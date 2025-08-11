Provocările online de pe TikTok, un pericol pentru tinerii din generația Z. Specialiștii le atrag atenția părinților
Gândul, 12 august 2025 00:30
Nu trece o lună în România fără să apară o nouă provocare pe TikTok care să pună în pericol viețile minorilor, de la „provocarea Superman” la provocarea cu „mâncatul de lalele”. Autoritățile atrag atenția că mii de tineri sunt acum tentați să se alăture unui nou trend periculos: urcatul pe clădiri dezafectate pentru a-și face […]
• • •
Acum 5 minute
00:40
Marian Munteanu, în emisiunea Marius Tuca din 11 august 2025, reflectă asupra provocărilor instituționale și ale statalității în România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Marian Munteanu a oferit o analiză pertinentă cu privire la dificultățile cu care s-a confruntat țara noastră în ultimii ani. Munteanu a subliniat faptul că, deși unele lucruri nu […]
Acum 10 minute
00:30
Piața muncii cunoaște un fenomen BIZAR, care a luat amploare: tineri care plătesc ca să pară angajați. Care este motivul # Gândul
Rata șomajului în rândul tinerilor chinezi a depășit pragul de 14%, în mai multe orașe din această țară, în contextul în care economia se confruntă cu probleme serioase. Însă, în această atmosferă, a apărut un fenomen bizar: firme care primesc bani pentru a le oferi șomerilor iluzia că au un loc de muncă. Potrivit BBC, aceste […]
00:30
Acum 30 minute
00:10
Marian Munteanu: „Nu poți să insulți președinți de STAT și apoi să te duci să negociezi cu ei” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Marian Munteanu a vorbit despre importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite, pe care îl consideră esențial pentru securitatea României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Marian Munteanu spune că, din punct de vedere militar și strategic, parteneriatul cu Statele Unite este important pentru România. Totuși, consideră că acesta […]
00:10
Un italian a găsit un adevărat TEZAUR într-un dulap vechi din lemn, cumpărat cu doar 200 de euro. Ce a găsit, la restaurarea sa # Gândul
Un italian în vârstă de 45 de ani, din localitatea italiană Crema, regiunea Lombardia, a cumpărat cu doar 200 de euro un vechi dulap din lemn, însă fără să bănuiască surpriza pe care o ascundea acest obiect. Mobilierul fusese lăsat peste un an într-o magazie de la țară și a fost readus la viață în […]
Acum o oră
23:50
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, consideră că ar fi EFICIENT ca datoriile persoanelor fizice să nu mai fie secret fiscal: „Cred că unii vor plăti” # Gândul
Ministrul Dezoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, consideră că măsura publicării listelor cu datornici ar fi una eficientă şi speră să fie pusă în aplicare. El susține că, de frica ruşinii, este posibil ca unii contribuabili să plătească restanţele. „Sunt convins că ar fi eficientă o asemenea măsură şi sper că se va pune […]
Acum 2 ore
23:20
Superstiții de Adormirea Maicii Domnului: Ce obiceiuri trebuie respectate pentru a avea parte de noroc tot anul # Gândul
Pe 15 august, românii creștin-ortodocși celebrează cea de-a treia mare sărbătoare din calendarul Bisericii Ortodoxe Române: Adormirea Maicii Domnului. Spre deosebire de Crăciun (25 decembrie) și Sfintele Paști (prima duminică după prima lună plină care cade după sau de echinocțiul de primăvară), care sunt dedicate Nașterii și Învierii Mântuitorului (sărbători care au la bază momente […]
23:20
Ținerea câinilor în lanț ar putea fi INTERZISĂ în România. Care sunt sancțiunile și în ce condiții pot fi ținute aceste animale la curte # Gândul
Conform unui proiect de lege, care vizează siguranța animalelor domestice, ținerea în lanț a câinilor pe perioade lungi este complet interzisă. În țara noastră, această practică este des întâlnită, mai ales în zonele rurale. Mulți români preferă să își lege câinele în curte, iar unii îl eliberează la venirea serii, dar cei mai mulți îi uită […]
23:10
Ilan Șor coordonează PROTESTELE antiguvernamentale din Republica Moldova. Câți bani le oferă manifestanților # Gândul
Omul de afaceri fugar prorus Ilan Şor este implicat în destabilizarea politică a Republicii Moldova, prin finanțarea unor grupuri de protestatari, înaintea alegerilor parlamentare care sunt programate luna viitoare. După ce a fost artizanul „Operațiunii Titirezul”, prin care a devalizat activele a trei bănci din Republica Moldova, fostul politician și om de afaceri aflat în […]
23:10
Marian Munteanu: „România nu este a lui Nicușor DAN cum nu a fost nici a lui Iliescu. România este a românilor” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Marian Munteanu a vorbit despre greșelile României după 1989, lipsa unei stabilități interne și modul în care o parte din elitele țării s-au pierdut în fața presiunilor externe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitatul consideră că unul dintre marile minusuri ale României a fost incapacitatea de a-și […]
23:10
Marian Munteanu, în emisiunea Marius Tuca din 11 august 2025, spune că după revoluția din 1989, România a urmat o traiectorie istorică stabilă, cu turbulențe minore la scară largă, deși la nivel individual au existat turbulențe semnificative. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Această traiectorie istorică stabilă este rezultatul unui cumul de factori care […]
23:10
Pe 15 august, românii creștin-ortodocși celebrează cea de-a treia mare sărbătoare din calendarul Bisericii Ortodoxe Române: Adormirea Maicii Domnului. O sărbătoare de smerenie și rugăciuni Spre deosebire de Crăciun (25 decembrie) și Sfintele Paști (prima duminică după prima lună plină care cade după sau de echinocțiul de primăvară), care sunt dedicate Nașterii și Învierii Mântuitorului […]
23:00
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, spune că REFORMA administraţiei locale vizează reducerea a 40.000 de posturi. Ce economii se vor face anual # Gândul
Ministrul Dezoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a afirmat luni seară, la Antena 3, că măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, iar impactul financiar urmează să fie de 2,2 miliarde de lei în fiecare an. „Această tăiere la nivelele cabinetelor demnitarilor se aplică şi la nivel central, acolo […]
22:40
România, la al şaptelea cod roşu de CANICULĂ din ultimele 10 săptămâni. În anumite zone s-au resimțit și 44 de grade Celsius # Gândul
România este din nou sub cod roşu de caniculă, al șaptelea din ultimele 10 săptămâni. Mai mult, este şi cea mai secetoasă perioadă din ultimii 13 ani, iar aproape 70% din culturi sunt compromise. De asemenea, căldura infernală a transformat marile lacuri în pete de apă. Sudul ţării se topeşte la peste 40 de grade […]
Acum 4 ore
22:20
Donald Trump speră să îi aducă pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski la negocieri DIRECTE /„Cred că se va rezolva” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, luni seară, că obiectivul său este organizarea unui summit Ucraina-Rusia pentru oprirea războiului printr-o soluție negociată. ”Mă aștept să am o întâlnire cu Putin despre care cred că va fi bună. Dar ar putea fi rea. Eu mă aflu aici cu un motiv: să scap de un război […]
22:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Marian Munteanu a vorbit despre influența sovietică asupra României în perioada post-comunistă și despre modul în care fostul președinte Ion Iliescu a încercat să poziționeze țara în raport cu marile puteri ale vremii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. La începutul discuției, Marian Munteanu a explicat că România […]
22:20
În ediția din 11 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, antropologul Marian Munteanu a analizat întâlnirea istorică dintre Vladimir Putin și Donald Trump, dar și viitorul geopolitic al lumii și al Europei în special. În opinia sa, această întâlnire nu este decât o formalitate într-un conflict deja câștigat de cele două superputeri – Rusia […]
22:10
22:00
Trump anunță cedarea de teritorii, în discuțiile cu Putin, Țoiu anunță sprijinirea “pe deplin” a integrității teritoriale a Ucrainei! # Gândul
Oana Țoiu, ministra de Externe (USR), care a fost recent într-o vizită la Kiev, a subliniat că România susține o soluție de pace pentru Ucraina, dar numai dacă îi respectă pe deplin „suveranitatea, independența și integritatea teritorială”. Ministra a mai spus că Ucraina condusă de Volodimir Zelenski n-ar trebui să lipsească de la masa negocierilor […]
21:50
Ion Cristoiu: „Noi suntem o țară mică, oricând putem să fim pradă. Ne apără doar dreptul internațional” # Gândul
În opinia lui Ion Cristoiu, România este o țară vulnerabilă la agresiunea rusă, apărată doar de dreptul internațional. Scriitorul afirmă că „istoria este nedreaptă”, deși conform dreptului internațional, Rusia n-ar fi trebuit să fi ocupat teritorii din Ucraina. „Noi suntem țară mică, oricând putem să fim pradă. Ne apără doar dreptul internațional. Armata rusă în […]
21:40
21:30
21:20
21:10
Sorina Matei îl prezintă pe Klaus Iohannis într-o postură INEDITĂ, aflat în vacanță: „Urmașul său, Nicușor Dan este și el în vacanță” # Gândul
Jurnalista Sorina Matei îl prezintă pe fostul președinte Klaus Iohannis, așa cum nu a mai fost văzut, aflat pe munte, în pantaloni scurți. „Urmașul său, dl Nicușor Dan este și el în vacanță. În Republica Moldova, la Maia Sandu – pentru schimb de voturi, dar cu lavaliera pe el, ca să fraierească naivii pe TikTok”, […]
21:10
Trump afirmă că Ucraina va fi nevoită să cedeze TERITORII /Președintele SUA îi va informa pe liderii europeni imediat după summitul cu Putin # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, luni, că vor exista schimburi teritoriale între Ucraina și Rusia, criticând atitudinea omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre care a spus că nu este invitat la summitul din Alaska pentru că oricum nu a putut rezolva nimic în ultimii trei ani. ”M-a deranjat puțin faptul că Volodimir Zelenski […]
20:40
Președintele SUA Donald Trump a părut să confunde Alaska cu Rusia, în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă despre criminalitatea din Washington, DC. Însoțit de procurorul general Pam Bondi, de secretarul Apărării Pete Hegseth și de nou-numitul procuror al Districtului Columbia Jeanine Pirro, Trump a discutat nivelul criminalității din Washington, DC, și planurile […]
Acum 6 ore
20:20
20:20
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români, aflaţi în vacanţă în Italia, a MURIT în mașina familiei parcată la soare # Gândul
Copilul în vârstă de 4 ani al unui cuplu de români, aflaţi în vacanţă în Sardinia, a murit la un spital din Roma, luni, după ce a suferit un şoc termic, miercurea trecută, potrivit ANSA. Minorul a fost găsit inconștient în mașina familiei, parcată la soare, după ce a reuşit să se strecoare din casă, […]
20:10
19:50
Județul din România în care va fi implementat un Program RABLA inedit. În ce constă noul proiect și de când va fi aplicat # Gândul
Autorităţile din Sfântu Gheorghe vor implementa o nouă etapă a programului local destinat înlocuirii maşinilor vechi, începând cu data de 1 septembrie 2025. Astfel, proprietarii care pot dovedi că locuiesc în municipiu şi că autoturismele lor au circulat aici vor putea alege între două beneficii: un abonament gratuit pe toate liniile de transport public din […]
19:50
PSD acuză Consiliul Judeţean Iaşi că a achiziţionat microbuze electrice la preţuri duble faţă de cele de pe piaţă: Este revoltător # Gândul
Conducerea PSD Iaşi a afirmat, luni, că, potrivit unor dezvăluiri din presa locală, CJ Iaşi a achiziţionat microbuze electrice la unul din cele mai mari preţuri din ţară, respectiv peste 200.000 de euro bucata, în condiţiile în care preţul real de piaţă nu ar depăşi 90.000-100.000 de euro. ”În timp ce premierul Bolojan cere […]
19:50
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu a comentat prestația lui Nicușor Dan și lipsa unei echipe de consilieri capabile să-l îndrume. Publicistul a făcut o comparație cu Ion Iliescu în 1990. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Cristoiu consideră că actualul președinte nu pare conștient de rolul și responsabilitățile sale. […]
19:40
Procesul intentat lui Trump de guvernatorul CALIFORNIEI începe în San Francisco. Motivul: trimiterea Gărzii Naționale în Los Angeles # Gândul
Avocații președintelui SUA Donald Trump și cei ai guvernatorului statului California, Gavin Newsom, urmează să se confrunte luni într-o instanță din San Francisco. Motivul: decizia președintelui Donald Trump de a trimite 4.000 de membri ai Gărzii Naționale și aproximativ 700 de pușcași marini în Los Angeles, sub ordinele autorităților federale. Decizia a fost luată ca […]
19:20
Un politician din UE, revoltat de tarifele lui Trump, solicită boicotarea produselor „made in USA” printr-o aplicație gratuită de telefon mobil # Gândul
Președintele american Donald Trump a crescut taxele vamale pentru produsele importate din Uniunea Europeană. Cu toate că a ajuns la o înțelegere cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca tarifele să nu depășească 15%, tarifele vor avea efecte semnificative asupra marilor economii europene. Un politician francez, Bertrand Pancher, membru al Partidului Radical de […]
19:10
Ion Cristoiu: „Doamna Țoiu organizează CONCURS de 290 de posturi, în timp ce alte ministere reduc” # Gândul
În emisiunea „Ai Aflat cu Ionuț Cristache” din 11 august 2025, invitatul Ion Cristoiu a făcut o comparație între partidul USR și bolșevici, în sensul modului lor de a cuceri și manifesta puterea. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Ion Cristoiu a subliniat că, asemănător bolșevicilor care au fost o minoritate dar […]
19:10
Pilotul bucureștean Sorin Huțanu s-a impus autoritar la divizia mașinilor cu tracțiune față în etapa de super rally de la Timișoara și a relansat lupta pentru titlu la această divizie la jumătatea sezonului. După ce la etapa inaugurală de la Alba Iulia a fost nevoit să abandoneze chiar înaintea manșelor de concurs, într-un moment în […]
18:50
Președintele Senatului: „Coaliția are un singur scop: să asigure stabilitate și progres pentru țara noastră” # Gândul
„Coaliția are un singur scop: să asigure stabilitate și progres pentru țara noastră, fără să fie deturnată de la aceste obiective. Toate reformele propuse de Guvern sunt în deplină concordanță cu programul asumat și sunt esențiale pentru dezvoltarea României”, a anunțat liberalul Abrudean Mircea, președintele Senatului. Declarațiile vin în contextul în care voci din […]
18:50
Trump pune poliția din Washington D.C. sub control federal și desfășoară Garda Națională pe străzi. MOTIVUL pentru care se bazează pe armată # Gândul
Președintele american Donald Trump a luat o măsură fără precedent în istoria SUA prin faptul că a decis să desfășoare trupele Gărzii Naționale în capitala țării, iar poliția a fost trecută sub control federal. Practic, pe străzile din Washington D.C. militarii au preluat atribuțiile polițiștilor. Trump și-a motivat decizia prin faptul că nu se simte […]
18:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu a vorbit cum a evoluat Uniunea Europeană de la începuturile sale și până la viziunea impusă de Ursula von der Leyen. Publicistul consideră că UE nu mai are la bază principiile economice și de egalitate care au stat la temelia proiectului european. Urmăriți aici, integral, […]
18:40
Guvernul căută experți pentru agenția care monitorizează întreprinderile publice din România. Secretariatul General al Guvernului anunță luni publicarea procedurii de achiziție pentru servicii de expert independent. Secretariatul General al Guvernului (SGG) a început procesul de selecție pentru ocuparea unui post de președinte și a două posturi de vicepreședinți ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea […]
Acum 8 ore
18:30
18:30
Bombă în mercato: lasă Bayern Munchen pentru Al Nassr! Care e prețul tranzacției la echipa lui Cristiano Ronaldo # Gândul
Francezul Kingsley Coman va semnau curând cu formația saudită Al Nassr, care a ajuns la un acord cu Bayern Munchen în acest sens. Coman va fi transferat pentru 35 de milioane de euro, inclusiv bonusuri, informează Sky Sport. Bombă în mercato: lasă Bayern Munchen pentru Al Nassr! Care e prețul tranzacției Cunoscutul fotbalist a fost […]
18:20
Summit al liderilor europeni cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin /ROMÂNIA nu a fost invitată # Gândul
Liderii principalelor țări europene și ai Uniunii Europene discută, miercuri, într-o reuniune virtuală, cu președinții Statelor Unite și Ucrainei, Donald Trump și Volodimir Zelenski, pentru stabilirea strategiei de negocieri înaintea summitului pe care liderul de la Casa Albă îl va avea cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
18:10
Australia anunță că va RECUNOAȘTE statul palestinian. Noua Zeelandă va lua o decizie în septembrie # Gândul
Premierul australian Anthony Albanese a declarat luni că Australia va recunoaște un stat palestinian în septembrie, în timp ce Noua Zeelandă va lua o decizie la o ședință a Cabinetului programată pentru aceeași lună. O recunoaștere oficială va fi făcută la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite de luna viitoare. „Australia va recunoaște dreptul poporului […]
18:10
Meteorologii anunță o RĂCIRE a vremii, odată cu creșterea șanselor de ploaie, după jumătatea lunii august. Cum va fi vremea pe litoral # Gândul
Meteorologii au anunțat că vremea se răcește după ziua de 17 august, când temperaturile încep sa scadă și cresc șansele de ploi în următoarea perioadă. Până atunci, însă, vremea rămâne caniculară în aproape toată țara. Între 11-17 august, temperaturile vor fi cuprinse între 34 și 36 de grade Celsius. Dar din a doua jumătate a lunii […]
18:10
În emisiunea „Ai Aflat cu Ionuț Cristache” din 11 august 2025, invitatul Ion Cristoiu a făcut mai multe observații legate de Nicolae Ceaușescu, amintind despre starea lui de sănătate și dificultățile din acea perioadă, cum ar fi faptul că avea diabet și mânca roșii cu brânză. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Ion […]
18:10
18:00
Potrivit unei legi care a fost adoptată în 2023 și a intrat în vigoare din 2024, românii care doresc să se pensioneze anticipat pentru limita de vârstă, trebuie să aibă minim 15 ani de muncă. Însă, pentru a primi banii cuveniți, aceștia trebuie să bifeze mai multe criterii, potrivit CANCAN. Pensia medie este de aproximativ 2.770 […]
17:50
TRAGEDIE pentru un cuplu de români, aflați în vacanță, în Italia. Fiul lor, în vârstă de 4 ani, a murit din cauza unui șoc termic # Gândul
Băiețelul în vârstă de patru ani al unei familii de români, aflată în vacanță în Italia, a murit luni în urma unui șoc termic, într-un spital din Roma, transmite ANSA, citat de Agerpres. Cuplul de români plecase împreună cu fiul lor în vacanță, în regiunea Olmedo, din nord-vestul Sardiniei. Concediul mult visat s-a transformat brusc […]
17:50
Slătinenii, terorizați de câinii maidanezi. 2000 de câini fără stăpân pe străzile din municipiul # Gândul
Peste 2000 de câini terorizează populația orașului Slatina. Un câine adult maidanez la 32 de slătineni. Așa rezultă din informațiile publice ale primăriei, dacă este să împărțim o populație de aproximativ 64.000 de persoane la cei 2.000 de câini care au cotropit locurile publice, după ce adăpostul de la Sărăcești nu mai poate asigura acest […]
