Producătorii auto din China au dat de greu în România: o singură marcă face vânzări mari, restul au fost reduse la tăcere de dispariția tichetelor Rabla

Mărcile auto din China și-au pus mari speranțe în piața auto din România, mizând inclusiv pe Programul Rabla, care ar fi trebuit să taie din prețuri între 7.400 de euro, pentru mașinile electrice, și 2000 de euro pentru cele cu combustie. Anul acesta a fost însă o schimbare neașteptată a condițiilor, care s-a lăsat pentru cele mai multe dintre mărci cu un semieșec, relevă analiza Profit.ro.

