Primarul interimar al Capitalei: Municipalitatea va demola infochioşcurile lăsate în paragină pentru a amenaja puncte de plată a călătoriilor STB
G4Media, 11 august 2025 22:40
Municipalitatea va demonta infochioşcurile nefuncţionale, precum şi alte obiecte de pe spaţiul public ce nu mai oferă nimic util comunităţii, pentru a amenaja puncte de... G4Media.ro.
Acum 5 minute
23:00
Zeci de răniţi în SUA, în urma unei explozii la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America a US Steel, la Clairton Coke Works, în Pennsylvania / Persoane prinse sub dărâmături # G4Media
”Câteva zeci” de persoane au fost rănite luni, într-o explozie într-o fabrică de cocs aparţinând US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh,... G4Media.ro.
23:00
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Cincinnati / Urmează duelul cu Iga Swiatek # G4Media
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o luni pe chinezoaica Yue Yuan şi s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 Cincinnati Open, transmite News.ro.... G4Media.ro.
Acum 30 minute
22:40
Acum o oră
22:10
Rămăşiţele unui cercetător britanic care a murit în 1959 în timpul unei misiuni în Antarctica au fost găsite anul acesta în urma topirii gheţii şi... G4Media.ro.
Acum 2 ore
21:40
Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre, a transmis într-o postare pe Facebook, luni seara, ministrul Bogdan Ivan. „Împreună cu președintele ANRE,... G4Media.ro.
21:20
Oana Ţoiu: România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a integrităţii teritoriale a Ucrainei # G4Media
România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, într-o... G4Media.ro.
21:20
Cseke Attila: Reforma administraţiei locale vizează reducerea a 40.000 de posturi – economie de 2,2 miliarde de lei pe an # G4Media
Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei, a declarat... G4Media.ro.
21:20
VIDEO Un SUV electric chinezesc, disponibil și în România, rezistă la trei lovituri de fulger fără a răni șoferul și fără defecțiuni # G4Media
Un SUV electric BYD Song Plus ( în Europa se vinde sub denumirea BYD Seal U) a fost lovit de trei ori consecutiv de fulger, fără ca șoferul să... G4Media.ro.
21:20
Relocarea meciului Villareal – Barcelona la Miami, criticată vehement de fanii fotbalului spaniol: „Fotbalul este, înainte de a fi o ramură a industriei și a divertismentului, o legătură socială și culturală” # G4Media
Într-un comunicat publicat luni pe site-ul său, Fasfe, principala asociație a acționarilor și a socios (membri cotizanți) din fotbalul spaniol, a criticat dur proiectul adoptat... G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:50
Un incendiu de vegetație în regiunea bulgară Burgas, municipalitatea Sungurlare, s-a intensificat din nou, amenințând satul Skala și determinând evacuarea locuitorilor, notează Novinite. Pompierii, autoritățile... G4Media.ro.
20:50
Atenție la semințele de dovleac! Deși pline de nutrienți, pot cauza balonare, alergii și creștere în greutate # G4Media
Lista semințelor sănătoase nu ar fi completă fără semințele de dovleac. Sunt pline de nutrienți precum fier, zinc și fibre – toate benefice pentru organism. Pot... G4Media.ro.
20:40
Promisiunea salariilor mari în IT se spulberă în SUA/ Inteligența artificială și reducerile de personal lovesc carierele juniorilor în programare # G4Media
Promisiunea că o diplomă în informatică garantează succes și salarii mari pare tot mai departe de realitate. Un studiu recent al Rezervei Federale din New... G4Media.ro.
20:40
VIDEO Trump pare că a uitat că Alaska face parte din SUA: „Mă duc să mă întâlnesc cu Putin. Vineri plec în Rusia” # G4Media
Președintele Donald Trump pare să fi confundat Rusia cu Alaska înaintea întâlnirii sale cu liderul rus Vladimir Putin, în cadrul unei conferințe de presă de... G4Media.ro.
20:30
Cum găsești locurile cu internet gratuit în UE. Sunt 90.000 de locații publice, inclusiv în România # G4Media
O informație utilă pentru cei aflați în vacanță: au acces la internet de mare viteză, gratuit, în peste 90.000 de locuri din Uniunea Europeană. G4Media.ro.
20:20
Noua culoare de pisică descoperită în Finlanda: „Salmiak”, blana în trei nuanțe care îi uimește pe oamenii de știință # G4Media
Ai auzit de pisicile negre misterioase, de cele portocalii pline de personalitate sau de elegantele „tuxedo” cu blană alb-negru. Dacă ești un iubitor adevărat de... G4Media.ro.
20:20
VIDEO Incendiu de vegetaţie în localitatea grecească Neos Voutzas / Pompierii români se deplasează la intervenţie # G4Media
Pompierii români aflaţi în Grecia intervin luni la un incendiu de vegetaţie izbucnit în localitatea Neos Voutzas, în regiunea Anatoliki Attiki, transmite Agerpres. ”În urmă... G4Media.ro.
20:20
Trump: M-a deranjat că Zelenski a spus „trebuie să obțin aprobarea constituțională”. Are aprobarea să intre în război și să omoare pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii? Pentru că vor avea loc unele schimburi de teritorii # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, luni, într-o conferință de presă la Casa Albă, că l-a deranjat faptul că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus... G4Media.ro.
20:00
VIDEO Dacia Bigster, testată la viteză maximă pe Autobahn / Care este consumul instant în momentul de accelerație maximă # G4Media
Noua Dacia Bigster Hybrid 155 a fost pusă la încercare de către jurnaliștii de la canalul Outtop, într-un test pe autostrăzile germane. SUV-ul românesc, gândit ca o... G4Media.ro.
19:50
Vinete umplute cu carne, gratinate la cuptor. O idee de cină inspirată din gastronomia mediteraneană dar sunt rețete similare și în cea turcă # G4Media
Vinete umplute cu carne, gătite la cuptor, moi în interior și crocante în exterior, delicioase, savuroase. Compoziția poate fi preponderent din carne și orez, dar... G4Media.ro.
19:40
Penuria de apă din insula spaniolă Mallorca se apropie de un nivel de criză, informează DPA. Situaţia este mai gravă în zona Pla de Mallorca,... G4Media.ro.
19:20
Standard Liege e „un redutabil cameleon” sub conducerea lui Mircea Rednic, scrie presa belgiană # G4Media
„Flexibilitate, bun simț și valori: Standard al lui Rednic este un cameleon”, titrează site-ul radioteleviziunii RTBF în acest început de sezon, în care echipa din... G4Media.ro.
19:20
Președintele Aliev aprobă un ajutor energetic de 2 milioane de dolari pentru Kiev, după loviturile rusești asupra unor situri azere din Ucraina # G4Media
Președintele azer, Ilham Aliev, a semnat un ordin pe 11 august prin care alocă 2 milioane de dolari Ministerului Energiei din Azerbaidjan pentru a oferi... G4Media.ro.
19:10
Milioane de persoane, îndemnate să evacueze locuințele în sud-vestul Japoniei, în urma unor inundaţii importante şi alunecări de teren. Mai multe persoane sunt date dispărute # G4Media
Autorităţile japoneze au cerut luni câtorva milioane de persoane să-şi evacueze locuinţele din cauza unor inundaţii şi alunecări de teren care au avut loc în... G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:00
Microsoft Lens, soluția gratuită de scanare, va fi retrasă după 10 ani de succes / Aceasta va fi înlocuită de AI # G4Media
Microsoft anunță retragerea aplicației sale populare Microsoft Lens, un scanner mobil apreciat pentru simplitatea și eficiența sa, în favoarea unei soluții mai complexe bazate pe... G4Media.ro.
19:00
Trump va discuta cu liderii europeni într-un summit virtual de urgență înainte de discuțiile cu Putin din Alaska # G4Media
Președintele american Donald Trump va discuta cu liderii europeni, inclusiv președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unui summit virtual de urgență, miercuri, anunță Politico. Summitul... G4Media.ro.
18:40
VIDEO Radu Drăguşin, interviu la Londra, înainte de revenirea pe teren: „Am ştiut de la început că e ceva serios, a fost o perioadă foarte grea pentru mine” – VIDEO # G4Media
Radu Drăguşin se află în ultima etapă a recuperării după accidentarea la genunchi suferită în luna februarie. Fundaşul echipei naţionale a vorbit, luni, pentru FRF... G4Media.ro.
18:30
Bani direct din Rusia pentru răsturnarea puterii din Republica Moldova: oligarhul fugar Ilan Șor, adăpostit de regimul Putin, le promite 3.000 de dolari lunar protestatarilor antiguvernamentali # G4Media
Omul de afaceri fugar prorus Ilan Şor, adăpostit acum de regimul Putin la Moscova, a oferit plăţi în cuantum de 3.000 de dolari/lună cetăţenilor din... G4Media.ro.
18:30
Mișcare inedită în Spania: Federația a aprobat desfășurarea meciului Villareal – Barcelona la Miami în decembrie # G4Media
Federația Spaniolă de Fotbal a aprobat, luni, proiectul de relocare a meciului Villarreal – Barcelona din a 17-a etapă a La Liga, care ar urma... G4Media.ro.
18:00
Nu luați cele mai importante decizii în viață în funcție de sfaturile ChatGPT / O spune chiar Sam Altman, CEO-ul OpenAI # G4Media
Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a declarat recent că este neliniștit în legătură cu modul în care tot mai mulți oameni folosesc ChatGPT pentru a lua... G4Media.ro.
18:00
Trump anunță că va trimite Garda Națională în Washington DC: Orașul a fost „cucerit de bande violente și criminali însetați de sânge”, de „maniaci drogați și oameni fără adăpost” # G4Media
Președintele american Donald Trump anunță, într-o conferință de presă, că va trimite Garda Națională în Washington DC, pentru că orașul a fost „cucerit de bande... G4Media.ro.
18:00
Summitul din Alaska: Ce vor conveni Putin și Trump și de ce este greu de imaginat o persoană care ar beneficia mai mult de decât liderul de la Kremlin # G4Media
Vineri, 15 august, președinții SUA și Rusiei intenționează să se întâlnească personal pentru a discuta despre războiul din Ucraina și un posibil acord de pace.... G4Media.ro.
17:40
CEO-ul Mercedes-Benz critică planul UE de a interzice mașinile convenționale din 2035 / Källenius: „Trebuie să fim realiști” # G4Media
Directorul general al Mercedes, Ola Källenius, avertizează asupra unui colaps al pieței auto europene dacă interdicția privind mașinile noi cu motoare diesel și pe benzină... G4Media.ro.
17:40
ReporterIS: Statul a cumpărat la prețuri supraevaluate 1.300 de microbuze electrice cu fonduri din PNRR # G4Media
România a cumpărat din fonduri PNRR 1.300 de microbuze la prețul supraestimat de 200.000 de euro/bucată (fără TVA), arată o investigație ReporterIS.ro. Comisia Europeană calculase,... G4Media.ro.
17:30
Fondul suveran de investiții al Norvegiei își va vinde acțiunile deținute la 11 companii israeliene # G4Media
Fondul suveran de investiții al Norvegiei, cel mai mare din lume, a anunțat luni că își va vinde acțiunile deținute la 11 companii israeliene în... G4Media.ro.
17:20
Robert Cazanciuc: Titus Corlățean este ceea ce aşteaptă nu doar PSD, ci foarte mulţi români / Dacă proiectul lui nu va reuşi, întregul proiect social-democrat din România va eşua # G4Media
Senatorul social-democrat Robert Cazanciuc susţine candidatura lui Titus Corlăţean la preşedinţia PSD, exprimându-şi convingerea că acesta are „forţa” de a aduce partidul „la cotele mari... G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:00
BREAKING Serviciul de Securitate Cibernetică al R.Moldova anunță producerea unui „incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale” / Angajați ai instituției, suspectați de „complicitate la tentativele de sabotare și atac” # G4Media
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) al Republicii Moldova a anunțat, luni, producerea unui „incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra... G4Media.ro.
17:00
Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provizoriu, pentru un mandat de cinci luni / Candidaturile se depun până în 18 august # G4Media
Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provozoriu, pentru un mandat de 5 luni, candidaturile putând fi depuse până în 18 august, transmite... G4Media.ro.
17:00
Trei apeluri de finanțare prin fonduri europene deschise în Regiunea București-Ilfov, până în septembrie, pentru eficiență energetică și mobilitate urbană # G4Media
Trei apeluri de finanțare sunt deschise până la data de 1 septembrie, respectiv 11 septembrie, cu finanțare din Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, potrivit Buletinului regional... G4Media.ro.
17:00
Remco Evenepoel va fi al doilea cel mai bine plătit ciclist din lume după mutarea la Red Bull Bora Hansgrohe # G4Media
Remco Evenepoel va fi adus ca o piesă importantă în echipa Red Bull Bora Hansgrohe din anul 2026, iar valoarea contractului său confirmă acest lucru.... G4Media.ro.
16:40
Pisicile reduc riscul de infarct și AVC la oameni. Cum te poate ajuta pisica să trăiești mai mult / Știința îți va schimba modul în care privești animalele de companie # G4Media
După o zi lungă și stresantă, nimic nu este mai reconfortant decât să te relaxezi pe canapea cu pisica torcând în poală. Iubitorii de pisici știu că... G4Media.ro.
16:40
Autoritatea pentru Cercetare lansează competiția pe 2025 pentru manifestări științifice, fără a avea un buget clar stabilit cu care să o susțină # G4Media
Autoritatea Națională pentru Cercetare a anunțat, luni, deschiderea competiției pe 2025 pentru finanțarea manifestărilor științifice și a evenimentelor asociate, ce pot fi finanțate cu până la 100.000... G4Media.ro.
16:30
Eugen Tomac despre vacanța lui Nicușor Dan alături de Maia Sandu: Mesajul președintelui trebuie citit corect și clar – România și R. Moldova au un viitor comun de neclintit # G4Media
Europarlamentarul Eugen Tomac, unul dintre primii susținători ai lui Nicușor Dan în campania electorală din acest an, a declarat că vacanța președintelui în Republica Moldova... G4Media.ro.
16:30
Un val de căldură „excepţională” prin intensitatea sa loveşte o mare parte a Europei, cu temperaturi care depăşesc 42 de grade în unele zone din... G4Media.ro.
16:30
Două incendii se manifestă, simultan, în judeţele Giurgiu şi Mehedinţi, unde pompierii intervin cu mai multe autospeciale în lupta cu focul, transmite Agerpres. „În judeţul... G4Media.ro.
16:20
Prețurile litiului au crescut semnificativ, după ce CATL a oprit operațiunile la o mină importantă din China / Mina reprezenta aproximativ 6% din producția globală de litiu # G4Media
Prețurile și stocurile de litiu au crescut luni, după ce gigantul producător de baterii CATL a oprit operațiunile la o mină importantă din China, alimentând... G4Media.ro.
16:20
VIDEO Turcia dezvăluie bomba termobarică Gazap, o armă convențională cu impact tactic aproape nuclear # G4Media
Turcia a dezvăluit recent Gazap, cea mai puternică bombă ne-nucleară din dotare, care îi oferă o capacitate de lovire aproape echivalentă cu cea a unei... G4Media.ro.
16:20
Macron: Planurile Israelului pentru Gaza sunt „un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent şi o accelerare către un război permanent” / Președintele Franței cere constituirea unei misiuni de stabilizare sub mandat ONU, care să permită securizarea Fâşiei Gaza # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a condamnat luni anunţul Israelului în legătură cu extinderea operaţiunii sale în Gaza, care, în opinia sa, constituie „un dezastru anunţat... G4Media.ro.
16:00
Vicepreședintele PSD Radu Moldovan: Corlăţean întruneşte condiţiile pentru a candida. Eu nu candidez pentru nicio funcţie # G4Media
Vicepreşedintele PSD Radu Moldovan consideră că Titus Corlăţean întruneşte condiţiile pentru a candida la şefia partidului şi spune că salută „orice tip de candidatură”, transmite... G4Media.ro.
15:50
Patru unităţi ale centralei nucleare de la Gravelines, din nordul Franţei, au fost oprite luni, din cauza „prezenţei masive şi imprevizibile a meduzelor” în staţiile... G4Media.ro.
15:50
Crystal Palace a pierdut apelul la TAS şi este retrogradată oficial din Europa League în Conference League # G4Media
Crystal Palace a pierdut apelul împotriva deciziei UEFA de a o retrograda din Europa League în Conference League (al treilea eşalon european) într-un caz care... G4Media.ro.
