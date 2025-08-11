Laszlo Balint, după Oțelul - Rapid: „Am fost limitați, toată lumea din club știe asta”
Gazeta Sporturilor, 12 august 2025 00:30
Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul celor de la Oțelul Galați, a tras concluziile, după ce echipa lui a remizat cu Rapid, scor 1-1, în runda 5 din Superliga. Laszlo Balint s-a declarat mulțumit de jocul prestat de echipa lui, însă le-a reproșat fotbaliștilor lejeritatea cu care Dobre a marcat în poarta moldovenilor. Consideră că echipa lui nu are variante foarte bune pe banca de rezerve și a cerut conducerii să mai facă două sau trei transferuri. ...
Oțelul - Rapid 1-1. Basarab Panduru (55 de ani) a comentat deznodământul partidei de la Galați. Acesta a remarcat faza pe care a făcut-o Alexandru Dobre (26 de ani) în minutul 60, atunci când le-a adus egalarea giuleștenilor.Fotbalistul giuleștenilor a luat o acțiune pe cont propriu, i-a driblat pe fundașii gazdelor, și l-a învins fără probleme pe Cosmin Dur-Bozoancă (27 de ani). ...
00:30
Declarația serii, după Oțelul - Rapid: „În prima repriză nu au ajuns la poartă, în a doua au jucat ca Barcelona” # Gazeta Sporturilor
Cosmin Dur-Bozoancă (27 de ani), portarul de la Oțelul Galați, a dat declarația serii, după ce moldovenii au remizat cu Rapid, scor 1-1, în runda 5 din Superliga. Cosmin Dur-Bozoancă a reușit un meci foarte bun împotriva giuleștenilor. Acesta a scos mai multe mingi extrem de grele. La final, a comparat jocul prestat de Rapid în a doua repriză cu cel al Barcelonei. ...
Acum 30 minute
00:10
Vizibil afectat, Gâlcă pregătește schimbări majore cu FCSB: „Vor intra jucători care pot oferi mai mult” # Gazeta Sporturilor
Oțelul Galați - Rapid 1-1. Costel Gâlcă (53 de ani), tehnicianul oaspeților, a oferit prima reacție în urma acestui rezultat de egalitate. Antrenorul a venit la flash-interviu extrem de supărat, nemulțumit de jocul echipei sale din prima repriză.Oțelul a deschis scorul în minutul 33, prin Andrei Ciobanu, și a ratat mai multe oportunități de a marca. În acest sens, tehnicianul susține că va efectua mai multe modificări în primul „11”. ...
Acum o oră
00:00
Ce s-a întâmplat pe gazon imediat după Oțelul - Rapid » Refrenul preferat al galeriei # Gazeta Sporturilor
Atenția supoterilor rapidiști este îndreptată acum spre derby-ul cu FCSB, care se va disputa duminică, 17 august. Asta s-a putut observa la finalul meciului cu Oțelul Galați, scor 1-1, din runda cu numărul 5 din Superliga. ...
00:00
Ce l-a nemulțumit pe Dobre după remiza de la Galați: „Trebuie să punem la punct asta” # Gazeta Sporturilor
Oțelul Galați - Rapid 1-1. Alexandru Dobre (26 de ani), marcatorul giuleștenilor, a oferit prima reacție în urma acestui rezultat de egalitate. Acesta e mulțumit cu acest punct și a vorbit despre aspectul la care trebuie să lucreze echipa lui.În viziunea lui, Rapid trebuie să joace la fel de bine de la începutul partidei până la sfârșit. La Galați, Rapid a făcut o primă repriză sub așteptări, Oțelul fiind la conducerea jocului. ...
11 august 2025
Acum 2 ore
23:30
Fază controversată în careul celor de la Oțelul Galați. Rapidiștii au cerut penalty, după ce Zhelev a părut că a atins mingea cu mâna.Momentul controversat din Oțelul - Rapid s-a petrecut în minutul 76, la scorul de 1-1, după o pătrundere foarte frumoasă reușită de Hazrollaj.GALERIE FOTO. ...
23:10
Lovitură pentru Rapid, cu 6 zile înaintea derby-ului cu FCSB! S-a „rupt” la Galați după 39 de minute # Gazeta Sporturilor
Probleme de lot pentru Rapid înaintea derby-ului de duminică, cu FCSB, în etapa 6 din Superliga. Mijlocașul Jakub Hromada (29 de ani) s-a accidentat luni, la Galați, în meciul cu Oțelul.Slovacul n-a mai putut continua partida și a fost schimbat în minutul 39 cu Luka Gojkovic (25 de ani). Jakub Hromada, schimbat în Oțelul Galați - Rapid din cauza unei accidentăriHromada n-a intrat în contact cu vreun adversar, însă fotbalistul a solicitat imediat schimbare. ...
23:00
Încă un președinte din Liga 1 se alătură lui Șucu și Rotaru: „Ne pomenim că apar și alte schimbări” + Anunță că e gata să preia șefia LPF: „În orice moment!” # Gazeta Sporturilor
Președintele lui FC Argeș, Dănuț Coman, crede că FRF și LPF au greșit când au modificat după startul sezonului regula privitoare la completarea listei cu jucători eligibili. Coman amendează șantajul lui Iorgulescu la adresa patronului din Giulești, Dan Șucu, și nu ascunde planul său legat de conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal. ...
22:50
Momente dramatice la Cincinnati! Jucătorul s-a prăbușit pe teren din cauza căldurii # Gazeta Sporturilor
Arthur Rinderknech (30 de ani, 70 ATP) s-a retras din meciul cu Felix Auger-Aliassime (25 de ani, 28 ATP) la scorul de 6-7, 2-4. Mastersul de la Cincinnati a fost umbrit de un moment dramatic, după ce tenismenul francez s-a prăbușit pe teren, afectat de căldura extremă și de condițiile grele de joc, potrivit sportal.blic.rs. ...
22:50
Ianis Stoica, debut perfect în Portugalia » A marcat la un minut de la intrarea pe teren # Gazeta Sporturilor
Ianis Stoica (22 de ani, atacant) a marcat în meciul Estoril - Estrela Amadora, din prima rundă a campionatului din Portugalia. A fost meciul de debut al fotbalistului român la noua echipă.Ianis Stoica a început cum nu se putea mai bine aventura din Portugalia. A început meciul de pe terenul lui Estoril pe banca de rezerve, a fost introdus în minutul 74, iar în 75 a reușit să marcheze pentru 1-1. Gazdele conduceau în acel moment prin golul marcat de Parente (36).GALERIE FOTO. ...
22:40
Sorana Cîrstea e în optimi de finală la Cincinnati, după un meci-maraton într-o căldură sufocantă în care a revenit de la 0-1 la seturi # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) a trecut de Yue Yuan (26 ani, 98 WTA) cu 6-7 (2), 6-4, 6-4 în turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati în două ore și cincizeci și unu de minute. Ea o va întâlni în optimi de finală pe Iga Swiatek (24 ani, 3 WTA).Sorana Cîrstea a stabilit un nou reper pentru cariera sa la 35 de ani în turneul de la Cincinnati, unde s-a calificat în optimi de finală. Precendenta sa borna era atingerea turului al treilea. ...
Acum 4 ore
22:30
Singurul ciclist cu cinci victorii consecutive în Turul Franței crede în Tadej Pogacar + nu e impresionat de media vitezei: „E vorba de tehnologie” # Gazeta Sporturilor
Miguel Indurain (61 de ani), câștigător al Turului Franței între 1991 și 1995, a spus că Tadej Pogacar, care s-a impus anul acesta pentru a patra oară în Marea Buclă, este aproape de a egala recordul de victorii. A adăugat însă că totul depinde de sloven și de deciziile pe care le va lua. ...
22:10
Îl mai ții minte? Unde a ajuns să joace Jeremy Bokila, fostul golgheter din România # Gazeta Sporturilor
Ajuns la 36 de ani, Jeremy Bokila, fostul golgheter al Petrolului, a ajuns la Livingston, formație care evoluează în prima ligă din Scoția. Congolezul a înscris sâmbătă primul gol pentru noua echipă, în succesul de pe teren propriu cu Falkirk, scor 3-1, în etapa 2 din Premiership.Bokila a marcat golul care a decis finala Cupei României din 2013, câștigată de Petrolul în fața CFR-ului. De altfel, acela e ultimul trofeu cucerit de ploieșteni. ...
22:00
Leo Grozavu (57 de ani), antrenorul de la FC Botoșani, a tras concluziile, după ce echipa lui a învins-o pe FC Argeș, scor 3-1, în runda cu numărul 5 din Superliga. Leo Grozavu este mulțumit de modul în care s-au prezentat elevii său în acest meci. A scos în evidență faptul că echipa lui are a doua cea mai bună defensivă din campionat. Moldovenii au primit 4 goluri în primele 5 etape. După acest meci, echipa lui Grozavu este pe locul 5, cu 8 puncte. ...
21:30
Antonio Sefer (25 de ani), fostul jucător al Rapidului, a reușit o „dublă” pentru Maccabi Bnei Raina, echipă din prima ligă a Israelului la care joacă din această vară. Formația lui a învins-o în Cupă pe Sakhin, scor 4-2.Sefer a semnat cu formația din Israel după experiența nefastă din Polonia, la Motor Lublin. În Polonia n-a bifat decât 6 meciuri, fără să înscrie sau să ofere vreun assist. ...
21:20
Bogdan Andone, declarație „sexistă”, după Botoșani - Argeș: „Astăzi am fost domnișoare” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș și-a criticat public jucătorii la finalul eșecului cu FC Botoșani, scor 3-1, din runda cu numărul 5 din Superliga.Bogdan Andone este foarte dezamăgit de atitudinea pe care au arătat-o elevii săi în meciul de la Botoșani. A avut o remarcă „sexistă”, comparându-i pe fotbaliști cu niște „domnișoare”. ...
21:10
Paris Saint-Germain i-a transmis lui Gianluigi Donnarumma (26 de ani) că nu mai contează pe el, lăsându-l în afara lotului pentru meciul de miercuri, din Supercupa Europei, împotriva lui Tottenham, potrivit sportal.bg.Tensiunile dintre club și Donnarumma au crescut după ce negocierile pentru prelungirea contractului au fost sistate, cele două părți fiind departe de a ajunge la un consens. ...
21:10
Finalistul Masters-ului 1000 canadian caută inspirație la un fost jucător neconvențional # Gazeta Sporturilor
Karen Khachanov (29 de ani, locul 12 ATP), recent finalist în turneul de categorie Masters 1000 de la Toronto, urmează sfaturile fostului antrenor al lui Feliciano Lopez, jucătorul care a ținut viu în circuit stilul serviciu-voleu până când s-a retras, în 2023.Atunci când pare că performanțele înalte se îndepărtează de el, Karen Khachanov reușește să contrazică această idee și să-i pună sub tăcere pe contestatari. ...
20:50
Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina cu un inel de 200.000 de euro: „În toate viețile mele” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo (40 de ani) și-a cerut în căsătorie partenera, Georgina Rodriguez (31 de ani), alături de care trăiește o poveste de dragoste din 2016. Vestea a fost dată chiar de iubita starului portughez, printr-o fotografie postată pe contul său de Instagram.În ultima vreme au apărut mai multe zvonuri conform cărora starul portughez ar fi cerut-o de soție pe fosta vânzătoare, însă aceasta a făcut totul public luni, 11 august.GALERIE FOTO. ...
Acum 6 ore
20:30
Un fotbalist din România ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei # Gazeta Sporturilor
Alex Florin Macarencu, jucătorul celor de la AS Unirea Topraisar, din Liga a 5-a, ar fi produs un accident mortal. Acesta s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice, dar și a drogurilor.Alex Florin Macarencu, bărbat în vârstă de 28 de ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, după ce a produs un accident portal pe Șoseaua Mangaliei din județul ConstanțaAlex Florin Macarencu ar fi fost băut și drogat în momentul accidetuluiConform celor de la focuspress. ...
20:20
Eroul lui Crystal Palace a impresionat și după meciul cu Liverpool » Gestul făcut de portarul Dean Henderson! # Gazeta Sporturilor
Dean Henderson, portarul lui Crystal Palace, le-a făcut cinste suporterilor câștigătoarei Supercupei Angliei, după meciul cu Liverpool (2-2), decis la loviturile de departajare (3-2). Englezul de 28 de ani a plătit 1.000 de lire sterline (1.160 de euro) pentru berea consumată de toți cei aflați într-un bar din nord-vestul Londrei. ...
20:10
Un fotbalist din România a lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei # Gazeta Sporturilor
Alex Florin Macarencu, jucătorul celor de la AS Unirea Topraisar, din Liga a 5-a, a produs un accident mortal. Acesta s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice, dar și a drogurilor.Alex Florin Macarencu, bărbat în vârstă de 28 de ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, după ce a produs un accident portal pe Șoseaua Mangaliei.Alex Florin Macarencu ar fi fost băut și drogat în momentul accidetuluiConform celor de la focuspress. ...
20:00
Aliat-surpriză pentru Rapid și Universitatea Craiova în lupta cu LPF » Detaliul neașteptat pe care l-a observat: „Totul se modifică acum” # Gazeta Sporturilor
Noua reglementare adoptată recent de Comitetul de Urgență FRF, prin care jucătorii aflați sub contract cu un club pot fi adăugați oricând pe lista pentru Superligă, chiar și după începerea competiției, a scindat lumea fotbalului.Rapid și Universitatea Craiova sunt cele mai vocale, contestând public noua regulă, pe motiv că nu au fost consultate toate cluburile, dar și fiindcă aceasta s-a adoptat după ce campionatul a început deja. ...
20:00
20:00
Ziua și faza controversată de arbitraj în Superliga. După scandalul de duminică, de la meciul dintre Universitatea Craiova și Hermannstadt, când sibienii au reclamat că mingea trimisă de Chițu a trecut complet linia porții, luni, la Botoșani – Argeș, a apărut o situație similară. ...
19:50
Nu e cel mai bine clasat american, ci cel mai popular: numele lui a apărut recent în două piese rap # Gazeta Sporturilor
Frances Tiafoe (27 de ani, locul 14 ATP), al treilea jucător american în ordinea clasamentului mondial, a devenit o figură reprezentativă a comunității de culoare, dar nu numai. În săptămânile recente, numele lui a fost pomenit în piese ale duo-ului Clipse și ale rapper-ului Wale. În urmă cu câțiva ani, era văzut drept speranța bine conturată a tenisului masculin american aflat într-o perioadă de secetă la nivel înalt. ...
19:40
Gorka Larrucea (32 de ani), mijlocașul spaniol care a pus umărul la revenirea lui Dinamo în Superliga, a semnat cu Kuala Lumpur City, formație din Malaezia. Anunțul a fost făcut de noua formație a ex-dinamovistului, prin intermediul canalelor oficiale.Gorka era liber de contract după despărțirea de Sabail, formație din Azerbaidjan. Spaniolul a părăsit-o pe Dinamo la finalul lunii ianuarie 2024, după ce evoluțiile lui din Superliga au fost sub nivelul celor din Liga 2. ...
19:30
Lamine Ghezali a fost prezentat la noua echipă: „Am vrut să mă alătur familiei” # Gazeta Sporturilor
Lamine Ghezali (26 de ani, aripă dreapta), fostul jucător de la Dinamo și UTA Arad, a semnat cu AC Oulu, echipă care evoluează în prima ligă din Finlanda.Lamine Ghezali nu a stat mult fără echipă, după despărțirea de UTA Arad. Acesta a semnat cu AC Oulu, care se clasează pe locul 11 în Finlanda, după primele 11 etape. Contractul este valabil până în vara anului 2026. ...
19:20
Legendarul Yevgeny Kafelnikov l-a atacat dur pe Novak Djokovic: „Încearcă să facă socoteli fără cârciumar. Toate problemele sunt legate de bani” # Gazeta Sporturilor
De ani de zile, Novak Djokovic (38 de ani) atrage atenția asupra inegalității enorme și a decalajului de câștiguri dintre primii 20 de jucători din tenis și restul clasamentului. Ulterior, fostul mare tenismen Yevgeny Kafelnikov (51 de ani) l-a criticat vehement pe sârb și organizația sa PTPA. ...
19:10
Decizie istorică luată de Federație » Meciul din La Liga și orașul în care va avea loc primul jucat în străinătate! # Gazeta Sporturilor
Federația de Fotbal din Spania (RFEF) a făcut anunțul așteptat de mai multe luni. În sezonul ce începe în weekend se va disputa, în premieră, un meci în afara țării! Este vorba despre Villarreal - Barcelona, programat la 20 decembrie pe Hard Rock Stadium din Miami, contând pentru etapa a 17-a din La Liga. ...
19:10
Atacantul Moussa Samake (20 de ani) nu mai este jucătorul celor de la CFR Cluj. Fotbalistul din Mali a fost trimis în Liga 2, la Concordia Chiajna, cel puțin pentru un sezon, sub formă de împrumut.Anunțul a fost făcut de vicecampioana României, prin intermediul canalelor oficiale. Samake n-a jucat decât 64 de minute în acest sezon pentru CFR. ...
19:00
Sportiva imobilizată într-un scaun cu rotile după ce a căzut un copac pe ea a mai bifat un reper personal pe drumul spre Jocurile Paralimpice # Gazeta Sporturilor
Anda Arghir (25 de ani), sportiva imobilizată în scaunul cu rotile după ce în ianuarie 2023 a căzut un copac peste ea, a stabilit o nouă bornă importantă în scurta carieră de practicantă a tirului cu arcul.În weekendul trecut, Anda a participat la Campionatul Național desfășurat la baza de la Aninoasa, unde a concurat alături de cele mai bune sportive din țară. A fost singura cu handicap din concurs, dar s-a descurcat neașteptat de bine. ...
18:50
Avem răspunsul! Dinamo l-a ofertat pe „stâlpul” naționalei U19: „Un pas mare și nesigur! Nu am luat în calcul” # Gazeta Sporturilor
În ziua în care Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a testat pista Emanuel Marincău, internaționalul U19 care și-a rotunjit cota cu prilejul Europeanului din această vară, Gazeta Sporturilor a luat legătura cu Raul Marincău, tatăl puștiului, fost jucător în prima ligă a României în anii 2000. Ambii locuiesc în Germania, seniorul explicând de ce o reîntoarcere în țară n-ar fi în acest moment o mișcare avantajoasă. ...
18:50
Al Hilal îi plătește o avere ca să îi rezilieze contractul » Fotbalistul se întoarce în Premier League # Gazeta Sporturilor
Aleksandar Mitrovic (30 de ani), atacantul celor de la Al Hilal, se va despărți de saudiți. Acesta are șanse să se întoarcă în Premier League. Simone Inzaghi i-a transmis lui Aleksandar Mitrovic că nu se bazează pe el la Al Hilal, iar atacantul va merge la altă echipă. Un impediment major pentru cluburile interesate îl reprezintă salariul fotbalistului, o sumă importantă chiar și pentru echipele din top 5 campionate europene. ...
18:40
Alexandru Mățan (25 de ani) este noul fotbalist al celor de la Panetolikos, formație care a terminat pe locul 10 în campionatul Greciei. Anunțul a fost făcut de noul club al românului, prin intermediul canalelor oficiale.Mățan era liber de contract după despărțirea de Dibba Al-Hisn (Emiratele Arabe Unite), acolo unde a fost legitimat vreme de 4 luni. Fostul lui club a retrogradat în al doilea eșalon. ...
Acum 8 ore
18:30
Mărturie emoționantă a puștiului de la Slobozia care a învins FCSB: „Mama a căzut în genunchi” » Ce obiectiv curajos are pentru acest sezon: „Minimum!” # Gazeta Sporturilor
Șocul pe care l-a suferit FCSB duminică seara, 0-1 în Ghencea cu Unirea Slobozia, a plecat din gheata lui Raul Rotund. Puștiul de 19 ani, împrumutat de la Dinamo, a marcat unicul gol al meciului în minutul 34, iar la final s-a bucurat alături de colegi pentru o victorie spectaculoasă, într-un moment de criză profundă pentru campioană. ...
18:20
Radu Drăgușin (23 de ani) se află în ultima fază a recuperării în urma accidentării la genunchi pe care a suferit-o în luna februarie, în Tottenham - Elfsborg, meci din Europa League. De la Londra, românul a oferit un interviu în care a anunțat că abia așteaptă să revină pe teren.Acesta susține că etapa în care se află cu recuperarea poate fi cea mai lungă, deși pare cea mai ușoară. Nu vrea să grăbească lucrurile pentru a nu risca vreo recidivă. ...
18:20
18:10
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici # Gazeta Sporturilor
Togg, compania turcă de automobile, va lansa un nou model. Este vorba despre vehiculul electric T10F, care urmează să fie disponibil pentru prima dată în Germania.Va fi al doilea vehicul electric lansat de producătorul din Turcia. Lansarea va avea loc înainte de sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului, iar turcii vor să se bată cu giganții BMW și Mercedes.GALERIE FOTO. ...
18:10
Manchester City e gata să dea marea lovitură » 100 de milioane pentru starul lui Real Madrid # Gazeta Sporturilor
Cei de la Manchester City încearcă să îl transfere pe Rodrygo (24 de ani), aripa dreaptă de la Real Madrid. Englezii vor să profite de situația în care se află brazilianul. Acesta este nemulțumit de statutul pe care îl are la clubul madrilean. Manchester City a realizat deja șase transferuri în acest sezon, dar se pare că nu se oprește aici. „Cetățenii” au pus ochii pe Rodrygo, care este pe picior de plecare de la Real Madrid. ...
17:50
17:40
Portarul Dinu Moldovan (35 de ani) este noul jucător al celor de la SCM Zalău, formație care activează în Liga 3 din România. Anunțul a fost făcut de club, prin intermediul rețelelor de socializare. Fostul rapidist i-a părăsit pe giuleșteni la finalul sezonului trecut.Acesta fusese transferat în luna martie de urgență, în contextul în care Marian Aioani, titularul de drept, se accidentase. ...
17:30
Fundașii dreapta Maxime Sivis și Jordan Ikoko au toate șansele să fie apți pentru etapa de vineri cu UTA (ora 21:30, Arena Națională). Nu și Andrei Mărginean, nerecuperat, în afara antrenamentelor și lotuluiDinamo a legat două victorii consecutive în Superliga, 4-3 cu FCSB și 1-0 cu Metaloglobus, iar vineri se va întâlni cu UTA, formația lui Adrian Mihalcea, care a avut un start de sezon de excepție. ...
17:00
Dan Șucu și Mihai Rotaru au pornit o revoltă împotriva lui Gigi Becali și a lui Gino Iorgulescu pentru că președintele LPF l-a ajutat pe patronul FCSB să-l includă pe Malcom Edjouma în lotul campioanei pentru SuperLigă. În primul rând, că e un non-ajutor. Malcom Edjouma este de ani de zile fotbalistul celor de la FCSB. Are contract valabil până la finalul acestui an deci ar trebui să joace fără probleme în campionat. ...
17:00
Inter s-a săturat să aștepte după Atalanta și s-a orientat către Premier League! # Gazeta Sporturilor
Cu Ademola Lookman aparent blocat la Atalanta, Inter se gândește la alte ținte. Pe lista echipei lui Cristi Chivu a intrat Jadon Sancho, extremă legitimată la Manchester United.Finalistă în precedentul sezon al Ligii Campionilor, Inter Milano a pus pe pauză transferul lui Ademola Lookman, din cauza lipsei de deschidere a celor de la Atalanta. ...
17:00
Meciul Dinamo - UTA a fost programat vineri, 15 august, de la ora 21:30 pe Arena Națională. Până acest moment ar fi fost date aproximativ 5000 de bilete pentru confruntarea din etapa #6 a Superligii.Dinamo vine după 2 victorii consecutive, dar fanii nu se înghesuie la meciul cu UTA Arad, o echipă care are un început bun de sezon. Formația condusă de Adrian Mihalcea este în prezent pe locul 2 în Superliga și poate cădea maxim pe 3 după meciul Rapidului din această seară. ...
