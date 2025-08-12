ACCIDENT grav pe Centura Timișoarei. Patru victime, între care și un minor, după coliziunea dintre un microbuz și două autoturisme
Accident grav pe Centura Timișoarei. Patru persoane, între care un minor, au ajuns de urgență la spital marți, în urma unei coliziuni între un microbuz și două autoturisme produse pe Varianta Ocolitoare a municipiului Timișoara. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a precizat că accidentul a avut loc pe Centura Timișoara și s-a […]
După victoria smulsă in extremis în manșa tur, 3-2, la București, cu gol în minutele de prelungire, FCSB își joacă joi, 14 august, șansa de calificare în play-off-ul UEFA Europa League. Meciul decisiv se va disputa la Priștina, pe Stadionul „Fadil Vokrri”, de la ora 21:00. În cazul calificării, „roș-albaștrii” vor da în play-off peste […]
Trump este încrezător înainte de întrevederea cu Putin: În războiul din Ucraina, ambele părți beligerante vor ceda TERITORII # Gândul
Președintele american Donald Trump susține că atât Moscova cât și Kievul trebuie să facă concesii teritoriale dacă vor să încheie războiul din Ucraina. Liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski vor să discute cu Trump înainte de summitul programat vineri cu Putin în Alaska, pe fondul temerilor că Washingtonul ar putea dicta termeni de pace […]
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Achizițiile mari făcute fără un plan duc la greșeli fatale și la faliment personal” # Gândul
Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax”, a adus în atenție ce trebuie să știm despre investițiile mari. Emisiunea poate fi urmărită integral AICI. „Ca să evităm aceste capcane, există un semnal pe care îl primim la un moment dat când avem răspunsul pentru […]
Trump vs. Putin în Alaska și DILEMA lui Xi Jinping. O criză economică mondială bate la ușă. „China își va apăra cu fermitate interesele” # Gândul
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni, vineri, în Alaska, iar unul dintre subiectele discutate va fi, probabil, politica de sancțiuni occidentale impuse Rusiei, o problemă cu implicații care depășesc cu mult teritoriul Ucrainei. Președintele SUA a impus deja taxe vamale de 25% Indiei, din cauza statutului țării de cumpărător major de petrol rusesc. […]
Consiliul Județean Ilfov oferă sprijin și finanțare localităților care nu dispun de un buget necesar pentru lucrările edilitare. Despre acest aspect a vorbit vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu. Vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu, vorbește despre asocierile dintre instituția pe care o reprezintă le face cu localitățile mai slab aspectate din punct de vedere […]
Dinamo – UTA, în etapa a 6-a a Superligii, se joacă vineri, 15 august, de la 21:30, pe Arena Națională. Cu toate că dinamoviștii vin în fața fanilor după o victorie importantă împotriva rivalei FCSB, „câinii” nu par a fi foarte interesați de acest joc. UTA are două succese consecutive, iar trupa antrenată de ex-dinamovistul […]
Fructul supranumit „ginsengul românesc” cu cu beneficii uriașe pentru sănătate. Conține de 10 ori mai multă VITAMINA C decât citricele # Gândul
Fructul minune supranumit „ginsengul românesc” și considerat un veritabil „vaccin natural” împotriva răcelii, este tot mai căutat pentru proprietățile sale terapeutice. Cu un preț de 35 de lei pe kilogram, fructul aduce câștiguri importante fermierilor, dar și beneficii dovedite pentru sănătate. Recoltarea cătinei este în plină desfășurare, iar cererea pentru micile fructe portocalii crește de […]
Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte. Este considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra # Gândul
Un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte a fost vândut la un preț „amețitor”, la o licitație care a avut loc în New York. Fragmentul este considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra, iar autoritățile din Niger suspectează că această tranzacție ar fi fost ilegală. La o licitație în New York, un […]
Marian Munteanu: „Invocarea nostalgiei COMUNISMULUI este o formă de manipulare și control al unor segmente de populație” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, antropologul Marian Munteanu și-a exprimat dezacordul față de modul în care, spune el, diverse ideologii sau grupuri politice se folosesc de categorii vulnerabile din societate pentru a obține capital politic sau pentru a manipula opinia publică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Manipulează jocurile electorale ca să câștige […]
Unul dintre cei mai mari producători de autoturisme de lux critică planul UE de a INTERZICE mașinile pe benzină și motorină din 2035: „Treziți-vă” # Gândul
CEO-ul uneia dintre cele mai importante companii din domeniu auto din Germania avertizează că interdicția totală a vânzărilor de mașini cu motoare termice din 2035 ar putea destabiliza piața auto europeană. Oficialul cere Uniunii Europene „o trezire la realitate” și o tranziție bazată pe stimulente, nu pe constrângeri. Uniunea Europeană a decis ca, din 2035, […]
BAC 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin cea de-a doua probă scrisă, la Matematică sau Istorie, astăzi # Gândul
BAC 2025, sesiunea de toamnă. Marți, 12 august 2025, candidații se întorc în centrele de examen pentru a susține cea de-a doua probă scrisă, la Matematică sau Istorie. Apoi, această sesiune de Bacalaureat mai are alte două probe, cea la alegere a profilului și specializării și proba scrisă la Limba și Literatura Maternă. Marți, 12 […]
Când REVINE Radu Drăgușin, după accidentarea gravă suferită la începutul anului. „Sunt în ultima fază a recuperării” # Gândul
Fundașul român de la Tottenham se află în perioada de refacere după o accidentare la genunchi suferită în ianuarie, într-un meci cu Elfsborg din Europa League. Ar putea reveni pe teren la toamnă. Radu Drăgușin, jucător de 23 de ani, a vorbit și despre calificarea la CM 2026, naționala fiind pe locul trei în Grupa […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 676. Armata israeliană a început o nouă fază a ofensivei în Fâșia Gaza # Gândul
Șeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, a afirmat că forțele IDF încep „o nouă etapă” în războiul din Fâșia Gaza, după decizia cabinetului de securitate de a extinde ofensiva în orașul Gaza, capitala enclavei palestiniene. „Ne aflăm la începutul unei noi etape în luptele din Gaza”, a spus Zamir într-o evaluare a Statului Major, adăugând […]
Impactul lucrătorilor străini asupra educației din România. Cristian Jura (CNCD): „Este o realitate SOCIALĂ, trebuie să o acceptăm, să o gestionăm!” # Gândul
În anul 2024, România a avut cel mai mare procent de emigranți din statele Uniunii Europene (UE). Totodată, 4,6 milioane de români locuiesc peste hotare, ceea ce reprezintă aproape 24% din populație. În acest context, impactul asupra educației preșcolare și școlare din țara noastră este unul semnificativ, care se resimte la nivelul general al forței […]
Oțelul Galați – Rapid București, 1-1, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii, marcatori fiind Andrei Ciobanu (33), respectiv Alexandru Dobre (60). A fost o fază controversată în meci. Rapid a cerut penalty, după ce Zhelev ar fi atins mingea cu mâna în careu, în minutul 76, la scorul de 1-1, după o pătrundere […]
Ministrul Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: „Se va lansa acest program pe 1 septembrie, cu 200 de milioane de lei” # Gândul
Începutul toamnei aduce cu sine reînceperea Programului Rabla pentru persoane fizice, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Digi24. Aceasta a adăugat și faptul că, în viitor, finanțarea acestuia n-ar trebui să mai depindă exclusiv de bugetul statului. Odată cu adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale, programele finanțate de guvern vor intra în […]
Le Monde: SUA trebuie să evite căderea în CAPCANA summitului cu Rusia /Liderii europeni îl pot convinge pe Trump înaintea întâlnirii cu Putin # Gândul
Summitul din Alaska reprezintă o oportunitate avantajoasă pentru președintele Rusiei, Vladimir Putin, notează cotidianul francez Le Monde, avertizându-i pe liderii europeni că au la dispoziție doar câteva zile pentru a-l feri pe Donald Trump, președintele Statelor Unite, de ”capcana” Kremlinului. Pentru prima dată de la începerea invaziei militare ruse în Ucraina, acum trei ani și […]
USR e de acord cu PSD/Diana Buzoianu: ”Dacă discuţia este legată de privilegii, suntem 100% aliniaţi” # Gândul
Unul dintre cei mai vocali reprezentanți USR, ministrul Mediului-Diana Buzoianu, spune că partidul pe care-l reprezintă este 100 % de acord cu PSD, atunci când vine vorba de eliminarea privilegiilor. Atitudinea USR cu privire la înmormântarea fostului lider social-democrat, Ion Iliescu, este, însă, o altă problemă cu altă abordare. Întrebată la Digi24 despre propunerile liderului […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1266. Zelenski: „Rusia mută trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 12 august 2025, în a 1.266-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Înaintea importantei întâlniri din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia nu dă semne că se pregătește să pună capăt războiului, așa cum se speculează. […]
12 AUGUST, calendarul zilei: Pete Sampras împlinește 54 de ani, Mario Balotelli 35/ Moare Florin Halagian # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 12 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Pete Sampras, considerat unul dintre cei mai mari jucători de tenis din toate timpurile, s-a născut pe 12 august 1971, în Washington, D.C., SUA. Supranumit “Pistol Pete” pentru serviciul său fulgerător și […]
Ultranaționaliștii români se pregătesc împreună pentru LUPTE corp la corp. „Camarazii” își deschid o rețea de săli de sport cu circuit închis # Gândul
O grupare ultranaționalistă cu ramificații în toată țara își pune pe picioare o rețea de săli de lupte unde, sub îndrumarea unor instructori, extremiștii se vor putea pregăti pentru eventuale confruntări corp la corp. Primul dintre aceste centre de antrenament ar urma să fie deschis la începutul lunii septembrie, într-o locație care nu a fost […]
Marian Munteanu: „Un anumit set de VALORI stângist, progresist, este promovat în detrimentul altora” # Gândul
În cadrul emisiunii moderate de Marius Tucă, Marian Munteanu a adus în discuție o perspectivă provocatoare și critică asupra realității politice și sociale actuale din România și Europa. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Potrivit lui Marian Munteanu, România și, mai larg, Europa sunt încă adânc ancorate într-o formă de „comunism” sau, cum îl […]
Povestea bărbatului care câștiga „mai mulți bani decât știa ce să facă cu ei”, dar a ajuns în pragul DEPRESIEI. Ce detaliu sumbru ascundea jobul său # Gândul
Lachie Samuel este un bărbat care a plecat de acasă la 19 ani pentru a lucra ca muncitor FIFO („fly-in, fly-out”, deplasare cu avionul în zone izolate pentru perioade de lucru) în minele din vestul Australiei. Erau cinci zile de muncă istovitoare, urmate de două zile acasă și câștiga aproape 5.000 de dolari australieni (aproape […]
Diana Buzoianu, despre risipa de 54.000 de euro de la Apele Române pentru un sediu închiriat: „Nu au nevoie de un astfel de sediu. Este o sfidare” # Gândul
Apele Române plătește lunar 54.000 de euro chiria pentru un sediu din centrul Bucureștiului. Întrebată la Digi24 când ar putea să înceteze risipa, Diana Buzoianu, ministra Mediului (USR) a promis că va lua rapid măsuri. „Le-am dat adresă să găsească cât mai rapid dacă nu vor reveni cu o propunere săptămâna aceasta, va trebui să-i […]
Marian Munteanu, în emisiunea Marius Tuca din 11 august 2025, reflectă asupra provocărilor instituționale și ale statalității în România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Marian Munteanu a oferit o analiză pertinentă cu privire la dificultățile cu care s-a confruntat țara noastră în ultimii ani. Munteanu a subliniat faptul că, deși unele lucruri nu […]
Piața muncii cunoaște un fenomen BIZAR, care a luat amploare: tineri care plătesc ca să pară angajați. Care este motivul # Gândul
Rata șomajului în rândul tinerilor chinezi a depășit pragul de 14%, în mai multe orașe din această țară, în contextul în care economia se confruntă cu probleme serioase. Însă, în această atmosferă, a apărut un fenomen bizar: firme care primesc bani pentru a le oferi șomerilor iluzia că au un loc de muncă. Potrivit BBC, aceste […]
Provocările online de pe TikTok, un pericol pentru tinerii din generația Z. Specialiștii le atrag atenția părinților # Gândul
Nu trece o lună în România fără să apară o nouă provocare pe TikTok care să pună în pericol viețile minorilor, de la „provocarea Superman” la provocarea cu „mâncatul de lalele”. Autoritățile atrag atenția că mii de tineri sunt acum tentați să se alăture unui nou trend periculos: urcatul pe clădiri dezafectate pentru a-și face […]
Marian Munteanu: „Nu poți să insulți președinți de STAT și apoi să te duci să negociezi cu ei” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Marian Munteanu a vorbit despre importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite, pe care îl consideră esențial pentru securitatea României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Marian Munteanu spune că, din punct de vedere militar și strategic, parteneriatul cu Statele Unite este important pentru România. Totuși, consideră că acesta […]
Un italian a găsit un adevărat TEZAUR într-un dulap vechi din lemn, cumpărat cu doar 200 de euro. Ce a găsit, la restaurarea sa # Gândul
Un italian în vârstă de 45 de ani, din localitatea italiană Crema, regiunea Lombardia, a cumpărat cu doar 200 de euro un vechi dulap din lemn, însă fără să bănuiască surpriza pe care o ascundea acest obiect. Mobilierul fusese lăsat peste un an într-o magazie de la țară și a fost readus la viață în […]
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, consideră că ar fi EFICIENT ca datoriile persoanelor fizice să nu mai fie secret fiscal: „Cred că unii vor plăti” # Gândul
Ministrul Dezoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, consideră că măsura publicării listelor cu datornici ar fi una eficientă şi speră să fie pusă în aplicare. El susține că, de frica ruşinii, este posibil ca unii contribuabili să plătească restanţele. „Sunt convins că ar fi eficientă o asemenea măsură şi sper că se va pune […]
Superstiții de Adormirea Maicii Domnului: Ce obiceiuri trebuie respectate pentru a avea parte de noroc tot anul # Gândul
Pe 15 august, românii creștin-ortodocși celebrează cea de-a treia mare sărbătoare din calendarul Bisericii Ortodoxe Române: Adormirea Maicii Domnului. Spre deosebire de Crăciun (25 decembrie) și Sfintele Paști (prima duminică după prima lună plină care cade după sau de echinocțiul de primăvară), care sunt dedicate Nașterii și Învierii Mântuitorului (sărbători care au la bază momente […]
Ținerea câinilor în lanț ar putea fi INTERZISĂ în România. Care sunt sancțiunile și în ce condiții pot fi ținute aceste animale la curte # Gândul
Conform unui proiect de lege, care vizează siguranța animalelor domestice, ținerea în lanț a câinilor pe perioade lungi este complet interzisă. În țara noastră, această practică este des întâlnită, mai ales în zonele rurale. Mulți români preferă să își lege câinele în curte, iar unii îl eliberează la venirea serii, dar cei mai mulți îi uită […]
Ilan Șor coordonează PROTESTELE antiguvernamentale din Republica Moldova. Câți bani le oferă manifestanților # Gândul
Omul de afaceri fugar prorus Ilan Şor este implicat în destabilizarea politică a Republicii Moldova, prin finanțarea unor grupuri de protestatari, înaintea alegerilor parlamentare care sunt programate luna viitoare. După ce a fost artizanul „Operațiunii Titirezul”, prin care a devalizat activele a trei bănci din Republica Moldova, fostul politician și om de afaceri aflat în […]
Marian Munteanu: „România nu este a lui Nicușor DAN cum nu a fost nici a lui Iliescu. România este a românilor” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Marian Munteanu a vorbit despre greșelile României după 1989, lipsa unei stabilități interne și modul în care o parte din elitele țării s-au pierdut în fața presiunilor externe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitatul consideră că unul dintre marile minusuri ale României a fost incapacitatea de a-și […]
Marian Munteanu, în emisiunea Marius Tuca din 11 august 2025, spune că după revoluția din 1989, România a urmat o traiectorie istorică stabilă, cu turbulențe minore la scară largă, deși la nivel individual au existat turbulențe semnificative. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Această traiectorie istorică stabilă este rezultatul unui cumul de factori care […]
Pe 15 august, românii creștin-ortodocși celebrează cea de-a treia mare sărbătoare din calendarul Bisericii Ortodoxe Române: Adormirea Maicii Domnului. O sărbătoare de smerenie și rugăciuni Spre deosebire de Crăciun (25 decembrie) și Sfintele Paști (prima duminică după prima lună plină care cade după sau de echinocțiul de primăvară), care sunt dedicate Nașterii și Învierii Mântuitorului […]
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, spune că REFORMA administraţiei locale vizează reducerea a 40.000 de posturi. Ce economii se vor face anual # Gândul
Ministrul Dezoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a afirmat luni seară, la Antena 3, că măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, iar impactul financiar urmează să fie de 2,2 miliarde de lei în fiecare an. „Această tăiere la nivelele cabinetelor demnitarilor se aplică şi la nivel central, acolo […]
România, la al şaptelea cod roşu de CANICULĂ din ultimele 10 săptămâni. În anumite zone s-au resimțit și 44 de grade Celsius # Gândul
România este din nou sub cod roşu de caniculă, al șaptelea din ultimele 10 săptămâni. Mai mult, este şi cea mai secetoasă perioadă din ultimii 13 ani, iar aproape 70% din culturi sunt compromise. De asemenea, căldura infernală a transformat marile lacuri în pete de apă. Sudul ţării se topeşte la peste 40 de grade […]
Donald Trump speră să îi aducă pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski la negocieri DIRECTE /„Cred că se va rezolva” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, luni seară, că obiectivul său este organizarea unui summit Ucraina-Rusia pentru oprirea războiului printr-o soluție negociată. ”Mă aștept să am o întâlnire cu Putin despre care cred că va fi bună. Dar ar putea fi rea. Eu mă aflu aici cu un motiv: să scap de un război […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Marian Munteanu a vorbit despre influența sovietică asupra României în perioada post-comunistă și despre modul în care fostul președinte Ion Iliescu a încercat să poziționeze țara în raport cu marile puteri ale vremii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. La începutul discuției, Marian Munteanu a explicat că România […]
În ediția din 11 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, antropologul Marian Munteanu a analizat întâlnirea istorică dintre Vladimir Putin și Donald Trump, dar și viitorul geopolitic al lumii și al Europei în special. În opinia sa, această întâlnire nu este decât o formalitate într-un conflict deja câștigat de cele două superputeri – Rusia […]
Trump anunță cedarea de teritorii, în discuțiile cu Putin, Țoiu anunță sprijinirea “pe deplin” a integrității teritoriale a Ucrainei! # Gândul
Oana Țoiu, ministra de Externe (USR), care a fost recent într-o vizită la Kiev, a subliniat că România susține o soluție de pace pentru Ucraina, dar numai dacă îi respectă pe deplin „suveranitatea, independența și integritatea teritorială”. Ministra a mai spus că Ucraina condusă de Volodimir Zelenski n-ar trebui să lipsească de la masa negocierilor […]
Ion Cristoiu: „Noi suntem o țară mică, oricând putem să fim pradă. Ne apără doar dreptul internațional” # Gândul
În opinia lui Ion Cristoiu, România este o țară vulnerabilă la agresiunea rusă, apărată doar de dreptul internațional. Scriitorul afirmă că „istoria este nedreaptă”, deși conform dreptului internațional, Rusia n-ar fi trebuit să fi ocupat teritorii din Ucraina. „Noi suntem țară mică, oricând putem să fim pradă. Ne apără doar dreptul internațional. Armata rusă în […]
Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Trump nu-l va invita pe Zelenski la spectacolul planetar din Alaska, unde nu e loc decât de o singură vedetă # Gândul
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat despre absența președintelui ucrainean la Summitul istoric din Alaska dintre SUA și Rusia, nefiind invitat de către președintele Trump. Vineri, 15 august 2025, Vladimir Putin va veni în vizită în statul american Alaska, pentru a se întâlni cu președintele Donald […]
Sorina Matei îl prezintă pe Klaus Iohannis într-o postură INEDITĂ, aflat în vacanță: „Urmașul său, Nicușor Dan este și el în vacanță” # Gândul
Jurnalista Sorina Matei îl prezintă pe fostul președinte Klaus Iohannis, așa cum nu a mai fost văzut, aflat pe munte, în pantaloni scurți. „Urmașul său, dl Nicușor Dan este și el în vacanță. În Republica Moldova, la Maia Sandu – pentru schimb de voturi, dar cu lavaliera pe el, ca să fraierească naivii pe TikTok”, […]
Trump afirmă că Ucraina va fi nevoită să cedeze TERITORII /Președintele SUA îi va informa pe liderii europeni imediat după summitul cu Putin # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, luni, că vor exista schimburi teritoriale între Ucraina și Rusia, criticând atitudinea omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre care a spus că nu este invitat la summitul din Alaska pentru că oricum nu a putut rezolva nimic în ultimii trei ani. ”M-a deranjat puțin faptul că Volodimir Zelenski […]
