Pe Profit Insider: Power Net și Arobs câștigă

Mărcile auto din China și-au pus mari speranțe în piața auto din România, mizând inclusiv pe Programul Rabla, care ar fi trebuit să taie din prețuri între 7.400 de euro, pentru mașinile electrice, și 2000 de euro pentru cele cu combustie. Anul acesta a fost însă o schimbare neașteptată a condițiilor, care s-a lăsat pentru cele mai multe dintre mărci cu un semieșec, relevă analiza Profit.ro.