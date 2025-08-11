Insula Iubirii, 11 august 2025. Ce decizii au luat băieții după cel mai intens bonfire. Maria Avram, gest pe ascuns pentru Cătălin
Antena1, 12 august 2025 00:30
Băieții au avut parte de cel mai lung bonfire din istoria show-ului la Insula Iubirii sezonul 9, ediția 10 din 11 august 2025. Imaginile surprinse de camerele de filmat în pauză au dezvăluit adevăruri ascunse din cupluri.
Acum 10 minute
00:30
Acum o oră
23:50
Insula Iubirii, 11 august 2025. Andrei Lemnaru, reacție bizară la imaginile cu Ella și Teo. Ce a spus despre nuntă # Antena1
Andrei Lemnaru a văzut imagini dureroase cu logodnica lui și ispita la bonfire-ul de la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 10 din 11 august 2025. Cum a răspuns întrebat dacă planuruile lor de nuntă sunt în pericol.
Acum 2 ore
23:10
Noua metodă de înșelătorie, folosită în parcări! Tot mai mulți români întorși din vacanțele din Bulgaria sunt păcăliți # Antena1
Tot mai mulți români întorși din vacanțele din Bulgaria sunt păcăliți în parcări. Descoperă care este noua înșelătorie în plasa căreia cad tot mai mulți cetățeni români.
23:00
Insula Iubirii, 11 august 2025. Marian Grozavu, ieșire nervoasă când credea că nu este filmat. Ce au înregistrat camerele # Antena1
Deși s-a arătat nederanjat de imaginile cu iubita lui pe care le-a văzut la bonfire, Marian Grozavu a dezvăluit ceea ce crede cu adevărat, atunci când nu știa că este înregistrat. Ce a spus acesta despre Bianca.
Acum 4 ore
21:20
Insula Iubirii, 11 august 2025. Ispitele masculine au ales fetele pentru următorul date. De ce au apărut tensiuni între băieți # Antena1
În ediția 10 de la Insula Iubirii sezonul 9 din 11 august 2025 ispitele masculine au ales, pentru prima dată, fetele cu care vor merge la date. Acest lucru a adus tensiuni între băieți, iar una dintre concurente a refuzat invitația.
Acum 6 ore
19:40
În industrie, promisiunile sunt adesea mai mari decât livrarea, însă 32Roșu intră pe piața din România cu o abordare rar întâlnită: ascultă, înțelege și construiește platforma exact în jurul așteptărilor reale ale jucătorilor.
19:20
(P) Gamblingul și inteligența artificială: cum sunt folosite noile tehnologii în cazinouri # Antena1
Industria jocurilor de noroc a trecut, în ultimele decenii, printr-o transformare profundă, alimentată de digitalizare și, mai recent, de folosirea pe scară largă a inteligenței artificiale (AI).
19:00
Ce mai face și cu ce se ocupă Cristian Cioacă, fostul soț al Elodiei, în prezent. De ce s-a întors la penitenciarul Mioveni # Antena1
S-au aflat noi informații despre Cristian Cioacă, bărbatul care a ucis-o soția lui, Elodia Ghinescu. Află ce mai face, cu ce se ocupă în prezent și de ce s-a întors bărbatul la penitenciarul Mioveni.
Acum 8 ore
18:10
Rafael Nadal a devenit tată pentru a doua oară. Ce nume au ales el și soția lui pentru băiețel # Antena1
Rafael Nadal (39 de ani) a devenit tată pentru a doua oară, după ce soţia sa Mery Perelló (37 de ani), cunoscută sub numele de Xisca, a născut un băieţel care se va numi Miquel.
17:30
Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Alexandrei. Ce a dezvăluit despre copilărie și părinții săi # Antena1
Alexandra de la Mireasa sezonul 12 și-a spus povestea. Cartea sa de vizită a fost difuzată în emisia din 11 august 2025.
17:00
Vaccinurile de care ai nevoie înainte și în timpul sarcinii. Tot ce trebuie să știi despre ele # Antena1
Vaccinurile recomandate înainte și în timpul sarcinii te pot proteja atât pe tine, cât și pe bebelușul tău. Află ce vaccinuri sunt sigure, care sunt obligatorii sau opționale în România și când ar trebui administrate pentru a preveni complicații grave în sarcină sau după naștere.
16:50
Problemele cu care s-au confruntat Irina Fodor și concurenții Asia Express 2025 pe Drumul Eroilor. Ce a povestit prezentatoarea TV # Antena1
Irina Fodor a vorbit despre problemele cu care s-a confruntata atât ea, cât și concurenții Asia Express 2025 pe Drumul Eroilor. Prezentatoarea TV a scos la iveală detalii din spatele camerelor de filmat, înainte de marea premieră.
16:50
Cum va fi vremea până pe 8 septembrie 2025. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni # Antena1
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri, 8 august 2025, prognoza actualizată pentru perioada 11 august – 8 septembrie.
Acum 12 ore
16:00
În 2010, Hendi România își deschidea oficial porțile, aducând pe piața locală echipamente profesionale de calitate superioară pentru HoReCa. Astăzi, în 2025, marcăm cu mândrie 15 ani de activitate în România – un deceniu și jumătate în care am crescut alături de clienții noștri, am investit în inovație și am contribuit la succesul a mii de afaceri din domeniul ospitalității.
16:00
Efectul Kanye West. Cum arăta Bianca Censori cu un an înainte de a-l cunoaște pe rapper. Transformarea e uimitoare! # Antena1
Transformarea Biancăi a început la scurt timp după ce relația ei cu rapperul a fost făcută publică.
15:50
Momente grele pentru Brad Pitt. Actorul, surprins pe platourile de filmare în ziua în care i-a murit mama # Antena1
Brad Pitt părea abătutcând a fost văzut pe platoul celui mai recent proiect al său, „The Continuing Adventures Of Cliff Booth”, în Gardena – chiar în ziua în care mama sa, Jane Etta Pitt, s-a stins din viață.
15:40
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două # Antena1
Puțini știu că Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, și Claudia Florescu sunt prietene. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a povestit despre cum a ajuns să o cunoască pe Claudia Iosif.
15:40
Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Ștefaniei. Cu ce se ocupă în Italia, acolo unde locuiește de 17 ani # Antena1
Ștefania de la Mireasa sezonul 12 a dat mai multe detalii despre viața sa din Italia, acolo unde locuiește de la 11 ani.
15:30
Echipa Observator 6 se mărește! Sabina Pantazi, absolventă Antena Academy, este noua prezentatoare meteo Observator # Antena1
Sabina Pantazi a absolvit de curând cursul de Prezentator și moderator TV din cadrul Antena Academy, cea mai nouă și inovativă școală de media din România, parte din Universul Antena.
15:30
Sarah, fiica Ancăi Serea, și-a serbat majoratul. Mesajul emoționant transmis de părinți: „Te iubim nespus” # Antena1
Sarah, fiica Ancăi Serea, a împlinit 18 ani, iar părinții i-au organizat o petrecere de majorat memorabilă.
15:10
O turistă a căzut în genunchi și a plâns de fericire atunci când a văzut Palatul Parlamentului din București. Care a fost motivul # Antena1
O turistă a căzut în genunchi și a plâns de fericire atunci când a văzut Palatul Parlamentului din București. Care este motivul pentru care a recurs la un asemenea gest.
15:10
Mireasa sezonul 12. Mai multe fete au încălcat regulamentul. Ce a anunțat Mirela Vaida în emisia din 11 august 2025 # Antena1
În emisiunea Mireasa de luni, 11 august 2025, a fost difuzat un material cu o încălcare de regulament.
14:50
Cum arată Carmen Brumă în costum de baie, la 48 de ani. Ce imagini a publicat din vacanța în Tenerife # Antena1
Carmen Brumă a plecat într-o vacanță de senzație alături de familie. Pentru că se află într-un loc exotic, antrenoarea de fitness nu a uitat să le arate și prietenilor virtuali câteva imagini. Urmăritorii de pe Instagram au rămas uluiți când au văzut cât de bine arată aceasta în costum de baie.
14:50
(P) Dr. Felix Hair Implant - clinica pentru implant de păr din București care schimbă vieți # Antena1
În ziua de azi, toată lumea caută să arate cât mai bine, pune accent pe fizic deoarece se vinde și are mare succes. Și bărbații, și femeile, de orice vârstă doresc să fie în varianta de top a lor. Însă, când ceva esențial lipsește - podoaba capilară - e mai greu cu încrederea în sine.
14:40
Jurații Chefi la cuțite au petrecut trei seri magice la Festivalul Summer Well, alături de fanii show-ului culinar # Antena1
Cea de-a 14-a ediție a Festivalului Summer Well a adus multă bucurie și emoții la standul Chefi la cuțite de pe Domeniul Știrbey, acolo unde jurații show-ului culinar au venit la întâlnirea cu publicul.
14:10
Maria Avram, născută prematur, se confruntă cu o problemă medicală serioasă. Prin ce trece concurenta de la Insula Iubirii # Antena1
Maria Avram se confruntă cu o problemă medicală serioasă încă de mică. Concurenta de la Insula Iubirii a refuzat inclusiv o operație la nas. Ce a scos la iveală abia acum: „Așa m-am născut!”
14:00
Imaginile momentului de la Insula Iubirii. Pentru cine se aprinde Flacăra Ispitei. Reacțiile, mai valoroase decât 1000 de cuvinte # Antena1
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Insula Iubirii revine cu o ediție în care așteptările sunt înșelate, iar vulnerabilitățile ies tot mai mult la iveală.
14:00
Chat-ul zilei la Mireasa, 11 august 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 11 august 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:40
Mireasa sezon 11. Imagini de la nunta lui Liviu cu Edera. Mirele și mireasa au strălucit alături de nașii Mihaela și Ștefan # Antena1
Liviu și Edera s-au căsătorit în Republica Moldova. Cei doi i-au ales ca nași pe finaliștii sezonului 11 Mireasa, Mihaela și Ștefan.
13:30
Dorian Popa, așa cum nu a mai fost văzut până acum la brațul logodnicei sale. Cum s-a lăsat filmat alături de Andreea # Antena1
Dorian Popa și logodnica lui, Andreea, s-au lăsat filmați în ipostaze înduioșătoare. Fanii au avut ocazia să-i vadă în piese vestimentare elegante în timp ce se țineau de mână.
12:40
Mireasa sezon 12. Alexandru a vorbit despre copilul său și mama acestuia. Ce a dezvăluit după ce inițial a refuzat să dea detalii # Antena1
Alexandru de la Mireasa sezonul 12 a dat detalii despre copilul său și implicarea pe care o are în viața micuțului.
12:30
Locul din țară unde apa curge la robinete doar 4 zile din săptămână. De ce se întâmplă acest lucru # Antena1
Seceta a adus restricții drastice în comuna Beceni, județul Buzău. De ce locuitorii acestei comune au parte de apă curentă doar patru zile pe săptămână și cum se descurcă.
12:30
Tot ce trebuie să știi despre protecția solară. Ce este indicele UV și cum alegi crema cu SPF # Antena1
Protecția solară ne ajută să prevenim arsurile, să evităm îmbătrânirea prematură a pielii și, cel mai important, reduce riscul de a dezvolta cancer de piele. Află cum să te bucuri de soare în siguranță în orice anotimp, fără să-ți pui pielea în pericol.
12:30
iNES GROUP, pionier în servicii audiovizuale, aniversează 2 ani de la lansarea serviciului OTT iNES Live, marcând doi ani de inovație continuă și conectare cu publicul din toată țara.
12:20
Cum a apărut Dani Mocanu îmbrăcat la un concert și de ce a luat foc internetul. Cântărețul de manele le-a dat replica cârcotașilor # Antena1
Dani Mocanu a fost ținta ironiilor pe internet! Manelistul a intrigat o țară întreagă după ce a purtat o ținută nonconformistă. Iată cum le-a răspuns celor care l-au criticat.
12:10
Cum arată Claudia Puican în costum de baie, la patru luni după ce a născut. Imagini de senzație din vacanță # Antena1
Claudia Puican și Armin Nicoară au plecat în prima vacanță cu fiul lor, la patru lui de la nașterea micuțului. Artista a atras atenția fanilor cu imagini de senzație din superbul concediu pe care l-au avut în noua formulă.
12:10
Alina Sorescu nu s-a putut abține și a răbufnit după ce Alexandru Ciucu a spus un lucru urât despre părinții ei. Ce s-a întâmplat # Antena1
Chiar dacă divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a finalizat la începutul acestui an, tensiunile dintre cei doi nu par să se stingă.
12:00
Mireasa, sezon 5. Sabrina iubește și zâmbește din nou. Fosta soție a regretatului Perneș s-a afișat în prezența noului iubit # Antena1
Sabrina, fosta soție a regretatului Perneș, a publicat pe rețelele sociale imagini în care apare alături de noul ei partener.
12:00
Mireasa sezonul 12. Cum comentează Liviu decizia Dianei de a se așeza în spatele lui la aliniere. Cei doi vor avea un date # Antena1
Liviu a fost surprins să o găsească pe Diana în spatele lui, la alinierea care a avut loc în Gala de vineri la Mireasa sezonul 12. Acesta a spus că nu se aștepta ca fata să dorească un date cu el, după ce prima lor întâlnire nu a decurs prea bine.
11:50
Caniculă extremă în România! Cod ROȘU în mai multe județe. Temperaturile pot ajunge și la 41 de grade # Antena1
Meteorologii anunţă caniculă pentru ziua de luni în cea mai mare parte a ţării, însă în judeţele Mehedinţi şi Dolj temperaturile ajung la 41 de grade, fiind emis cod roşu.
Acum 24 ore
11:30
Astăzi, de la ora 13:00, Andreea Frățilă deschide un nou sezon al emisiunii Mireasa. Direct din culise, la Antena Stars! # Antena1
Începând cu 11 august, Andreea Frățilă își face din nou apariția în fața telespectatorilor cu un nou sezon al emisiunii Mireasa. Direct din culise, o experiență televizată încărcată de emoție și momente inedite.
11:10
Mireasa, sezon 10. Ionela și Robert au devenit părinți. Tânăra a născut într-o zi cu simbolistică importantă pentru ei # Antena1
S-au cunoscut în sezonul 10 Mireasa și au devenit părinți pe 10 august 2025. Ionela și Robert sunt în culmea fericirii după ce s-a născut primul lor copil.
11:10
Rezultate Loto 10 august 2025. Report la Loto 6/49 de peste 4,09 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de joi # Antena1
Loteria Română a organizat duminică, 10 august 2025, noi extrageri Loto! Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de joi este de peste 20,74 milioane de lei.
10:40
În această seară, băieții vor afla pentru cine s-a aprins flacăra într-un bonfire încărcat de emoții, la Insula Iubirii! # Antena1
Trei săptămâni scurse din cel mai dur test al relațiilor. Etapa de cunoaștere se consumă, cu fiecare zi, și oferă o imagine mai clară asupra modului în care lucrurile decurg în fiecare vilă.
Ieri
21:10
Horoscop zilnic 11 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 11 august 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
17:40
Ce a primit Saint, fiul lui Kim Kardashian, de la Zâna Măseluță. Imaginile care au stârnit fanii # Antena1
Kim Kardashian le-a arătat fanilor imagini adorabile din momentul în care Zâna Măseluță a trecut pe la copiii ei.
17:10
Pamela Anderson și Sylvester Stallone, în conflict. Propunerea „indecentă” pe care i-ar fi făcut-o actorul # Antena1
În documentarul său din 2023, ea a povestit că Sylvester Stallone i-ar fi oferit cândva un Porsche și un apartament pentru a fi „fata lui numărul unu” – o anecdotă pe care starul din „Rocky” a negat-o.
16:10
Serena Williams a slăbit surpinzător, dar refuză să dezvăluie secretele noii siluete: „Toată lumea arată grozav!” # Antena1
Serena Williams nu pare deloc afectată de comentariile legate de talia ei tot mai subțire și își afișează cu încredere corpul suplu și bine proporționat.
16:10
Cum arată fiul misterios al Juliei Roberts la 20 de ani. Soțul actriței a publicat imagini rare cu Phinnaeus # Antena1
Danny Moder, soțul Juliei Roberts, este un tată mândru care își adoră copiii. Recent, acesta a postat pe Instagram imagini rare cu fiul lor cel mare.
16:00
Aeroportul Internațional Henri Coandă București va elimina limita de 100 ml pentru lichide. Ce capacitate va fi permisă # Antena1
Veste bună pentru pasagerii care frecventează aeroportul Henri Coandă! Limita de 100 ml pentru lichie va dispărea, iar dispozitivele electronice nu vor mai fi scoase din troler sau ghiozdan. Iată ce spun oficialii despre noile măsuri.
