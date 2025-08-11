ANRE avertizează asupra tentativelor de manipulare a cetățenilor de către APCE și mai spune că nu va ceda în fața șantajului

20:20

Poate că știi deja ce este Bitcoin. Și poate deja ai primit răspunsul, dar ai rămas cu o senzație că e ceva complicat, volatil, greu de înțeles sau poate prea riscant. Nu e de mirare, lumea crypto e ca un puzzle care se schimbă mereu. Dar hai să facem un pas înapoi și să vedem cum a început totul și ce ar fi însemnat o investiție mică făcută cu 15 ani în urmă.