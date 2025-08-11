Piaţa auto, în creștere în luna iulie

21:30

Cea de-a 14-a ediție a Festivalului Summer Well a adus multă bucurie și emoții la standul Chefi la cuțite de pe Domeniul Știrbey, acolo unde jurații show-ului culinar au venit la întâlnirea cu publicul. Au fost trei seri magice în care Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Richard Abou Zaki, venit special din Italia pentru acest eveniment, au pregătit cele mai delicioase gustări, cu care fanii Chefi la cuțite prezenți la Summer Well s-au putut delecta.