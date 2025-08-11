Primarul interimar al Capitalei: Municipalitatea va demola infochioşcurile lăsate în paragină pentru a amenaja puncte de plată a călătoriilor STB

11 august 2025

Municipalitatea va demonta infochioşcurile nefuncţionale, precum şi alte obiecte de pe spaţiul public ce nu mai oferă nimic util comunităţii, pentru a amenaja puncte de...   G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

Acum 5 minute
23:00
Zeci de răniţi în SUA, în urma unei explozii la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America a US Steel, la Clairton Coke Works, în Pennsylvania / Persoane prinse sub dărâmături
"Câteva zeci" de persoane au fost rănite luni, într-o explozie într-o fabrică de cocs aparţinând US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh,...
23:00
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Cincinnati / Urmează duelul cu Iga Swiatek
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o luni pe chinezoaica Yue Yuan şi s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 Cincinnati Open, transmite News.ro....
Acum 30 minute
Acum o oră
22:10
Rămăşiţele unui cercetător britanic, descoperite în Antarctica după 66 de ani
Rămăşiţele unui cercetător britanic care a murit în 1959 în timpul unei misiuni în Antarctica au fost găsite anul acesta în urma topirii gheţii şi...
Acum 2 ore
21:40
Ministrul Bogdan Ivan: Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre
Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre, a transmis într-o postare pe Facebook, luni seara, ministrul Bogdan Ivan. „Împreună cu președintele ANRE,...
21:20
Oana Ţoiu: România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a integrităţii teritoriale a Ucrainei
România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, într-o...
21:20
Cseke Attila: Reforma administraţiei locale vizează reducerea a 40.000 de posturi – economie de 2,2 miliarde de lei pe an
Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei, a declarat...
21:20
VIDEO Un SUV electric chinezesc, disponibil și în România, rezistă la trei lovituri de fulger fără a răni șoferul și fără defecțiuni
Un SUV electric BYD Song Plus ( în Europa se vinde sub denumirea BYD Seal U) a fost lovit de trei ori consecutiv de fulger, fără ca șoferul să...
21:20
Relocarea meciului Villareal – Barcelona la Miami, criticată vehement de fanii fotbalului spaniol: „Fotbalul este, înainte de a fi o ramură a industriei și a divertismentului, o legătură socială și culturală"
Într-un comunicat publicat luni pe site-ul său, Fasfe, principala asociație a acționarilor și a socios (membri cotizanți) din fotbalul spaniol, a criticat dur proiectul adoptat...
Acum 4 ore
20:50
Alertă în Bulgaria: Un incendiu de vegetație amenință locuințe în regiunea Burgas
Un incendiu de vegetație în regiunea bulgară Burgas, municipalitatea Sungurlare, s-a intensificat din nou, amenințând satul Skala și determinând evacuarea locuitorilor, notează Novinite. Pompierii, autoritățile...
20:50
Atenție la semințele de dovleac! Deși pline de nutrienți, pot cauza balonare, alergii și creștere în greutate
Lista semințelor sănătoase nu ar fi completă fără semințele de dovleac. Sunt pline de nutrienți precum fier, zinc și fibre – toate benefice pentru organism. Pot...
20:40
Promisiunea salariilor mari în IT se spulberă în SUA/ Inteligența artificială și reducerile de personal lovesc carierele juniorilor în programare
Promisiunea că o diplomă în informatică garantează succes și salarii mari pare tot mai departe de realitate. Un studiu recent al Rezervei Federale din New...
20:40
VIDEO Trump pare că a uitat că Alaska face parte din SUA: „Mă duc să mă întâlnesc cu Putin. Vineri plec în Rusia"
Președintele Donald Trump pare să fi confundat Rusia cu Alaska înaintea întâlnirii sale cu liderul rus Vladimir Putin, în cadrul unei conferințe de presă de...
20:30
Cum găsești locurile cu internet gratuit în UE. Sunt 90.000 de locații publice, inclusiv în România
O informație utilă pentru cei aflați în vacanță: au acces la internet de mare viteză, gratuit, în peste 90.000 de locuri din Uniunea Europeană.
20:20
Noua culoare de pisică descoperită în Finlanda: „Salmiak", blana în trei nuanțe care îi uimește pe oamenii de știință
Ai auzit de pisicile negre misterioase, de cele portocalii pline de personalitate sau de elegantele „tuxedo" cu blană alb-negru. Dacă ești un iubitor adevărat de...
20:20
VIDEO Incendiu de vegetaţie în localitatea grecească Neos Voutzas / Pompierii români se deplasează la intervenţie
Pompierii români aflaţi în Grecia intervin luni la un incendiu de vegetaţie izbucnit în localitatea Neos Voutzas, în regiunea Anatoliki Attiki, transmite Agerpres. "În urmă...
20:20
Trump: M-a deranjat că Zelenski a spus „trebuie să obțin aprobarea constituțională". Are aprobarea să intre în război și să omoare pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii? Pentru că vor avea loc unele schimburi de teritorii
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, luni, într-o conferință de presă la Casa Albă, că l-a deranjat faptul că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus...
20:00
VIDEO Dacia Bigster, testată la viteză maximă pe Autobahn / Care este consumul instant în momentul de accelerație maximă
Noua Dacia Bigster Hybrid 155 a fost pusă la încercare de către jurnaliștii de la canalul Outtop, într-un test pe autostrăzile germane. SUV-ul românesc, gândit ca o...
19:50
Vinete umplute cu carne, gratinate la cuptor. O idee de cină inspirată din gastronomia mediteraneană dar sunt rețete similare și în cea turcă
Vinete umplute cu carne, gătite la cuptor, moi în interior și crocante în exterior, delicioase, savuroase. Compoziția poate fi preponderent din carne și orez, dar...
19:40
Alarmă de secetă în regiunea centrală din insula spaniolă Mallorca
Penuria de apă din insula spaniolă Mallorca se apropie de un nivel de criză, informează DPA. Situaţia este mai gravă în zona Pla de Mallorca,...
19:20
Standard Liege e „un redutabil cameleon" sub conducerea lui Mircea Rednic, scrie presa belgiană
„Flexibilitate, bun simț și valori: Standard al lui Rednic este un cameleon", titrează site-ul radioteleviziunii RTBF în acest început de sezon, în care echipa din...
19:20
Președintele Aliev aprobă un ajutor energetic de 2 milioane de dolari pentru Kiev, după loviturile rusești asupra unor situri azere din Ucraina
Președintele azer, Ilham Aliev, a semnat un ordin pe 11 august prin care alocă 2 milioane de dolari Ministerului Energiei din Azerbaidjan pentru a oferi...
19:10
Milioane de persoane, îndemnate să evacueze locuințele în sud-vestul Japoniei, în urma unor inundaţii importante şi alunecări de teren. Mai multe persoane sunt date dispărute
Autorităţile japoneze au cerut luni câtorva milioane de persoane să-şi evacueze locuinţele din cauza unor inundaţii şi alunecări de teren care au avut loc în...
Acum 6 ore
19:00
Microsoft Lens, soluția gratuită de scanare, va fi retrasă după 10 ani de succes / Aceasta va fi înlocuită de AI
Microsoft anunță retragerea aplicației sale populare Microsoft Lens, un scanner mobil apreciat pentru simplitatea și eficiența sa, în favoarea unei soluții mai complexe bazate pe...
19:00
Trump va discuta cu liderii europeni într-un summit virtual de urgență înainte de discuțiile cu Putin din Alaska
Președintele american Donald Trump va discuta cu liderii europeni, inclusiv președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unui summit virtual de urgență, miercuri, anunță Politico. Summitul...
18:40
VIDEO Radu Drăguşin, interviu la Londra, înainte de revenirea pe teren: „Am ştiut de la început că e ceva serios, a fost o perioadă foarte grea pentru mine" – VIDEO
Radu Drăguşin se află în ultima etapă a recuperării după accidentarea la genunchi suferită în luna februarie. Fundaşul echipei naţionale a vorbit, luni, pentru FRF...
18:30
Bani direct din Rusia pentru răsturnarea puterii din Republica Moldova: oligarhul fugar Ilan Șor, adăpostit de regimul Putin, le promite 3.000 de dolari lunar protestatarilor antiguvernamentali
Omul de afaceri fugar prorus Ilan Şor, adăpostit acum de regimul Putin la Moscova, a oferit plăţi în cuantum de 3.000 de dolari/lună cetăţenilor din...
18:30
Mișcare inedită în Spania: Federația a aprobat desfășurarea meciului Villareal – Barcelona la Miami în decembrie
Federația Spaniolă de Fotbal a aprobat, luni, proiectul de relocare a meciului Villarreal – Barcelona din a 17-a etapă a La Liga, care ar urma...
18:00
Nu luați cele mai importante decizii în viață în funcție de sfaturile ChatGPT / O spune chiar Sam Altman, CEO-ul OpenAI
Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a declarat recent că este neliniștit în legătură cu modul în care tot mai mulți oameni folosesc ChatGPT pentru a lua...
18:00
Trump anunță că va trimite Garda Națională în Washington DC: Orașul a fost „cucerit de bande violente și criminali însetați de sânge", de „maniaci drogați și oameni fără adăpost"
Președintele american Donald Trump anunță, într-o conferință de presă, că va trimite Garda Națională în Washington DC, pentru că orașul a fost „cucerit de bande...
18:00
Summitul din Alaska: Ce vor conveni Putin și Trump și de ce este greu de imaginat o persoană care ar beneficia mai mult de decât liderul de la Kremlin
Vineri, 15 august, președinții SUA și Rusiei intenționează să se întâlnească personal pentru a discuta despre războiul din Ucraina și un posibil acord de pace....
17:40
CEO-ul Mercedes-Benz critică planul UE de a interzice mașinile convenționale din 2035 / Källenius: „Trebuie să fim realiști"
Directorul general al Mercedes, Ola Källenius, avertizează asupra unui colaps al pieței auto europene dacă interdicția privind mașinile noi cu motoare diesel și pe benzină...
17:40
ReporterIS
România a cumpărat din fonduri PNRR 1.300 de microbuze la prețul supraestimat de 200.000 de euro/bucată (fără TVA), arată o investigație ReporterIS.ro. Comisia Europeană calculase,...   G4Media.ro.
17:30
Fondul suveran de investiții al Norvegiei își va vinde acțiunile deținute la 11 companii israeliene G4Media
Fondul suveran de investiții al Norvegiei, cel mai mare din lume, a anunțat luni că își va vinde acțiunile deținute la 11 companii israeliene în...   G4Media.ro.
17:20
Robert Cazanciuc: Titus Corlățean este ceea ce aşteaptă nu doar PSD, ci foarte mulţi români / Dacă proiectul lui nu va reuşi, întregul proiect social-democrat din România va eşua G4Media
Senatorul social-democrat Robert Cazanciuc susţine candidatura lui Titus Corlăţean la preşedinţia PSD, exprimându-şi convingerea că acesta are „forţa” de a aduce partidul „la cotele mari...   G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:00
BREAKING Serviciul de Securitate Cibernetică al R.Moldova anunță producerea unui „incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale” / Angajați ai instituției, suspectați de „complicitate la tentativele de sabotare și atac” G4Media
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) al Republicii Moldova a anunțat, luni, producerea unui „incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra...   G4Media.ro.
17:00
Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provizoriu, pentru un mandat de cinci luni / Candidaturile se depun până în 18 august G4Media
Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provozoriu, pentru un mandat de 5 luni, candidaturile putând fi depuse până în 18 august, transmite...   G4Media.ro.
17:00
Trei apeluri de finanțare prin fonduri europene deschise în Regiunea București-Ilfov, până în septembrie, pentru eficiență energetică și mobilitate urbană G4Media
Trei apeluri de finanțare sunt deschise până la data de 1 septembrie, respectiv 11 septembrie, cu finanțare din Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, potrivit Buletinului regional...   G4Media.ro.
17:00
Remco Evenepoel va fi al doilea cel mai bine plătit ciclist din lume după mutarea la Red Bull Bora Hansgrohe G4Media
Remco Evenepoel va fi adus ca o piesă importantă în echipa Red Bull Bora Hansgrohe din anul 2026, iar valoarea contractului său confirmă acest lucru....   G4Media.ro.
16:40
Pisicile reduc riscul de infarct și AVC la oameni. Cum te poate ajuta pisica să trăiești mai mult / Știința îți va schimba modul în care privești animalele de companie G4Media
După o zi lungă și stresantă, nimic nu este mai reconfortant decât să te relaxezi pe canapea cu pisica torcând în poală. Iubitorii de pisici știu că...   G4Media.ro.
16:40
Autoritatea pentru Cercetare lansează competiția pe 2025 pentru manifestări științifice, fără a avea un buget clar stabilit cu care să o susțină G4Media
Autoritatea Națională pentru Cercetare a anunțat, luni, deschiderea competiției pe 2025 pentru finanțarea manifestărilor științifice și a evenimentelor asociate, ce pot fi finanțate cu până la 100.000...   G4Media.ro.
16:30
Eugen Tomac despre vacanța lui Nicușor Dan alături de Maia Sandu: Mesajul președintelui trebuie citit corect și clar – România și R. Moldova au un viitor comun de neclintit G4Media
Europarlamentarul Eugen Tomac, unul dintre primii susținători ai lui Nicușor Dan în campania electorală din acest an, a declarat că vacanța președintelui în Republica Moldova...   G4Media.ro.
16:30
Europa este afectată de o caniculă „excepţională” cu temperaturi de peste 42°C G4Media
Un val de căldură „excepţională” prin intensitatea sa loveşte o mare parte a Europei, cu temperaturi care depăşesc 42 de grade în unele zone din...   G4Media.ro.
16:30
Incendii de amploare în Giurgiu și Mehedinți, județe cu cod roșu de caniculă G4Media
Două incendii se manifestă, simultan, în judeţele Giurgiu şi Mehedinţi, unde pompierii intervin cu mai multe autospeciale în lupta cu focul, transmite Agerpres. „În judeţul...   G4Media.ro.
16:20
Prețurile litiului au crescut semnificativ, după ce CATL a oprit operațiunile la o mină importantă din China / Mina reprezenta aproximativ 6% din producția globală de litiu G4Media
Prețurile și stocurile de litiu au crescut luni, după ce gigantul producător de baterii CATL a oprit operațiunile la o mină importantă din China, alimentând...   G4Media.ro.
16:20
VIDEO Turcia dezvăluie bomba termobarică Gazap, o armă convențională cu impact tactic aproape nuclear G4Media
Turcia a dezvăluit recent Gazap, cea mai puternică bombă ne-nucleară din dotare, care îi oferă o capacitate de lovire aproape echivalentă cu cea a unei...   G4Media.ro.
16:20
Macron: Planurile Israelului pentru Gaza sunt „un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent şi o accelerare către un război permanent” / Președintele Franței cere constituirea unei misiuni de stabilizare sub mandat ONU, care să permită securizarea Fâşiei Gaza G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a condamnat luni anunţul Israelului în legătură cu extinderea operaţiunii sale în Gaza, care, în opinia sa, constituie „un dezastru anunţat...   G4Media.ro.
16:00
Vicepreședintele PSD Radu Moldovan: Corlăţean întruneşte condiţiile pentru a candida. Eu nu candidez pentru nicio funcţie G4Media
Vicepreşedintele PSD Radu Moldovan consideră că Titus Corlăţean întruneşte condiţiile pentru a candida la şefia partidului şi spune că salută „orice tip de candidatură”, transmite...   G4Media.ro.
15:50
O centrală nucleară din Franţa este paralizată de o invazie de meduze G4Media
Patru unităţi ale centralei nucleare de la Gravelines, din nordul Franţei, au fost oprite luni, din cauza „prezenţei masive şi imprevizibile a meduzelor” în staţiile...   G4Media.ro.
15:50
Crystal Palace a pierdut apelul la TAS şi este retrogradată oficial din Europa League în Conference League G4Media
Crystal Palace a pierdut apelul împotriva deciziei UEFA de a o retrograda din Europa League în Conference League (al treilea eşalon european) într-un caz care...   G4Media.ro.
