Trei săptămâni scurse din cel mai dur test al relațiilor. Etapa de cunoaștere seconsumă, cu fiecare zi, și oferă o imagine mai clară asupra modului în care lucrurile decurg înfiecare vilă. În cel mai fierbinte show al verii, trăirile sunt mai puternice și mai autentice decâtoricine s-ar fi putut gândi. Experiența este una care produce schimbări atât pentru concurenți,cât și pentru ispite, iar pentru cei de acasă aduce modalitatea perfectă de a încheia trei seri pesăptămână. De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Insula Iubirii revine cu o ediție în careașteptările sunt înșelate, iar vulnerabilitățile ies tot mai mult la iveală.