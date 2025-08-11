Declarația serii, după Oțelul - Rapid: „În prima repriză nu au ajuns la poartă, în a doua au jucat ca Barcelona”

17:00

Meciul Dinamo - UTA a fost programat vineri, 15 august, de la ora 21:30 pe Arena Națională. Până acest moment ar fi fost date aproximativ 5000 de bilete pentru confruntarea din etapa #6 a Superligii.Dinamo vine după 2 victorii consecutive, dar fanii nu se înghesuie la meciul cu UTA Arad, o echipă care are un început bun de sezon. Formația condusă de Adrian Mihalcea este în prezent pe locul 2 în Superliga și poate cădea maxim pe 3 după meciul Rapidului din această seară. ...