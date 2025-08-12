Cel mai mare fragment de rocă marțiană găsit pe Pământ a fost vândut cu peste 5 milioane de dolari, dar autoritățile din Niger suspectează o tranzacție ilegală

11:20

Surse politice din PSD anunță că liderii partidului au stabilit deja de duminică, înainte de ședința Biroului Permanent Naţional de azi, că nu vor ieși de la guvernare. Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat înainte de ședință că „PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni”. „PSD nu a intrat la […]