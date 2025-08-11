Inteligența artificială generativă pregătește o revoluție în plățile online și comerțul electronic
Profit.ro, 11 august 2025 21:30
Comerțul online se apropie de o schimbare majoră, pe măsură ce inteligența artificială generativă (Gen AI) începe să integreze direct procesul de cumpărare în platformele de conversație, eliminând pașii tradiționali ai checkout-ului, relatează CNBC.
• • •
Acum 5 minute
21:30
Acum o oră
21:00
Efectul Clone permite să apari de două ori în același cadru, întâmpinându-te pe tine sau interacționând cu o versiune alternativă.
Acum 2 ore
20:30
Danemarca pompează 4,7 miliarde dolari în gigantul energetic Orsted, pentru un proiect eolian abandonat de investitori în SUA. Acțiunile Orsted - în picaj # Profit.ro
Guvernul danez s-a angajat să investească aproape 4,7 miliarde de dolari în gigantul energetic Orsted, la care este deja acționar, după ce compania a cerut ajutorul investitorilor pentru finanțarea unui proiect eolian de anvergură în SUA, în contextul în care potențialii parteneri au fost descurajați de ostilitatea președintelui Donald Trump față de energia eoliană.
20:00
Funcția Universal Control extinde ideea de ecosistem Apple: miști cursorul de pe Mac pe iPad, tastezi direct pe tabletă și copiezi fișiere între ecrane fără cabluri sau aplicații suplimentare.
Acum 4 ore
19:30
Indicele BET se apropie de nivelul de 21.000 de puncte.
19:10
Textele stufoase încetinesc deciziile. ChatGPT îți poate livra sinteze clare în câteva secunde, reducând timpul de parcurgere și creând totodată un punct de plecare pentru analiză. Indiferent că ai un raport financiar de 40 de pagini sau un ghid tehnic, următorii pași te ajută să obții un rezumat util.
18:50
“IPO-ul poporului” - Kyivstar vrea să atragă până la 200 milioane dolari printr-o listare istorică la New York # Profit.ro
Kyivstar, cel mai mare operator de telecomunicații din Ucraina, estimează că va atrage între 50 și 200 de milioane de dolari printr-o listare de referință la bursa din New York în acest an.
18:40
ULTIMA ORĂ Măsură rară și controversată: Trump mobilizează Garda Națională și preia controlul asupra poliției din Washington # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, a anunțat că invocă Legea privind autonomia districtului Columbia pentru a plasa Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington sub control federal direct.
18:30
Eșec neașteptat - Tranzacția prin care proprietarul eMAG vindea Profitshare către 2Performant, oprită brusc # Profit.ro
Tranzacția prin care compania 2Performant Network, cu activitate în domeniul marketing-ului afiliat, cumpăra de la Conversion Marketing rețelele de afiliere Profitshare din România și Bulgaria a fost oprită brusc.
18:20
Simtel Team va construi un parc fotovoltaic de peste 62 MW pentru austriecii de la Verbund # Profit.ro
Simtel Team, companie românească de tehnologie listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), specializată în principal în inginerie, achiziții și construcții (EPC), precum și operare și mentenanță de centrale fotovoltaice, a semnat un contract în valoare de peste 19 milioane euro cu Verbund Wind Power România, subsidiara din România a conglomeratului energetic Verbund, controlat de statul austriac.
18:20
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, atenționează că în mediul online au apărut imagini contrafăcute, de tip deepfake, cu CEO-ul companiei.
18:10
O companie ungară deschide mină de sare în Transilvania. "Extracția sării din zonă ar putea fi continuată timp de secole!" CONFIRMARE # Profit.ro
O companie deținută de o familie din Ungaria se pregătește să deschidă o mină de sare în România.
17:40
North Highland Initiative, o organizație caritabilă pentru dezvoltare, înființată sub egida Prințului Charles, a redenumit circuitul North Coast 500, în urmă cu 10 ani, și a început să promoveze traseul în rândul turiștilor.
Acum 6 ore
17:20
Ecranele de peste 6,7 inci arată superb, dar devin imposibil de manevrat într-un tramvai aglomerat. One-handed Mode coboară tot display-ul la jumătatea inferioară, ca să atingi butoanele de sus fără să-ți miști palma .
16:50
Valentin Vancea, CEO Patria Bank: „Ne dorim să fim o bancă relevantă pentru economia reală, apropiată de oameni, antreprenori și comunități” # Profit.ro
Patria Bank este cunoscută pentru apropierea față de afacerile locale.
16:50
Nuclearelectrica: Adoptarea deciziei finale de investiție în centrala nucleară cu mini-reactoare americane de la Doicești depinde și de ″organismele europene în domeniu″ # Profit.ro
Compania de stat Nuclearelectrica (SNN), acționar al RoPower Nuclear SA, societatea românească joint-venture înființată pentru implementarea proiectului construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, Dâmbovița, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată și deținută de americanii de la NuScale, a transmis că decizia finală de investiție în proiect depinde și de ″organismele europene în domeniu″.
16:50
Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provozoriu, pentru un mandat de 5 luni, candidaturile putând fi depuse până în 18 august.
16:40
Patru unități ale centralei nucleare de la Gravelines, din nordul Franței, au fost oprite luni, din cauza „prezenței masive și imprevizibile a meduzelor” în stațiile de pompare a apei utilizate pentru răcirea reactoarelor, a anunțat compania EDF, relatează AFP și Reuters.
16:40
Mercedes-Benz nu este de acord cu interzicerea mașinilor pe benzină și motorină din 2035 # Profit.ro
Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, a criticat planul UE de a interzice, din 2035, vehiculele care emit CO2, alăturându-se vocilor din industrie care se opun acestei reglementări, care ar urma să fie revizuită anul acesta, transmite Reuters.
16:30
Avertisment - Nouă schemă piramidală tip "Caritas". Peste 100.000 de români riscă să fie păgubiți # Profit.ro
Influencerul Mihai Țăranu semnalează o nouă metodă de înșelătorie, tip „Caritas”.
16:10
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, demarează un proiect de parc fotovoltaic vechi de 4 ani, relevă date analizate de Profit.ro.
15:40
Românii investesc în industria spațială. Early Game pune 1 milion de euro în Orbital Matter # Profit.ro
Early Game Ventures anunță o nouă investiție, de un milion de euro tip seed în startup-ul space-tech Orbital Matter.
Acum 8 ore
15:30
Acuzații grave la adresa Guvernului ale președintelui APIA, Dan Vardie: Incertitudinea și inacțiunea pun în pericol economia și mobilitatea României # Profit.ro
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a transmis un mesaj dur împotriva lipsei de decizie a actualului guvern, care a suspendat toate programele de subvenționare a achiziției de vehicule și a amânat fără termen o posibilă continuare sau modificare a acestor programe.
15:20
Sindicaliștii din educație amenință că vor boicota începutul anului școlar, după întâlnirea cu premierul Bolojan # Profit.ro
Sindicaliștii din educație au avut o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul Educației, pentru a discuta despre nemulțumirile pe care le au în ceea ce privește pachetul de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. La finalul întâlnirii, liderul Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, Marius Nistor, a spus că începutul anului școlar va fi boicotat. Sindicatele spun că deși premierul i-a ascultat, a părut că acesta nu a auzit ce i-au spus.
15:00
DOCUMENT Firmele care au angajați în concediu medical - în pericol să plătească dobânzi și penalități la rectificarea Declarației 112 # Profit.ro
Camera Consultanților Fiscali a identificat un pericol apărut ca efect al modificărilor legislative privind indemnizațiile de concediu medical. Practic, companiile ar putea să plătească dobânzi și penalități la rectificarea Declarației 112 impusă de lege.
14:50
”Luxul ostentativ” revine: Marile case de modă renunță la discreție pentru a atrage clienții # Profit.ro
După câțiva ani dominați de ”luxul discret”, eleganța discretă și fără logo-uri ostentative, industria modei de lux se îndreaptă din nou spre stiluri îndrăznețe, cu branding vizibil și designuri statement, relatează CNBC.
14:30
Iahturi și cluburi de sex din banii PNRR - noile teme cu care opoziția din Polonia își intensifică atacurile împotriva premierului Donald Tusk # Profit.ro
O inițiativă de transparență în ceea ce privește cheltuielile de recuperare economică post-Covid ale Poloniei, amânată de mult timp, a scos la iveală subvenții ciudate, oferind partidului de dreapta PiS muniție proaspătă împotriva fragilei coaliții a prim-ministrului Donald Tusk, relatează POLITICO. Pentru Donald Tusk, această dispută adaugă o presiune suplimentară pe o agendă deja încărcată.
14:20
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat care sunt condițiile care trebuie îndeplinite ca PSD să revină la ședințele coaliției.
14:10
Investițiile în surse regenerabile de energie în România și Bulgaria au randamente mai mari decât în Grecia # Profit.ro
Compania Helleniq Energy revine pe o traiectorie de performanțe puternice, confirmate de datele oferite în teleconferința cu analiștii susținută de conducerea companiei pentru prezentarea rezultatelor din trimestrul al doilea și prima jumătate a anului 2025.
14:10
FOTO Bolojan promite profesorilor simplificări în sistemul de învățământ, după ce le-a majorat norma cu 2 ore # Profit.ro
Creșterea normei didactice de predare cu două ore pe săptămână plasează România în media europeană, iar Guvernul e deschis să facă simplificări în sistemul de învățământ pentru ca timpul și energia cadrelor didactice să se concentreze asupra actului educațional, a transmis prim-ministrul Ilie Bolojan la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale ”Alma Mater”.
14:00
ANUNȚ Ample lucrări la sistemul de termoficare din Capitală. Aproape 870 de blocuri rămân fără apă caldă. CET București Sud intră în revizie # Profit.ro
Compania Municipală Termoenergetica București S.A. anunță că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală.
13:50
Autostrada Soarelui, închisă la kilometrul 169 din cauza unui incendiu de vegetație care reduce vizibilitatea. Trafic deviat # Profit.ro
Autostrada Soarelui este închisă, luni, la kilometrul 169, din cauza unui incendiu de vegetație care reduce vizibilitatea. Traficul pe sensul către București este deviat prin Medgidia.
13:50
Impozitul auto va crește semnificativ din 2026, astfel că șoferii români vor plăti în medie cu 30% mai mult față de tarifele actuale, iar cei mai afectați vor fi cei cu mașini mai vechi de 15-20 de ani, pentru care taxele s-ar putea dubla sau chiar tripla, în baza principiului „poluatorul plătește”.
Acum 12 ore
13:30
Liu Jianchao, un diplomat chinez de rang înalt, considerat un potențial viitor ministru de externe, a fost reținut de autorități pentru a fi interogat, a informat The Wall Street Journal.
13:20
Prețurile locuințelor noi din Bulgaria ar urma să crească cu 12-15%, în urma aderării la euro # Profit.ro
Prețurile locuințelor noi în Bulgaria ar urma să crească cu încă 12-15% până la finalul lui 2025, creșterea urmând să încetinească la 10% anul viitor, a declarat la Bloomberg TV Bulgaria Georgi Shopov, președintele Asociației naționale a antreprenorilor din construcții (NACP), informează Novinite.
13:20
O reducere de personal a început la biroul din Budapesta al grupului de companii Docler.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0676 lei, față de 5,0711 lei înregistrat vineri.
13:00
Producția de carne a României a crescut în iunie 2025 la toate speciile de animale și la păsări în comparație cu luna precedentă, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
13:00
Cetățenii din 12 țări vor putea face din 15 august vizite turistice de maximum 45 de zile în Vietnam fără a mai avea nevoie de vize, informează VNA.
12:50
Măsurile de austeritate, care au generat nemulțumire publică și căderi de guverne prin toată Europa, în urmă cu peste un deceniu, revin acum în România, unde responsabilii încearcă să aducă sub control un deficit-record.
12:50
Magazinele PPC Energie din municipiul București și Județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise vineri, 15 august, zi liberă legală.
12:40
Mesaj pentru pensia privată din România: Ieșirea decrețeilor la pensie nu va fi o problemă FOTO # Profit.ro
Ieșirea decrețiilor la pensie nu va avea niciun impact asupra capacității financiare a administratorilor de pensii private de a plăti banii acumulați în conturile participanților la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II), a declarat președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun.
12:20
Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat: Nu există nicio problemă legată de pensiile private. Fondurile de pensii sunt foarte lichide și pot face față plăților, fără nicio problemă, inclusiv vârfurilor de plăți care vor veni # Profit.ro
Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, Radu Crăciun, a explicat, într-o conferință de presă, că la ora actuală, nu există „nicio problemă legată de plata pensiilor private.
12:20
Grup israelian în extindere agresivă pe piața imobiliară din România după ce a fost preluat de un comerciant de diamante, fost ofițer în armata israeliană, lansează prima investiție majoră în energia românească # Profit.ro
Grupul israelian Shikun and Binui, în extindere agresivă pe piața imobiliară din România, după ce a fost preluat sub control de comerciantul de diamante Naty Saidoff, fost ofițer în armata israeliană, a lansat acum expansiunea și în energie regenerabilă, după ce a primit autorizația de funcționare comercială pentru primul său proiect solar din țară - o centrală solară de 71 MW în Satu Mare.
12:20
Producția de vin a Franței ar urma să crească anul acesta cu 17%, comparativ cu 2024, când vremea nefavorabilă a afectat podgoriile, conform estimărilor preliminare ale Ministerului Agriculturii de la Paris, transmite Reuters.
12:10
Proprietarul Mega Image și Profi va cumpăra în România energie de la cea mai mare companie de rafinare petrolieră din Grecia CONFIRMARE # Profit.ro
Grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, care deține rețelele Mega Image și Profi, confirmă informațiile Profit.ro conform cărora va cumpăra electricitate în România de la grupul grec HelleniQ Energy (fost Hellenic Petroleum), printre cele mai importante companii energetice integrate din Europa de Sud-Est.
12:00
Fermierii dintr-un sat vietnamez, strămutați și despăgubiți infim cu orez și câteva mii de dolari, pentru a face loc unui club de golf luxos al lui Trump # Profit.ro
Fermiera vietnameză Nguyen Thi Huong nu mai doarme bine de când autoritățile i-au cerut să-și părăsească ferma pentru a face loc unui complex de golf finanțat de familia Trump, oferindu-i în schimb doar 3.200 de dolari și provizii de orez.
12:00
Hei, viitori voluntari! Vrem să vă dăm mai mult timp. Am extins perioada de înscrieri până pe 15 august!
12:00
F64, jucător pe piața de echipamente foto-video din România, pregătește următorii pași: vânzări cross border și deschiderea propriului marketplace.
11:40
FOTO Platformă de comerț online intră în România, cea mai amplă extindere a companiei de până acum # Profit.ro
Faire, o platformă online de comerț cu ridicata lansată în Marea Britanie în 2021, intră pe piața din România.
