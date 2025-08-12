Emma Răducanu a pierdut în trei seturi în faţa Arinei Sabalenka

G4Media, 12 august 2025 08:00

Jucătoarea de tenis britanică, de origine română, Emma Răducanu a pierdut luni seara în 16-imile turneului WTA 1000 Cincinnati Open, fiind învinsă de Arina Sabalenka,...   G4Media.ro.

Alte ştiri de G4Media

Acum 5 minute
Acum 10 minute
08:10
METEO: Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării, în următoarele patru săptămâni G4Media
Meteteologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni şi anunţă, în general, temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării....   G4Media.ro.
Acum 15 minute
07:50
VIDEO Honda prezintă pentru prima dată sunetul motorului V3 cu compresor electric G4Media
Honda a publicat un material video de prezentare a conceptului de motor V3 echipat cu compresor electric, prezentat în premieră la salonul moto EICMA 2024. G4Media.ro.
07:50
Trei morţi, între care un copil, după ce un individ a deschis focul în faţa unui magazin din Austin, Texas. Suspectul a fost reţinut G4Media
Trei persoane, printre care un copil, au fost ucise luni după-amiază într-un atac armat în faţa unui hipermarket Target din Austin, Texas, iar suspectul a...   G4Media.ro.
07:50
Administraţia Apele Române are de aproape un an o aplicaţie ”Radarul balastierelor”, însă nu a pus-o în aplicare la nivel naţional / Ministrului Mediului: Au mai cerut 30 de zile să facă un plan de acţiune G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, reclamă că aplicaţia ”Radarul balastierelor”, existentă de câteva luni la nivelul Administraţiei Naţionale Apele Române, nu a fost încă implementată, iar...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:40
Copilul de 4 ani al unor români a murit în Italia după ce a stat mai multe ore în mașina familiei / Se aflau în vacanță, iar copilul s-ar fi jucat în autoturism în timp ce părinții se odihneau G4Media
Un băiețel de 4 ani a murit la spitalul Gemelli din Roma după ce a stat mai multe ore într-o mașină, sub soarele arzător din...   G4Media.ro.
07:40
SUA şi China îşi prelungesc armistiţiul comercial cu încă 90 de zile / Pauza oferă timp celor două ţări pentru a-şi rezolva unele dintre divergenţe G4Media
Preşedintele Donald Trump a prelungit luni cu încă 90 de zile armistiţiul comercial cu China, timp în care vor continua negocierile, amânând cel puţin încă...   G4Media.ro.
07:40
Ministrul de externe al Ungariei s-a consultat cu vicepremierul rus pe tema viitorului summit Putin-Trump şi a criticat poziţia Uniunii Europene G4Media
Ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior din Ungaria, Péter Szijjártó, s-a consultat luni, la telefon, cu prim-vicepremierul rus Denis Manturov despre apropiata întâlnire la...   G4Media.ro.
Acum o oră
07:30
Virusul West Nile nu afectează doar oamenii. Ce trebuie să știe toți stăpânii de pisici / Cum îți protejezi felina de acest inamic invizibil G4Media
În fiecare vară, odată cu apariția țânțarilor, autoritățile raportează noi cazuri de infectări cu West Nile. Virusul este transmis în principal prin mușcătura țânțarilor infectați...   G4Media.ro.
07:30
Despăgubirile pentru imobilele confiscate abuziv în comunism și finanțarea noului sediu al Spitalului „Gerota”, pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Senatului G4Media
Senatul se reuneşte, marţi, de la ora 11:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare, pe ordinea de zi figurând informarea cu privire la proiectele...   G4Media.ro.
07:20
B’nai Brith, o organizație internațională evreiască, îi cere lui Marco Rubio să îndemne România să promulge legea antisemitismului / ”Riscă să încurajeze extremiștii și să submineze credibilitatea democratică a țării” G4Media
Președintele B’nai B’rith International Robert Spitzer și CEO-ul Daniel S. Mariaschin au trimis o scrisoare Secretarului de Stat al SUA Marco Rubio (foto) prin care...   G4Media.ro.
07:10
Oţelul Galaţi – Rapid Bucureşti, scor 1-1, în etapa a V-a / Bucureștenii au 11 puncte și se claseaază pe locul 2, după Craiova G4Media
Echipa bucureşteană Rapid a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Oţelul Galaţi, în ultimul meci al etapei a cincea din...   G4Media.ro.
07:10
Ford investeşte 2 miliarde de dolari în uzina din Louisville, pentru producţia de vehicule electrice accesibile G4Media
Ford a anunţat luni că va investi 2 miliarde de dolari în modernizarea uzinei de asamblare din Louisville, Kentucky, pentru a produce vehicule electrice mai...   G4Media.ro.
07:10
Ministrul Mediului, despre chiria de 54.000 de euro pe lună plătită de Apele Române: Nu este justificată în niciun fel / Am dat termen să găsească alt sediu G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că a primit numeroase mesaje privind chiria de 54.000 de euro pe lună plătită de Apele Române, ea arătând că...   G4Media.ro.
07:10
Elon Musk, în conflict cu autoritățile californiene din cauza ritmului record de lansări G4Media
SpaceX, compania de explorare spațială deținută de Elon Musk, intenționează să aproape dubleze numărul lansărilor de rachete de pe coasta Californiei, ajungând la aproape 100...   G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Cseke Attila, despre varianta ca dronele să filmeze proprietăţile pentru a le identifica: Nu numai că se filmează, se măsoară imobilul respectiv deasupra căruia zboară drona. Vorbim de imobilele care nu sunt declarate la Fisc G4Media
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, referindu-se la posibilitatea ca unele proprietăţi să fie identificate cu ajutorul dronelor, că acest lucru se va face în...   G4Media.ro.
23:10
Armata israeliană anunţă o nouă fază în ofensiva sa împotriva oraşului Gaza G4Media
Şeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, a afirmat luni că armata începe „o nouă etapă” în lupta sa în Fâşia Gaza, după decizia cabinetului de...   G4Media.ro.
23:10
Cristiano Ronaldo se însoară / Georgina Rodriguez a primit inelul de la starul portughez G4Media
Cristiano Ronaldo a decis să se căsătorească cu Georgina Rodriguez, iubita sa de mai bine de nouă ani, cu care are şi două fetiţe, transmite...   G4Media.ro.
23:10
Lista rușinii. Ministrul Cseke Attila propune ca datoriile persoanelor fizice să nu mai fie secret fiscal: „Nu spun că toţi vor plăti din această listă a ruşinii, dar cred că unii vor plăti” G4Media
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, consideră că măsura publicării listelor cu datornici ar fi una eficientă şi speră să fie pusă în aplicare, el apreciind că...   G4Media.ro.
23:00
Zeci de răniţi în SUA, în urma unei explozii la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America a US Steel, la Clairton Coke Works, în Pennsylvania / Persoane prinse sub dărâmături G4Media
”Câteva zeci” de persoane au fost rănite luni, într-o explozie într-o fabrică de cocs aparţinând US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh,...   G4Media.ro.
23:00
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Cincinnati / Urmează duelul cu Iga Swiatek G4Media
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o luni pe chinezoaica Yue Yuan şi s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 Cincinnati Open, transmite News.ro....   G4Media.ro.
22:40
Primarul interimar al Capitalei: Municipalitatea va demola infochioşcurile lăsate în paragină pentru a amenaja puncte de plată a călătoriilor STB G4Media
Municipalitatea va demonta infochioşcurile nefuncţionale, precum şi alte obiecte de pe spaţiul public ce nu mai oferă nimic util comunităţii, pentru a amenaja puncte de...   G4Media.ro.
22:10
Rămăşiţele unui cercetător britanic, descoperite în Antarctica după 66 de ani G4Media
Rămăşiţele unui cercetător britanic care a murit în 1959 în timpul unei misiuni în Antarctica au fost găsite anul acesta în urma topirii gheţii şi...   G4Media.ro.
21:40
Ministrul Bogdan Ivan: Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre G4Media
Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre, a transmis într-o postare pe Facebook, luni seara, ministrul Bogdan Ivan. „Împreună cu președintele ANRE,...   G4Media.ro.
21:20
Oana Ţoiu: România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a integrităţii teritoriale a Ucrainei G4Media
România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, într-o...   G4Media.ro.
21:20
Cseke Attila: Reforma administraţiei locale vizează reducerea a 40.000 de posturi – economie de 2,2 miliarde de lei pe an G4Media
Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei, a declarat...   G4Media.ro.
21:20
VIDEO Un SUV electric chinezesc, disponibil și în România, rezistă la trei lovituri de fulger fără a răni șoferul și fără defecțiuni G4Media
Un SUV electric BYD Song Plus ( în Europa se vinde sub denumirea BYD Seal U) a fost lovit de trei ori consecutiv de fulger, fără ca șoferul să...   G4Media.ro.
21:20
Relocarea meciului Villareal – Barcelona la Miami, criticată vehement de fanii fotbalului spaniol: „Fotbalul este, înainte de a fi o ramură a industriei și a divertismentului, o legătură socială și culturală” G4Media
Într-un comunicat publicat luni pe site-ul său, Fasfe, principala asociație a acționarilor și a socios (membri cotizanți) din fotbalul spaniol, a criticat dur proiectul adoptat...   G4Media.ro.
20:50
Alertă în Bulgaria: Un incendiu de vegetație amenință locuințe în regiunea Burgas G4Media
Un incendiu de vegetație în regiunea bulgară Burgas, municipalitatea Sungurlare, s-a intensificat din nou, amenințând satul Skala și determinând evacuarea locuitorilor, notează Novinite. Pompierii, autoritățile...   G4Media.ro.
20:50
Atenție la semințele de dovleac! Deși pline de nutrienți, pot cauza balonare, alergii și creștere în greutate G4Media
Lista semințelor sănătoase nu ar fi completă fără semințele de dovleac. Sunt pline de nutrienți precum fier, zinc și fibre – toate benefice pentru organism. Pot...   G4Media.ro.
20:40
Promisiunea salariilor mari în IT se spulberă în SUA/ Inteligența artificială și reducerile de personal lovesc carierele juniorilor în programare G4Media
Promisiunea că o diplomă în informatică garantează succes și salarii mari pare tot mai departe de realitate. Un studiu recent al Rezervei Federale din New...   G4Media.ro.
20:40
VIDEO Trump pare că a uitat că Alaska face parte din SUA: „Mă duc să mă întâlnesc cu Putin. Vineri plec în Rusia” G4Media
Președintele Donald Trump pare să fi confundat Rusia cu Alaska înaintea întâlnirii sale cu liderul rus Vladimir Putin, în cadrul unei conferințe de presă de...   G4Media.ro.
20:30
Cum găsești locurile cu internet gratuit în UE. Sunt 90.000 de locații publice, inclusiv în România G4Media
O informație utilă pentru cei aflați în vacanță: au acces la internet de mare viteză, gratuit, în peste 90.000 de locuri din Uniunea Europeană. G4Media.ro.
20:20
Noua culoare de pisică descoperită în Finlanda: „Salmiak”, blana în trei nuanțe care îi uimește pe oamenii de știință G4Media
Ai auzit de pisicile negre misterioase, de cele portocalii pline de personalitate sau de elegantele „tuxedo” cu blană alb-negru. Dacă ești un iubitor adevărat de...   G4Media.ro.
20:20
VIDEO Incendiu de vegetaţie în localitatea grecească Neos Voutzas / Pompierii români se deplasează la intervenţie G4Media
Pompierii români aflaţi în Grecia intervin luni la un incendiu de vegetaţie izbucnit în localitatea Neos Voutzas, în regiunea Anatoliki Attiki, transmite Agerpres. ”În urmă...   G4Media.ro.
20:20
Trump: M-a deranjat că Zelenski a spus „trebuie să obțin aprobarea constituțională”. Are aprobarea să intre în război și să omoare pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii? Pentru că vor avea loc unele schimburi de teritorii G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, luni, într-o conferință de presă la Casa Albă, că l-a deranjat faptul că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus...   G4Media.ro.
20:00
VIDEO Dacia Bigster, testată la viteză maximă pe Autobahn / Care este consumul instant în momentul de accelerație maximă G4Media
Noua Dacia Bigster Hybrid 155 a fost pusă la încercare de către jurnaliștii de la canalul Outtop, într-un test pe autostrăzile germane. SUV-ul românesc, gândit ca o...   G4Media.ro.
19:50
Vinete umplute cu carne, gratinate la cuptor. O idee de cină inspirată din gastronomia mediteraneană dar sunt rețete similare și în cea turcă G4Media
Vinete umplute cu carne, gătite la cuptor, moi în interior și crocante în exterior, delicioase, savuroase. Compoziția poate fi preponderent din carne și orez, dar...   G4Media.ro.
19:40
Alarmă de secetă în regiunea centrală din insula spaniolă Mallorca G4Media
Penuria de apă din insula spaniolă Mallorca se apropie de un nivel de criză, informează DPA. Situaţia este mai gravă în zona Pla de Mallorca,...   G4Media.ro.
19:20
Standard Liege e „un redutabil cameleon” sub conducerea lui Mircea Rednic, scrie presa belgiană G4Media
„Flexibilitate, bun simț și valori: Standard al lui Rednic este un cameleon”, titrează site-ul radioteleviziunii RTBF în acest început de sezon, în care echipa din...   G4Media.ro.
19:20
Președintele Aliev aprobă un ajutor energetic de 2 milioane de dolari pentru Kiev, după loviturile rusești asupra unor situri azere din Ucraina G4Media
Președintele azer, Ilham Aliev, a semnat un ordin pe 11 august prin care alocă 2 milioane de dolari Ministerului Energiei din Azerbaidjan pentru a oferi...   G4Media.ro.
19:10
Milioane de persoane, îndemnate să evacueze locuințele în sud-vestul Japoniei, în urma unor inundaţii importante şi alunecări de teren. Mai multe persoane sunt date dispărute G4Media
Autorităţile japoneze au cerut luni câtorva milioane de persoane să-şi evacueze locuinţele din cauza unor inundaţii şi alunecări de teren care au avut loc în...   G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:00
Microsoft Lens, soluția gratuită de scanare, va fi retrasă după 10 ani de succes / Aceasta va fi înlocuită de AI G4Media
Microsoft anunță retragerea aplicației sale populare Microsoft Lens, un scanner mobil apreciat pentru simplitatea și eficiența sa, în favoarea unei soluții mai complexe bazate pe...   G4Media.ro.
19:00
Trump va discuta cu liderii europeni într-un summit virtual de urgență înainte de discuțiile cu Putin din Alaska G4Media
Președintele american Donald Trump va discuta cu liderii europeni, inclusiv președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unui summit virtual de urgență, miercuri, anunță Politico. Summitul...   G4Media.ro.
18:40
VIDEO Radu Drăguşin, interviu la Londra, înainte de revenirea pe teren: „Am ştiut de la început că e ceva serios, a fost o perioadă foarte grea pentru mine” – VIDEO G4Media
Radu Drăguşin se află în ultima etapă a recuperării după accidentarea la genunchi suferită în luna februarie. Fundaşul echipei naţionale a vorbit, luni, pentru FRF...   G4Media.ro.
18:30
Bani direct din Rusia pentru răsturnarea puterii din Republica Moldova: oligarhul fugar Ilan Șor, adăpostit de regimul Putin, le promite 3.000 de dolari lunar protestatarilor antiguvernamentali G4Media
Omul de afaceri fugar prorus Ilan Şor, adăpostit acum de regimul Putin la Moscova, a oferit plăţi în cuantum de 3.000 de dolari/lună cetăţenilor din...   G4Media.ro.
18:30
Mișcare inedită în Spania: Federația a aprobat desfășurarea meciului Villareal – Barcelona la Miami în decembrie G4Media
Federația Spaniolă de Fotbal a aprobat, luni, proiectul de relocare a meciului Villarreal – Barcelona din a 17-a etapă a La Liga, care ar urma...   G4Media.ro.
18:00
Nu luați cele mai importante decizii în viață în funcție de sfaturile ChatGPT / O spune chiar Sam Altman, CEO-ul OpenAI G4Media
Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a declarat recent că este neliniștit în legătură cu modul în care tot mai mulți oameni folosesc ChatGPT pentru a lua...   G4Media.ro.
18:00
Trump anunță că va trimite Garda Națională în Washington DC: Orașul a fost „cucerit de bande violente și criminali însetați de sânge”, de „maniaci drogați și oameni fără adăpost” G4Media
Președintele american Donald Trump anunță, într-o conferință de presă, că va trimite Garda Națională în Washington DC, pentru că orașul a fost „cucerit de bande...   G4Media.ro.
18:00
Summitul din Alaska: Ce vor conveni Putin și Trump și de ce este greu de imaginat o persoană care ar beneficia mai mult de decât liderul de la Kremlin G4Media
Vineri, 15 august, președinții SUA și Rusiei intenționează să se întâlnească personal pentru a discuta despre războiul din Ucraina și un posibil acord de pace....   G4Media.ro.
