cum arată acum Diandra Doris de la Insula Iubirii la un an de când a fost ispită! Tânăra l-a făcut pe Andrei Rotaru să uite de soția lui, Cristina | FOTO # SpyNews
Diandra Doris, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, continuă să atragă toate privirile la un an de la apariția sa în emisiune. Cum arată în prezent Diandra, tânăra care a reușit să-l facă pe Andrei Rotaru să uite de soția lui, Cristina.
Acum o oră
20:30
Moringa este o plantă extrem de nutritivă, cu multiple beneficii pentru sănătate. Poate fi un aliat valoros pentru cei care vor să susțină imunitatea, să aibă mai multă energie sau să își îmbunătățească alimentația zilnică într-un mod natural. Iată care este cheia spre o viață sănătoasă!
Acum 2 ore
20:20
O femeie s-a căsătorit de 11 ori și a rămas de fiecare dată văduvă! Ce declarații șocante a făcut după aproape două decenii # SpyNews
O femeie din Statele Unite a șocat lumea cu povestea vieții ei. S-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani, iar fiecare dintre soții ei a murit. Devenită de 11 ori văduvă, femeia a făcut declarații șocante după aproape două decenii.
20:00
Mădălina Pamfile, despre relația pe care o are în prezent cu tatăl copiilor ei. Ce spune fosta asistentă TV despre o nouă căsătorie # SpyNews
Mădălina Pamfile a acordat un interviu sincer în cadrul emisiunii Summer Star și a vorbit despre relația actuală cu tatăl copiilor ei. De asemenea, fosta asistentă TV a spus dacă își dorește să se mai căsătorească pentru a treia oară.
Acum 4 ore
19:10
Sărbătoare mare în familia Larisei Udilă! Băiețelul influenceriței, Milan, împlinește 4 ani: "Ziua în care Dumnezeu..." | FOTO # SpyNews
Sărbătoare Mare în familia Larisei Udilă! Influencerița trăiește momente pline de emoție și bucurie. Băiețelul ei, Milan, împlinește astăzi, 11 august, 4 ani. Ce urare emoționantă i-a făcut mama lui.
19:00
Ella, în vizită la estetician! Ce schimbare și-a făcut concurenta de la Insula Iubirii | FOTO # SpyNews
Ella Vișan, concurenta de la Insula Iubirii, s-a prezentat recent la o clinică de estetică, semn că ar fi apelat la o intervenție. Blondina este mult mai schimbată acum, după ce a ajuns pe mâna doctorului estetician. Iată la ce procedură a apelat Ella!
18:40
Insula din Marea Britanie cu nisip roz și sute de epave. Destinația de vis unde trebuie să mergi măcar o dată în viață # SpyNews
În Marea Britanie există o insulă cu nisip roz și sute de epave. Ascunsă în largul coastei britanice, cu sute de epave scufundate, care spun povești uitate de timp, această destinație este una unde natura, istoria și misterul se împletesc perfect. Este locul unde trebuie să mergi măcar o dată în viață.
18:20
Un copil român de doar patru ani a murit în vacanță, în Italia! Tragedie fară cusur pentru cei doi părinți # SpyNews
Un copil român de patru ani, aflat în vacanță în Italia alături de familia sa, a suferit un șoc termic și a fost internat în stare gravă, însă a decedat ulterior în spital. Tragedia a avut loc după ce copilul a plecat singur de acasă și a fost găsit inconștient în mașină.
18:10
Irina Fodor e pusă pe schimbări mari. Prezentatoarea Asia Express și-a transformat casa în șantier: „Sper să nu mă trimită la mama, la Buzău” | VIDEO # SpyNews
Irina Fodor s-a întors din vacanță, direct pe șantier. Prezentatoarea Asia Express a decis că e momentul pentru schimbări în locuință și a început renovarea a două băi. Ce părere are soțul ei, Răzvan Fodor.
17:30
Pe lângă faptul că apare și în Biblie, semnificația numelui Maria are o istorie destul de lungă. Provenind din ebraicul "Miryam", numele ascunde mai multe interpretări, de la "cea iubită" la "steaua mării". Iată ce mai simbolizează acest nume!
Acum 6 ore
16:50
Ce nu e bine sa faci de Adormirea Maicii Domnului 2025? Tradiții, superstiții și obiceiuri # SpyNews
În fiecare an pe data de 15 august, românii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului. Această zo este considerată ca fiind una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox. Ce nu este bine să faci în această zi sfântă. Tradiții, superstiții și obiceiuri.
16:40
Șapte copii răniți și cinci internați în spital, după ce caruselul în care se dădeau s a prăbușit! Cum s a produs accidentul # SpyNews
Un carusel pe lanțuri din satul Costești, raionul Ialoveni, s-a prăbușit. Astfel, șapte copii au fost răniți, dintre care cinci au fost internați în spital. Iată din ce cauză s-a produs accidentul!
16:00
Cum işi petrece timpul Gabriel Torje, înainte de antrenament! În compania cui a fost surprins de paparazzii spynews.ro # SpyNews
Fotbaliștii știu să îmbine munca intensă cu momente de relaxare, iar Gabriel Torje nu face excepție. Paparazzii Spynews.ro nu au stat în loc și l-au surprins pe acesta, în compania unui prieten. Iată ipostazele!
15:40
Vești proaste pentru cei care și-au plănuit concediul la final de august. Vremea se răcește. În ce zone vor scădea temperaturile # SpyNews
Meteorologii au anunțat că vremea se răcește în următoarele săptămâni. Vor mai fi câteva episoade cu temperaturi caniculare, dar după ziua de 17 august, temperaturile încep sa scadă. Cresc șansele de ploi în următoarea perioadă.
Acum 8 ore
15:10
Jurații Chefi la cuțite au petrecut trei seri magice la Festivalul Summer Well, alături de fanii show-ului culinar # SpyNews
Cea de-a 14-a ediție a Festivalului Summer Well a adus multă bucurie și emoții lastandul Chefi la cuțite de pe Domeniul Știrbey, acolo unde jurații show-ului culinar auvenit la întâlnirea cu publicul. Au fost trei seri magice în care Chef Orlando Zaharia, ChefAlexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Richard Abou Zaki, venit special dinItalia pentru acest eveniment, au pregătit cele mai delicioase gustări, cu care fanii Chefila cuțite prezenți la Summer Well s-au putut delecta.
14:50
Cucu de la Noaptea Târziu și-a sărbătorit ziua de naștere. Cum l-a surprins Cuza aproape de miezul nopții: „Așa e după o vârstă” # SpyNews
Cucu de la Noaptea Târziu și-a sărbătorit ziua de naștere. A împlinit 32 de ani, iar mesajele de „La mulți ani!” de la Emi și Cuza nu au întârziat să apară. Cuza a mers la el acasă și l-a surprins, de ziua lui de naștere.
14:50
Noemi, mama care și-a pierdut cei trei copii în accidentul din Spania, este distrusă de durere: „Totul s-a spulberat” # SpyNews
O tragedie de neimaginat a lovit o familie de români din provincia Cuenca, Spania. În data de 27 iulie, în jurul orei 17:00, pe drumul spre biserică, viața lor s-a schimbat pentru totdeauna. Iată ce mesaj sfâșietor a postat mămica!
14:40
Andrei Ștefănescu a împlinit 48 de ani! Nea Marin, Pepe și Liviu Vârciu l-au felicitat în direct la Summer Star # SpyNews
Andrei Ștefănescu a avut parte de un moment emoționant în platoul emisiunii Summer Star, unde a avut parte de o surpiză de zile mari, chiar în ziua în care a împlinit 48 de ani.
14:00
Ce spune Otniela Sandu despre bărbatul cu care a fost surprinsă de curând. Ce legătură există, de fapt, între cei doi # SpyNews
Otniela Sandu a fost surprinsă de curând în compania unui bărbat misterios. Cei doi au mers să bea o cafea, iar mai apoi blondina a plecat alături de omul respectiv, cu mașina lui. Actrița a lămurit situația, după ce s-a spus că ar fi fost vorba de o întâlnire romantică.
Acum 12 ore
13:20
Soția și fiul lui Mihai Leu vor să îi păstreze vie amintirea campionului. Anna și Marco Leu au organizat în weekend un raliu, la Timișoara # SpyNews
Anna și Marco Leu au organizat un raliu în memoria lui Mihai Leu. Fiul lui a făcut un accident, iar mașina pe care o conducea a fost distrusă. Din fericire, nu a fost nimeni rănit. Soția și fiul sportivului vor să îi păstreze amintirea vie campionului.
12:50
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, sandwich cu telemea, bacon și sos, un fel principal, paella rapidă, şi un desert, salată de fructe cu miere și nuci.
12:30
Top 10 cele mai aglomerate destinații turistice în 2025. Află când e cel mai bun moment să le vizitezi # SpyNews
După o perioadă dificilă pentru turism, industria s-a redeschis complet, iar destinațiile populare din întreaga lume înregistrează din nou un val masiv vizitatori. Iată care este topul destinațiilor cu cea mai mare aglomerație în 2025!
12:20
„Eu nu mi-am împins copiii în față ca să par sfântă”. Bianca Drăgușanu, atac dur la adresa Claudiei Pătrășcanu. Cum a reacționat cântăreața, în urma declarațiilor blondinei # SpyNews
Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu sunt în proces, iar blondina spune că nu își dorește decât pace. Iubita lui Gabi Bădălău a făcut declarații tăioase la adresa cântăreței, în timp ce artista a preferat să nu comenteze nimic pe marginea acestui subiect.
11:40
Andreea Frătilă, apariție spectaculoasă în Santorini! Astăzi revine la „Mireasa. Direct din culise” | FOTO # SpyNews
Andreea Frățilă a cucerit din nou Instagramul cu o apariție spectaculoasă, parcă desprinsă dintr-un film romantic. Aceasta revine ca prezentatoare la „Mireasa. Direct din culise”. Iată cum s-a postat prezentatoarea!
11:40
Astăzi, de la ora 13:00, Andreea Frățilă deschide un nou sezon al emisiunii Mireasa. Direct din culise, la Antena Stars! # SpyNews
Începând cu 11 august, Andreea Frățilă își face din nou apariția în fața telespectatorilor cu un nou sezon al emisiunii Mireasa. Direct din culise, o experiență televizată încărcată de emoție și momente inedite. Difuzată de luni până vineri, între orele 13:00 și 13:30, la Antena Stars și pe AntenaPLAY, producția reprezintă o continuare firească a universului îndrăgitului reality show matrimonial Mireasa. În fiecare ediție, telespectatorii vor avea ocazia să pătrundă dincolo de camere, acolo unde poveștile de dragoste și emoțiile se trăiesc la intensitate maximă.
11:30
Dorian Popa, surprins într-o ipostază neașteptată. Imaginile care s-au viralizat rapid cu vloggerul | FOTO # SpyNews
Dorian Popa face în așa fel și își surprinde din nou urmăritorii. De această dată, nu este vorba despre imagini și declarații siropoase de dragoste pentru iubita lui. Imaginile cu celebrul vlogger s-au viralizat rapid pe TikTok.
11:20
Andreea Frătila, apariție spectaculoasă în Santorini! Astăzi revine la „Mireasa. Direct din culise” # SpyNews
Andreea Frățila a cucerit din nou Instagramul vu o apariție spectaculoasă, parcă desprinsă dintr-un film romantic. Iată cum s-a postat prezentatoarea!
11:10
Nuntă mare în familia lui Carmen de la Sălciua! Sora cântăreței, Daniela, a fost cerută de soție. Primele declarații după ce a spus ”DA”: ”A știut de la început ce își dorește” # SpyNews
Se anunță nuntă mare în familia lui Carmen de la Sălciua! În urmă cu doar câteva zile, sora ei, Daniela Racolța, a fost cerută de soție chiar în vacanța din Grecia. În exclusivitate pentru Spynews.ro, artista a făcut declarații după ce i-a spus „DA” iubitului. Carmen de la Sălciua a fost „complice” la întregul moment.
10:50
O fostă concurentă de la America Express a fost cerută în căsătorie! Iubitul i-a adresat marea întrebare pe scena Untold | VIDEO # SpyNews
Moment important pentru o fostă concurentă de la America Express. Tânăra a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, pe scena Untold, seara trecută. Iată despre cine este vorba.
10:30
În această seară, băieții vor afla pentru cine s-a aprins flacăra într-un bonfire încărcat de emoții, la Insula Iubirii! # SpyNews
Trei săptămâni scurse din cel mai dur test al relațiilor. Etapa de cunoaștere seconsumă, cu fiecare zi, și oferă o imagine mai clară asupra modului în care lucrurile decurg înfiecare vilă. În cel mai fierbinte show al verii, trăirile sunt mai puternice și mai autentice decâtoricine s-ar fi putut gândi. Experiența este una care produce schimbări atât pentru concurenți,cât și pentru ispite, iar pentru cei de acasă aduce modalitatea perfectă de a încheia trei seri pesăptămână. De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Insula Iubirii revine cu o ediție în careașteptările sunt înșelate, iar vulnerabilitățile ies tot mai mult la iveală.
10:10
Ce se întâmplă în relația Lilianei și a lui Teo de la Mireasa, la o lună după ce s-a terminat emisiunea: „Un inel sau o promisiune rostită tare...”. Mesajul fostei concurente # SpyNews
Liliana și Teo de la Mireasa s-au logodit în competiție, dar au decis să nu facă pasul cel mare în cadrul emisiunii. Cei doi se află în vacanță, în Grecia și se pare că relația lor evoluează frumos. Fosta concurentă i-a făcut o declarație siropoasă de dragoste iubitului ei.
10:00
Avertizare meteo de caniculă! Cod roșu, portocaliu și galben pentru mai multe zone din țară # SpyNews
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod roșu, portocaliu și galben pentru valul de căldură ce va afecta România în perioada 11 august, ora 10:00, până pe 12 august, ora 10:00. Iată zonele afectate din țară și codurile acestora!
09:40
Laura Cosoi, cucerită de Bali: „Îi înțeleg pe cei care se mută aici”. Ce a impresionat-o pe vedetă încât să își dorească să rămână mai mult # SpyNews
Laura Cosoi și soțul ei se află în vacanță, în Bali. Vedeta și familia ei au ajuns în zona Ubud, una dintre preferatele lor, iar prezentatoarea TV se declară cucerită de Bali. Este locul unde ar reveni de fiecare dată și atât ea, cât și soțul ei, vor să își prelungească vacanța.
09:30
Călătoriile nu trebuie să fie neapărat asociate cu tururi aglomerate sau cu alergătura dintr-un punct turistic în altul. Pentru călătorii mai în vârstă, care au vizitat deja cele mai cunoscute locuri, adevărata magie se află în colțurile mai puțin cunoscute, unde timpul pare să încetinească și zilele se desfășoară fără grabă.
09:10
„Fabuloasa” Diana Enciu reacționează, după ce a fost întrebată dacă s-a despărțit de soțul ei, bloggerul Otravă: „A stat pe scări în fața ușii...” # SpyNews
Diana Enciu și bloggerul Otravă sunt împreună de mulți ani și au împreună o fetiță, pe Amelie. „Fabuloasa” a fost întrebată de curând de urmăritorii ei dacă s-a despărțit de soțul ei, iar influencerița a spus lucrurilor pe nume.
08:50
Săptămâna aceasta aduce o energie nouă și promițătoare pentru toate zodiile. După o perioadă în care lucrurile au mers mai greu sau au fost în așteptare, Mercur își reia mersul normal, aducând claritate în gânduri și în comunicare. E momentul să iei decizii și să duci la bun sfârșit ce ai început, fără să mai amâni.
08:40
Fosta iubită a lui Adrian Minune Jr. vorbește despre motivele despărțirii de fiul manelistului. A înșelat-o sau nu pe Ariana: „Timp de șase luni..” # SpyNews
Fiul lui Adrian Minune și iubita lui, Ariana, s-au despărțit în urmă cu câteva săptămâni. S-au separat după șase luni, perioadă în care au avut o relație frumoasă. Tânăra a vorbit pentru prima dată despre motivele rupturii.
Acum 24 ore
04:20
Un cutremur cu magnitudinea 6.1 a lovit vestul Turciei, duminică, în zona Sindirgi, situată la sud de orașul Balikesir. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) și Centrului German de Cercetare a Geostiințelor.
10 august 2025
23:30
Oana Roman refuză categoric colaborările controversate: „Am avut ocazia să câștig foarte mulți bani…” # SpyNews
Oana Roman a vorbit deschis despre cum își selectează cu atenție colaborările comerciale și despre ofertele pe care le-a respins de-a lungul timpului, pentru că nu le-a considerat benefice.
23:00
Oana Monea, replică pentru cei care au criticat-o că a participat ca ispită la Insula iubirii, la 36 de ani. Cum îi pune la punct pe hateri # SpyNews
Oana Monea este pentru a treia oară ispită la Insula iubirii. În sezonul 9, a revenit ca ispită supremă. În timp ce unii o apreciază pentru că face exact ce își dorește, unii au criticat-o pentru că a revenit la Insula iubirii, la 36 de ani.
22:50
Bogdan Vlădău, gesturi familiare cu o blondă misterioasă! În ce ipostaze l-au surprins paparazzii Spynews.ro # SpyNews
Bogdan Vlădău a fost surprins în compania unei blonde misterioase. Nu este singura dată când este văzut alături de o femeie, după divorțul de Gina Chirilă. Bogdan Vlădău a făcut și câteva gesturi față de blondina respectivă care arată că au cel puțin o relație apropiată.
22:50
EXCLUSIV! Cătălin Botezatu a vrăjit toată noaptea o blondă la festival! Nu, nu e iubita oficială! # SpyNews
Cătălin Botezatu este prezent și în acest an la Untold. Designerul pare că s-a distrat pe cinste, dar nu în compania iubitei, Nicolle Fota, ci alături de o altă femeie, o blondă cu care a dansat toată noaptea.
22:50
Gigi Becali, vizită de lucru la șantier! Latifundiarul din Pipera se implică activ în construirea bisericii pe care o ridică | PAPARAZZI # SpyNews
Nu mai este o știre faptul că Gigi Becali ridică o biserică în Pipera! Ceea ce este de apreciat e că milionarul se implică activ și merge foarte des pe șantier, unde au loc lucrările!
22:50
Un sfert de milion de euro – aceasta este suma pe care magistrații au pus sechestru, pentru că suspectează că a fost virată în conturile bunicii de milionara Vanessa Youness, chiar înainte de izbucnirea scandalului traficului de droguri.
22:50
Ce face Irisha, după ce fostul logodnic s-a întors la soție și copii! Bruneta, mărturii pline de subînțeles # SpyNews
Irisha rupe tăcerea după ce fostul logodnic, Domenico, s-a întors la soție și copii. Bruneta a oferit o reacție discretă, dar cu multe subînțelesuri, lăsând loc interpretărilor. Ce a spus, cum a reacționat și care este adevărul din spatele despărțirii.
22:50
Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu se întâlnesc la tribunal! Informații și declarații exclusive despre proces și despre ”lupta” dintre cele două femei # SpyNews
Claudia Pătrășcanu nu se lasă, iar după ce a pierdut procesul cu Bianca Drăgușanu, fosta soție a lui Gabi Bădălău își încearcă din nou norocul în instanță. Aceasta a făcut apel decizie luate de judecători, iar acum cele două femei se întâlnesc la tribunal. Avem informații și declarații exclusive despre ce se va întâmpla în procesul deschis de Claudia Pătrășcanu împotriva Biancăi Drăgușanu.
22:20
Dani Mocanu, reacție tranșantă după criticile primite pentru ținuta transparentă: „Suntem în 2025...” # SpyNews
Dani Mocanu a stârnit controverse la cel mai recent concert susținut în stațiunea Costinești, după ce a urcat pe scenă într-o ținută complet transparentă. Iată ce a ales să poarte cântărețul de manele!
22:10
Un cutremur cu magnitudinea 6.1 a lovit vestul Turciei, duminică, în zona Sindirgi, situată la sud de orașul Balikesir. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) și Centrului German de Cercetare a Geostiințelor.
21:30
Dorian Popa și iubita, imaginile cu care au pus pe toată lumea pe jar! Cum s-a afișat vloggerul alături de Andreea | FOTO # SpyNews
Dorian Popa și iubita lui sunt împreună de un an. În urmă cu câteva săptămâni, vloggerul a cerut-o în căsătorie pe Andreea, iar ultimele imagini cu cei doi i-au determinat să creadă că și-au dus relația la următorul nivel.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.