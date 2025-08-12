Maria Banuș, fata (ră)sucită a liricii comuniste

13:40

O anchetă „Reporter de Iași” scoate la iveală unul dintre cele mai mari scandaluri din gestionarea fondurilor europene în România. Microbuze școlare electrice cumpărate cu bani din PNRR au fost achiziționate la prețuri duble sau chiar triple față de valoarea reală, o singură firmă capturând peste jumătate din contracte. În spatele afacerii, se conturează o rețea de relații politice și proceduri restrictive, care au costat statul român peste 135 de milioane de euro.