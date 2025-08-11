Sorana Cîrstea e în optimi de finală la Cincinnati, după un meci-maraton într-o căldură sufocantă în care a revenit de la 0-1 la seturi

18:10

Cei de la Manchester City încearcă să îl transfere pe Rodrygo (24 de ani), aripa dreaptă de la Real Madrid. Englezii vor să profite de situația în care se află brazilianul. Acesta este nemulțumit de statutul pe care îl are la clubul madrilean. Manchester City a realizat deja șase transferuri în acest sezon, dar se pare că nu se oprește aici. „Cetățenii” au pus ochii pe Rodrygo, care este pe picior de plecare de la Real Madrid. ...