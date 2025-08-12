România, a doua cea mai ieftină țară din UE în 2024
Financial Intelligence, 12 august 2025 08:00
de Dan Pălăngean România a fost a doua cea mai ieftină țară din UE în 2024, potrivit datelor
Musk amenință că dă în judecată Apple, pentru presupuse încălcări ale legilor antitrust # Financial Intelligence
Elon Musk a amenințat luni compania Apple cu acțiuni legale, pentru presupuse încălcări ale legilor antitrust legate de
de Dan Pălăngean România a fost a doua cea mai ieftină țară din UE în 2024, potrivit datelor
Sesiune extraordinară la Senat; pe ordinea de zi a plenului – două OUG adoptate pe 8 august # Financial Intelligence
Senatul se reuneşte, marţi, de la ora 11:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare, pe ordinea de
Înaintea summitului americano-rus privind Ucraina, care va avea loc vineri în Alaska, preşedintele Volodimir Zelenski a acuzat Moscova
Guvernatorul băncii centrale prezintă marţi Raportul trimestrial asupra inflaţiei # Financial Intelligence
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta, marţi, Raportul trimestrial asupra inflaţiei. Potrivit unui comunicat de presă al Băncii
Cseke Attila: Este obligatoriu să mergem mai departe cu actuala formulă de coaliţie # Financial Intelligence
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR) consideră că este obligatoriu ca actuala formulă de guvernare să se păstreze, subliniind
Tarife vamale: Trump prelungeşte cu 90 de zile armistiţiul comercial cu Beijingul (media) # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a decis să prelungească cu 90 de zile armistiţiul comercial cu Beijingul privind tarifele
Şefa diplomaţiei UE condamnă uciderea unor jurnalişti într-un atac israelian în Gaza # Financial Intelligence
Uniunea Europeană condamnă uciderea în Fâşia Gaza a cinci jurnalişti de la canalul de ştiri Al Jazeera, cu
Preşedintele SUA Donald Trump a afirmat luni că aurul nu va fi supus noilor tarife vamale americane, după
Rusia speră că întâlnirea dintre Putin şi Trump va da un impuls normalizării relaţiilor cu SUA # Financial Intelligence
Moscova speră că viitoarea întâlnire dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump va da un
Cseke Attila: Soluţia pentru continuarea proiectelor din ‘Anghel Saligny’ – redistribuirea de fonduri de la alte ministere # Financial Intelligence
Soluţia pentru a merge mai departe cu toate proiectele din programul "Anghel Saligny" este redistribuirea de fonduri de
Cseke Attila: Reforma administraţiei locale vizează reducerea a 40.000 de posturi; economie de 2,2 miliarde de lei pe an # Financial Intelligence
Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie
Ţoiu: România e pregătită să folosească relaţiile bilaterale cu Israelul şi Palestina pentru a contribui la îmbunătăţirea situaţiei în regiune # Financial Intelligence
România este pregătită să îşi folosească relaţiile bilaterale atât cu Israelul, cât şi cu Autoritatea Palestiniană pentru a
Armata israeliană anunţă o nouă fază în ofensiva sa împotriva oraşului Gaza # Financial Intelligence
Şeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, a afirmat luni că armata începe "o nouă etapă" în lupta sa
Aprecierea acțiunilor Transgaz a tras în sus principalul indice al BVB; creșteri pe aproape toţi indicii # Financial Intelligence
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de luni,
Ministrul energiei Bogdan Ivan, președintele ANRE și conducerea Transgaz – în vizită la proiecte strategice energetice din Constanța # Financial Intelligence
Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre, anunță ministrul energiei, Bogdan Ivan, precizând că județul
Fondul suveran al Norvegiei anunţă vânzarea participaţiilor sale la 11 companii israeliene # Financial Intelligence
Fondul suveran al Norvegiei, cel mai important din lume, a anunţat luni că îşi vinde acţiunile la 11
Macron cere o “misiune de stabilizare sub mandat ONU” pentru a pune capăt războiului din Gaza # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a reiterat luni propunerea pentru o "misiune de stabilizare sub mandat ONU" pentru securizarea
ANRE atrage atenţia că există un pericol de manipulare a cetăţenilor de către APCE # Financial Intelligence
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este şi va fi deschisă consultării publice în ceea ce
Simtel și VERBUND semnează un parteneriat pentru construirea unui parc fotovoltaic de peste 60 MWp în România # Financial Intelligence
Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie și tehnologie listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București și
Alin Iacob, AURSF: Tendința la nivel european este de a oferi participanților la pensiile private mai multe opțiuni și de a le permite o retragere integrală a fondurilor; aceasta trebuie să fie și direcția pe care o va urma legislația națională # Financial Intelligence
Informațiile de care dispune Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare – AURSF arată că tendința la nivel european
Guvern: SGG publică procedura de achiziţie pentru servicii de expert independent în vederea selecţiei conducerii AMEPIP # Financial Intelligence
Secretariatul General al Guvernului (SGG) a demarat procesul de selecţie pentru ocuparea unui post de preşedinte şi a
China nu obţine cea mai mare parte a plăţilor datoriilor externe ale ţărilor emergente # Financial Intelligence
Plăţile datoriilor externe ale ţărilor cu venituri mai scăzute către creditorii privaţi rămân de trei ori mai ridicate
Hidroelectrica avertizează asupra unor imagini “deepfake” cu CEO-ul companiei care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii # Financial Intelligence
Hidroelectrica informează asupra apariţiei, în mediul online, a unor imagini contrafăcute de tip "deepfake" cu CEO-ul companiei care
Şeful Mercedes-Benz îşi reafirmă opoziţia faţă de interzicerea maşinilor pe benzină şi motorină în 2035 # Financial Intelligence
Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, a criticat planul UE de a interzice, din 2035, vehiculele care emit
Germania cere explicaţii Israelului după uciderea unor jurnalişti Al-Jazeera în Fâşia Gaza # Financial Intelligence
Germania a cerut luni Israelului să ofere o explicaţie clară şi transparentă după uciderea mai multor jurnalişti ai
Guvernul Rusiei pregăteşte o lege pentru a localiza şi urmări toate dronele de pe teritoriul ţării # Financial Intelligence
Ministerul Transporturilor de la Moscova pregăteşte modificarea legislaţiei pentru a crea o bază de date cu scopul de
Capitalizarea totală a pieței criptoactivelor atinge un nivel record, de peste 4 trilioane de dolari (analiză) # Financial Intelligence
Capitalizarea totală a pieţei criptoactivelor atinge un nivel record, de 4,02 trilioane de dolari, în contextul în care
Nuclearelectrica: Obiectivul nostru este de a dezvoltă un proiect SMR reper pentru spaţiul Uniunii Europene # Financial Intelligence
Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti se derulează în conformitate cu aprobările corporative şi hotărârile Adunării
Patru unităţi ale centralei nucleare de la Gravelines, din nordul Franţei, au fost oprite luni, din cauza „prezenţei
Cristina Prună: Trebuie să ne uităm la problema sistemică a pensiilor din România; 1 angajat va susține pensia a 2,5 pensionari în 2035 # Financial Intelligence
Problema cu Pilonul 2 de pensii este că nu vedem pădurea din cauza copacilor, consideră deputata USR Cristina
Monsson obține Certificarea DNV pentru siguranța sistemului său de stocare a energiei în baterii # Financial Intelligence
Monsson anunță că Sistemul său de Stocare a Energiei în Baterii (BESS), instalat în comuna Gălbiori (Județul Constanța)
Consiliul Concurenței analizează preluarea Green Port Operator de către Olvia Investments # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Olvia Investments Ltd intenţionează să preia Green Port Operator, informează un comunicat
Radu Crăciun, APAPR: Fondurile de pensii pot face faţă plăţilor, fără nicio problemă, inclusiv vârfurilor de plăţi care vor veni; Legea de plată propusă are un impact neutru asupra sistemului de pensii private; care sunt tipurile de plăți # Financial Intelligence
"Proiectul de lege a venit pe un fond emoțional ridicat" Care va fi procesul decizional al beneficiarului de
Firmele care au angajați în concediu medical sunt în pericol să plătească dobânzi și penalități la rectificarea Declarației 112 (CCF) # Financial Intelligence
Camera Consultanților Fiscali a identificat un pericol apărut ca efect al modificărilor legislative privind indemnizațiile de concediu medical.
Finlanda: Trei membri ai echipajului petrolierului Eagle S, inculpaţi pentru sabotaj în Marea Baltică # Financial Intelligence
Parchetul finlandez a anunţat luni inculparea a trei membri ai echipajului petrolierului Eagle S, printre care şi căpitanul
Grindeanu prezintă condiţiile pentru ca PSD să revină la şedinţele coaliţiei – În primul rând trebuie adoptate măsuri de eliminare a privilegiilor # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite ca PSD să revină la
Iahturi şi cluburi de swingeri din banii PNRR – noile teme cu care opoziţia din Polonia îşi intensifică atacurile împotriva premierului Donald Tusk # Financial Intelligence
O iniţiativă de transparenţă în ceea ce priveşte cheltuielile de recuperare economică post-Covid ale Poloniei, amânată de mult
Analiză Frames: Dincolo de provocările din prezent, România are toate șansele să devină noul magnet pentru investiții industriale # Financial Intelligence
România are toate șansele să devină, în următorii 10 ani, noul magnet pentru investiții industriale, pe fondul reconfigurărilor
A murit senatorul Miguel Uribe, posibil candidat la preşedinţia Columbiei, împuşcat în campania electorală # Financial Intelligence
Senatorul Miguel Uribe, posibil candidat la preşedinţia Columbiei, împuşcat în cap în timpul unui eveniment de campanie, a
Cetăţenii din 12 ţări, inclusiv România, pot face vizite de maximum 45 de zile în Vietnam fără vize # Financial Intelligence
Cetăţenii din 12 ţări vor putea face din 15 august vizite turistice de maximum 45 de zile în
Exerciţii militare comune SUA-Coreea de Sud: Coreea de Nord va adopta o “poziţie fermă” în caz de provocări # Financial Intelligence
Coreea de Nord va adopta o "poziţie fermă şi hotărâtă" în cazul unor provocări în timpul exerciţiilor militare
Dan Armeanu, vicepreședinte ASF: Pilonul 2 de pensii a fost creat încă de la început pentru plata eșalonată nu pentru plata unică, conform legii nr. 411/2004 # Financial Intelligence
Autor: Dan Armeanu, vicepreședinte ASF Proiectul de lege privind plata pensiilor private a generat o seamă de discuții
Deficitul balanţei comerciale a crescut în primul semestru cu aproape 11%, apropiindu-se de 17 miliarde de euro # Financial Intelligence
Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în primul semestru al anului s-a adâncit şi a ajuns la 16,712 miliarde euro,
Miliardarul investitor Bill Ackman a sugerat duminică, într-o postare pe X, fuziunea între companiile susținute de guvernul SUA
CATL suspendă operațiunile la o importantă mină de litiu și solicită o nouă licență – creștere a prețurilor futures ale litiului și a acțiunilor companiilor miniere # Financial Intelligence
Gigantul chinez al bateriilor Contemporary Amperex Technology a anunțat luni că a suspendat producția la o importantă mină
Grecia: Băncile renunţă la comisioanele pentru retragerile de numerar de la ATM-uri # Financial Intelligence
Băncile nu vor mai percepe cetăţenilor comisioane pentru retragerile de numerar de la ATM-uri, începând de luni, conform
Teritoriul Ucrainei va fi probabil un subiect în apropiatele discuţii din Alaska, afirmă secretarul general al NATO # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că viitoarele tratative de pace privind războiul din Ucraina vor
Compania suedeză Aira strânge 150 de milioane de euro pentru a extinde implementarea pompelor de căldură în Europa # Financial Intelligence
Start-up-ul suedez din domeniul tehnologiilor energetice curate, Aira, a anunțat luni că a strâns 150 de milioane de
Nvidia ripostează la acuzațiile Chinei că cipurile sale H20 reprezintă un risc pentru securitate # Financial Intelligence
Gigantul producător de cipuri Nvidia a ripostat duminică la acuzațiile mass-media de stat din China, potrivit cărora cipurile
