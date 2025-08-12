Emma Răducanu a pierdut în trei seturi în faţa Arinei Sabalenka
G4Media, 12 august 2025 08:00
Jucătoarea de tenis britanică, de origine română, Emma Răducanu a pierdut luni seara în 16-imile turneului WTA 1000 Cincinnati Open, fiind învinsă de Arina Sabalenka,... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
08:00
Jucătoarea de tenis britanică, de origine română, Emma Răducanu a pierdut luni seara în 16-imile turneului WTA 1000 Cincinnati Open, fiind învinsă de Arina Sabalenka,... G4Media.ro.
Acum 10 minute
08:10
METEO: Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării, în următoarele patru săptămâni # G4Media
Meteteologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni şi anunţă, în general, temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării.... G4Media.ro.
Acum 15 minute
07:50
Honda a publicat un material video de prezentare a conceptului de motor V3 echipat cu compresor electric, prezentat în premieră la salonul moto EICMA 2024. G4Media.ro.
07:50
Trei morţi, între care un copil, după ce un individ a deschis focul în faţa unui magazin din Austin, Texas. Suspectul a fost reţinut # G4Media
Trei persoane, printre care un copil, au fost ucise luni după-amiază într-un atac armat în faţa unui hipermarket Target din Austin, Texas, iar suspectul a... G4Media.ro.
07:50
Administraţia Apele Române are de aproape un an o aplicaţie ”Radarul balastierelor”, însă nu a pus-o în aplicare la nivel naţional / Ministrului Mediului: Au mai cerut 30 de zile să facă un plan de acţiune # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, reclamă că aplicaţia ”Radarul balastierelor”, existentă de câteva luni la nivelul Administraţiei Naţionale Apele Române, nu a fost încă implementată, iar... G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:40
Copilul de 4 ani al unor români a murit în Italia după ce a stat mai multe ore în mașina familiei / Se aflau în vacanță, iar copilul s-ar fi jucat în autoturism în timp ce părinții se odihneau # G4Media
Un băiețel de 4 ani a murit la spitalul Gemelli din Roma după ce a stat mai multe ore într-o mașină, sub soarele arzător din... G4Media.ro.
07:40
SUA şi China îşi prelungesc armistiţiul comercial cu încă 90 de zile / Pauza oferă timp celor două ţări pentru a-şi rezolva unele dintre divergenţe # G4Media
Preşedintele Donald Trump a prelungit luni cu încă 90 de zile armistiţiul comercial cu China, timp în care vor continua negocierile, amânând cel puţin încă... G4Media.ro.
07:40
Ministrul de externe al Ungariei s-a consultat cu vicepremierul rus pe tema viitorului summit Putin-Trump şi a criticat poziţia Uniunii Europene # G4Media
Ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior din Ungaria, Péter Szijjártó, s-a consultat luni, la telefon, cu prim-vicepremierul rus Denis Manturov despre apropiata întâlnire la... G4Media.ro.
Acum o oră
07:30
Virusul West Nile nu afectează doar oamenii. Ce trebuie să știe toți stăpânii de pisici / Cum îți protejezi felina de acest inamic invizibil # G4Media
În fiecare vară, odată cu apariția țânțarilor, autoritățile raportează noi cazuri de infectări cu West Nile. Virusul este transmis în principal prin mușcătura țânțarilor infectați... G4Media.ro.
07:30
Despăgubirile pentru imobilele confiscate abuziv în comunism și finanțarea noului sediu al Spitalului „Gerota”, pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Senatului # G4Media
Senatul se reuneşte, marţi, de la ora 11:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare, pe ordinea de zi figurând informarea cu privire la proiectele... G4Media.ro.
07:20
B’nai Brith, o organizație internațională evreiască, îi cere lui Marco Rubio să îndemne România să promulge legea antisemitismului / ”Riscă să încurajeze extremiștii și să submineze credibilitatea democratică a țării” # G4Media
Președintele B’nai B’rith International Robert Spitzer și CEO-ul Daniel S. Mariaschin au trimis o scrisoare Secretarului de Stat al SUA Marco Rubio (foto) prin care... G4Media.ro.
07:10
Oţelul Galaţi – Rapid Bucureşti, scor 1-1, în etapa a V-a / Bucureștenii au 11 puncte și se claseaază pe locul 2, după Craiova # G4Media
Echipa bucureşteană Rapid a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Oţelul Galaţi, în ultimul meci al etapei a cincea din... G4Media.ro.
07:10
Ford investeşte 2 miliarde de dolari în uzina din Louisville, pentru producţia de vehicule electrice accesibile # G4Media
Ford a anunţat luni că va investi 2 miliarde de dolari în modernizarea uzinei de asamblare din Louisville, Kentucky, pentru a produce vehicule electrice mai... G4Media.ro.
07:10
Ministrul Mediului, despre chiria de 54.000 de euro pe lună plătită de Apele Române: Nu este justificată în niciun fel / Am dat termen să găsească alt sediu # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că a primit numeroase mesaje privind chiria de 54.000 de euro pe lună plătită de Apele Române, ea arătând că... G4Media.ro.
07:10
SpaceX, compania de explorare spațială deținută de Elon Musk, intenționează să aproape dubleze numărul lansărilor de rachete de pe coasta Californiei, ajungând la aproape 100... G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Cseke Attila, despre varianta ca dronele să filmeze proprietăţile pentru a le identifica: Nu numai că se filmează, se măsoară imobilul respectiv deasupra căruia zboară drona. Vorbim de imobilele care nu sunt declarate la Fisc # G4Media
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, referindu-se la posibilitatea ca unele proprietăţi să fie identificate cu ajutorul dronelor, că acest lucru se va face în... G4Media.ro.
23:10
Şeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, a afirmat luni că armata începe „o nouă etapă” în lupta sa în Fâşia Gaza, după decizia cabinetului de... G4Media.ro.
23:10
Cristiano Ronaldo a decis să se căsătorească cu Georgina Rodriguez, iubita sa de mai bine de nouă ani, cu care are şi două fetiţe, transmite... G4Media.ro.
23:10
Lista rușinii. Ministrul Cseke Attila propune ca datoriile persoanelor fizice să nu mai fie secret fiscal: „Nu spun că toţi vor plăti din această listă a ruşinii, dar cred că unii vor plăti” # G4Media
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, consideră că măsura publicării listelor cu datornici ar fi una eficientă şi speră să fie pusă în aplicare, el apreciind că... G4Media.ro.
23:00
Zeci de răniţi în SUA, în urma unei explozii la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America a US Steel, la Clairton Coke Works, în Pennsylvania / Persoane prinse sub dărâmături # G4Media
”Câteva zeci” de persoane au fost rănite luni, într-o explozie într-o fabrică de cocs aparţinând US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh,... G4Media.ro.
23:00
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Cincinnati / Urmează duelul cu Iga Swiatek # G4Media
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o luni pe chinezoaica Yue Yuan şi s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 Cincinnati Open, transmite News.ro.... G4Media.ro.
22:40
Primarul interimar al Capitalei: Municipalitatea va demola infochioşcurile lăsate în paragină pentru a amenaja puncte de plată a călătoriilor STB # G4Media
Municipalitatea va demonta infochioşcurile nefuncţionale, precum şi alte obiecte de pe spaţiul public ce nu mai oferă nimic util comunităţii, pentru a amenaja puncte de... G4Media.ro.
22:10
Rămăşiţele unui cercetător britanic care a murit în 1959 în timpul unei misiuni în Antarctica au fost găsite anul acesta în urma topirii gheţii şi... G4Media.ro.
21:40
Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre, a transmis într-o postare pe Facebook, luni seara, ministrul Bogdan Ivan. „Împreună cu președintele ANRE,... G4Media.ro.
21:20
Oana Ţoiu: România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a integrităţii teritoriale a Ucrainei # G4Media
România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, într-o... G4Media.ro.
21:20
Cseke Attila: Reforma administraţiei locale vizează reducerea a 40.000 de posturi – economie de 2,2 miliarde de lei pe an # G4Media
Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei, a declarat... G4Media.ro.
21:20
VIDEO Un SUV electric chinezesc, disponibil și în România, rezistă la trei lovituri de fulger fără a răni șoferul și fără defecțiuni # G4Media
Un SUV electric BYD Song Plus ( în Europa se vinde sub denumirea BYD Seal U) a fost lovit de trei ori consecutiv de fulger, fără ca șoferul să... G4Media.ro.
21:20
Relocarea meciului Villareal – Barcelona la Miami, criticată vehement de fanii fotbalului spaniol: „Fotbalul este, înainte de a fi o ramură a industriei și a divertismentului, o legătură socială și culturală” # G4Media
Într-un comunicat publicat luni pe site-ul său, Fasfe, principala asociație a acționarilor și a socios (membri cotizanți) din fotbalul spaniol, a criticat dur proiectul adoptat... G4Media.ro.
20:50
Un incendiu de vegetație în regiunea bulgară Burgas, municipalitatea Sungurlare, s-a intensificat din nou, amenințând satul Skala și determinând evacuarea locuitorilor, notează Novinite. Pompierii, autoritățile... G4Media.ro.
20:50
Atenție la semințele de dovleac! Deși pline de nutrienți, pot cauza balonare, alergii și creștere în greutate # G4Media
Lista semințelor sănătoase nu ar fi completă fără semințele de dovleac. Sunt pline de nutrienți precum fier, zinc și fibre – toate benefice pentru organism. Pot... G4Media.ro.
20:40
Promisiunea salariilor mari în IT se spulberă în SUA/ Inteligența artificială și reducerile de personal lovesc carierele juniorilor în programare # G4Media
Promisiunea că o diplomă în informatică garantează succes și salarii mari pare tot mai departe de realitate. Un studiu recent al Rezervei Federale din New... G4Media.ro.
20:40
VIDEO Trump pare că a uitat că Alaska face parte din SUA: „Mă duc să mă întâlnesc cu Putin. Vineri plec în Rusia” # G4Media
Președintele Donald Trump pare să fi confundat Rusia cu Alaska înaintea întâlnirii sale cu liderul rus Vladimir Putin, în cadrul unei conferințe de presă de... G4Media.ro.
20:30
Cum găsești locurile cu internet gratuit în UE. Sunt 90.000 de locații publice, inclusiv în România # G4Media
O informație utilă pentru cei aflați în vacanță: au acces la internet de mare viteză, gratuit, în peste 90.000 de locuri din Uniunea Europeană. G4Media.ro.
20:20
Noua culoare de pisică descoperită în Finlanda: „Salmiak”, blana în trei nuanțe care îi uimește pe oamenii de știință # G4Media
Ai auzit de pisicile negre misterioase, de cele portocalii pline de personalitate sau de elegantele „tuxedo” cu blană alb-negru. Dacă ești un iubitor adevărat de... G4Media.ro.
20:20
VIDEO Incendiu de vegetaţie în localitatea grecească Neos Voutzas / Pompierii români se deplasează la intervenţie # G4Media
Pompierii români aflaţi în Grecia intervin luni la un incendiu de vegetaţie izbucnit în localitatea Neos Voutzas, în regiunea Anatoliki Attiki, transmite Agerpres. ”În urmă... G4Media.ro.
20:20
Trump: M-a deranjat că Zelenski a spus „trebuie să obțin aprobarea constituțională”. Are aprobarea să intre în război și să omoare pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii? Pentru că vor avea loc unele schimburi de teritorii # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, luni, într-o conferință de presă la Casa Albă, că l-a deranjat faptul că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus... G4Media.ro.
20:00
VIDEO Dacia Bigster, testată la viteză maximă pe Autobahn / Care este consumul instant în momentul de accelerație maximă # G4Media
Noua Dacia Bigster Hybrid 155 a fost pusă la încercare de către jurnaliștii de la canalul Outtop, într-un test pe autostrăzile germane. SUV-ul românesc, gândit ca o... G4Media.ro.
19:50
Vinete umplute cu carne, gratinate la cuptor. O idee de cină inspirată din gastronomia mediteraneană dar sunt rețete similare și în cea turcă # G4Media
Vinete umplute cu carne, gătite la cuptor, moi în interior și crocante în exterior, delicioase, savuroase. Compoziția poate fi preponderent din carne și orez, dar... G4Media.ro.
19:40
Penuria de apă din insula spaniolă Mallorca se apropie de un nivel de criză, informează DPA. Situaţia este mai gravă în zona Pla de Mallorca,... G4Media.ro.
19:20
Standard Liege e „un redutabil cameleon” sub conducerea lui Mircea Rednic, scrie presa belgiană # G4Media
„Flexibilitate, bun simț și valori: Standard al lui Rednic este un cameleon”, titrează site-ul radioteleviziunii RTBF în acest început de sezon, în care echipa din... G4Media.ro.
19:20
Președintele Aliev aprobă un ajutor energetic de 2 milioane de dolari pentru Kiev, după loviturile rusești asupra unor situri azere din Ucraina # G4Media
Președintele azer, Ilham Aliev, a semnat un ordin pe 11 august prin care alocă 2 milioane de dolari Ministerului Energiei din Azerbaidjan pentru a oferi... G4Media.ro.
19:10
Milioane de persoane, îndemnate să evacueze locuințele în sud-vestul Japoniei, în urma unor inundaţii importante şi alunecări de teren. Mai multe persoane sunt date dispărute # G4Media
Autorităţile japoneze au cerut luni câtorva milioane de persoane să-şi evacueze locuinţele din cauza unor inundaţii şi alunecări de teren care au avut loc în... G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:00
Microsoft Lens, soluția gratuită de scanare, va fi retrasă după 10 ani de succes / Aceasta va fi înlocuită de AI # G4Media
Microsoft anunță retragerea aplicației sale populare Microsoft Lens, un scanner mobil apreciat pentru simplitatea și eficiența sa, în favoarea unei soluții mai complexe bazate pe... G4Media.ro.
19:00
Trump va discuta cu liderii europeni într-un summit virtual de urgență înainte de discuțiile cu Putin din Alaska # G4Media
Președintele american Donald Trump va discuta cu liderii europeni, inclusiv președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unui summit virtual de urgență, miercuri, anunță Politico. Summitul... G4Media.ro.
18:40
VIDEO Radu Drăguşin, interviu la Londra, înainte de revenirea pe teren: „Am ştiut de la început că e ceva serios, a fost o perioadă foarte grea pentru mine” – VIDEO # G4Media
Radu Drăguşin se află în ultima etapă a recuperării după accidentarea la genunchi suferită în luna februarie. Fundaşul echipei naţionale a vorbit, luni, pentru FRF... G4Media.ro.
18:30
Bani direct din Rusia pentru răsturnarea puterii din Republica Moldova: oligarhul fugar Ilan Șor, adăpostit de regimul Putin, le promite 3.000 de dolari lunar protestatarilor antiguvernamentali # G4Media
Omul de afaceri fugar prorus Ilan Şor, adăpostit acum de regimul Putin la Moscova, a oferit plăţi în cuantum de 3.000 de dolari/lună cetăţenilor din... G4Media.ro.
18:30
Mișcare inedită în Spania: Federația a aprobat desfășurarea meciului Villareal – Barcelona la Miami în decembrie # G4Media
Federația Spaniolă de Fotbal a aprobat, luni, proiectul de relocare a meciului Villarreal – Barcelona din a 17-a etapă a La Liga, care ar urma... G4Media.ro.
18:00
Nu luați cele mai importante decizii în viață în funcție de sfaturile ChatGPT / O spune chiar Sam Altman, CEO-ul OpenAI # G4Media
Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a declarat recent că este neliniștit în legătură cu modul în care tot mai mulți oameni folosesc ChatGPT pentru a lua... G4Media.ro.
18:00
Trump anunță că va trimite Garda Națională în Washington DC: Orașul a fost „cucerit de bande violente și criminali însetați de sânge”, de „maniaci drogați și oameni fără adăpost” # G4Media
Președintele american Donald Trump anunță, într-o conferință de presă, că va trimite Garda Națională în Washington DC, pentru că orașul a fost „cucerit de bande... G4Media.ro.
18:00
Summitul din Alaska: Ce vor conveni Putin și Trump și de ce este greu de imaginat o persoană care ar beneficia mai mult de decât liderul de la Kremlin # G4Media
Vineri, 15 august, președinții SUA și Rusiei intenționează să se întâlnească personal pentru a discuta despre războiul din Ucraina și un posibil acord de pace.... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.