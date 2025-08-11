ANRE avertizează asupra tentativelor de manipulare a cetățenilor de către APCE și mai spune că nu va ceda în fața șantajului
Economica.net, 11 august 2025 22:30
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este şi va fi deschisă consultării publice în ceea ce priveşte reglementările, dar niciodată nu adoptă acte de reglementare sub presiunea şantajului sau care încalcă legislaţia primară, susţin reprezentanţii instituţiei, într-un comunicat transmite Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
22:30
Mokka și Romstal au încheiat un parteneriat, prin care li se oferă clienților fabricantului de instalații posibilitatea de plăti produsele în rate de până la 60 de luni # Economica.net
Mokka, furnizor de top Buy Now Pay Later și unul dintre primii provideri de servicii BNPL de pe piața românească, a încheiat un parteneriat cu Romstal, companie care de 30 de ani și-a menținut poziția de lider pe piața instalațiilor nu doar din România, ci și din întreaga regiune sud-est europeană.
22:30
ANRE avertizează asupra tentativelor de manipulare a cetățenilor de către APCE și mai spune că nu va ceda în fața șantajului # Economica.net
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este şi va fi deschisă consultării publice în ceea ce priveşte reglementările, dar niciodată nu adoptă acte de reglementare sub presiunea şantajului sau care încalcă legislaţia primară, susţin reprezentanţii instituţiei, într-un comunicat transmite Agerpres.
22:30
Romsilva dă startul procedurii pentru alegerea unui nou director general provizoriu. Dosarele candidaților pot fi depuse până pe 18 august # Economica.net
Consiliul de Administraţie al Romsilva a decis declanşarea procedurii pentru numirea unui director general provizoriu, cu un mandat de maximum cinci luni, iar dosarele de candidatură se pot depune până luni, 18 august, a anunţat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, printr-un comunicat, relatează Agerpres.
22:30
Trump pune poliția din Washington sub control federal și trimite Garda Națională în Capitala SUA, pentru a combate criminalitatea # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că departamentul de poliţie din Washington va fi plasat sub controlul autorităţilor federale şi că militari ai Gărzii Naţionale vor fi desfăşuraţi în capitala ţării, măsuri excepţionale despre care Trump afirmă că sunt luate pentru a combate creşterea criminalităţii, în pofida statisticilor care arată că infracţiunile violente în Washington au atins în 2024 cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, relatează Reuters şi AFP, transmite Agerpres.
22:30
Un teren din Nibiru, stațiunea lui Selly, a fost cea mai mare tranzacție cu pâmânt agricol din 2025. La cât se ridică valoarea totală # Economica.net
În prima jumătate a acestui an, Ministerul Agriculturii a avizat opt tranzacții cu terenuri arabile mai mari de 30 de hectare, cu trei mai multe decât în perioada similară a anului trecut. S-au tranzacționat astfel în jur de 343 de hectare în valoare cumulată de peste 31,6 milioane de lei, din care 70,7% reprezintă o tranzacție ce vizează peste 100 de hectare din localitatea Tuzla ce va face parte din proiectul Nibiru, stațiune anunțată de vloggerul Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly.
22:30
Sindicaliștii din învățământ anunță că protestele vor continua și vor lua amploare, după ce la întâlnirea cu Bolojan și David nu au obținut nicio concesie la revendicările profesorilor # Economica.net
Reprezentanţi ai sindicatelor din învăţământ au discutat, luni, la Guvern, cu premierul Ilie Bolojan şi ministrul Educaţiei, Daniel David, despre doleanţele lor privind măsurile din Legea nr. 141/2025 şi au anunţat că, având în vedere că nu au obţinut niciun angajament din partea prim-ministrului că va reveni asupra lor, protestele pe această temă vor lua amploare, relatează Agerpres.
22:30
Statele Unite consideră că Israelul are dreptul să decidă ce este necesar cu privire la Fâșia Gaza, poziție exprimată astfel duminică la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU convocată de urgență pentru a discuta noul plan israelian de a ocupa complet această enclavă palestiniană și de a elimina astfel gruparea armată Hamas, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.
22:30
Promovată ca un pas decisiv spre modernizare, digitalizarea instituțiilor publice cu fonduri europene s-a împotmolit în birocrație și incompetență. Deși România avea la dispoziție bugete generoase, de peste 800 de milioane de euro, pentru digitalizarea administrației publice, puține instituții au reușit să implementeze soluții funcționale, iar transformarea digitală rămâne un obiectiv îndepărtat. Edward Crețescu, CEO-ul Regista, companie ce aniversează 10 ani de activitate și este prezentă deja într-o treime din primăriile din România, trage un semnal de alarmă categoric privind modul în care a fost gestionată digitalizarea administrației publice prin fondurile PNRR.
22:30
EXCLUSIV Schimbarea deceniului pentru 9 milioane de viitori pensionari rămâne în aer. Noua lege pentru plata pensiilor private, amânată pe termen nedeterminat. Banii din conturi, retrași în plată unică încă multă vreme – Surse # Economica.net
Proiectul de lege privind plata pensiilor private Pilon II și Pilon III, cu efecte pentru peste 9 milioane de români, nu are prea mari șanse să fie adoptat curând. Surse politice din mai multe partide arată că inclusiv premierul Ilie Bolojan, care de principiu susține un astfel de act normativ altfel așteptat de 17 ani, a decis să ceară mai multe lămuriri, să se consulte cu partidele de la guvernare și foarte probabil chiar să genereze discuții mai ample pe această temă cu mediul economic și social.
22:30
Raport oficial: Nivelul amenințărilor cibernetice în România rămâne ridicat. Tentativele de fraudă financiară au urcat cu 40% anul trecut # Economica.net
Nivelul general al amenințării cibernetice în România a fost unul ridicat în 2024, an care a marcat o intensificare a amenințărilor aplicabile spațiului cibernetic național civil al țării, ”conturând un peisaj digital volatil si imprevizibil”, atrage atenția Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) într-un raport publicat recent.
Acum 4 ore
20:20
E.ON Energie România a înregistrat o creștere semnificativă pe segmentul soluțiilor energetice în prima jumătate a anului 2025, depășind pragul de 100.000 de clienți care au ales soluții moderne și eficiente pentru locuințele sau afacerile lor, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
20:20
Privații obțin mai mulți bani decât China din plata datoriilor țărilor sărace, arată un studiu realizat de o companie britanică # Economica.net
Plăţile datoriilor externe ale ţărilor cu venituri mai scăzute către creditorii privaţi rămân de trei ori mai ridicate decât plăţile către China, arată datele publicate luni, indicând dificultăţile legate de rambursarea datoriilor, transmite Reuters, relatează Agerpres.
20:20
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) va finanţa procesarea produselor agricole prin Planul Strategic 2023 - 2027 (PS 2027), conform unui comunicat de presă, relatează Agerpres.
20:20
Europarlamentarul Dan Nica anunță începerea construirii unui parc eolian de 96 MW la Scânteieşti, în județul Galați # Economica.net
Europarlamentarul PSD Dan Nica a anunţat luni, printr-un comunicat de presă, lansarea unei investiţii majore în energie verde în judeţul Galaţi, prin înfiinţarea unui parc de eoliene în localitatea Scânteieşti, care va avea o putere instalată de 96 MW şi va produce anual peste 300 GWh de energie electrică, relatează Agerpres.
20:20
Ce este Bitcoin? Cum 100 de dolari investiți acum 15 ani s-ar fi transformat în milioane și ce proiecte noi merită atenția ta acum # Economica.net
Poate că știi deja ce este Bitcoin. Și poate deja ai primit răspunsul, dar ai rămas cu o senzație că e ceva complicat, volatil, greu de înțeles sau poate prea riscant. Nu e de mirare, lumea crypto e ca un puzzle care se schimbă mereu. Dar hai să facem un pas înapoi și să vedem cum a început totul și ce ar fi însemnat o investiție mică făcută cu 15 ani în urmă.
20:20
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: Imagini dezolante cu șantiere abandonate de muncitorii UMB # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat luni imagini cu loturile 1 și 2 ale A7 Focșani - Bacău. Deși lucrările apar aproape finalizate pe mai multe porțiuni de autostradă, imaginile per ansamblu sunt unele dezolante, din șantiere lipsind muncitorii, în plin sezon al construcțiilor.
Acum 6 ore
18:50
Numărul falimentelor de companii în Germania a crescut în luna iulie, iar cel al insolvențelor a ajuns la un nivel record începând din octombrie 2024 # Economica.net
Falimentele de companii în Germania sunt în creştere iar în iulie numărul de insolvenţe înregistrate a fost cel mai ridicat începând din octombrie 2024, transmite agenția germană de presă DPA, relatează Agerpres.
18:50
Ministerul Educației lansează competiția pentru finanțarea manifestărilor ştiinţifice şi a evenimentelor asociate # Economica.net
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare, lansează competiţia pentru finanţarea manifestărilor ştiinţifice şi a evenimentelor asociate, relatează Agerpres.
18:50
Hidroelectrica avertizează cu privire la existența în mediul online a unor imagini de tip „deepfake” cu CEO-ul companiei care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii # Economica.net
Hidroelectrica informează asupra apariţiei, în mediul online, a unor imagini contrafăcute de tip "deepfake" cu CEO-ul companiei care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a companiei, relatează Agerpres.
18:50
Consiliul Concurenței analizează preluarea Green Port Operator de către Olvia Investments # Economica.net
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Olvia Investments Ltd intenționează să preia Green Port Operator S.R.L., informează instituția prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
18:50
Simtel și compania austriacă VERBUND încheie un parteneriat pentru construirea unui parc fotovoltaic de peste 60 MWp în localitatea Casimcea, din județul Tulcea # Economica.net
Grupul de inginerie și tehnologie Simtel anunță semnarea unui contract semnificativ în valoare de aproximativ 19,1 milioane de euro (fără TVA) cu VERBUND Wind Power Romania, parte a grupului internațional VERBUND, unul dintre cei mai mari producători de energie din surse regenerabile din Europa. Contractul vizează proiectarea, construcția și punerea în funcțiune a unui parc fotovoltaic cu o capacitate instalată de 60 MWp, în localitatea Casimcea, județul Tulcea.
18:50
Președintele AURSF, Alin Iacob: Asociația nua fost consultată de ASF până ce proiectul de lege privind plata pensiilor private Pilon II a fost pus în dezbatere, iar după aceea toate propunerile noastre au fost respinse # Economica.net
Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) nu a fost consultată de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi de nimeni altcineva până ce proiectul de lege privind plata pensiilor private obligatorii a fost pus în dezbatere publică, iar toate propunerile organizaţiei făcute în cadrul consultării publice au fost respinse de ASF, a precizat Alin Iacob, preşedintele Asociaţiei, într-o postare pe LinkedIn, relatează Agerpres.
17:10
Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului a condamnat uciderea de către armata israeliană a cinci jurnaliști palestinieni în Fâșia Gaza în noaptea de duminică spre luni, relatează AFP, Reuters și Agerpres.
17:10
Capitalizarea totală a pieței criptoactivelor atinge un nivel record, în contextul în care Trump deschide planurile de pensie private 401(k) către cripto # Economica.net
Piețele cripto au avansat de la minimele recente, bitcoin fiind pe punctul de a stabili un nou record istoric, după ce președintele Trump a semnat săptămâna trecută un decret care permite planurilor de pensii private de tip 401(k) să investească în criptoactive, marcând un alt pas înainte către adoptarea pe scară largă a criptoactivelor în Statele Unite.
17:10
Industria României în contextul fiscal actual: între geopolitică și investiții strategice # Economica.net
În ultimii șase ani, industria românească a înregistrat un declin structural, iar în prezent traversează o perioadă marcată de provocări multiple – de la presiunea măsurilor fiscale asupra costurilor de producție și competiția internațională acerbă, până la stagnarea economică a principalilor parteneri comerciali europeni. Cu toate acestea, analiștii Romanian Economic Monitor (RoEM)-UBB FSEGA consideră că noile evoluții geopolitice și creșterea investițiilor în apărare ar putea deschide o oportunitate semnificativă: revigorarea industriei grele prin implicarea în producția de echipamente militare, pe fondul deciziei NATO de majorare a cheltuielilor de apărare la 5% din PIB până în 2035.
17:10
Șeful Mercedes, Ola Kaellenius, critică planul Uniunii Europene de interzicere a vânzărilor de mașini echipate cu motoare pe benzină și motorină începând din 2035 # Economica.net
Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, a criticat planul UE de a interzice, din 2035, vehiculele care emit CO2, alăturându-se vocilor din industrie care se opun acestei reglementări, care ar urma să fie revizuită anul acesta, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Acum 8 ore
15:30
Producția de carne a României a crescut în iunie 2025 la toate speciile de animale și la păsări în comparație cu luna precedentă, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS), scrie Agerpres.
15:30
Americanii dau europenilor explicații contradictorii despre înțelegerea cu rușii asupra Ucrainei # Economica.net
Confruntată cu explicațiile contradictorii ale SUA, Europa vrea o discuție clară cu oficialii americani, pentru a înțelege care va fi miza summitului din Alaska, dintre Donald Trump și Vladimir Putin, scrie agenția de presă Rador, care citează publicația belgiană La Libre Belgique și Hotnews.
15:30
PSD condiționează prezența la ședințele coaliției de acceptarea câtorva pretenții ale social democraților # Economica.net
Ședința social-democraților s-a încheiat. Potrivit surselor Euronews România, nu a propus nimeni azi ieșirea de la guvernare, aceasta variantă nefiind momentan luată în calcul de PSD. Pe de altă parte, social-democrații au pus condiții pentru a participa la ședințele coaliției.
15:30
Zelenski a spus azi că orice concesii față de Rusia nu o vor convinge să înceteze luptele în Ucraina # Economica.net
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că orice concesii față de Rusia nu o vor convinge să înceteze luptele în Ucraina și a subliniat că este necesar să se intensifice presiunea asupra Moscovei, nu să fie răsplătită, relatează Reuters.
15:30
Întâlnire de lucru între Ilie Bolojan și Daniel David cu mai mulți reprezentanți ai sindicatelor din Educație # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Educației, Daniel David, au avut, luni, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federației Naționale Sindicale Alma Mater, scrie Agerpres.
15:30
Omul care a coordonat construcția noii legi pentru plata pensiei a 8 milioane de români face lumină: Pilonul II a fost creat pentru plata eșalonată. Ce spune președintele asociației administratorilor de fonduri # Economica.net
Daniel Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) pentru pensii private, adică al instituției care a lucrat practic noua lege privind plata pensiei private împreună cu Ministerul Muncii, clarifică cel mai controversat aspect în ceea ce privește formula adoptată pentru Pilonul II. La rândul său, Radu Crăciun, președintele asociației administratorilor de pensii, APAPR, vorbește despre noua lege de plată.
15:30
Camera Consultanților Fiscali a descoperit riscul ca companiile să fie obligate să plătească dobânzi și penalități șa rectificare Declarației 112 # Economica.net
Camera Consultanților Fiscali a identificat un pericol apărut ca efect al modificărilor legislative privind indemnizațiile de concediu medical. Practic, companiile ar putea să plătească dobânzi și penalități la rectificarea Declarației 112 impusă de lege. Pentru a evita această situație, CCF a transmis o adresă către Ministerul Finanțelor și ANAF cu propuneri de modificare a legislației, scrie Hotnews.
Acum 12 ore
13:40
Cetățenii din 12 țări, inclusiv România, vor putea face din 15 august vizite turistice de maximum 45 de zile în Vitnam, fără viză # Economica.net
Cetățenii din 12 țări vor putea face din 15 august vizite turistice de maximum 45 de zile în Vietnam fără a mai avea nevoie de vize, informează luni VNA și Agerpres.
13:30
APIA consideră că subvenţionarea maşinilor noi trebuie dublată de o descurajare fiscală clară a celor vechi şi poluante # Economica.net
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) așteaptă noul sistem de impozitare pentru autovehicule elaborat de guvern, însă propune, în paralel, o variantă proprie.
13:30
Producția de vin a Franței ar urma să crească cu 17% anul acesta în comparație cu 2024 # Economica.net
Producția de vin a Franței ar urma să crească anul acesta cu 17%, comparativ cu 2024, când vremea nefavorabilă a afectat podgoriile, conform estimărilor preliminare ale Ministerului Agriculturii de la Paris, transmit Reuters și Agerpres.
13:20
Statele Unite lucrează pentru a programa o întâlnire între președintele Donald Trump și omologii săi rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, a declarat duminică vicepreședintele american JD Vance, în timp ce aliații europeni ai Ucrainei fac presiuni pentru prezența lui Zelenski la summitul americano-rus din Alaska, prevăzut pentru 15 august, transmite AFP și Agerpres.
13:20
Partidul Social Democrat nu amenință, vrea decență, responsabilitate, dialog, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu, luni, înainte de ședința Biroului Permanent Național al partidului, care va stabili poziția social-democraților privind continuarea colaborării guvernamentale, scrie Agerpres.
13:20
Importatorii de automobile din România avertizează asupra „haosului decizional” al autorităţilor în privinţa programului Rabla. APIA susține că statul român riscă pierderi economice însemnate şi ratarea obiectivelor de sustenabilitate.
13:20
VIDEO Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Ce lucrări efectuează WeBuild pe cea mai lungă secțiune montană # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu secțiunea 3 Cornetu - Tigveni, cea mai lungă (37,4 km) din Autostrada A1 Sibiu - Pitești. Amintim că lucrările pe acest tronson montan dificil au început în 2025.
13:20
Social-democrații nu au intrat la guvernare ca să iasă după două luni – Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD # Economica.net
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat luni că social-democrații nu au intrat la guvernare ca să iasă după două luni, dar ar fi fost mai multă liniște în coaliția de guvernare dacă din ea nu ar fi făcut parte USR, scrie Agerpres.
12:20
Robert Fico, premierul slovac, a spus că Kievul va trebui să plătească scump din cauza eșecului Occidentului de a slăbi Rusia prin intermediul Ucrainei # Economica.net
Prim-ministrul slovac Robert Fico a afirmat că Kievul „va trebui să plătească scump” din cauza a ceea ce el a numit eșecul Occidentului de a slăbi Rusia folosind Ucraina, înaintea întâlnirii programate între Putin și Trump pe 15 august.
12:20
Calea ferată Ciulnița – Slobozia – Țăndărei: A fost lansată licitația pentru studiul de fezabilitate necesar electrificării liniei # Economica.net
Anunțul privind achiziția serviciului „Electrificarea secției de circulație Ciulnița – Slobozia - Țăndărei” – SRCF Constanța - Faza Studiu de Fezabilitate - a fost publicat pe platforma SEAP, informează luni CFR Infrastructură Constanța.
12:20
Auchan deschide al doilea discounter Atac din București, în Drumul Taberei. Angajeaază 60 de persoane # Economica.net
Auchan România va inaigura în curând al 9-lea ATAC, conceptul de hipermarket cu prețuri mai mici în funcție de volum pe care compania l-a dezvoltat de anul trecut. Noua unitate va fi amplasată în cartoerul Drumul Taberei din București.
12:20
Trei sferturi dintre țările membre ONU recunosc statul Palestina, act diplomatic realizat sau anunțat de 10 țări de la începutul războiului actual # Economica.net
Trei sferturi dintre țările membre ale ONU recunosc statul Palestina, proclamat de conducerea palestiniană în exil la finalul anilor 1980, un act diplomatic realizat sau anunțat de cel puțin zece țări de la începerea războiului actual din Fâșia Gaza, notează luni AFP și Agerpres.
12:20
Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România a explicat azi că nu e nicio problemă legată de plata pensiilor private # Economica.net
Preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România, Radu Crăciun, a explicat, luni, într-o conferinţă de presă, că la ora actuală, nu există „nicio problemă legată de plata pensiilor private. El a precizat că fondurile de pensii sunt „foarte lichide” şi „pot face faţă plăţilor, fără nicio problemă, inclusiv vârfurilor de plăţi care vor veni”.
12:20
Kaja Kallas, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politici de securitate, a declarat duminică că orice acord între Statele Unite și Rusia ar trebui să implice Ucraina.
11:40
Preşedintele american Donald Trump a promis duminică să evacueze persoanele fără adăpost din capitala SUA şi să-i trimită după gratii pe infractori, în pofida faptului că primarul Washingtonului susţine că nu se înregistrează în prezent o creştere a criminalităţii, relatează Reuters, potrivit Agerpres.
11:40
Deficitul balanței comerciale a crescut în primul semestru cu aproape 11%, apropiindu-se de 17 miliarde de euro # Economica.net
Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în primul semestru al anului s-a adâncit şi a ajuns la 16,712 miliarde euro, cu 1,618 miliarde euro (+10,7%) mai mare decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2024, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS), scrie Agerpres.
11:40
Bujduveanu: Reducerea indemnizaţiilor directorilor din companiile municipale duce la o economie de peste 4 milioane de lei anual # Economica.net
Reducerea indemnizaţiilor directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale duce la o economie de peste 4 milioane de lei anual şi aproape 350.000 de lei în fiecare lună în bugetele companiilor, iar fondurile vor fi direcţionate către nevoile reale ale oraşului - infrastructură, transport şi servicii publice de calitate, a declarat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, scrie Agerpres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.