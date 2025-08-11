Ucraina se pregătește pentru un nou val de propagandă rusească înainte de întâlnirea Trump-Putin. Ce pune la cale Moscova
Aktual24, 11 august 2025 22:40
Ucraina se pregătește pentru un nou val de activare a propagandei rusești, menit să destabiliza sprijinul intern și internațional în contextul negocierilor, schimburilor militare și întâlnirilor importante de stat, potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării. Înainte și după întâlnirea președintelui american Donald Trump cu Vladimir Putin în Alaska, propagandiștii ruși vor intensifica campaniile de discreditare a […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
22:40
Ucraina se pregătește pentru un nou val de propagandă rusească înainte de întâlnirea Trump-Putin. Ce pune la cale Moscova # Aktual24
Ucraina se pregătește pentru un nou val de activare a propagandei rusești, menit să destabiliza sprijinul intern și internațional în contextul negocierilor, schimburilor militare și întâlnirilor importante de stat, potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării. Înainte și după întâlnirea președintelui american Donald Trump cu Vladimir Putin în Alaska, propagandiștii ruși vor intensifica campaniile de discreditare a […]
Acum o oră
22:10
Salvarea vine din Est. Comerțul Germaniei cu Europa de Est este în plină expansiune – în special cu Polonia și Ucraina # Aktual24
Economia germană slăbește. În timpul crizei, Europa de Est, în special, se impune ca o regiune cu un mare potențial. Comerțul cu Polonia atinge noi recorduri, iar exporturile le depășesc pentru prima dată pe cele către China. Ucraina înregistrează, de asemenea, cifre de creștere impresionante, relatează televiziunea germană N-TV. Având în vedere incertitudinea globală crescândă, […]
Acum 2 ore
22:00
Centrala nucleară Gravelines, din nordul Franței, sa fost oprită, luni, temporar, din cauza unei „prezențe masive și imprevizibile a meduzelor” în filtrele sale, a declarat grupul energetic EDF. Meduzele au blocat sistemul de răcire și au cauzat oprirea automată a patru unități de la centrala nucleară. Amplasamentul din nordul Franței a fost închis după incident, […]
21:40
Dacă îl ascultai pentru prima dată în viață pe liderul PSD Sorin Grindeanu la conferința de presă de după anunțarea faptului că partidul „e dispus să se întoarcă, condiționat” la guvernare” ai fi putut crede că ai dat de cel mai reformist om politic din România. Grindeanu cerea rapid „eliminarea privilegiilor”. Despre care nu are […]
21:40
Președintele american Donald Trump a anunțat, luni, că departamentul de poliție din Washington va fi plasat sub controlul autorităților federale și că militari ai Gărzii Naționale vor fi desfășurați în capitala țării pentru a combate creșterea criminalității. „Desfășor Garda Națională pentru a ajuta la restabilirea legii, ordinii și siguranței publice în Washington D.C. Capitala noastră […]
21:40
Trump a mutat portrete ale familiei Bush și a lui Obama în locuri mai puțin vizibile din Casa Albă. Portretul lui Biden va avea aceeași soartă când va fi terminat # Aktual24
Președintele american Donald Trump iubește aurul. După ce s-a mutat înapoi la Casa Albă, Trump a împodobit Biroul Oval cu tot felul de elemente aurii. Sub Trump, biroul celui mai puternic om din lume seamănă cu orice altceva, dar nu cu un loc de muncă. Conform Der Spiegel, șeful statului se pare că se amestecă […]
21:40
”Vineri plec în Rusia” – o nouă gafă a lui Trump. Ce planuri are cu Putin: ”Vom încerca să recuperăm o parte din teritoriul Ucrainei” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în cadrul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin. „Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat teritoriul cel mai valoros. Vom încerca să recuperăm o parte din acest teritoriu pentru Ucraina”, a declarat […]
21:30
Senatorul columbian și candidat la președinție Miguel Uribe a murit la două luni după ce a fost împușcat în cap într-un atac țintit care a șocat națiunea sud-americană. Bărbatul în vârstă de 39 de ani a fost lovit de trei gloanțe – două în cap și unul în picior – la un miting de campanie […]
21:20
Activistul și jurnalistul palestinian Awdah Hathaleen ar fi filmat momentul în care a fost împușcat de un colonist israelian. Acesta, eliberat de instanță din lipsă de probe # Aktual24
Noi imagini video par să arate momentul în care activistul și jurnalistul palestinian Awdah Hathaleen a fost ucis, de un colonist israelian care a tras asupra lui în timpul unei confruntări cu palestinieni neînarmați în Cisiordania ocupată luna trecută. Awdah Hathaleen, în vârstă de 31 de ani, a fost activist, profesor de engleză și tată […]
Acum 4 ore
21:00
Fondul suveran al Norvegiei renunță la acțiunile pe care le deține la 11 companii israeliene # Aktual24
Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, a anunțat, luni, că își vinde acțiunile pe care le deține la 11 companii israeliene din cauza situației din Gaza și Cisiordania. Anunțul vine în urma unei revizuiri urgente lansate săptămâna trecută în urma relatărilor din mass-media conform cărora fondul avea o participație într-un grup israelian […]
21:00
Trump s-a impus: Nvidia și AMD vor acorda SUA 15% din profitul din vânzările de cipuri în China # Aktual24
Giganții producători de cipuri Nvidia și AMD au convenit să plătească guvernului SUA 15% din vânzările de semiconductori în China, citând o sursă apropiată situației, relatează BBC. Acest lucru face parte dintr-un acord de obținere a licențelor de export către a doua cea mai mare economie a lumii. „Respectăm regulile stabilite de guvernul SUA pentru […]
20:40
Dovezi că a fost apă pe Marte. Roverul Curiosity al NASA a descoperit roci asemănătoare coralilor în formă de floare # Aktual24
Roverul Curiosity al NASA a realizat imagini cu roci asemănătoare coralilor și în formă de floare de pe Marte, despre care se estimează că au miliarde de ani vechime. Pe 24 iulie, roverul a trimis imagini cu o rocă erodată de vânt, cu o lățime de aproximativ 2,5 cm, care seamănă cu o bucată de […]
20:40
Secretarul general al Națiunilor Unite, António Guterres, a condamnat uciderea jurnaliștilor Al Jazeera în Gaza într-un atac aerian israelian, a declarat luni purtătorul său de cuvânt. „Secretarul general solicită o anchetă independentă și imparțială cu privire la aceste crime recente”, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, citat de The Guardian. „Cel puțin […]
20:20
Emmanuel Macron a condamnat planurile Israelului de a-și intensifica operațiunea militară în Gaza, numindu-le un „dezastru iminent” și a propus o coaliție internațională sub mandatul Națiunilor Unite pentru stabilizarea Gazei. Potrivit The Guardian, ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, criticase deja vehement planurile anunțate vineri de Benjamin Netanyahu. „Franța condamnă vehement planul guvernului israelian care […]
20:10
Un val de căldură care a cuprins Europa a adus, luni, temperaturi de peste 40 de grade Celsius în sudul Franței și în Balcanii de Vest, alimentând incendii de vegetație, declanșând alerte meteorologice și forțând evacuări în mai multe țări, oamenii de știință avertizând că este continentul cu cea mai rapidă încălzire din lume. Incendii […]
20:00
Zelenski nu acceptă ca Ucraina să fie subiect de troc între Putin și Trump: ”Concesiile nu conving un criminal” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că orice concesii față de Rusia nu o vor convinge să înceteze luptele în Ucraina și a subliniat că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului, relatează Reuters și AFP, citate de Agerpres. ‘Rusia prelungește războiul și, prin urmare, este nevoie de o presiune globală mai puternică. […]
20:00
Reducerea rapidă a CO2 sau eliminarea acestuia din atmosferă nu pare să funcționeze. O alternativă: răcirea Pământului folosind metode tehnice. Dar acest lucru ar fi, de asemenea, riscant din punct de vedere politic. De ani de zile, cercetătorii au abordat subiectul cu o abordare destul de încercată: dezvoltarea de modalități tehnice de răcire a Pământului, […]
19:50
Autoritățile turce l-au reținut, luni, pe proprietarul și constructorul unei clădiri rezidențiale care s-a prăbușit în timpul cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc duminică în orașul Sindirgi din provincia Balikesir din nord-vestul Turciei, ca parte a unei anchete privind o posibilă neglijență, a declarat un oficial. O persoană în vârstă a murit […]
Acum 6 ore
18:50
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partid extremist, este de departe cel mai popular partid al României. Asta și pe fondul umflării artificiale de după alegerile prezidențiale din mai, când George Simion a obținut voturile a 5.3 milioane de români. Dar nu e doar asta. AUR e sus și pentru că e lăsat să fie sus. […]
18:10
Tudose a plecat cu mașină de sărac de la sediul PSD, după ce a venit la partid cu bolid de lux/ „De la partid suntem, vă rugăm să nu veniți la ședința de astăzi cu mașini scumpe sau de lux” # Aktual24
Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a venit la ședinta BPN al PSD cu o mașină de lux Mercedes G Klasse în valoare de peste 100.000 de euro. Dar la plecare, având în vedere că erau jurnaliști în curtea partidului, Tudose a ales să plece cu un Renault. La plecarea de la sediul central al PSD, la […]
17:50
Se întețește lupta în PSD. Cazanciuc anunță că PSD va dispărea dacă Corlățean nu-l dă jos pe Grindeanu # Aktual24
Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anunțat luni că susţine candidatura lui Titus Corlăţean la preşedinţia PSD. El a susținut că dacă proiectul lui Corlăţean nu va reuşi, „întregul proiect social-democrat din România va eşua”. „Acum 12 de ani făceam un pas important în carieră, alegând să intru în politică, convins că numai aşa pot să-mi […]
17:40
Surpriză pentru Moscova, Azerbaidjanul ia în calcul să ajute Ucraina cu armament. Președintele a decis deja să aloce Ucrainei peste 2 milioane de dolari # Aktual24
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a semnat pe 11 august un ordin prin care alocă 2 milioane de dolari Ministerului Energiei din Azerbaidjan pentru a furniza ajutor umanitar Ucrainei, a transmis agenția de presă azeră First News Media. Fondurile alocate vor fi utilizate pentru achiziționarea și transportul de echipamente electrice fabricate în Azerbaidjan, fondurile provenind din […]
17:10
Sorin Grindeanu a lansat o mulțime de invective la adresa liderilor USR în ședința BPN al PSD legată de atitudinea USR față de moartea lui Ion Iliescu. Însă, la finalul ședinței, Grindeanu nu a făcut nicio declarație legată de acest subiect în fața jurnaliștilor. După ce în presă au apărut ironii legate de ședinta PSD […]
Acum 8 ore
17:00
PSD a încheiat sau s-a arătat dispus să încheie – „criza guvernamentală” cauzată de trauma faptului că USR s-a opus declarării doliului național pentru Ion Iliescu și a declarat că va reveni la ședințele Executivului, desigur cu unele condiții. Astfel se încheie cea mai ridicolă criză guvernamentală din istoria României. Este adevărat, ar mai fi […]
16:10
Senatorul USR Cristian Ghinea a ironizat, luni, anunțul lui Sorin Grindeanu conform căruia PSD nu mai participă la ședințele coaliției până când nu va apărea pachetul doi de măsuri prin care să fie eliminate și pensiile speciale. ”PSD amenință că iese de la guvernare dacă coaliția nu scapă țara de pensiile speciale. Parcă eram hain […]
16:10
Zelenski avertizează că Putin va încerca să-l păcălească pe Trump la summitul din Alaska. „Vrea doar să distrugă Ucraina” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că faptul că Moscova va încerca să joace „la bluff” în fața Statelor Unite la întâlnirea Putin–Trump programată vineri în Alaska și a subliniat că Kievul nu va accepta o înțelegere care legitimează agresiunea rusă. „Înțelegem intenția rușilor de a înșela America — nu vom permite asta. Apreciez determinarea […]
15:40
Surse: Grindeanu susține că Bolojan a dus economia mai rău decât Ciolacu. ”Dacă mă întrebați super-sincer” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după ședința BPN al PSD, într-o conversație off the record cu jurnaliștii că economia României ar sta acum mai prost decât în ultima zi a Guvernului Ciolacu. ”Dacă mă întrebați super sincer, situația economică de azi e mai rea decât ultima zi pe care a avut-o Ciolacu ca […]
15:40
Sudul Europei este cuprins de un val de căldură mortal, temperaturile depășesc 40°C: „Cocktail Molotov” de condiții climatice # Aktual24
Căldura mortală de până la 42°C afectează sudul Europei, oamenii de știință avertizând asupra unui „cocktail Molotov” de condiții climatice care alimentează incendii de vegetație de amploare în Marea Mediterană. Météo-France a plasat luni dimineață mai mult de jumătate din țară sub avertizări de val de căldură, 12 din 96 de unități administrative de pe […]
Acum 12 ore
14:40
SURSE: PSD amenință că își va retrage secretarii de stat din ministerele USR. Grindeanu, profund deranjat că miniștrii USR relatează ce au găsit prin ministere # Aktual24
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că PSD ar fi amenințat, în cadrul coaliției că ia în calcul să își retragă secretarii de stat de la ministerele conduse de USR. PSD a decis în ședința BPN de luni că rămâne la guvrnare, însă neoficial ar fi amenințat în cadrul coaliției că și-ar putea retrage secratrii […]
13:50
Surse: PSD a decis, nu iese de la guvernare. Cum se rezolvă criza: liderii PSD vor trimite USR-ului o scrisoare prin care ”le cerem să ne respecte în coaliție” # Aktual24
Liderii PSD au decis în ședinta conducerii partidului, BPN, ca partidul să rămână la guvernare, au declarat surse politice pentru aktual24.ro. Sursele au menționat ca liderii PSD vor trimite USR-ului ”o scrisoare” prin care vor solicita ”să ne respecte in coalitie”. Sursele au precizat că, în ședință, vicepremierul Marian Neacșu a fost puternic atacat de […]
13:30
Opt țări nordice îi cer lui Trump să nu cedeze în fața lui Putin la summitul de vineri: ”Trebuie presiuni constante asupra Federației Ruse” # Aktual24
Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei nu se poate încheia decât prin exercitarea unei presiuni constante asupra lui Vladimir Putin, au declarat liderii a opt țări nordice și baltice într-un mesaj adresat lui Donald Trump. Declarația celor opt țări nordice și baltice, aliați ai Kievului, a salutat inițiativele președintelui american de a pune capăt războiului […]
13:20
Netanyahu, mesaj șocant: ”Dacă am fi vrut să comitem genocid, ne-ar fi luat exact o după-amiază” # Aktual24
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a respins acuzația că Israelul comite genocid în Gaza, declarând duminică seara reporterilor israelieni: „Dacă am fi vrut să comitem genocid, ne-ar fi luat exact o după-amiază”. Netanyahu a făcut această remarcă la finalul conferințelor de presă consecutive pe care le-a susținut în fața jurnaliștilor străini și, respectiv, israelieni, în cadrul cărora […]
13:10
Scapă fotbalul de Gino Iorgulescu? Patronul Rapidului, Dan Șucu, cere demisia preşedintelui LPF: ”A mers la palat să pupe inelul lui Becali” # Aktual24
Acţionarul majoritar al FC Rapid, Dan Şucu, a publicat pe pagina oficială de Facebook a echipei bucureştene un text prin care solicită demisia de onoare preşedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, în urma deciziei Comitetului de Urgenţă al FRF, prin care campioana Superligii, FCSB, a fost favorizată. Omul de afaceri consideră că propunerea Ligii […]
12:50
Presshub: Nicușor Dan în vizită privată la Maia Sandu: „Doi lideri autentici, care ne reprezintă cu adevărat” # Aktual24
Prin vizita privată în Republica Moldova din acest sfârșit de săptămână, președintele Nicușor Dan transmite un puternic mesaj de sprijin și de relații apropiate cu Republica Moldova, într-un moment de maximă tensiune geopolitică regională. Este de așteptat ca zilele următoare Nicușor Dan să devină ținta atacurilor killerilor mediatici din Federația Rusă, declară pentru PressHUB analistul […]
12:40
UE avertizează SUA că Putin ar putea să-l păcălească pe Trump: ”Poziția Rusiei este prezentată ca fiind de acord cu un schimb de teritorii, dar pare un schimb destul de unilateral” # Aktual24
Comisia Europeană a îndemnat Washingtonul să nu accepte un schimb „unilateral” de teritorii în timpul discuțiilor de pace cu Rusia privind Ucraina, avertizându-l pe Donald Trump că orice acord trebuie să includă garanții de securitate pentru Kiev, a declarat un înalt oficial al comisiei sub condiția anonimatului, relatează Euractiv. Reprezentantul Comisiei Europene a subliniat că […]
12:30
Chirieac, îngrozit: ”USR-ul va ajunge să controleze justiția, ocupă toate nodurile de rețea din administrație”. Îi cere lui Georgescu să facă partid cu Ponta # Aktual24
”Analistul” Bogdan Chirieac, foarte apropiat de conducerea PSD, i-a cerut lui Călin Georgescu să facă un nou partid suveranist cu Victor Ponta pentru ca astfel să împiedice USR să ”preia justiția”. Acest delir a fost revărsat la postul de propagandă al PSD, România TV. „O mișcare suveranistă credibilă poate să facă doar Victor Ponta, în […]
12:10
Actorul Daniel Radcliffe nu dorește să apară într-un rol cameo, în noul serial „Harry Potter” de pe HBO Max # Aktual24
Daniel Radcliffe, actorul care a dat viață celebrului personaj Harry Potter în cele opt filme din franciză, a anunțat că nu intenționează să facă o apariție specială în viitorul serial „Harry Potter” produs de HBO Max, scrie The Independent. Această decizie a fost făcută publică prin mai multe interviuri recente, în care Radcliffe a explicat […]
11:40
Activista suedeză Greta Thunberg pregătește o nouă flotilă internațională pentru a sparge blocada din Gaza # Aktual24
Activista pentru climă Greta Thunberg a anunțat duminică pe contul său de Instagram că va participa, la sfârșitul acestei luni, la o nouă flotilă care are scopul de a sparge blocada navală impusă de Israel asupra Fâșiei Gaza, anunță Israel National News. „Pe 31 august vom lansa cea mai mare încercare de până acum de […]
11:20
Surse: PSD-iștii au decis deja să nu iasă de la guvernare. ”Nu am intrat ca să ieșim după două luni. Atitudinea celor de la USR trebuie revizuită” # Aktual24
Surse politice din PSD anunță că liderii partidului au stabilit deja de duminică, înainte de ședința Biroului Permanent Naţional de azi, că nu vor ieși de la guvernare. Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat înainte de ședință că „PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni”. „PSD nu a intrat la […]
11:10
Rușii afirmă că vor trimit pe frontul din Ucraina drona modernizată „Kazimacita”, care poate rămâne în aer timp de 20 de zile # Aktual24
O dronă dotată cu tehnologie de ultimă oră și având capacități de luptă unice, va intra curând în dotarea armatei ruse, a declarat Leonid Rokeah, directorul departamentului de drone și muniții pentru barje din cadrul concernului militar „Kalașnikov”, citat de cotidianul Fakti. „Drona poate să stea în aer până la 500 de ore, nu […]
10:50
Contractele futures pe aur cresc după ce Trump a anunțat că a impus tarife la lingourile de aur # Aktual24
Contractele futures pe aur din SUA au atins un maxim istoric vineri, după ce Financial Times a relatat că administrația Trump a impus tarife la importurile de lingouri de aur de un kilogram. Contractele futures tranzacționate pe bursa americană de mărfuri Comex, cea mai mare piață futures pe aur din lume, au crescut cu 0,9%, […]
10:50
The Washington Post: SUA și Europa l-au înțeles greșit, Putin nu vrea să returneze Ucrainei părți din regiunile Herson și Zaporijia confiscate de Rusia # Aktual24
Vladimir Putin nu este pregătit să renunțe la pretențiile sale asupra teritoriilor din regiunile Herson și Zaporijia confiscate de Rusia, a declarat o sursă familiarizată cu conținutul întâlnirii dintre trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și președintele rus pentru The Washington Post. În timpul întâlnirii, care a avut loc la Kremlin pe 6 […]
10:30
O nouă înșelătorie face ravagii în România, oamenii își implică și părinții: ”Aproximatix 100.000 de români băgați, sunt peste 200 milioane de euro băgați”. Zero reacții din partea autorităților # Aktual24
Mihai Țăranu, un influencer care postează pe conturile zmenta.ro, avertizează în privința unei înșelătorii care are acum un impact uriaș pe rețelele de socializare, în special pe TikTok. Numeroși români au căzut deja victime, însă aceștia nu conștientizează încă și își atrag în schemă și rude apropiate, prieteni, în speranța unpr câștiguri facile. Este vorba […]
10:30
Serviciul Secret al SUA a închiriat în orașul Anchorage din Alaska o casă cu șase dormitoare, unde ar putea avea loc întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin # Aktual24
În pregătirea summitului dintre președintele american Donald Trump și liderul Kremlinului, Vladimir Putin, programat pentru 15 august, Serviciul Secret al Statelor Unite a închiriat o locuință în Anchorage, Alaska, potrivit unei investigații a publicației The New York Times. Deși Casa Albă nu a confirmat oficial locația exactă a întâlnirii, un agent imobiliar specializat în închirieri […]
10:10
Președinții Nicușor Dan și Maia Sandu, întâmpinați cu pâine și sare la Festivalul Zemii din Sipoteni, raionul Călărași: „Să știți că aici o să mâncați cea mai gustoasă zeamă” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au participat, pe 10 august, la Festivalul Zemii din comuna Sipoteni, raionul Călărași, eveniment ajuns la cea de-a IX-a ediție, dedicat tradiției culinare locale, anunță publicația online NewsMaker.md. Cei doi lideri au fost întâmpinați cu pâine și sare și au făcut o vizită pe teritoriul […]
Acum 24 ore
09:40
Institutul pentru Studiul Războiului: Kremlinul vrea să folosească summitul din Alaska pentru a submina alianța dintre SUA și Europa în conflictul ucrainean # Aktual24
Kremlinul încearcă să folosească viitorul summit din Alaska pentru a diviza Statele Unite de Europa, în loc să se angajeze în eforturi reale de pace, se afirmă într-o analiză publicată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Pe 10 august, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a scris pe canalul său de Telegram, în […]
08:50
Luni dimineață, ședință decisivă la PSD: social-democrații iau în calcul ieșirea de la guvernare după tensiunile din coaliție # Aktual24
Luni, Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit pentru a discuta situația tensionată creată în coaliția de guvernare, în urma unor dispute legate de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte Ion Iliescu. Președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a convocat ședința pentru a evalua impactul acestor tensiuni asupra funcționării guvernului și pentru a stabili o […]
08:50
Mihaela Rădulescu nu s-ar fi ales cu nimic de pe urma averii uriașe a lui Felix Baumgartner. Ce prevede legea austriacă # Aktual24
Felix Baumgartner, celebrul parașutist austriac cunoscut la nivel mondial pentru saltul său istoric din stratosferă în 2012, a încetat din viață pe 17 iulie 2025, în urma unui tragic accident de parapantă petrecut în Porto Sant’Elpidio, Italia. La momentul decesului, averea sa netă era estimată la aproximativ 5 milioane de dolari. Averea lui Baumgartner s-a […]
08:50
Australia va recunoaște oficial statul palestinian la ONU în septembrie, a anunțat premierul Anthony Albanese # Aktual24
Premierul australian Anthony Albanese a anunțat luni că Australia va recunoaște oficial statul palestinian în cadrul sesiunii Adunării Generale a ONU din septembrie 2025, transmite Associated Press. Decizia, susținută de miniștri importanți din cabinet și de o parte semnificativă a opiniei publice, vine pe fondul presiunilor crescânde de a sprijini soluția cu două state în […]
08:40
Diplomatul chinez Liu Jianchao, considerat favorit să devină următorul ministru de Externe al țării, a fost arestat de autoritățile de la Beijing din motive neprecizate # Aktual24
Diplomatul chinez Liu Jianchao, considerat unul dintre principalii candidați pentru preluarea portofoliului de ministru de externe, a fost reținut la sfârșitul lunii iulie 2025 pentru interogatoriu, potrivit unor surse citate de Wall Street Journal. Liu, în vârstă de 61 de ani, conduce din 2022 Departamentul Internațional al Partidului Comunist Chinez, organism responsabil de gestionarea relațiilor […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.