O nouă fază controversată în Liga 1! Piteştenii au cerut gol la meciul cu Botoşani
Antena Sport, 11 august 2025 21:00
La fel ca în meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0, o altă fază în care oaspeţii au cerut gol valabil s-a petrecut în partida Botoşani – FC Argeş. În minutul 32 al meciului, la scorul de 1-0, Mario Tudose a reluat cu capul după un corner, Anestis a respins balonul, dar nu a fost clar […]
Acum 5 minute
21:30
Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an # Antena Sport
În vara lui 2023, patronul lui CFR Cluj anunța că Daniel Bîrligea și Emmanuel Yeboah sunt doriți la pachet în Turcia, de Adana Demirspor. Turcii ar fi fost dispuși să ofere nu mai puțin de 10,5 milioane de euro în schimbul celor doi jucători, potrivit lui Nelu Varga. Până la urmă, niciunul dintre ei nu […]
Acum 30 minute
21:10
Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez se căsătoresc! Inel cu diamant uriaş oferit de starul lusitan # Antena Sport
Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez se căsătoresc, după nouă ani de relaţie. Starul lusitan şi-a cerut partenera în căsătorie cu un inel cu diamant uriaş. Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez s-au cunoscut în 2016, pe vremea când starul lusitan evolua pentru Real Madrid, iar modelul lucra într-un magazin cu haine de lux. Cristiano Ronaldo şi […]
21:10
Botoşani – Argeş 3-1, după un meci cu o altă controversă uriaşă, asemănătoare celei de la Craiova – Hermannstadt # Antena Sport
Echipa FC Botoşani a învins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a cincea din Liga 1. Gazdele au marcat primele la Botoşani, în minutul 18, când Bodişteanu a primit la 20 de metri de poartă, a pătruns şi a şutat de la marginea careului, cu stângul, învingându-l pe Straton. Minutul […]
21:00
La fel ca în meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0, o altă fază în care oaspeţii au cerut gol valabil s-a petrecut în partida Botoşani – FC Argeş. În minutul 32 al meciului, la scorul de 1-0, Mario Tudose a reluat cu capul după un corner, Anestis a respins balonul, dar nu a fost clar […]
Acum o oră
20:40
“Transfer” spectaculos realizat de Universitatea Craiova. Fostul colaborator al lui Luis Enrique, prezentat de olteni # Antena Sport
Universitatea Craiova a realizat o mutare spectaculoasă, cu doar câteva zile înaintea returul cu Spartak Trnava, din Conference League. Fostul colaborator al lui Luis Enrique de la Celta Vigo, Eduardo Covelo, a semnat cu oltenii. Eduardo Covelo va fi noul director tehnic al centrului de copii şi juniori de la Universitatea Craiova. "Transfer" spectaculos realizat […]
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Fraţii Poteică au picat în cursă unul împotriva celuilalt appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
20:20
Jurnal AntenaSport | Dan Şucu a ieşit la atac şi i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu # Antena Sport
The post Jurnal AntenaSport | Dan Şucu a ieşit la atac şi i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu appeared first on Antena Sport.
20:20
Jurnal Antena Sport | FCSB, fără fani în tribune la returul cu Drita: “Ne-au spus că sunt alături de noi” # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | FCSB, fără fani în tribune la returul cu Drita: “Ne-au spus că sunt alături de noi” appeared first on Antena Sport.
20:10
Dan Şucu, o nouă replică dură pentru Gino Iorgulescu: “Ce legătura are una cu cealaltă?” # Antena Sport
Dan Şucu a dat o nouă replică dură pentru Gino Iorgulescu, în scandalul momentului din fotbalul românesc. Acţionarul majoritar de la Rapid nu şi-a explicat atacul lansat de preşedintele LPF la adresa sa. După ce Dan Şucu i-a cerut public demisia, Gino Iorgulescu a reacţionat şi l-a ameninţat pe şeful de la Rapid- "Știu și […]
20:00
Gigi Becali a anunţat strategia FCSB-ului la returul decisiv cu Drita: “Pentru ce să nu jucăm aşa?” # Antena Sport
Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, nu s-a ferit să anunţe care va fi strategia echipei sale la meciul decisiv cu Drita, care se va disputa joi, de la ora 21:00 şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Chiar dacă declara anterior că FCSB va renunţa la sistemul cu doi închizători, Becali a precizat că […]
Acum 4 ore
19:20
OFICIAL | Un jucător al lui CFR Cluj a părăsit echipa lui Dan Petrescu şi merge la o altă formaţie din România # Antena Sport
Plecare de la CFR Cluj! Echipa din Gruia a anunţat oficial că un jucător din lotul lui Dan Petrescu va fi împrumutat la o echipă din România. Moussa Samake (20 de ani) va evolua sub formă de împrumut la Concordia Chiajna, echipă din Liga a 2-a. OFICIAL | Moussa Samake, împrumutat de CFR Cluj la […]
19:10
Presa belgiană, la picioarele lui Mircea Rednic, după startul sezonului: “E un adevărat atu pentru echipă” # Antena Sport
"Flexibilitate, bun simţ şi valori: Standard al lui Rednic est un cameleon", titrează site-ul radioteleviziunii RTBF în acest început de sezon, în care echipa din Liege, antrenată din vară de tehnicianul român, are 7 puncte după primele trei etape ale campionatului Belgiei, fiind pe poziţia a treia a clasamentului, devansată la golaveraj de Union Saint-Gilloise […]
19:10
Premieră mondială în fotbal! Cererea Barcelonei, aprobată de Federaţie înainte de startul sezonului # Antena Sport
Va fi o premieră mondială în fotbal! Cererea Barcelonei de a muta meciul cu Villarreal în Statele Unite ale Americii a fost aprobată de Federaţia Spaniolă de Fotbal. Catalanii şi-au dorit să dispute partida de campionat cu Villarreal la Miami, acolo unde s-au disputat mai multe meciuri de la Mondialul Cluburilor, în această vară. Premieră […]
18:50
Radu Drăguşin, mesaj de luptă pentru colegii săi de la naţională: “Sunt convins că vom merge la Mondial” # Antena Sport
Internaţionalul român Radu Drăguşin consideră că echipa naţională de fotbal a României păstrează în continuare şanse de calificare la Cupa Mondială din 2026, în ciuda faptului că ocupă în acest moment locul 3 în Grupa H a preliminariilor. România va disputa amicalul "de lux" cu Canada pe 5 septembrie, de la ora 21:00, acesta fiind […]
18:40
Achraf Hakimi: “Merit Balonul de Aur”! Ce a încercat să facă PSG după declaraţia jucătorului său # Antena Sport
Achraf Kakimi, fundaşul marocan al lui PSG, a explicat într-un interviu că "merită" Balonul de Aur, o declaraţie care nu a plăcut deloc clubului său, ce ar fi preferat ca aceasta să nu existe, scrie site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF. După sezonul excepţional al lui PSG, a-l vedea pe unul dintre jucătorii parizieni încoronat în curând […]
18:20
Pep Guardiola a pus ochii pe un star de la Real Madrid. Jucătorul dorit la Manchester City # Antena Sport
Pep Guardiola a pus ochii pe un star de la Real Madrid, pe care vrea să-l transfere la Manchester City în această vară. Rodrygo i-a atras atenţia managerului "cetăţenilor". Spaniolii au analizat ultimele mutări de la Manchester City şi au ajuns la concluzia că Pep Guardiola îi face loc în echipă lui Rodrygo. Pep Guardiola […]
18:00
Preşedintele de onoare al Universităţii Craiova, Sorin Cârţu, a reacţionat după ce Mirel Rădoi a lovit cu pumnul banca de rezerve. Ieşirea nervoasă a antrenorului Universităţii Craiova s-a petrecut după faza controversată din minutul 90+2. Aurelian Chiţu a trimis balonul pe spaţiul porţii, Silviu Lung jr l-a respins, nefiind clar dacă mingea a depăşit cu […]
17:50
Radu Drăguşin, anunţ despre revenirea pe teren. Detalii despre recuperare: “Nu sunt obişnuit să stau în tribună” # Antena Sport
Radu Drăguşin a făcut un anunţ despre revenirea pe teren. Fundaşul naţionalei şi al lui Tottenham a avut nevoie de operaţie la ligamente, după accidentarea suferită în meciul de Europa League cu Elfsborg, disputat pe 30 ianuarie. De atunci, Radu Drăguşin nu a mai bifat niciun minut pe teren la Tottenham, el ratând şi stagiul […]
17:40
Încă un conducător din Liga 1 se revoltă împotriva lui Gino Iorgulescu. E gata să-i ia locul la LPF # Antena Sport
Încă un conducător din Liga 1 se revoltă împotriva lui Gino Iorgulescu. Dani Coman, preşedintele celor de la FC Argeş, se alătură lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru, şi a răbufnit împotriva preşedintelui LPF. Dani Coman a comentat şi el scandalul uriaş din fotbalul românesc. Concret, Dan Şucu s-a revoltat şi i-a cerut demisia lui […]
Acum 6 ore
17:20
Kingsley Coman semnează cu Al Nassr şi va fi coleg cu Cristiano Ronaldo! Anunţul lui Fabrizio Romano # Antena Sport
Kingsley Coman (29 de ani) va semna cu Al Nassr, a anunţat jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri. Potrivit acestuia, Al Nassr îi va plăti lui Bayern Munchen sub 30 de milioane de euro. Cristiano Ronaldo va avea o nouă vedetă din Europa în aceeaşi echipă. Al Nassr speră să câştige un trofeu în […]
17:10
Jack Grealish pleacă de la Manchester City. Pep Guardiola renunţă la cel mai scump transfer din istoria clubului # Antena Sport
Jack Grealish pleacă de la Manchester City, în această vară. Starul englez, în vârstă de 25 de ani, va fi împrumutat de "cetăţeni" la o altă echipă de Premier League, Everton. Sky Sports a raportat luni că Everton şi Manchester City au ajuns la un acord pentru a-l împrumuta pe Jack Grealish pentru un sezon […]
16:50
Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e “plătit regeşte” # Antena Sport
S-a aflat ce salariu poate avea Gino Iorgulescu. Preşedintele LPF câştigă lunar suma uriaşă de nu mai puţin de 33.000 de euro pe lună. Gino Iorgulescu ocupă funcţia de preşedinte la LPF din 2013. El se află într-un scandal uriaş, în această perioadă, după ce a aprobat "legea Becali". Gino Iorgulescu, salariu de 33.000 de […]
16:50
Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! # Antena Sport
Gigi Becali a fost întrebat de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi. Finanţatorul FCSB-ului dezvăluia anterior că a vorbit cu Ianis Hagi la nunta surorii sale, Kira, şi i-a transmis că "uşa e deschisă oricând" la FCSB. Gigi Becali nu crede că Ianis Hagi ar putea ajunge la echipa lui Mihai Rotaru. Internaţionalul român nu […]
16:40
Jovan Markovic a plecat de la Universitatea Craiova, dar va rămâne în Liga 1. Echipa care a confirmat transferul # Antena Sport
Jovan Markovic a plecat de la Universitatea Craiova, dar va rămâne în Liga 1. Atacantul de 24 de ani s-a înţeles cu cei de la Farul. După victoria cu Hermannstadt, Mirel Rădoi a confirmat faptul că nu-l va păstra în lot pe Jovan Markovic. Antrenorul Universităţii Craiova a dezvăluit că atacantul are nevoie de minute, […]
16:40
Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Raul Rotund a spus că a jucat pentru Dinamo în meciul cu FCSB! # Antena Sport
Preşedintele "câinilor", Andrei Nicolescu, a reacţionat după ce Raul Rotund (19 ani), marcatorul singurului gol al Unirii Slobozia în meciul cu FCSB, a declarat că a jucat pentru Dinamo în partida cu campioana României. Nicolescu a apreciat declaraţia lui Raul Rotund. Atacantul este împrumutat de Dinamo în acest sezon la Unirea Slobozia. La vară, el […]
16:40
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 6 august, de pe as.ro. Pe as.ro vezi toate detaliile legate de scandalul dintre Gigi Becali şi Dan Şucu, dar şi borna istorică atinsă de fostul jucător al Craiovei, Alexandru Mitriţă. 1. Gigi Becali, scandal uriaş Gigi Becali a intrat într-un conflict uriaş cu […]
16:30
Parma i-a anunţat plecarea lui Dennis Man. Românul a zburat în Olanda pentru a semna cu PSV # Antena Sport
Parma i-a anunţat plecarea lui Dennis Man. Internaţionalul român a zburat deja în Olanda pentru a efectua vizita medicală şi pentru a semna contractul cu PSV. Dennis Man s-a despărţit de Parma după patru ani. El a fost transferat de "cruciaţi" de la FCSB în iarna anului 2021, în schimbul sumei de 12,6 milioane de […]
16:20
Marius Şumudică, şocat de eşecul FCSB-ului cu Slobozia: “Nu-mi vine să cred ce se întâmplă” # Antena Sport
Marius Şumudică a dezvăluit că a fost şocat când a aflat că FCSB a fost învinsă de Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa a cincea de Liga 1. Campioana a ajuns la trei eşecuri consecutive în campionat, după cele suferite cu Farul şi Dinamo. Fostul antrenor de la Rapid nu şi-a putut explica înfrângerea suferită […]
15:50
Oțelul Galați – Rapid LIVE SCORE (21:30). Giuleștenii urcă pe “fotoliul” de lider cu o victorie # Antena Sport
Oțelul Galați și Rapid se întâlnesc în partida care încheie etapa cu numărul 5 din Liga 1, în cadrul unei confruntări care va avea loc pe terenul moldovenilor. Giuleștenii se află pe podium în acest moment, dar pot urca pe primul loc cu o victorie, în timp ce Oțelul Galați speră să mai răpună o […]
Acum 8 ore
15:10
Gino Iorgulescu îl acuză pe Dan Șucu de ipocrizie. Comunicatul LPF: “El a beneficiat de un astfel de artificiu” # Antena Sport
Liga 1 "fierbe" în acest moment, însă nu neapărat prin prisma partidelor care au loc în campionat, ci a contrelor dintre patroni ca urmare a controversei legate de înregistrarea lui Malcom Edjouma la FCSB. În ultimele ore au fost oferite declarații dure de către Gigi Becali, Dan Șucu, Mihai Rotaru și chiar și Gino Iorgulescu, […]
15:00
Mihai Stoica, ironii la adresa rivalelor! Mesajul oficialului de la FCSB: “România să scape de securişti” # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica a transmis un mesaj extrem de dur pe reţelele de socializare. În plin scandal între Gigi Becali şi patronii
14:50
“Dacă nu s-a înțeles cu Edjouma, a fost mai simplu cu dl. Iorgulescu”. Dan Șucu continuă războiul cu Gigi Becali # Antena Sport
Liga 1 “fierbe” în acest moment, însă nu neapărat prin prisma partidelor care au loc în campionat, ci a contrelor dintre patroni ca urmare a controversei legate de înregistrarea lui Malcom Edjouma la FCSB. În ultimele ore au fost oferite declarații dure de către Gigi Becali, Dan Șucu, Mihai Rotaru și chiar și Gino Iorgulescu, […] The post “Dacă nu s-a înțeles cu Edjouma, a fost mai simplu cu dl. Iorgulescu”. Dan Șucu continuă războiul cu Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
14:30
Gigi Becali lansează o nouă aroganţă la adresa rivalelor din Liga 1. Chiar dacă FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive după ce a pierdut şi meciul contra celor de la Unirea Slobozia, scor 0-1, latifundiarul din Pipera e convins că echipa sa se va bate la titlu. Mai mult, spune că doar CFR Cluj […] The post Aroganţa lui Gigi Becali! Mesaj dur pentru rivale: “Eu aşa cred” appeared first on Antena Sport.
14:20
De la extaz la agonie! Crystal Palace a pierdut procesul la TAS și e OUT din Europa League, după câștigarea Supercupei # Antena Sport
Suporterii lui Crystal Palace au avut cu siguranță un motiv imens de bucurie duminică seara, după ce echipa lor a cucerit Supercupa Angliei. La nici 24 de ore distanță, echipa pregătită de Oliver Glasner a primit și o veste teribilă, după ce a pierdut la TAS procesul pentru posibilitatea de a juca în Europa League. […] The post De la extaz la agonie! Crystal Palace a pierdut procesul la TAS și e OUT din Europa League, după câștigarea Supercupei appeared first on Antena Sport.
13:50
Cristi Chivu își cedează un jucător la fosta echipă a lui Răzvan Marin. Detaliile transferului de la Inter # Antena Sport
Inter Milano va ceda un nou jucător în această perioadă de mercato. Cristi Chivu va renunța la Sebastian Esposito, fotbalistul de 23 de ani care nu a reușit să își câștige un loc în lotul “nerazzurrilor” de-a lungul timpului. Atacantul se va transfera definitiv la Cagliari, echipa la care a evoluat sezonul trecut Răzvan Marin […] The post Cristi Chivu își cedează un jucător la fosta echipă a lui Răzvan Marin. Detaliile transferului de la Inter appeared first on Antena Sport.
13:40
Gigi Becali, scandal uriaş cu un milionar român! L-a ridiculizat de faţă cu toată lumea: “Eu sunt şeful” # Antena Sport
Gigi Becali şi-a ieşit din minţi şi l-a făcut praf pe unul dintre rivalii săi. Latifundiarul din Pipera s-a dezlănţuit pur şi simplu la adresa lui Dan Şucu, patronul celor de la Rapid. L-a ridiculizat pur şi simplu de faţă cu toată lumea. I-a dat un mesaj clar că nu are cum să fie şef […] The post Gigi Becali, scandal uriaş cu un milionar român! L-a ridiculizat de faţă cu toată lumea: “Eu sunt şeful” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
13:10
Liga 1 “fierbe” în acest moment, însă nu neapărat prin prisma partidelor care au loc în campionat, ci a contrelor dintre patroni ca urmare a controversei legate de înregistrarea lui Malcom Edjouma la FCSB. În ultimele ore au fost oferite declarații dure de către Gigi Becali, Dan Șucu, Mihai Rotaru și chiar și Gino Iorgulescu, […] The post Raul Rusescu s-a pronunțat în scandalul momentului din Liga 1: “Doar ca principiu” appeared first on Antena Sport.
12:40
Decizia luată de instanțele boxului din Japonia, după ce doi pugiliști au decedat în decurs de câteva zile # Antena Sport
Instanţele boxului japonez urmează să aibă, marţi, o reuniune de urgenţă, după decesul a doi sportivi în cursul aceluiaşi eveniment la începutul acestei luni, informează AFP. Shigetoshi Kotari (categoria super-pană) şi Hiromasa Urakawa (categoria uşoară), ambii în vârstă de 28 de ani, au combătut separat pe data de 2 august la Korakuen Hall din Tokyo. […] The post Decizia luată de instanțele boxului din Japonia, după ce doi pugiliști au decedat în decurs de câteva zile appeared first on Antena Sport.
12:40
Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia # Antena Sport
Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! Asta după ce şeful de la Rapid, Dan Şucu i-a cerut demisia pentru că ar fi favorizat-o pe FCSB în speţa Malcom Edjouma. Şeful Ligii s-a dezlănţuit la adresa omului cu banii din Giuleşti şi a explicat de ce s-a luat această decizie. Şi preşedintele FRF, Răzvan Burleanu […] The post Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia appeared first on Antena Sport.
12:20
Gigi Becali, replică devastatoare pentru Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Scandalul escaladează: “Au sărit ca ulii” # Antena Sport
Gigi Becali, replică devastatoare pentru Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Scandalul momentului din Liga 1 escaladează. Asta după ce latifundiarul din Pipera a cerut şi a primit modificarea regulamentulului LPF cu privire la înregistrarea jucătorilor pe lista A. Şucu spune că Gino Iorgulescu a comis un abuz. Regulamentul vechi al LPF nu le permitea cluburilor din […] The post Gigi Becali, replică devastatoare pentru Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Scandalul escaladează: “Au sărit ca ulii” appeared first on Antena Sport.
12:10
Alexandru Mitriță a intrat deja în istoria celor de la Zhejiang. Borna atinsă de român # Antena Sport
Alexandru Mitriță are parte de un start de vis în China, la cei de la Zhejiang Proffesional. În cel mai recent meci, pierdut de echipa sa cu 3-4, jucătorul de bandă a oferit un assist și a și marcat, stabilind o bornă istorică pentru clubul din zona de est a Asiei. În șase meciuri adunate […] The post Alexandru Mitriță a intrat deja în istoria celor de la Zhejiang. Borna atinsă de român appeared first on Antena Sport.
11:50
Mihai Rotaru, gest superb pentru puștiul care a surprins la Univ. Craiova – Hermannstadt. Ce indiciu a dat patronul # Antena Sport
Universitatea Craiova a urcat aseară provizoriu pe primul loc din Liga 1, după ce a învins-o pe Hermannstadt cu 1-0. Singura reușită a meciului a fost cea a lui Oleksandr Romanchuk, unul dintre noii jucători aduși de Mihai Rotaru în această vară. Una dintre cele mai frumoase imagini de pe “Ion Oblemenco” a fost oferită […] The post Mihai Rotaru, gest superb pentru puștiul care a surprins la Univ. Craiova – Hermannstadt. Ce indiciu a dat patronul appeared first on Antena Sport.
11:30
Scandal uriaş între Dan Şucu şi Gigi Becali! Acuzaţii dure ale şefului de la Rapid: “Abuzuri inacceptabile” # Antena Sport
Scandal uriaş între Dan Şucu şi Gigi Becali! Acuzaţii dure ale şefului de la Rapid la adresa rivalului de la FCSB. Asta după ce campioana a beneficiat de o modificare de regulament prin care a reuşit să-l reintroducă pe lista de Liga 1 pe Malcom Edjouma. Şucu nu îl iartă nici pe şeful LPF, Gino […] The post Scandal uriaş între Dan Şucu şi Gigi Becali! Acuzaţii dure ale şefului de la Rapid: “Abuzuri inacceptabile” appeared first on Antena Sport.
11:20
Charles Leclerc a dat verdictul în privința declarațiilor lui Lewis Hamilton din Ungaria: “N-am niciun dubiu” # Antena Sport
Lewis Hamilton a încheiat pe locul 12 cursa din Marele Premiu al Ungariei, însă britanicul nu s-a remarcat prin prestația sa de pe circuit, ci printr-o declarație oferită după calificările de pe Hungaroring. După ce nu a reușit să intre în Q3, septuplul campion mondial a venit dărâmat la interviu și a declarat că este […] The post Charles Leclerc a dat verdictul în privința declarațiilor lui Lewis Hamilton din Ungaria: “N-am niciun dubiu” appeared first on Antena Sport.
11:00
Cea mai mare greşeală a lui Gigi Becali! Cristi Borcea a spus clar: “Asta e cel mai important” # Antena Sport
Fostul şef al lui Dinamo, Cristi Borcea i-a atras atenţia naşului Gigi Becali. Spune că latifunndiarul din Pipera a făcut cea mai mare greşeală în această vară. L-a cedat pe Alexandru Musi la Dinamo şi a mai achitat şi 970.000 de euro pentru a-l aconta pe Dennis Politic. Acum, afacerea s-a dovedit extrem de profitabilă […] The post Cea mai mare greşeală a lui Gigi Becali! Cristi Borcea a spus clar: “Asta e cel mai important” appeared first on Antena Sport.
10:50
Virgil van Dijk, dezamăgit. Ce a spus despre cei care au stricat momentul de reculegere pentru Diogo Jota # Antena Sport
Liverpool a pierdut primul meci oficial din noul sezon al fotbalului englez, Supercupa Angliei, în fața celor de la Crystal Palace. Formația antrenată de Oliver Glasner s-a impus după loviturile de departajare, la capătul unui meci care a fost marcat și de un moment regretabil, acela când cei prezenți pe Wembley nu au respectat minutul […] The post Virgil van Dijk, dezamăgit. Ce a spus despre cei care au stricat momentul de reculegere pentru Diogo Jota appeared first on Antena Sport.
10:40
Dan Şucu, un nou tun financiar la Genoa! Vedeta echipei va ajunge la AC Milan. Detalii de ultimă oră # Antena Sport
Dan Şucu este aproape de a da un nou tun financiar la Genoa! Vedeta echipei genoveze va ajunge la AC Milan. Ies la iveală detalii de ultimă oră despre mutarea pregătită între cele două echipe din Serie A. Chiaar jurnalistul Fabrizio Romano a fost cel care a făcut dezvăluiri de la negocieri. Dan Şucu încearcă […] The post Dan Şucu, un nou tun financiar la Genoa! Vedeta echipei va ajunge la AC Milan. Detalii de ultimă oră appeared first on Antena Sport.
10:10
“Nu-mi aduc două nopți la rând în același pat”. Edi Iordănescu, “în corzi” după o victorie dramatică în campionat # Antena Sport
Edi Iordănescu a obținut duminică seara prima victorie în campionat pe teren propriu alături de Legia Varșovia, după ce a învins-o pe Katowice cu 3-1. Formația din capitală a câștigat dramatic, în contextul în care în minutul 90+4, scorul era 1-1. După meci, Edi Iordănescu s-a arătat mulțumit de rezultat, după care a vorbit despre […] The post “Nu-mi aduc două nopți la rând în același pat”. Edi Iordănescu, “în corzi” după o victorie dramatică în campionat appeared first on Antena Sport.
10:00
Culisele transferului lui Dennis Man la PSV! Ce i se pregăteşte tricolorului. Olandezii au dat cărţile pe faţă # Antena Sport
Dennis Man e aproape de a părăsi Italia pentru a-şi încerca norocul în Olanda. Acum, s-au aflat culisele transferului internaţionalului român la PSV! Olandezii ştiu de ce campioana îl vrea pe jucătorul celor de la Parma. Tricolorul nu va avea asigurat un loc de titular la viitoarea echipă. S-a aflat ce i se pregăteşte tricolorului. […] The post Culisele transferului lui Dennis Man la PSV! Ce i se pregăteşte tricolorului. Olandezii au dat cărţile pe faţă appeared first on Antena Sport.
09:50
Cum a ajuns FCSB în criză. Cea mai mare problemă a campioanei: “Joacă meciurile în 10 oameni” # Antena Sport
Echipa lui Elias Charalambous nu reuşeşte să depăşească deloc criza. Deşi a învins-o pe Drita, după ce a fost condusă, campioana nu îşi revine în Liga 1. A pierdut şi contra celor de la Unirea Slobozia şi a ajuns la trei meciuri consecutive în care pierde. Asta şi după înfrângerile cu Farul şi cu Dinamo, […] The post Cum a ajuns FCSB în criză. Cea mai mare problemă a campioanei: “Joacă meciurile în 10 oameni” appeared first on Antena Sport.
