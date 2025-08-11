A trăit timp de trei ani cu cadavrul fratelui său în casă. Caz tulburător în Italia
ObservatorNews, 11 august 2025 22:30
Caz şocant în Galbiate, Lecco, Italia. Un bărbat de 58 de ani a trăit mai bine de trei ani cu cadavrul fratelui său, în vârstă de 62 de ani, în casă. Poliţiştii au fost alertaţi într-un final de vecini, îngrijoraţi că nu îl mai văzuseră de foarte mult timp pe om.
