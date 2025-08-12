Ana Lugojana și Ruga de Sântămăria Mare, la Lugoj

09:10

În inima Rotterdamului, între zgârie-nori moderni și pasaje pietonale aglomerate, se ridică o structură care pare desenată de un copil cu o pasiune pentru geometrie: cuburi galbene suspendate, înclinate la 45 de grade, așezate pe colțuri ca niște zaruri abandonate. Acestea sunt Kubuswoningen, sau Casele Cub – un ansamblu arhitectural care sfidează convențiile și continuă să fascineze, chiar și la peste patruzeci de ani de la construcție.