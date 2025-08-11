Trump vrea să pună satira în lesă. Cum se războiește președintele american cu vocile incomode
Panorama, 11 august 2025 21:30
Donald Trump vrea să pună lesa câinelui de pază al democrației. Își dorește să-l țină din scurt și să-i strângă și zgarda în jurul gâtului. Congresul american a trecut, la mijlocul lunii iulie, o lege care taie finanțarea posturilor publice de radio și televiziune pentru următorii doi ani după ce președintele american s-a plâns că […]
• • •
Acum 5 minute
21:30
Acum 8 ore
13:50
Mirosul oreganoului se amestecă cu briza mării, muzica tradițională răsună discret în fundal, iar tu te întrebi ce să comanzi din meniu. Dacă vrei ca masa într-o tavernă grecească să devină una dintre cele mai autentice experiențe ale vacanței tale, atunci trebuie să înveți secretele localnicilor. Nu este vorba doar despre mâncare, ci despre o […]
Acum 12 ore
13:30
Uneori, cele mai bune schimbări de stil nu cer să-ți remodelezi complet garderoba, ci să alegi cu atenție detaliile care dau personalitate unui outfit. Pantofii potriviți pot schimba rapid o ținută obișnuită, fără efort sau costuri mari. Vrei un look care să atragă privirile chiar și într-o zi obișnuită? Exemplul clasic: o pereche de blugi, […]
Ieri
21:10
Izgonirea din paradisul fiscal. Între supraviețuire și profit, cum mai reziști ca antreprenor în România lui 2025 # Panorama
Forțat să adune rapid bani la buget, Guvernul s-a angajat să implementeze o serie de reforme fiscale și bugetare. Multe dintre aceste măsuri îi vizează și pe antreprenorii din România, indiferent dacă au o afacere mică, ce le asigură (sau nu) supraviețuirea sau una mai mare, de care depinde soarta a zeci de angajați. Primul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Panorama cu ALP: Cum bântuie fantoma lui Iliescu România și de ce unii nu gustă coliva doliului național # Panorama
Bine ne regăsim, sunt Andrei Luca Popescu (ALP), jurnalist și redactor-șef adjunct la Panorama. Acesta este newsletter-ul săptămânal „Panorama cu ALP”, la care vă invităm să vă abonați gratuit, pentru a-l primi direct pe email. Da, chiar a murit Ion Iliescu. Vorbim despre sinistra moștenire pe care bătrânul comunist a lăsat-o cu inconfundabilul său zâmbet pe buze […]
7 august 2025
21:20
Șapte filme de văzut în vacanța de vară, de la artă pe iPhone și sex pe casete, la comedii negre și alegorii moderne # Panorama
Vacanța de vară e în plină desfășurare și cu siguranță veți avea momente de relaxare în care puteți strecura și un film, acel produs cinematografic pentru care avem tot mai puțin timp să-i alocăm două ore legate din viața noastră. Ca de obicei, vă propunem filme variate, pe care jurnaliștii Panorama le-au văzut și le-au […]
6 august 2025
21:30
Campionii pensiilor și ai muncii în Europa. Câți ani lucrăm de la primul job până la pensionare # Panorama
INFOGRAFICE Campionii pensiilor și ai muncii în Europa. Câți ani lucrăm de la primul job până la pensionare 7 august 2025 Cât timp petrec europenii la muncă pe parcursul vieții lor? În medie, un tânăr de 15 ani din Uniunea Europeană se poate aștepta, în 2024, la o viață profesională de aproximativ 37 de ani, […]
5 august 2025
20:10
5 parcuri de distracție din Europa pe care nu ar trebui să le ratezi, indiferent de vârstă # Panorama
Parcurile de distracție nu sunt doar pentru copii – adulții au și ei cu ce să-și umple ziua în astfel de locuri. Ne-am uitat la cele mai mari parcuri de distracție din principalele țări europene care sunt preferate de români pentru vacanța estivală. Am ales cinci exemple care sunt potrivite și pentru familiile cu copii, […]
4 august 2025
20:50
Cum au reușit ucrainenii să răstoarne îngenuncherea luptei anticorupție, în doar nouă zile # Panorama
Pe 22 iulie, într-o grabă nejustificată, Rada ucraineană vota trecerea a două instituții cheie în lupta anticorupție, independente până în acel moment, sub controlul Procurorului General, numit direct de șeful statului. În câteva ore, legea era deja promulgată de președintele Volodimir Zelenski. Acest parcurs fulgerător a creat o ripostă a societății civile la fel de […]
3 august 2025
21:00
Creșterea TVA la locuințe va genera un efect imediat în piața imobiliară, un mediu care reacționează rapid la orice fluctuație socială sau economică. Estimările spun că prețurile pentru chirii și proprietăți vor crește, așa că ne vom permite mai greu standardul dorit de locuire. Cum decidem dacă să închiriem sau să cumpărăm? Printre măsurile economice anunțate […]
2 august 2025
21:10
Au dus România pe podiumul mondial la robotică. Acum, acești liceeni fac o radiografie lucidă a educației de la noi # Panorama
„Teoria ca teoria, practica ne omoară” e o expresie des întâlnită, care, indiferent de contextul în care e folosită, are deseori și un alt substrat: reproșul la adresa unui sistem de învățământ în care predarea se face deseori într-un mod abstract, axat pe memorare, în detrimentul experiențelor de învățare autentice. O serie de inițiative din […]
1 august 2025
22:00
Panorama cu ALP: Diagnostic de țară – debandadă. Cum arată momentele noastre de terapie cu Nicușor Dan # Panorama
Salut, sunt Andrei Luca Popescu (ALP), jurnalist și redactor-șef adjunct la Panorama. Acesta este newsletter-ul săptămânal „Panorama cu ALP”, la care vă invităm să vă abonați gratuit, pentru a-l primi direct pe email. Vorbim despre ședințele de terapie cu jurnaliștii și poporul, pe care Nicușor Dan le organizează la Palatul Cotroceni. Și de ce se simte atât […]
31 iulie 2025
20:20
E agitație mare la Guvern în această perioadă, după ce Ilie Bolojan și-a asumat că va tăia tot ce se poate tăia, chiar și-n curtea proprie. Din aparatul de lucru al premierului, ar urma să fie reduse cheltuielile de protocol și împuținate mașinile folosite de demnitari. Vor fi desființate posturi și vor fi reorganizate diverse […]
30 iulie 2025
22:10
Lungul drum al unui caz de trafic de persoane prin justiția românească, de la detectare până la compensații # Panorama
INFOGRAFIC SUSȚINUT DE INTERNATIONAL JUSTICE MISSION Lungul drum al unui caz de trafic de persoane prin justiția românească, de la detectare, până la compensații 30 iulie 2025 Edit Gyenge, Alina Mărculescu Matiș „Mi-aș dori să știe că, indiferent cât de captive sunt, au o cale de ieșire. E posibil să nu vadă calea, dar ea […]
29 iulie 2025
21:00
20 de ani de YouTube. Cum a ajuns o platformă video să creeze un ecosistem de miliarde, care hrănește pe toată lumea # Panorama
În 2025, YouTube împlinește 20 de ani. A ajuns una dintre cele mai importante platforme media la nivel global. Gigantul tech a fost cel care a stat la baza creării unui nou job: creator de conținut. Fiind prima platformă care a oferit un model de venit sustenabil, e locul care în prezent găzduiește cei mai […]
28 iulie 2025
21:20
Cum ajung oamenii să creadă în teoriile pseudoștiințifice de pe net: Noua Medicină Germanică și renașterea ei pe TikTok # Panorama
„Nu există celule precanceroase, nu există predispoziție la cancer. Vorbiți cu străbunicii voștri, dacă-i mai aveți în viață, ca să vedeți cum trăiau ei fără analize. Ție ți-au spălat creierul, ca tu să fii atât de convinsă… Nu, n-ai avut nicio celulă precanceroasă, n-ai avut nimic” , spune o creatoare de conținut într-o postare pe […]
27 iulie 2025
20:50
„Vecinul de dedesubt se apucase să spargă doi stâlpi de beton”. Cum poți să dărâmi, legal, un perete în apartament # Panorama
E vară, cei mai mulți vecini sunt plecați, ai câteva zile de concediu și parcă te-ai apuca de făcut ceva prin apartament. Muți niște mobilă, dai „o mână” de lavabilă în baie să mai schimbi aerul, dar parcă ai sparge și peretele care separă bucătăria de hol ca să simți că ai mai mult spațiu. […]
25 iulie 2025
22:20
Panorama cu ALP: Cum ne mințim singuri cu mitul haiducului care fură, dar și face, în cazul Piedone și DNA # Panorama
Salutare, sunt Andrei Luca Popescu (ALP), jurnalist și redactor-șef adjunct la Panorama. Acesta este newsletter-ul săptămânal „Panorama cu ALP”, la care vă invităm să vă abonați gratuit, pentru a-l primi direct pe email. Vorbim despre circul lui Piedone versus circul procurorilor DNA. Ambele părți joacă o carte sigură la români: rolul haiducului care fură, dar măcar […]
24 iulie 2025
20:20
Șapte seriale bune pentru vara lui 2025, de la thrillere polițiste, la drame medicale și comedii savuroase # Panorama
De la mijlocul verii încolo, când orașele s-au golit sau tu însuți ai fugit către alte peisaje, zilele parcă au alt ritm. Curg mai leneș, toropite și ele, parcă, de caniculă. Sunt cele mai bune momente în care să te adăpostești în casă sub „umbra” aerului condiționat, pentru a face un „binging cinstit” de seriale. […]
23 iulie 2025
21:20
Marii jucători de armament se scutură de praf cu tehnologia micilor start-upuri, ca să apere Europa. Cum stă România? # Panorama
Cine ar fi crezut, acum patru ani, că vom mai vedea luptă de tranșee pe continentul european? Războiul convențional părea ceva aproape vulgar, cu toată tehnologia care ne înconjoară. Și totuși, pe 24 februarie 2022, tancurile și soldații ruși invadau Ucraina și porneau cel mai mare război de agresiune din Europa, după 1945. Europenii s-au […]
22 iulie 2025
23:00
Bani și bași | Ar trebui festivaluri ca Neversea și UNTOLD să fie duse în afara orașelor? Câteva răspunsuri # Panorama
Prima ediție a Neversea Kapital, festival organizat pe Arena Națională, în București, a adunat peste 150.000 de participanți. Dar același festival a adunat, de asemenea, și reclamațiile unora dintre oamenii din zonă, care s-au plâns de zgomot, în condițiile în care sunetul din boxe nu s-a oprit mai devreme de ora 7 dimineața. România a […]
21 iulie 2025
22:10
România, țara unde meseria se fură, nu se învață. Poate învățământul dual să șteargă rușinea de a ne da copiii „la profesională”? # Panorama
„Meseria se învață, nu se fură” – corectează dictonul românesc numeroși specialiști cu care am vorbit pentru a vedea cum arată educația profesională în România anului 2025. Că sunt profesori care predau în școli profesionale, inspectori de profil, reprezentanți ai agenților economici implicați în sistemul de învățământ dual ori consultanți educaționali și sociologi, toți spun […]
20 iulie 2025
21:10
Cum a încasat președintele Nicușor Dan prima înfrângere. Marile greșeli neforțate, pe un subiect care arde: extremismul # Panorama
Prima acțiune de opoziție și control legal a președintelui Nicușor Dan s-a soldat cu un eșec. Curtea Constituțională a României (CCR) i-a respins în unanimitate obiecțiile legate de legea care întărește sancțiunile împotriva antisemitismului și xenofobiei, arătând că nu sunt justificate juridic. CCR a spus că legea este „clară, precisă și predictibilă” și că urmărește […]
18 iulie 2025
22:20
Panorama cu ALP: Este Nicușor Dan un micromanager? Cum riscă președintele să pice în plasa factotum # Panorama
Bine ne-am regăsit, sunt Andrei Luca Popescu (ALP), jurnalist și redactor-șef adjunct la Panorama. Acesta este newsletter-ul săptămânal „Panorama cu ALP”, la care vă invităm să vă abonați gratuit, pentru a-l primi direct pe email. Vorbim despre aparenta tendință a președintelui Nicușor Dan de a acoperi de unul singur tot ce mișcă fierbinte pe agenda publică. Ne […]
17 iulie 2025
21:00
„Dragoste și șmecherie” | Cum au evoluat manelele în România și cum au (re)devenit un fenomen social # Panorama
Articol editat de Andrei Luca Popescu
16 iulie 2025
20:40
Ai auzit de Labubu? Cum a ajuns jucăria „made in China” să provoace isterie la nivel global și să genereze profituri uriașe # Panorama
Labubu, jucăria de pluș vândută de compania chineză Pop Mart, a creat o adevărată isterie la nivel global. În SUA, oamenii se adună cu sutele la 5 dimineața în fața magazinului pentru a prinde noile modele, în timp ce în Marea Britanie compania a decis să oprească vânzarea de Labubu, după mai multe scandaluri violente […]
15 iulie 2025
20:10
Concert sold-out? Ce riști dacă îți cumperi bilete la suprapreț de pe platforme de revânzare # Panorama
Biletele pentru concertul Metallica, de pe Arena Națională, programat pe 13 mai 2026, s-au epuizat într-o singură seară, după ce cererea a depășit capacitatea stadionului. Imediat au apărut mii de alte bilete la prețuri uriașe, pe platforme de revânzare precum Viagogo, StubHub și Gigsberg. Panorama analizează la ce riscuri se supun românii când cumpără de […]
14 iulie 2025
22:00
Ce șanse mai are pariul european pe hidrogen? Exemplul belgian din portul Anvers și lecțiile pentru România # Panorama
Mai este hidrogenul „the next big thing” în energie, mai ales atunci când este vorba despre resursele regenerabile? Portul din Anvers, Belgia, este un exemplu care a pariat pe hidrogen, în încercarea de a deveni un model în materie de tranziție energetică. România are lecții de învățat de aici, dacă vrea ca proiectele sale bazate […]
00:00
Patru milioane de oameni au urmat cursul ei online. Lecțiile Barbarei Oakley pentru o țară care trebuie să reînvețe să învețe # Panorama
4 milioane de oameni au urmat cursul ei online. Ce putem învăța de la Barbara Oakley, unul dintre cei mai celebri profesori din lume „Sunt prea bătrână și leneșă ca să mai învăț”, îmi spunea o prietenă, plângându-și, cu umor, de milă. Râdeam, glumeam, știam în sine noastră că nu e adevărat, dar până una-alta […]
11 iulie 2025
22:10
Salutare, sunt Andrei Luca Popescu (ALP), jurnalist și redactor-șef adjunct la Panorama. Acesta este newsletter-ul săptămânal „Panorama cu ALP”, la care vă invităm să vă abonați gratuit, pentru a-l primi direct pe email. Încercăm să vorbim rațional despre jocurile de noroc și impozitarea lor, în valul de frustrare și dezinformări care înconjoară pachetul fiscal Bolojan. Mergem apoi […]
