Insula iubirii, 11 august 2025. Marian a aflat că Bianca ar fi vorbit cu o fostă ispită: Plecăm separaţi!

Încrezători şi cu zâmbetul pe buze, peste 30.000 de absolvenți de liceu din toată țara au mai făcut o încercare la Bacalaureat azi. A început sesiunea toamnă, iar prima probă, la Limba română, le-a adus elevilor subiecte din opera dramatică. Multora le-a căzut cam greu, dar recunosc că au deja planurile bine făcute: o pauză de un an în care să câştige primii bani de buzunar. Alţii au încercat să îşi facă norocul cu mâna lor: 23 de candidaţi au fost eliminaţi pentru că au încercat să copieze.