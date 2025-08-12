Filiala rusă a Raiffeisen a raportat o creştere de 17,8% a profitului în prima jumătate a anului, la 1,05 miliarde de dolari
Filiala din Rusia a grupului austriac Raiffeisen Bank International (RBI) a înregistrat în primul semestru un profit net de 83,9 miliarde de ruble (aproximativ 1,05 miliarde de dolari), în creştere cu 17,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit standardelor contabile ruseşti, relatează Reuters.
• • •
Ford investeşte 2 miliarde de dolari în uzina din Louisville, pentru producţia de vehicule electrice accesibile # News.ro
Ford a anunţat luni că va investi 2 miliarde de dolari în modernizarea uzinei de asamblare din Louisville, Kentucky, pentru a produce vehicule electrice mai accesibile. Investiţia se adaugă celor 3 miliarde de dolari deja planificaţi pentru un parc de baterii în Michigan, proiecte care vor crea sau asigura aproape 4.000 de locuri de muncă, potrivit companiei, transmite Reuters.
Donald Trump îşi numeşte unul dintre susţinătorii fervenţi la conducerea Biroului de Statistică a ocupării forţei de muncă, după ce a demis-o pe fosta şefă nemulţumit de datele anunţate # News.ro
Preşedintele Donald Trump l-a numit luni pe E.J. Antoni, economist al unui centru de reflecţie ultraconservator, la conducerea principalei agenţii de statistică economică din Statele Unite, la aproape două săptămâni după ce a demis-o pe fosta şefă a acesteia, care publicase cifre negative în legătură cu ocuparea forţei de muncă, relatează AFP şi Reuters.
Trei morţi, între care un copil, după ce un individ a deschis focul în faţa unui magazin din Austin, Texas. Suspectul a fost reţinut # News.ro
Trei persoane, printre care un copil, au fost ucise luni după-amiază într-un atac armat în faţa unui hipermarket Target din Austin, Texas, iar suspectul a fost arestat după ce a furat o maşină şi a fugit de la locul faptei, a anunţat poliţia, relatează NBC News.
Un judecător de la New York se opune publicării cerută de Guvernul Trump a unor documente cu privire la Ghislaine Maxwell # News.ro
Un judecător federal american a respins luni o cerere a Departamentului Justiţiei de a face publice anumite documente ale proceduri penale împotriva lui Ghislaine Maxwell, complicea lui Jeffrey Epstein, apreciind că nu există nimic nou de aflat din acestea, relatează AFP.
SUA şi China îşi prelungesc armistiţiul comercial cu încă 90 de zile, diminuând tensiunea dintre cele mai mari economii ale lumii # News.ro
Preşedintele Donald Trump a prelungit luni cu încă 90 de zile armistiţiul comercial cu China, timp în care vor continua negocierile, amânând cel puţin încă o dată o confruntare periculoasă între cele mai mari două economii ale lumii, relatează The Associated Press (AP).
Fondul suveran al Norvegiei închide contractele de administrare a activelor din Israel şi vinde participaţii din cauza situaţiei din Gaza şi Cisiordania # News.ro
Fondul suveran al Norvegiei, în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, a anunţat luni că încheie contractele cu administratorii externi care gestionau investiţiile sale în Israel şi că a vândut o parte din participaţiile deţinute în companii israeliene, pe fondul conflictului din Gaza şi Cisiordania, transmite Reuters.
Paulo Duarte (56 de ani) este noul selecţioner al echipei naţionale a Guineei. Portughezul are o bogată experienţă în Africa.
Ministrul Mediului afirmă că Primăria Târgu Jiu a cheltuit 7,5 milioane de lei pentru gestionarea deşeurilor intrate în ţară ca produse second hand: Românii merită mult mai mult decât să fie îngropaţi în deşeurile altor state # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a povestit că autorităţile din Târgu Jiu i-au transmis, în timpul unei vizite făcute în zonă, că administraţia locală a cheltuit 7,5 milioane de lei pentru gestionarea deşeurilor intrate în ţară ca produse second hand. ”Românii merită mult mai mult decât să fie îngropaţi în deşeurile altor state”, afirmă ministrul, anunţând schimbări legislative în ceea ce priveşte importul de produse utilizate.
Echipa bucureşteană Rapid a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Oţelul Galaţi, în ultimul meci al etapei a cincea din Superligă.
Ministrul Mediului, despre concursul pentru conducerea Romsilva: Eu voi face tot ce ţine de mine să mă asigur că este un concurs cinstit, corect # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că va face tot ce ţine de atribuţiile sale în aşa fel încât concursul pentru funcţia de director al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva să fie unul ”cinstit, corect”. Ea face apel la oamenii ”de bună credinţă, cu experienţă, care vor să ajute să fie reformată Romsilva” să candideze pentru conducerea instituţiei.
Un judecător de la New York se opune publicării cerută de Guvernul Trump a unor documente cu privire la Ghislaine Maxwell # News.ro
Un judecător federal american a respins luni o cerere a Departamentului Justiţiei de a face publice anumite documente ale proceduri penale împotriva lui Ghislaine Maxwell, complicea lui Jeffrey Epstein, apreciind că nu există nimic nou de aflat din acestea, relatează AFP.
Tenis: Emma Răducanu s-a luptat cu liderul mondial, dar a cedat în trei seturi în faţa Arinei Sabalenka # News.ro
Jucătoarea de tenis britanică, de origine română, Emma Răducanu a pierdut luni seara în 16-imile turneului WTA 1000 Cincinnati Open, fiind învinsă de Arina Sabalenka, numărul 1 WTA.
Administraţia Apele Române are de aproape un an o aplicaţie ”Radarul balastierelor”, însă nu a pus-o în aplicare la nivel naţional/ Reacţia ministrului Mediului # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, reclamă că aplicaţia ”Radarul balastierelor”, existentă de câteva luni la nivelul Administraţiei Naţionale Apele Române, nu a fost încă implementată, iar reprezentanţii instituţiei i-au transmis că au nevoie de încă 30 de zile pentru a realiza un ”plan de acţiune” pentru a trece de la stadiul de proiect-pilot la implementarea aplicaţiei la nivel naţional. ”Nu există niciun fel de scuză, astăzi, să nu avem la atâtea luni distanţă după ce a fost realizată dezvoltarea aplicaţiei Radarul balastierelor, care ar putea să reducă foarte mult din corupţia din teren. După atâtea luni de zile ea nu este încă în aplicare”, spune ministrul.
Portugalia: Ianis Stoica a înscris la debut şi Estrela Amadora a făcut 1-1 în deplasare, la Estoril # News.ro
Atacantul român Ianis Stoica a marcat la debutul său oficial pentru echipa portugheză Estrela Amadora, care a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Estoril, în prima etapă din Liga Portugal.
UPDATE: Un mort şi ”câteva zeci” de răniţi în SUA, în urma unei explozii la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America a US Steel, Coke Works, la Clairton, în Pennsylvania. Persoane prinse sub dărâmături. Două persoane, date dispărute # News.ro
O persoană a murit, două au fost date dispărute, iar ”câteva zeci” de persoane au fost rănite luni, într-o explozie într-o fabrică de cocs aparţinând US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh, în Pennsylvania, declară poliţia locală AFP.
Ministrul Mediului, despre chiria de 54.000 de euro pe lună plătită de Apele Române: Mi-au spus că această cifră este colosală pentru orice standard şi că nu este justificată niciun fel/ Am dat termen să găsească alt sediu # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că a primit numeroase mesaje privind chiria de 54.000 de euro pe lună plătită de Apele Române, ea arătând că persoane fizice, dezvoltatori imobiliari, dar şi firme care plătesc chirii i-au transmis că ”această cifră este colosală pentru orice standard şi că nu este justificată niciun fel”. Ministrul subliniază că a cerut de urgenţă instituţiei să găsească alt sediu, în condiţiile în care contractul în baza căruia plăteşte 54.000 de euro chirie expiră în două luni.
Zeci de răniţi în SUA, în urma unei explozii la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America a US Steel, la Clairton Coke Works, în Pennsylvania. Persoane prinse sub dărâmături. Trei persoane, date dispărute # News.ro
”Câteva zeci” de persoane au fost rănite luni, într-o explozie într-o fabrică de cocs aparţinând US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh, în Pennsylvania, anunţă oficiali locali, iar persoane au fost prinse sub dărâmături, potrivit presei americane, relatează AFP.
Tenis: Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Cincinnati / Urmează duelul cu Iga Swiatek # News.ro
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o luni pe chinezoaica Yue Yuan şi s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 Cincinnati Open.
Zeci de răniţi în SUA, în urma unei explozii la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America a US Steel, la Clairton Coke Works, în Pennsylvania. Persoane prinse sub dărâmături # News.ro
”Câteva zeci” de persoane au fost rănite luni, într-o explozie într-o fabrică de cocs aparţinând US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh, în Pennsylvania, anunţă oficiali locali, iar persoane au fost prinse sub dărâmături, potrivit presei americane, relatează AFP.
Cseke Attila explică de ce trebuie retras permisul de conducere celor care nu plătesc amenzile: Proporţia de conformare la plata amenzilor de circulaţie în statele UE este de peste 90 la sută, în România este sub 40 la sută # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat, referindu-se la varianta condiţionării dreptului de a conduce de plata amenzilor, că în România sub 40 la sută din cei care primesc amenzi de circulaţie le şi plătesc, în timp ce în Uniunea Europeană le achită peste 90 la sută dintre cei amendaţi.
Ministrul Mediului: În momentul de faţă, tot sudul României este într-un proces de deşertificare/ Toate aceste lucruri să fie discutate şi cu Ministerul Mediului şi cu Ministerul Agriculturii ca să găsim soluţii # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că ”în momentul de faţă, tot sudul României este într-un proces de deşertificare”, arătând că acest fapt va afecta semnificativ agricultura. În acest context, Diana Buzoianu arată că Ministerul Mediului şi Ministerul Agriculturii trebuie să găsească împreună soluţiile pentru combaterea secetei.
Cristiano Ronaldo a decis să se căsătorească cu Georgina Rodriguez, iubita sa de mai bine de nouă ani, cu care are şi două fetiţe.
Ministrul Mediului: Avem astăzi o ţintă, un jalon PNRR, care a fost atinsă, de 250.000 de maşini casate/ Pe partea de persoane fizice, ştim sigur că decizia de coaliţie este că se va lansa programul Rabla pentru autovehicule # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că România a îndeplinit jalonul din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) privind casarea a un sfert de milion de autovehicule vechi. Diana Buzoianu afirmă că partidele membre ale coaliţiei de guvernare au decis continuarea programului Rabla pentru autovehicule prin acordarea de vouchere către persoane fizice, ea subliniind că bugetul discutat până la acest moment pentru acest program este de 200 de milioane de lei. Buzoianu spune că autorităţile române discută posibilitatea finanţării unui program similar din fonduri europene.
Capitala Statelor Unite, Washingtonul, este un oraş cu un statut incomparabil în restul ţării, nu doar ca sediu al puterii, cu şi prin structura sa politică şi de guvernare, un statut asupra căruia Donald Trump vrea să revină, relatează AFP.
Ministrul Mediului afirmă că reprezentanţii USR sunt ”sută la sută aliniaţi” cu propunerile PSD privind eliminarea privilegiilor/ Ce spune Diana Buzoianu despre atitudinea PSD privind decesul lui Ion Iliescu # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că reprezentanţii USR sunt ”sută la sută aliniaţi” cu propunerile PSD privind eliminarea privilegiilor, propuneri anunţate luni de liderul partidului, Sorin Grindeanu. Diana Buzoianu a vorbit şi despre atitudinea PSD privind decesul lui Ion Iliescu, afirmând că, aşa cum PSD are dreptul de a solicita onoruri pentru fostul preşedinte, şi USR are dreptul ”de a ridica un semn de întrebare” cu privire la acesta.
Niklas Süle (29 de ani) va rata primele două luni de competiţie cu Borussia Dortmund, după ce a suferit o accidentare la gambă, duminică, la meciul amical cu Juventus.
Cseke Attila, despre varianta ca dronele să filmeze proprietăţile pentru a le identifica: Nu numai că se filmează, se măsoară imobilul respectiv deasupra căruia zboară drona. Vorbim de imobilele care nu sunt declarate la Fisc # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, referindu-se la posibilitatea ca unele proprietăţi să fie identificate cu ajutorul dronelor, că acest lucru se va face în cazul imobilelor ridicate fără autorizaţie de construire şi care nu sunt declarate la Fisc.
Ministrul Mediului anunţă schimbări în ceea ce priveşte Garda de Mediu şi Garda Forestieră. Activitatea celor două instituţii va fi ”consolidată” prin lege # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă schimbări în ceea ce priveşte Garda de Mediu şi Garda Forestieră, spunând că, prin lege, activitatea celor două instituţii va fi ”consolidată”. Buzoianu explică faptul că modificările legislative sunt făcute pentru ca România să îndeplinească unele condiţii de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).
Donald Trump, ”contrariat” de refuzul lui Zelenski, subliniază că ”va trebui să se facă schimb de teritorii”, înaintea summitului cu Putin. ”Este posibil să plec de la această reuniune spunându-le «noroc tuturor»”. Zelenski: ”Concesiile nu conving un uci # News.ro
Preşedintele american Donald Trump se declară luni ”contrariat” de refuzul omologului său ucrainean Volodimir Zelenski de a ceda teritorii ucrainene Rusiei, înainte ca locatarul Casei Albe să se întâlnească vineri în Alaska cu Vladimir Putin, cu care declară că se aşteaptă la o întâlnire ”constructivă”, relatează AFP.
Preşedintele american Donald Trump anunţă luni că nu impune taxe vamale aurului, după ce un document oficial a provocat controverse săptămâna trecută şi a făcut metalul preţios să atingă un nou record pe Bursa de la New York, în urma unor zvonuri cu privire la creşterea taxelor impuse lingourilor de aur importate, relatează AFP.
Ministrul Cseke Attila: Este considerat secret fiscal natura şi valoarea debitului datorat de o persoană fizică. Propunem ca acest lucru să nu mai fie secret fiscal/ Nu spun că toţi vor plăti din această listă a ruşinii, dar cred că unii vor plăti # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, consideră că măsura publicării listelor cu datornici ar fi una eficientă şi speră să fie pusă în aplicare, el apreciind că este posibil ca unii contribuabili să plătească restanţele de frica ruşinii.
Cseke Attila, despre tensiunile dintre partidele aflate la guvernare: Trebuie discutat, sper că aceste şedinţe ale coaliţiei se vor ţine cât mai repede, pentru că deciziile trebuie luate. Este obligatoriu să mergem mai departe # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR), susţine că şedinţele coaliţiei ar trebui reluate cât mai repede, pentru că sunt decizii care trebuie luate, nu pentru un partid sau altul, ci pentru ţară.
Oana Ţoiu: România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, cu Ucraina implicată pe deplin în negocieri – nimic despre Ucraina fără Ucraina # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a subliniat, la videoconferinţa informală a miniştrilor Afacerilor Externe, că România susţine o soluţie bazată pe ”respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, cu Ucraina implicată pe deplin în negocieri – nimic despre Ucraina fără Ucraina”. ”Orice înţelegere ar trebui să fie însoţită de garanţii solide de securitate pentru a preveni o nouă agresiune. Aceste garanţii ar trebui să fie complementare măsurilor de descurajare şi apărare pentru Flancul Estic şi să includă prevederi specifice pentru Marea Neagră”, a arătat Ţoiu.
Clubul spaniol Atletico Madrid a oficializat luni transferul atacantului italian de la Napoli, Giacomo Raspadori.
Echipa FC Botoşani a învins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a cincea din Superligă.
Trump, ”contrariat” de refuzul lui Zelenski, subliniază că ”va trebui să se facă schimb de teritorii”, înaintea summitului cu Putin. ”Este posibil să plec de la această reuniune spunându-le «noroc tuturor»”. Zelenski: ”Concesiile nu conving un ucigaş” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump se declară luni ”contrariat” de refuzul omologului său ucrainean Volodimir Zelenski de a ceda teritorii ucrainene Rusiei, înainte ca locatarul Casei Albe să se întâlnească vineri cu Vladimir Putin, cu care declar că se aşteaptă la o întâlnire ”constructivă”, relatează AFP.
Preşedintele american Donald Trump a făcut luni o gravă greşeală geografică într-o conferinţă de presă pe tema securităţii la Washington, în care a anunţat desfăşurarea Gărzii Naţionale în capitala americană şi a sugerat în mod expres că Alaska este rusească.
Clubul Universitatea Craiova întăreşte sectorul juvenil şi a ajuns la un acord cu spaniolul Eduardo Covelo, care a activat timp de 12 ani la Celta Vigo ca manager al academiei şi ca director tehnic, care a creat şi implementat o nouă metodologie în club.
Preşedintele american Donald Trump a făcut luni o gravă greşeală geografică într-o conferinţă de presă pe tema securităţii la Washington, în care a anunţat desfăşurarea Gărzii Naţionale în capitala americană şi a sugerat în mod expres că Alaska este rusească.
IGSU: Pompierii români din Grecia, solicitaţi să intervină la un incendiu de vegetaţie, în regiunea Anatoliki Attiki # News.ro
Pompierii români aflaţi în Grecia pentru a ajuta autorităţile să intervină la incendiile de vegetaţie au fost solicitaţi, luni seară, să participe la stingerea unui astfel de incendiu izbucnit în regiunea Anatoliki Attiki, potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).
Trump decretează starea de urgenţă la Washington şi desfăşoară 800 de militari din Garda Naţională. ”A devenit o situaţie de anarhie completă şi totală, iar noi vom scăpa de mahalale”. Ameninţă că nu se opreşte la capitală # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă luni că plasează menţinerea ordinii în capitala americană Washington sub controlul autorităţilor federale, şi că desfăşoară în aceasta 800 de militari din Garda Naţională, nişte măsuri excepţionale în acest oraş, despre care spune că este ”invadat de ganguri violente”, relatează AFP.
Liderul PSD Buzău: Vreau să clarific ce solicită PSD în aceste zile: măsuri corecte, investiţii care să continue şi respectarea angajamentelor din coaliţie/ Nu suntem la guvernare pentru scandal, ci pentru stabilitate şi dezvoltare # News.ro
Preşedintele PSD Buzău, Romeo Lungu, a transmis, luni seară, un mesaj menit să clarifice priorităţile partidului din care face parte, subliniind necesitatea menţinerii investiţiilor şi a respectării angajamentelor din coaliţie.
Baschet masculin: Campioana U BT Cluj se reuneşte în 18 august cu opt transferuri noi în lot # News.ro
Campioana U BT Cluj a anunţat, luni, că reunirea pentru noul sezon va avea loc în 18 august. Opt transferuri a operat echipa antrenată de Mihai Silvăşan, care va evolua în patru competiţii: Liga Naţională şi Cupa României, BKT EuroCup şi Liga Adriatică.
Paramount devine gazda exclusivă în SUA pentru UFC, în urma unui acord de streaming de 7,7 miliarde de dolari # News.ro
Paramount, deţinută de Skydance, va deveni gazda exclusivă în SUA a competiţiilor Ultimate Fighting Championship (UFC), în baza unui contract de streaming pe şapte ani, evaluat la aproximativ 7,7 miliarde de dolari, relatează Reuters.
Spania: Federaţia Spaniolă a aprobat ca meciul Villarreal - FC Barcelona să se dispute în decembrie, la Miami # News.ro
Federaţia Spaniolă de Fotbal a aprobat luni un plan prin care meciul Villarreal – FC Barcelona, din etapa a 17-a a campionatului spaniol, va fi mutat la Miami, în Statele Unite.
Merz anunţă o ”reuniune virtuală” miercuri, între europeni, Trump şi Kiev, înaintea summitului Trump-Putin din Alaska. Reuniune în doi timpi, mai întîi între europeni, Rutte şi Zelenski, şi apoi cu Trump, pentru forjarea unei poziţii comune # News.ro
Liderii principalelor ţări europene - din NATO şi Uniunea Europeană (UE) - şi Ucrainei urmează să participe miercuri la o ”reuniune virtuală” pe tema Ucrainei, cu două zile înaintea unui summit al preşedintelui american Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin, anunţă luni un purtător de cuvânt al Cancelariei germane, Stefan Kornelius, relatează AFP.
Federaţia Spaniolă de Fotbal a anunţat numirea Soniei Bermudez în funcţia de antrenor al echipei naţionale feminine, vicecampioană europeană în iulie.
Candida auris, confirmată la Spitalul Floreasca anul trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual/ Un pacient infectat cu această ciupercă, dar având şi alte infecţii nosocomiale a murit în decembrie # News.ro
Candida auris a fost confirmată la Spitalul Floreasca în toamna anului trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual, care a dus la suspendarea internărilor la Centrul de Arşi, scrie Europa Liberă. Un pacient care a fost internat la Chirugie Cardiovasculară şi care a fost confirmat cu această ciupercă, dar şi cu alte infecţii nosocomiale, a murit în decembrie. Cazul nu apare în evidenţa autorităţilor sanitare, dar familia pacientului a depus plângere.
Nvidia şi AMD vor ceda 15% din veniturile din vânzările de cipuri în China către guvernul SUA, în schimbul licenţelor de export # News.ro
Nvidia şi AMD au convenit să transfere 15% din veniturile obţinute din vânzările de cipuri în China către guvernul american, a confirmat luni Casa Albă, potrivit Financial Times.
