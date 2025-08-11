Incendii pe zeci de hectare în mai multe județe (video)

Cotidianul de Hunedoara, 11 august 2025 22:30

Un incendiu de vegetaţie uscată se manifestă în mai multe gospodării din comuna Cungrea, pentru stingerea focului intervenind echipaje de pompieri din judeţele [...] The post Incendii pe zeci de hectare în mai multe județe (video) appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 10 minute
22:50
Poziția oficială a României pentru pacea din Ucraina Cotidianul de Hunedoara
România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale [...] The post Poziția oficială a României pentru pacea din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
22:30
Incendii pe zeci de hectare în mai multe județe (video) Cotidianul de Hunedoara
Un incendiu de vegetaţie uscată se manifestă în mai multe gospodării din comuna Cungrea, pentru stingerea focului intervenind echipaje de pompieri din judeţele [...] The post Incendii pe zeci de hectare în mai multe județe (video) appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
21:40
Cseke Attila: Reforma vizează reducerea a 40.000 de posturi Cotidianul de Hunedoara
Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar [...] The post Cseke Attila: Reforma vizează reducerea a 40.000 de posturi appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Donald Trump a dezvăluit ce îi va spune lui Putin Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump a declarat luni că se așteaptă la o întâlnire constructivă cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul summitului [...] The post Donald Trump a dezvăluit ce îi va spune lui Putin appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
20:50
Drăgușin crede în calificare: „Nu avem nimic de pierdut” Cotidianul de Hunedoara
Internaționalul român Radu Drăgușin consideră că echipa națională de fotbal a României păstrează în continuare șanse de calificare la Cupa Mondială [...] The post Drăgușin crede în calificare: „Nu avem nimic de pierdut” appeared first on Cotidianul RO.
20:30
CNAS și furnizorii își pasează vina. Pacienții plătesc analizele Cotidianul de Hunedoara
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) atrage atenția că pacienții ajung să plătească pentru efectuarea, în timp util, a [...] The post CNAS și furnizorii își pasează vina. Pacienții plătesc analizele appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Ce propun Cotidianul de Hunedoara
În condiții de criză bugetară și economică nu strângi șurubul austerității, nu sufoci consumul, nu cauzezi falimente (...) [...] The post Ce propun appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Claudiu Târziu ia atitudine față de înstrăinarea unei resurse strategice a României Cotidianul de Hunedoara
Cazul recent al minei de sare de la Valea Florilor, județul Cluj, este încă o dovadă [...] The post Claudiu Târziu ia atitudine față de înstrăinarea unei resurse strategice a României appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Procesiune specială la icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula Cotidianul de Hunedoara
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Andrei Andreicuț, va conduce, alături de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, din care va face parte și [...] The post Procesiune specială la icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
18:50
Trump mobilizează trupele Gărzii Naționale în Washington Cotidianul de Hunedoara
Potrivit lui Hegseth, operaționalizarea Gărzii Naționale va fi condusă de secretarul Armatei, Dan Driscoll. [...] The post Trump mobilizează trupele Gărzii Naționale în Washington appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Guvernul caută șefi pentru super-agenția AMEPIP Cotidianul de Hunedoara
Secretariatul General al Guvernului (SGG) a demarat procesul de selecţie pentru ocuparea unui post de preşedinte şi a două [...] The post Guvernul caută șefi pentru super-agenția AMEPIP appeared first on Cotidianul RO.
18:30
”Un tun colosal” cu microbuze Cotidianul de Hunedoara
Mama patronului este șefa Organizației de Femei a PNL Prahova și o apropiată a baronului Iulian Dumitrescu [...] The post ”Un tun colosal” cu microbuze appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Ilan Șor cumpără protestatari cu 3.000 de dolari pe lună Cotidianul de Hunedoara
Fugarul om de afaceri pro-rus Ilan Șor a oferit moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura protestelor antiguvernamentale, [...] The post Ilan Șor cumpără protestatari cu 3.000 de dolari pe lună appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Zelenski, despre întâlnirea Putin-Trump: „Concesiile nu conving un criminal” Cotidianul de Hunedoara
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că orice concesii față de Rusia nu o vor convinge să înceteze luptele în Ucraina și a subliniat că [...] The post Zelenski, despre întâlnirea Putin-Trump: „Concesiile nu conving un criminal” appeared first on Cotidianul RO.
17:50
(Fotoreportaj) Susținător al lui Georgescu: Împrumutați-vă și veniți la București, nu mai stați acasă Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu a revenit luni dimineață la IPJ Ilfov, întâmpinat de o mulțime de susținători. [...] The post (Fotoreportaj) Susținător al lui Georgescu: Împrumutați-vă și veniți la București, nu mai stați acasă appeared first on Cotidianul RO.
17:30
PSD se dezice de proiectul semnat de propriul ministru Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că formaţiunea nu susţine forma actuală a proiectului care vizează modificarea Pilonului II de pensii [...] The post PSD se dezice de proiectul semnat de propriul ministru appeared first on Cotidianul RO.
17:20
În ce film joacă Denise Rifai: „Un adevărat hit” Cotidianul de Hunedoara
În 2020, când se lansa, mi-am dorit foarte tare ca această emisiune să devină... [...] The post În ce film joacă Denise Rifai: „Un adevărat hit” appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Deputat AUR: “Somăm Guvernul să ia toate măsurile necesare pentru ca anul școlar să nu fie blocat!” Cotidianul de Hunedoara
“Guvernul condus de Ilie Bolojan trebuie să înțeleagă că educația nu poate fi sacrificată pe altarul austerității! [...] The post Deputat AUR: “Somăm Guvernul să ia toate măsurile necesare pentru ca anul școlar să nu fie blocat!” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
16:50
Vacanță în Italia încheiată tragic pentru o familie de români Cotidianul de Hunedoara
Un băiețel de patru ani, fiul unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia, a murit luni într-un [...] The post Vacanță în Italia încheiată tragic pentru o familie de români appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Firmele, în pericol de penalități absurde pentru concediile medicale Cotidianul de Hunedoara
Potrivit CCF, noile prevederi, aplicabile din august 2025, impun recalcularea procentelor de plată pentru (...) [...] The post Firmele, în pericol de penalități absurde pentru concediile medicale appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Conflict la vârful OMV Petrom: Răzvan Nicolescu îi cere demisia lui Alfred Stern Cotidianul de Hunedoara
Tensiunile din Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom au devenit publice după ce Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei și... [...] The post Conflict la vârful OMV Petrom: Răzvan Nicolescu îi cere demisia lui Alfred Stern appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Unde va fi înmormântat Columbeanu Cotidianul de Hunedoara
Rămas fără avere și găzduit mai mult din milă într-un azil de bătrâni, fostul om de afaceri Irinel Columbeanu [...] The post Unde va fi înmormântat Columbeanu appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Pensiile private. S-a făcut un calcul. 22 de miliarde de lei versus 2 miliarde Cotidianul de Hunedoara
Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, a susținut luni că (...) [...] The post Pensiile private. S-a făcut un calcul. 22 de miliarde de lei versus 2 miliarde appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Vești proaste despre Nina Iliescu Cotidianul de Hunedoara
Doborâtă de decesul celui care i-a fost aproape mai bine de șapte decenii, Nina Iliescu [...] The post Vești proaste despre Nina Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Blafemie la UNTOLD, imaginile care au șocat Cotidianul de Hunedoara
“În mijlocul unui festival care se pretinde „de prestigiu internațional”, pe scena principală au fost afișate mesaje blasfemitoare, inclusiv... [...] The post Blafemie la UNTOLD, imaginile care au șocat appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Proteste mari după începerea școlii Cotidianul de Hunedoara
Școala va incepe sub auspicii nu prea bune. Elevii ar putea avea de suferit fiindcă sindicaliștii și guvernanții nu cad la o intelegere [...] The post Proteste mari după începerea școlii appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
14:20
Gino Iorgulescu i-a dat replica lui Dan Şucu. Detaliul care a atras aţentia Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, a transmis un comunicat în care răspunde acuzaţiilor (...) [...] The post Gino Iorgulescu i-a dat replica lui Dan Şucu. Detaliul care a atras aţentia appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Casa „George Enescu”, redeschisă publicului Cotidianul de Hunedoara
Este vorba despre un monument istoric de importanță națională, după un proces complex de reparații provocat de (...) [...] The post Casa „George Enescu”, redeschisă publicului appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Bani de la UE pentru iahturi și un club de swingeri Cotidianul de Hunedoara
O parte din fondurile din PNRR au fost direcționate către proiecte precum un club de swingeri, o pizzerie cu solar și un lanț de baruri cu vodcă [...] The post Bani de la UE pentru iahturi și un club de swingeri appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Anunțul procurorilor despre avionul prăbușit la Arad Cotidianul de Hunedoara
Procurorii au în vedere ''încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de (...) [...] The post Anunțul procurorilor despre avionul prăbușit la Arad appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Becali: Praful o să se aleagă Cotidianul de Hunedoara
Becali: O să îi spulber iar! Nu cred că pe Dan Șucu și Mihai Rotaru nu îi duce mintea la asta. [...] The post Becali: Praful o să se aleagă appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Cutremur în sondaje. Directorul INSCOP a dat alarma Cotidianul de Hunedoara
”Acum vreo lună, era mare, mare suparare în jurul unui procent. Și până la urmă, pe bună dreptate. [...] The post Cutremur în sondaje. Directorul INSCOP a dat alarma appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Dobânzile îndepărtează cumpărătorii de mașini SH Cotidianul de Hunedoara
Fenomenul ratelor dobânzilor ridicate a remodelat, de asemenea, modul în care consumatorii abordează cumpărarea unei mașini [...] The post Dobânzile îndepărtează cumpărătorii de mașini SH appeared first on Cotidianul RO.
13:00
PSD pune condiții pentru a rămâne la guvernare  Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat [...] The post PSD pune condiții pentru a rămâne la guvernare  appeared first on Cotidianul RO.
12:50
A crescut deficitul balanței comerciale Cotidianul de Hunedoara
Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în primul semestru [...] The post A crescut deficitul balanței comerciale appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Șucu și Rotaru cer demisia șefului LPF   Cotidianul de Hunedoara
 Este mare tensiune în fotbalul românesc, doi dintre patronii importanți din SuperLigă cer ferm demisia președintelui LPF, Gino Iorgulescu. [...] The post Șucu și Rotaru cer demisia șefului LPF   appeared first on Cotidianul RO.
12:30
”Într-o discuție de 5 minute cu un politician român te vindeci de democrație„ Cotidianul de Hunedoara
S-au modificat ziua si ora de control judiciar [...] The post ”Într-o discuție de 5 minute cu un politician român te vindeci de democrație„ appeared first on Cotidianul RO.
12:10
SUA nu mai finanțează armamentul pentru Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Cred că americanii s-au săturat să-și trimită banii, [...] The post SUA nu mai finanțează armamentul pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Programul Rabla, un ”haos decizional„ al autorităților Cotidianul de Hunedoara
Haosul decizional al autorităților, în privința [...] The post Programul Rabla, un ”haos decizional„ al autorităților appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Bulgaria își întărește producția din Apărare Cotidianul de Hunedoara
Producătorul de armament controlat de statul bulgar va colabora cu cea mai mare companie de apărare din Europa [...] The post Bulgaria își întărește producția din Apărare appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Lustre LED: Iluminat ieftin și eficient pentru orice cameră   Cotidianul de Hunedoara
Cu opțiuni pentru toate bugetele, aceste corpuri de iluminat sunt alegerea inteligentă pentru orice gospodărie modernă. [...] The post Lustre LED: Iluminat ieftin și eficient pentru orice cameră   appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Val neobișnuit de căldură. Ce spun meteorologii Cotidianul de Hunedoara
Alertele meteorologice ce vor caracteriza acest val [...] The post Val neobișnuit de căldură. Ce spun meteorologii appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Fuego: Ce actriță, ce fenomen al scenei românești! Cotidianul de Hunedoara
„Ar fi făcut 96 de ani și eu aș fi mers la ea cu plăcinte basarabene, flori și cadouri și am fi povestit împreună câteva ceasuri în tihnă!“ [...] The post Fuego: Ce actriță, ce fenomen al scenei românești! appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Favorabile unui stat Palestina Cotidianul de Hunedoara
Majoritatea țărilor din Europa Occidentală și America de Nord [...] The post Favorabile unui stat Palestina appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Consultații gratuite pe litoral Cotidianul de Hunedoara
Turiştii aflaţi în concediu în sudul litoralului românesc vor putea beneficia, de luni până sâmbăta aceasta, de consultaţii gratuite în [...] The post Consultații gratuite pe litoral appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Liderul PSD arată cine e mai tare în coaliție Cotidianul de Hunedoara
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, [...] The post Liderul PSD arată cine e mai tare în coaliție appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Cele mai grele vremuri au trecut pentru o zodie Cotidianul de Hunedoara
Așteptați-vă la profituri solide și propuneri de afaceri profitabile. [...] The post Cele mai grele vremuri au trecut pentru o zodie appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Sute de situații urgente în weekend Cotidianul de Hunedoara
Pompierii au intervenit, în weekend [...] The post Sute de situații urgente în weekend appeared first on Cotidianul RO.
10:30
S-a aflat cum au dispărut susținătorii lui Ion Iliescu Cotidianul de Hunedoara
În 1990, la apogeul popularității lui, Ion Iliescu a fost votat de 12.232.466 de alegători. Cea mai mare parte, adică 70% (8.422.726), au fost oameni cu vîrsta de peste 40 de ani.   Dacă adăugăm 35 de ani scurși de [...] The post S-a aflat cum au dispărut susținătorii lui Ion Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Oamenii lui Corlățean. PSD-ul și-a pierdut din încrederea oamenilor Cotidianul de Hunedoara
A anunțat că îl va susține pe fostul ministru d [...] The post Oamenii lui Corlățean. PSD-ul și-a pierdut din încrederea oamenilor appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.