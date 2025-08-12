VIDEO Incendiu lângă Madrid, au ars 1.000 de hectare. Pompierii au reușit să aducă flăcările sub control
HotNews.ro, 12 august 2025 09:30
Pompierii au reușit să aducă sub control un incendiu în apropierea capitalei spaniole Madrid, în zona Tres Cantos, care a rănit o persoană și a determinat evacuarea a 180 de persoane, au anunțat marți autoritățile…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
09:30
VIDEO Incendiu lângă Madrid, au ars 1.000 de hectare. Pompierii au reușit să aducă flăcările sub control # HotNews.ro
Pompierii au reușit să aducă sub control un incendiu în apropierea capitalei spaniole Madrid, în zona Tres Cantos, care a rănit o persoană și a determinat evacuarea a 180 de persoane, au anunțat marți autoritățile…
Acum 10 minute
09:40
Cei mai performanți indici bursieri globali în ultimul deceniu: Slovenia, NASDAQ 100, România # HotNews.ro
În ultimul deceniu, România și Slovenia au înregistrat randamente aflate în topul clasamentului global, alături de NASDAQ 100, însă fără evaluările specifice NASDAQ. SBITOP din Slovenia, principalul indice blue-chip al Bursei din Ljubljana, a crescut…
09:40
De ce e bine să-i lăsăm pe copii să greșească? 5 motive pentru care aceasta ar putea fi cea mai bună strategie a părinților # HotNews.ro
Părintele care face temele în locul copilului pentru a evita o notă proastă îi ia acestuia șansa de a înțelege unde a greșit și cum poate îmbunătăți data viitoare. Părintele care protestează la arbitru pentru…
Acum 15 minute
09:20
Șeful Pentagonului: „Trump a schimbat regulile jocului, Putin simte presiunea. Vor exista concesii și nimeni nu va fi mulțumit” # HotNews.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, spune că președintele american Donald Trump a creat condițiile pentru un posibil acord de pace cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, dar „vor exista concesii” cu care „nimeni nu va…
Acum 30 minute
09:10
În Italia va fi construit cel mai mare avion din lume. Se va numi WindRunner şi este un tip de aeronavă concepută pentru transportul de mărfuri, înalt cât o clădire cu patru etaje, conceput pentru…
09:10
Inflația (calculată pe baza IPC) a urcat de la 5.8% în iunie la 7.8% în iulie, după ce prețurile la energie și fructe au explodat. Astăzi, Guverntorul BNR va susține o conferință de presă pe…
Acum o oră
09:00
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. ANM anunță temperaturi neobișnuit de calde # HotNews.ro
Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei din calendar în cea mai mare parte a ţării, în următoarea perioadă, inclusiv la începutul lunii septembrie. Pentru săptămâna 11-18 august, ANM anunță că temperaturile vor fi…
Acum 2 ore
08:30
„Noi, Liderii Uniunii Europene”. Mesajul puternic transmis de 26 de țări UE înaintea summitului Trump-Putin # HotNews.ro
26 de șefi de stat și de guvern europeni spun, într-o declarație comună publicată marți dimineață, că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului lor și că o soluție diplomatică trebuie să…
08:00
Ucraina a reușit mici câștiguri teritoriale în Sumî înaintea întâlnirii Trump-Putin / Sîrskîi: „Avem un oarecare succes” # HotNews.ro
Ucraina a recucerit două sate din regiunea estică Sumî, a anunțat armata Kievului, progres care vine după alte mici câștiguri teritoriale din zona graniței cu Rusia, obținute înaintea negocierilor de pace care vor avea loc…
07:40
Elevii care susțin a doua sesiune a examenului de BAC 2025 dau astăzi, marți, 12 august, proba obligatorie a profilului. În funcție de profilul urmat la liceu, candidații susțin examenul la Matematică (pentru profil real,…
Acum 4 ore
07:30
Consilierul Kremlinului, Suslov: „Iată condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. El e cel care îi oferă lui Trump o cale de ieșire.” # HotNews.ro
„Cred că Putin îi oferă lui Trump o cale de ieșire convenabilă”, a afirmat Dmitri Suslov, director adjunct al Centrului pentru Studii Europene și Internaționale de la Școala Superioară de Economie și consilier de încredere…
07:20
Ouăle Fabergé își schimbă proprietarul. Cu cât a fost vândută marca de lux Fabergé Limited # HotNews.ro
Gemfields Group Limited a fost de acord să vândă marca sa de lux Fabergé Limited, deținută în totalitate, firmei de investiții americane SMG Capital LLC, pentru 50 de milioane de dolari. Aproximativ 45 de milioane…
07:10
Aflată în apropierea Parcului Bazilescu, în cartierul Bucureștii Noi din nordul Capitalei, Piața 16 Februarie se întinde pe aproximativ 1.500 de metri pătrați. Aproape două decenii Piața 16 Februarie, din Capitală, s-a aflat în administrarea…
07:00
Producătorii auto din China au dat de greu în România: o singură marcă face vânzări mari, restul au fost reduse la tăcere de dispariția tichetelor Rabla # HotNews.ro
Mărcile auto din China și-au pus mari speranțe în piața auto din România, mizând inclusiv pe Programul Rabla, care ar fi trebuit să taie din prețuri între 7.400 de euro, pentru mașinile electrice, și 2000…
07:00
La prima vedere, un armistițiu în războiul din Ucraina ar trebui să bucure Europa. Este, fără îndoială, și în interesul Ucrainei și al întregii Europe ca războiul să se încheie. Dar lucrurile nu sunt atât…
07:00
REPORTAJ Ce spune Raluca, elevă la Rediu, după ce primarul PNL al comunei a amenințat că „scoatem microbuzul, scoatem şi hârtia igienică. Eu nu sunt cu remuneratul la prostie” # HotNews.ro
Într-o localitate devenită cartier al clasei de mijloc de profesioniști ai Iașului școala merge prost. Noii rezidenți preferă școlile mai bune din oraș, primarul liberal Cristian Condrea îi ia peste picior pe copii în uralele…
Acum 12 ore
01:00
„Bomba tarifară” a lui Trump aruncă în aer o înțelegere bănoasă, pentru 36 de avioane de vânătoare F-35, cu un aliat privilegiat al SUA # HotNews.ro
Decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a impune Elveției un tarif masiv de 39% determină o reevaluare a achiziției avioanelor de vânătoare americane, a scris luni Politico. Comanda de 36 de avioane de luptă F-35…
00:20
Președintele SUA Donald Trump a anunțat luni că aurul nu va fi supus noilor taxe vamale americane, după ce un document oficial a generat confuzie săptămâna trecută și a dus prețul metalului prețios la un…
00:00
Derapaj la Insula Iubirii, semnalat în mediul online: „Este extrem de greșit” / Activist: „O formă de discriminare recunoscută oficial” / Plângeri la CNA # HotNews.ro
În ediția de luni a emisiunii „Insula Iubirii” producătorii au organizat, pentru cuplurile participante, o petrecere cu trimitere la cultura romă. Atitudinea concurenților în acest context a fost criticată în mediul online, iar imaginile difuzate…
11 august 2025
23:50
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR) consideră că este obligatoriu ca actuala formulă de guvernare să se păstreze, subliniind că în actualul context, unul foarte greu, trebuie luate decizii în comun pentru țară, nu pentru un…
23:50
Prințul Harry și Meghan Markle încheie un nou contract cu Netflix. Ce prevede prelungirea acordului # HotNews.ro
Prințul Harry și Meghan Markle vor continua să dezvolte proiecte de filme și seriale cu Netflix, însă în condiții mai limitate, a anunțat luni compania de streaming, citată de AFP. Platforma, cu care cuplul a…
23:40
SuperLiga: Remiză între Oțelul Galați și Rapid București. Cum arată clasamentul după 5 etape # HotNews.ro
Oțelul Galați și Rapid București au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, luni, în etapa a cincea din SuperLiga. Oțelul Galați – Rapid București 1-1, în ultimul meci din etapa 5 Gazdele au deschis…
23:40
Primăria Capitalei a început să demonteze infochioşcurile lăsate în paragină. Ce vor fi amenajate în loc # HotNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că municipalitatea va demonta infochioşcurile nefuncţionale, precum şi alte obiecte de pe spaţiul public ce nu mai oferă nimic util comunităţii, în locul acestora urmând să fie amenajate…
23:20
Rămășițele unui cercetător britanic care a murit în 1959 în timpul unei misiuni în Antarctica au fost găsite anul acesta în urma topirii gheții și redate familiei, a anunțat luni British Antarctic Survey (BAS), citat…
23:20
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv de prelungire a armistițiului tarifar cu China cu încă 90 de zile, a declarat luni un oficial al Casei Albe, cu doar câteva ore înainte ca…
23:10
Mesaj din USR privind condițiile puse de PSD coliției: „Suntem 100% aliniați”/ Ce spune Buzoianu despre funeraliile lui Ion Iliescu # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, la Digi24, că reprezentanţii USR sunt „sută la sută aliniaţi” cu propunerile PSD privind eliminarea privilegiilor, propuneri anunţate luni de liderul partidului, Sorin Grindeanu. Diana Buzoianu a vorbit şi…
22:50
„Va cădea mai repede decât Pokrovsk”. Raport sumbru pentru Kiev, după ce rușii au străpuns defensiva ucraineană într-un sector-cheie din Donețk # HotNews.ro
Forțele ruse au avansat către autostrada Dobropillia-Kramatorsk din regiunea Donețk, ocupând poziții în așezările din apropiere pentru a sprijini operațiunile ofensive ulterioare, a anunțat luni, 11 august, platforma online DeepState care cartografiază liniile frontului. Harta…
22:40
Câte posturi vor dispărea din administrația locală. Ministrul Cseke estimează o economie de 2,2 miliarde anual # HotNews.ro
Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei, a declarat, la Antena 3, ministrul Dezoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke…
22:10
Ministrul Dezvoltării vrea ca o „listă a ruşinii” cu cei care nu îşi achită taxele şi impozitele să poată fi publicată online: Propunem ca acest lucru să nu mai fie secret fiscal # HotNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, consideră că măsura publicării listelor cu datornici ar fi una eficientă şi speră să fie pusă în aplicare, el apreciind că este posibil ca unii contribuabili să plătească restanţele de frica…
22:10
Zelenski avertizează despre ce pregătește de fapt, „în realitate”, Putin înainte de summitul din Alaska # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski a afirmat luni că Rusia își pregătește trupele pentru noi ofensive în loc să se pregătească să pună capăt războiului din Ucraina, după ce a vorbit în cursul zilei cu liderii Indiei…
22:00
Ministrul Mediului anunță când se va relua Programul Rabla. Schimbările preconizate pentru următorii ani # HotNews.ro
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a afirmat, la Digi24, că Programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat la 1 septembrie, așa cum se preconiza inițial. Pe de altă parte, Buzoianu a apreciat că în anii…
21:50
„Pană totală” de curent în Irak, în contextul unor temperaturi record şi consum crescut # HotNews.ro
Reţeaua electrică din Irak s-a confruntat luni cu o „pană totală” provocată de „o creştere record a temperaturilor”, precum şi de o creştere a consumului, care au dus la oprirea a două linii de transmisie,…
21:40
Ce soluție de pace susține România, înainte de summitul din Alaska. Oana Țoiu: „Nimic despre Ucraina fără Ucraina” # HotNews.ro
Țara noastră susține o soluție bazată pe respectarea deplină a suveranității, independenței și integrității teritoriale a Ucrainei, a anunțat luni șefa diplomației române, Oana Țoiu, într-un mesaj publicat după participarea la videoconferinţa informală a miniştrilor…
21:20
Cu doar câteva ore înainte ca armistițiul din războiul comercial cu China să expire, Trump păstrează misterul în privința viitoarei mutări: „Vom vedea” # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a declarat luni că Statele Unite „tratează foarte frumos China”, în contextul în care Beijingul a afirmat că urmărește rezultate pozitive, cu câteva ore înainte de expirarea armistițiului comercial între cele două…
21:10
FC Botoșani s-a impus în fața echipei FC Argeș, scor 3-1, într-un meci disputat luni, pe teren propriu, în etapa a cincea din SuperLiga. FC Botoșani – FC Argeș 3-1 Echipa antrenată de Leo Grozavu…
21:00
VIDEO Pompierii români intervin la un incendiu de vegetație în Grecia. Șapte vehicule implicate în misiune # HotNews.ro
Pompierii români aflați în Grecia au fost chemați de autoritățile elene să intervină în zona unui incendiu de vegetați izbucnit în regiunea Anatoliki Attiki, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. „În urmă cu puțin…
20:50
Vacanța vicepreședintelui Statelor Unite, J.D. Vance, în micul și liniștitul oraș Charlbury (sud-vestul Angliei) a perturbat foarte mult viața celor 3.000 de locuitori, care în aceste zile trebuie să suporte controalele de securitate exhaustive ale…
20:40
Cum vrea Macron să evite „un război permanent” în Gaza. Obiectivele trasate pentru o coaliție internațională # HotNews.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a reiterat luni propunerea pentru „o misiune de stabilizare sub mandat ONU” pentru securizarea Fâşiei Gaza, denunţând „un dezastru anunţat” şi „înaintarea spre un război permanent”, după anunţul planului guvernului israelian…
20:40
Președintele american Donald Trump a declarat luni că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în cadrul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, informează BBC News. „Rusia a ocupat o…
Acum 24 ore
20:10
Trump, noi dezvăluiri despre summitul cu Putin. Veste devastatoare pentru Zelenski: „Îl voi suna” / Liderul american a spus de două ori: „Plec în Rusia” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat luni că se așteaptă la o „discuție constructivă” cu omologul său rus, Vladimir Putin, și că este nemulțumit de Volodimir Zelenski, liderul Ucrainei, pentru că acesta a exclus concesii…
20:00
Fondul suveran al Norvegiei renunță la investițiile în 11 companii din Isrel. „Un răspuns la circumstanțe extraordinare” # HotNews.ro
Fondul suveran al Norvegiei, cel mai important din lume, a anunţat luni că îşi vinde acţiunile la 11 companii israeliene după ce au apărut informaţii despre participaţia sa la un producător israelian de motoare pentru…
19:20
Rusia pregăteşte o lege pentru a localiza şi urmări toate dronele de pe teritoriul ţării. Proprietarii trebuie să se înregistreze într-o baza de date # HotNews.ro
Ministerul Transporturilor de la Moscova pregăteşte modificarea legislaţiei pentru a crea o bază de date cu scopul de a identifica şi localiza toate dronele prezente pe teritoriul ţării, a informat luni publicaţia Vedomosti, citează EFE…
19:10
De ce spune Trump că este „jenat”, înaintea mult așteptatului summit din Alaska: „Știți că mă duc să mă întâlnesc cu Putin” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat luni că este „jenat” că trebuie să abordeze problema criminalității din capitala SUA, Washington, înaintea întâlnirii sale de vineri cu liderul rus Vladimir Putin. „Este jenant pentru mine să…
19:10
Nvidia și AMD pot exporta din nou cipuri către China. Cât vor trebui să plătească guvernului SUA pentru această concesie # HotNews.ro
Nvidia şi AMD au convenit să transfere 15% din veniturile obţinute din vânzările de cipuri în China către guvernul american, a confirmat luni Casa Albă, informează Financial Times, preluată de News.ro. În schimb, cele două…
18:50
Primii inculpați pentru distrugerea cablurilor submarine din Marea Baltică. Li se impută pagube imense # HotNews.ro
Parchetul din Finlanda a anunțat că a inculpat trei membri ai echipajului petrolierului Eagle S, acuzați că au participat la distrugerea cablurilor submarine din Marea Baltică, la finele anului trecut, distrugere care se înscrie într-o…
18:40
Portarul Dinu Moldovan a fost transferat de Rapid în luna martie, după ce în tabăra giuleștenilor se accidentase Marian Aioani, pe atunci titular de drept. În cele din urmă, goalkeeperul de 35 de ani, care…
18:20
ULTIMA ORĂ Într-o rară și controversată decizie, Donald Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Va avea voie să-și facă treaba cum trebuie # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a anunțat luni că invocă Legea privind autonomia districtului Columbia pentru a plasa Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington sub control federal direct, o măsură rară și controversată, informează Reuters, CNN și…
18:10
Anchetă în Republica Moldova după un atac cibernetic „organizat de un actor străin” asupra infrastructurii guvernamentale. Angajați ai statului, bănuiți de complicitate # HotNews.ro
Serviciul pentru Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) din Republica Moldova anunță luni, într-un comunicat, că a fost deschisă o anchetă după producerea unui „incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii…
18:00
Un summit văzut ca un premiu pentru Putin. Ce vrea liderul rus de la întâlnirea cu Donald Trump din Alaska # HotNews.ro
Invitația în SUA reprezintă deja un câștig politic pentru Vladimir Putin, care nu a făcut nicio concesie pentru a obține întrevederea cu Donald Trump și nu pare dispus să facă pași înapoi pentru un armistițiu,…
17:50
VIDEO Fabrică pentru rachetele rusești de croazieră Kh-32 și Kh-101, lovită de dronele Kievului la sute de kilometri de graniță, într-un atac revendicat de SBU # HotNews.ro
Dronele cu rază lungă de acțiune operate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit în primele ore ale zilei de 11 august o fabrică din regiunea Nijni Novgorod, din Rusia, care produce componente…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.