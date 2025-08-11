Vești bune pentru românii care folosesc taxi și ridesharin! Ce se poate întâmpla cu tarifele
Cancan.ro, 11 august 2025 22:40
Vești bune pentru românii care folosesc zilnic taxiul sau serviciile de ridesharing. Consiliul Concurenței vine cu propuneri importante, care ar putea schimba radical regulile jocului în favoarea clienților. Dacă modificările vor fi adoptate, prețurile exagerate […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
22:40
Vești bune pentru românii care folosesc taxi și ridesharin! Ce se poate întâmpla cu tarifele # Cancan.ro
Vești bune pentru românii care folosesc zilnic taxiul sau serviciile de ridesharing. Consiliul Concurenței vine cu propuneri importante, care ar putea schimba radical regulile jocului în favoarea clienților. Dacă modificările vor fi adoptate, prețurile exagerate […]
Acum o oră
22:20
Părinții lui Vladimir Putin au o poveste demnă de film: ea l-a refuzat, el i-a scos ochiul și le-au murit alți copii # Cancan.ro
Vladimir Putin este unul dintre cei mai puternici șefi de stat din lume, însă povestea sa de familie este una cu totul aparte. Povestea de dragoste dintre Vladimir Spiridonovici Putin și Maria Șelomova a început […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 12 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Cornel Nistorescu # Cancan.ro
Invitatul zilei este Cornel Nistorescu, jurnalist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Acum 2 ore
22:00
Cristiano Ronaldo a cerut-o, în sfârșit, de soție pe Georgina Rodriguez. Cum arată uriașul inel de logodnă # Cancan.ro
Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai celebri fotbaliști ai lumii, a făcut pasul pe care fanii îl așteptau de ani de zile. Starul portughez și-a cerut, în sfârșit, partenera în căsătorie. Momentul mult așteptat a […]
21:20
Al doilea oraș din România care va avea metrou! Vești excepționale pentru locuitorii lui # Cancan.ro
România se pregătește să bifeze o nouă premieră în infrastructura urbană. După decenii în care Bucureștiul a fost singurul oraș din țară cu metrou, o a doua rețea subterană prinde contur. Proiectul impresionant prevede peste […]
Acum 4 ore
20:50
O asistentă a mirosit niște crini și apoi inima i-a explodat. Ce a văzut când s-a întors din morți: „M-a schimbat pentru totdeauna” # Cancan.ro
Povestea incredibilă a unei asistente medicale a uimit pe toată lumea. Femeia a trecut printr-o experiență la limita, după ce o reacție alergică severă a trimis-o în moarte clinică pentru câteva minute. Ceea ce a […]
20:20
Horoscop 12 august 2025. Astrele vin, din nou, cu vești neplăcute pentru un nativ. Se pare că o zodie are un conflict oribil cu familia și tensiunile vor fi la cote înalte. Află și tu, […]
20:10
Cum se simte Andreea Marin după operația suferită! Vedeta s-a afișat într-o ipostază la care nimeni nu se aștepta # Cancan.ro
Recent, Andreea Marin a trecut printr-un moment delicat, ajungând pe masa de operație. Problemele de sănătate cu care s-a confruntat au făcut-o să ia o pauză scurtă din activitățile sale, însă fanii s-au întrebat cum […]
19:20
Cum a fost jignită Oana Roman după ce a publicat imagini din vacanță: „Oameni efectiv bolnavi…” # Cancan.ro
Oana Roman se află de multă vreme în atenția reflectoarelor, iar de ani de zile își desfășoară mare parte din activitate în mediul online. Ei bine, prezența în mediul online nu este ușor de gestionat, […]
Acum 6 ore
18:40
Celebrul actor care a ajuns să locuiască în mașină! Făcea furori la Hollywood, dar acum e schimbat radical # Cancan.ro
Un celebru actor australian, care a făcut senzație la Hollywood la sfârșitul anilor ’80, a ajuns să locuiască împreună cu al său cățel în mașină. Cum a decăzut Greg Pead atât de tare, după o […]
18:30
Andreea Berecleanu și soțul ei au mers cu trenul la mare. Dar surpriza majoră a venit la întoarcere: „Ce credeți?” # Cancan.ro
Andreea Berecleanu și soțul ei, medicul estetician Constantin Stan, au schimbat agitația Capitalei cu briza mării, alegând să petreacă un weekend pe litoral. Cei doi au optat pentru o călătorie cu trenul, însă drumul de […]
18:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 12 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Adrian Cioroianu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:00
Perlă colosală la cerința probei de Limba română a Bacalaureatului de toamnă 2025: „Atitudinea oamenilor față de…” # Cancan.ro
Bacalaureatul de toamnă 2025 nu a trecut neobservat, însă de această dată nu elevii au dat naștere unei „perle” care să facă deliciul internetului, ci chiar subiectele oficiale. În plină probă scrisă la Limba și […]
18:00
Ce țeapă și-a luat Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Am dat o căruță de bani ca să mă…” # Cancan.ro
Lidia Buble a avut parte de o experiență neplăcută în timp ce se afla în vacanță în Monaco. Artista și-a dorit un masaj de relaxare, care să o ajute să scape de durerile cervicale, însă […]
18:00
Sorin Brotnei şi-a făcut talentul cu o blondă şi-o brunetă! Când soţia nu-i prin preajmă, câştigătorul de la Asia Express flirtează # Cancan.ro
Ziua în amiaza mare, Sorin Brotnei a ieșit prin oraș să se bucure de vremea bună. Sociabil, așa cum îl știm, câștigătorul de la Asia Express de anul trecut a făcut și o scurtă oprire […]
17:40
Spectacolul infernal al flăcărilor care ies din Darvaza, craterul din Turkmenistan temut și venerat ca „Poarta către Iad”, s-a estompat semnificativ după peste cincizeci de ani de ardere continuă. Guvernul din Turkmenistan a anunțat că […]
17:30
Prima țară care va fi evacuată din cauza încălzirii globale. Unde se vor muta localnicii # Cancan.ro
Încălzirea globală începe să lase urme tot mai vizibile, iar efectele sale devin dramatice pentru anumite comunități. Într-un colț al lumii, o țară întreagă se pregătește pentru ceea ce părea, până nu demult, un scenariu […]
Acum 8 ore
17:00
Adevăratul motiv pentru care Prințul Harry și Prințul William nu vor moșteni casa în care a crescut Prințesa Diana # Cancan.ro
Deși Prințul William și Prințul Harry au moștenit cea mai mare parte din averea regretatei Prințese Diana, unul dintre cele mai valoroase bunuri de familie nu le va reveni niciodată. Când Prințesa Diana a murit, […]
17:00
Otniela Sandu a reacționat după imaginile din CANCAN. Cine este, de fapt, bărbatul misterios cu care a ieșit la cafea # Cancan.ro
Otniela Sandu a reacționat după imaginile publicate de CANCAN.RO în care apare alături de un bărbat misterios. Cei doi au petrecut ceva timp la o cafenea cochetă, cu zâmbetul pe buze, într-o atmosferă cât se […]
16:50
Andreea Esca, apariție surprinzătoare la UNTOLD! Mama Alexiei Eram a avut o țintă mulată și decoltată # Cancan.ro
Andreea Esca a coborât de la pupitrul știrilor și în weekend-ul ce a trecut a luat parte la distracția de la UNTOLD. Mai mult, știrista de la Pro TV a avut o apariție surprinzătoare pe […]
16:20
Iluzie optică virală | În această poză se ascunde o siluetă de pisică. O poți găsi în 5 secunde? # Cancan.ro
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit o iluzie optică virală, în acest început de săptămână, menită să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Mai exact, trebuie să identificați unde se ascunde silueta de […]
16:20
Copil secret și trădări în familia cântăreței! Acuzații grave care amenință o căsnicie de 15 ani # Cancan.ro
Zvonurile despre un posibil divorț al cântăreței Alicia Keys sunt tot mai multe pe rețelele de socializare. Speculațiile susțin că aceasta se gândește să pună capăt căsniciei sale de 15 ani cu producătorul muzical Swizz […]
16:00
În România, sunt aproape 4,7 milioane de pensionari, numărul acestora crescând semnificativ în iunie 2025. Sumele de bani pe care oamenii ieșiți din câmpul muncii le primesc diferă semnificativ în funcție de categoriile de beneficiari. […]
15:50
(P) Revoluția confortului pentru bebeluși: carucioarele 3 în 1 fac senzație printre părinți # Cancan.ro
Într-o lume în care mobilitatea, eficiența și siguranța sunt esențiale, părinții moderni caută produse care să le facă viața mai ușoară. Unul dintre cele mai importante obiecte pentru un copil mic este căruciorul – iar […]
15:20
Sabina și-a refăcut viața la 6 luni după moartea lui Andrei Perneș. L-a arătat tuturor pe noul iubit # Cancan.ro
Sabina Imbrea, fosta concurentă de la Mireasa, și-a refăcut viața la 6 luni după moartea lui Andrei Perneș. Tânăra a suferit enorm atunci când fostul ei iubit s-a stins din viață, dar acum se pare […]
15:10
Nu, nu este o glumă! Irina Columbeanu s-a afișat în haină de blană, în Cluj! De ce a apărut așa? Care este mesajul din spatele ținutei? Chiar ea a dezvăluit totul pe rețelele de socializare! […]
Acum 12 ore
14:40
Imagini șocante la Untold! Cântărețul a oprit concertul, după ce a văzut cum o femeie era agresată de iubit în public # Cancan.ro
Un moment șocant și neașteptat a zguduit atmosfera vibrantă de la festivalul Untold, în timpul unui concert! Totul s-a petrecut în fața fanilor, când solistul a oprit spectacolul după ce a surprins o scenă de […]
14:20
Radu Bucălae, victima unei ţepe de 30.000 de euro! IREAL cum au încercat escrocii să-l păcălească: „E scandalos” # Cancan.ro
Radu Bucălae, cunoscut publicului atât de pe scena stand-up-ului, cât și din aparițiile sale la Antena 1, a trecut printr-un episod incredibil. În timp ce se află în plină pregătire pentru show-ul de stand-up care […]
14:10
Ilie Bolojan, despre cât sunt de afectați românii de măsurile impuse de Guvern: ”Nu va fi o perioadă bună” # Cancan.ro
Ilie Bolojan a făcut noi declarații despre măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Premierul României a vorbit despre cât de afectați sunt românii în urma pachetelor fiscale dure. Află, în articol, toate detaliile! Ilie Bolojan […]
13:50
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit # Cancan.ro
Gabriel Mihai Dinculescu și-a pus capăt zilelor la vârsta de 41 de ani. A fost descoperit într-un mod de-a dreptul tulburător! Nimeni nu se aștepta la un asemenea gest! Apropiații sunt șocați! Vă prezentăm cele […]
13:30
Cât de nocivă este Coca Cola, de fapt? Oamenii de știință avertizează: ”Fiecare sticlă îți ia 12 minute din viață” # Cancan.ro
Oamenii de știință au transmis un avertisment cu privire la Coca Cola. Dacă te numeri printre oamenii care consumă zilnic această băutură carbogazoasă, trebuie să știi despre pericolele la care te expui. Potrivit cercetătorilor, fiecare […]
13:00
Florin Ristei l-a desființat pe concurentul care s-a dat lovit la Insula iubirii 2025. Radu Vâlcan n-a fost mișcat nici el de minciuna lui # Cancan.ro
Florin Ristei a reacționat! Artistul l-a desființat pe concurentul care s-a dat lovit la Insula iubirii 2025! Nici Radu Vâlcan nu s-a lăsat prea impresionat de cele auzite! Chiar dacă a vrut să încheie testul, […]
12:40
Noemi, mama care și-a pierdut toți copiii în accident, strigăt sfâșietor de durere: ”Mi-aș da viața…” # Cancan.ro
Noemi, mama care și-a pierdut toți copiii în accident, nu își poate reveni! Rămasă fără cei trei micuți ai săi, femeia este sfâșiată de durere. În urmă cu doar câteva ore, ea a transmis un […]
12:00
Doliu în muzică! A fost găsit mort în casă, după ce a fost împușcat. Avea doar 33 de ani # Cancan.ro
Tevin Hood, un rapper din statul american Georgia, a murit în urma unui atac. Din primele informații, se pare că rapper-ul, cunoscut sub numele de T-Hood, a fost împușcat în casa sa din Snelville, iar […]
12:00
Gestul lui Călin Georgescu, după ce a fost trimis în judecată! Primele imagini: a refuzat orice declarație și… # Cancan.ro
Călin Georgescu nu scapă de problemele cu legea! Fostul candidat la prezidențiale este obligat să se prezinte la poliție în fiecare luni pentru a semna controlul judiciar. Astăzi a fost prezent la sediul IPJ Ilfov, […]
11:50
O femeie din București a aruncat mobilă veche la gunoi, apoi s-a trezit cu Poliția la ușă. Uluitor ce scria pe ea # Cancan.ro
Nu, nu este o glumă! O femeie din București s-a trezit cu Poliția la ușă, după ce a aruncat mobilă veche la gunoi! Agenții au rămas surprinși când au descoperit ce scria pe ea! Vă […]
11:30
A revenit canicula în România! Oamenii din mai multe județe au fost afectați de temperaturile ridicate și chiar au avut nevoie de îngrijiri medicale. Specialiștii îi avertizează pe cetățeni să rămână în case atunci când […]
11:00
Vedeta Asia Express, cerută în căsătorie pe scena Untold 2025. Momentul emoționant a fost filmat de mii de fani # Cancan.ro
Moment de-a dreptul emoționant pe scena Untold 2025! O vedetă Asia Express a fost cerută în căsătorie de partenerul ei! Fanii au început să țipe de bucurie! Mii de fani au filmat totul, iar imaginile […]
10:50
Au apărut imaginile groazei, cu accidentul din Arad! Cum și-a pierdut viața Vlad Zgârdău, de fapt # Cancan.ro
Anchetatorii continuă cercetările în cazul tragediei aviatice din Arad pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs nenorocirea. Între timp, au ieșit la iveală mai multe detalii tulburătoare, inclusiv imagini cu momentul impactului. Află, în […]
10:10
A murit Bobby Whitlock. Artistul a devenit faimos după ce a fondat formația Derek and the Dominos, alături de Eric Clapton # Cancan.ro
Bobby Whitlock, care a fondat trupa Derek & the Dominos alături de Eric Clapton, a murit. Managerul său, Carol Kaye, a transmis că acesta a decedat duminică dimineață, „după o scurtă boală”. Artistul a murit […]
10:10
Test IQ pentru cei mai inteligenți | Crează trei pătrate cu doar două bețe de chibrit. Ai la dispoziție 5 secunde # Cancan.ro
Ești pregătit pentru un nou test de inteligență? Dacă da, ești în locul potrivit! Tot ce trebuie să faci este să creezi cele trei pătrate cu doar două bețe de chibrit! Provocarea este destinată geniilor, […]
Acum 24 ore
09:40
Zodiile protejate de divinitate până în septembrie. Mercur iese din retrograd și viața lor se schimbă radical # Cancan.ro
Vești bune pentru trei zodii! Acești nativi vor fi protejați de divinitate până în septembrie. Norocul va fi de partea lor la fiecare pas și se vor bucura de numeroase binecuvântări! Mercur iese din retrograd, […]
09:30
(P) Secretele locuințelor de lux ale vedetelor: Pardoseala care a cucerit showbiz-ul românesc # Cancan.ro
În ultimii ani, vedetele din România au descoperit secretul unei pardoseli perfecte care combină eleganța cu practicitatea. De la vilele din nordul Capitalei până la apartamentele de lux din Mamaia, o tendință clară se conturează […]
08:50
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix Baumgartner. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor # Cancan.ro
Momente complicate pentru Mihaela Rădulescu! Vedeta a fost umilită de familia lui Felix Baumgartner! Părinții regretatului sportiv ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor! Vă prezentăm cele mai noi informații! Drama Mihaelei Rădulescu […]
08:20
Speak și Ristei, reacție surprinzătoare după ce au aflat cu ce s-a ocupat Bianca de la Insula iubirii 2025 în trecut: ”Urât” # Cancan.ro
Speak și Florin Ristei au avut o reacție surprinzătoare, după ce au aflat cu ce s-a ocupat Bianca de la Insula iubirii 2025 în trecut! Cei doi nu s-au abținut și și-au spus părerea după […]
07:50
Ilie Bolojan l-a taxat pe Nicușor Dan, după ce a refuzat să meargă la înmormântarea lui Ion Iliescu: ”Dacă ai respect…” # Cancan.ro
Nicușor Dan a fost taxat de Ilie Bolojan, după ce a refuzat să meargă la înmormântarea lui Ion Iliescu! Premierul a rupt tăcerea și a vorbit despre importanța respectului într-o astfel de situație. Vă prezentăm […]
10 august 2025
23:50
Cântăreața din România care trăiește coșmarul oricărei mame! Fiica ei are osteomielita cronică # Cancan.ro
O artistă de muzică populară a povestit momentele grele prin care a trecut. Fiica ei s-a confruntat cu o problemă gravă de sănătate. Este vorba despre o boală dură, osteomielita cronică. Timp de trei ani […]
23:50
Viaţa amoroasă a lui Alex Bodi, scenariu de film! INCREDIBIL cum a cunoscut-o, de fapt, pe actuala iubită. Ema Uta i-a băgat-o-n pat! # Cancan.ro
Dacă cineva ar face un film despre viața amoroasă a lui Alex Bodi, scenariul ar fi respins cu siguranță! Nu de alta, dar pare greu de crezut cum poveștile lui de iubire sunt atât de […]
23:50
Otniela Sandu, de la Ferrari, la Golf 4! A lăsat trecutul în urmă şi… S-a “echilibrat” cu o cafeluţă şi o tură de oraş # Cancan.ro
Otniela Sandu pare să-și fi vindecat total rănile trecutului, după ce s-a despărțit de Sebastian Dobrincu. Actrița s-a afișat pentru prima oară la luni bune de atunci în compania altui bărbat. Și, pare să se […]
23:50
Să vezi şi să nu crezi! Andreea Tonciu n-a avut “frână” nici măcar pe plajă! Soţul a fost martor # Cancan.ro
Temperaturile ridicate, marea și plajele de lux din Mamaia atrag în fiecare an sute de mii de turiști, iar vedetele de la noi nu pot lipsi. Cum altfel să își întrețină bronzul frumos și să […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.