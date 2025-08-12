„Când a comis-o băiatul meu…”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept”
Gino Iorgulescu a făcut dezvăluiri rare despre fiul său, Mario. Acesta a primit o condamnare inițială de opt ani și opt luni la închisoare cu executare, după ce în 2019, a produs un accident de circulaţie grav, în urma căruia un tânăr de 24 de ani a decedat.
Aryna Sabalenka, mesaj superb pentru Emma Răducanu după meciul epic de la Cincinnati
Aryna Sabalenka a obţinut calificarea în optimile de finală de la WTA Cincinnati, după un meci dramatic în care a învins-o pe Emma Răducanu. Numărul 1 mondial s-a impus cu 7-6(3), 4-6, 7-6(5), după 3 ore şi 12 minute de joc.
Verdictul specialistului după ce Rapid a cerut penalty în meciul cu Oțelul: „Dacă nici el nu vede, atunci…"
A apărut verdictul specialistului, după ce Rapid a cerut penalty în meciul cu Oțelul, încheiat cu scorul de 1-1 în etapa a cincea a Ligii 1. Constantin Zotta consideră că giuleștenii au avut dreptate. În minutul 76, Rapid a cerut penalty după un presupus henț comis în careu de Zhelev, la șutul expediat de Hazrollaj.
Oficialul din Liga 1 care îl susține pe Gigi Becali în „războiul" cu Dan Șucu: „E o schimbare de bun simț"
Oficialul din Liga 1 care îl susține pe Gigi Becali în „războiul" cu Dan Șucu este Radu Constantea. Președintele celor de la U Cluj este de acord cu schimbarea legii de la LPF. Concret, după ce Gigi Becali nu l-a putut trece inițial pe Malcom Edjouma pe lista de Liga 1, oficialii Ligii au decis să modifice regulamentul.
„De mult n-am mai văzut așa ceva". Basarab Panduru, cucerit de un jucător al Rapidului după remiza cu Oțelul
Basarab Panduru s-a declarat cucerit de un jucător al Rapidului, după remiza cu Oțelul, scor 1-1, din etapa a cincea a Ligii 1. Fostul internaționalul l-a remarcat pe Alexandru Dobre, autorul golului giuleștenilor la Galați.
Antrenorul lui Ianis Stoica a dat verdictul, după ce românul a debutat cu gol la Estrela Amadora: "Am vrut asta"
Ianis Stoica a avut parte de un debut perfect în Liga Portugal. Partida dintre Estoril şi Estrela Amadora, care a fost LIVE în AntenaPLAY, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Stoica a ajuns la Estrela Amadora vara aceasta, fiind transferat de la FC Hermannstadt. În minutul 74 al partidei din deplasare cu Estoril, internaţionalul român a înscris.
Prima imagine cu Dennis Man, după vizita medicală la PSV. Ce număr și-a ales la noua echipă
A apărut prima imagine cu Dennis Man, după efectuarea vizitei medicale la PSV. Internaționalul român e așteptat să semneze azi contractul cu campioana Olandei, după despărțirea de Parma.
Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: "Nu poţi să jigneşti"
Ilie Dumitrescu a vorbit despre scandalul momentului din Liga 1. Dan Şucu şi Mihai Rotaru au început un adevărat război al declaraţiilor contra lui Gigi Becali şi Gino Iorgulescu. Replicile patronului de la FCSB şi preşedintelui LPF nu au întârziat să apară. Fostul internaţional român este dezamăgit de modul în care vorbesc persoanele implicate.
"A fost penalty clar" Costel Gâlcă a criticat arbitrajul şi şi-a făcut praf jucătorii: "Vor intra alţii cu FCSB"
Costel Gâlcă s-a arătat foarte supărat pe modul în care s-au prezentat jucătorii săi în prima repriză a meciului cu Oţelul. Gâlcă a admis că jocul Rapidului s-a schimbat în a doua repriză. Cu toate acestea, a transmis că îşi dorea foarte mult 3 puncte la Galaţi, cu care Rapid ar fi urcat pe primul loc în Liga 1.
Alexandru Dobre, mesaj ferm după ce a marcat în Oţelul – Rapid 1-1: "Trebuie şi să suferim"
Alexandru Dobre a oferit prima reacţie, după ce a marcat în duelul dintre Oţelul şi Rapid, încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a cincea de Liga 1. Mijlocaşul s-a declarat mulţumit de rezultatul partidei. Rapid a ratat şansa de a urca pe primul loc în Liga 1, după remiza de la Galaţi.
Fază controversată în Oţelul – Rapid. Giuleştenii au cerut penalty după un posibil henţ
A avut loc o fază controversată în duelul dintre Oţelul şi Rapid, încheiat cu scorul de 1-1. Giuleştenii au cerut penalty în repriza secundă. În minutul 75, Hazrollaj a şutat spre poarta gălăţenilor. Mingea a fost deviată şi l-a lovit în braţ pe fundaşul celor de la Oţelul, Zhelev.
Andrei Borza a fost întrebat, imediat după finalul meciului Oţelul – Rapid 1-1, dacă giuleştenii pot cuceri titlul în acest sezon, aşa cum visează şi ei, şi fanii. Borza a transmis că acesta este scopul său şi al colegilor săi. După 5 etape, Rapid e pe locul 2 în Liga 1, cu 11 puncte.
Nota primită de Ianis Stoica după ce a marcat la debutul pentru Estrela în Liga Portugal!
Ianis Stoica a avut parte de un debut de vis pentru Estrela Amadora în Liga Portugal. Introdus pe teren în minutul 74 al meciului, în locul lui Alan Godoy, Ianis Stoica a înscris în minutul 75. Stoica s-a demarcat excelent şi a reluat în plasă, din cădere, o centrare venită de pe partea stângă.
Omagiu superb pentru Jorge Costa, la meciul Porto – Guimaraes
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Cincinnati. Duel "de foc" cu Iga Swiatek pentru sferturi
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de 1000 de puncte WTA de la Cincinnati. Românca se va duela cu Iga Swiatek pentru calificarea în sferturi. Sorana Cîrstea a învins-o pe Yuen Yuan în turul al treilea de la Cincinnati. Meciul a fost unul extrem de dificil, disputat pe o căldură sufocantă.
Ianis Stoica, gol la debut pentru Estrela. A înscris la un minut după ce a fost trimis în teren
Ianis Stoica a marcat un gol la debutul pentru Estrela. Internaţionalul român U21 a punctat în duelul cu Estoril din prima etapă de Liga Portugal, duel transmis live în AntenaPLAY. Ianis Stoica a început ca rezervă duelul din deplasare cu Estoril. Românul a fost trimis în teren de Luis Silva în minutul 74, în locul lui Alan Godoy, și a înscris în minutul 75.
Jucătorul pe care Gigi Becali l-a impus în prima echipă a FCSB-ului: "Nu poate să lipsească"
Gigi Becali a luat o decizie importantă după meciul FCSB – Unirea Slobozia 0-1. Patronul roş-albaştrilor a anunţat că un fotbalist al campioanei va evolua din primul minut, de acum, la FCSB. În ciuda faptului că Vlad Chiricheş are 35 de ani, Gigi Becali a transmis că acesta este un element-cheie la mijlocul terenului.
Jurnal Antena Sport | Un român a câştigat acasă cupa europeană la triatlon. Venea după o accidentare
The post Jurnal Antena Sport | Un român a câştigat acasă cupa europeană la triatlon. Venea după o accidentare appeared first on Antena Sport.
Gianluigi Donnarumma, tot mai aproape de plecarea de la PSG. E OUT din lot pentru Supercupa cu Tottenham
Gianluigi Donnarumma (26 de ani) e tot mai aproape de plecarea de la PSG. Portarul italian nu a fost inclus în lotul francezilor pentru confruntarea cu Tottenham, din Supercupa Europei. PSG şi Tottenham se vor duela miercuri, de la ora 22:00, în Supercupa Europei. Partida se va disputa în Italia, la Udine.
Bogdan Andone şi-a făcut praf jucătorii: "Trebuia schimbată toată echipa, am fost domnişoare"
Antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone, i-a criticat dur pe jucătorii săi după meciul pierdut de echipa lui, cu 3-1, la Botoşani. Andone a anunţat că va lua măsuri după înfrângerea de la Botoşani. În urma acestei partide, Botoşani a urcat pe locul 5 în Liga 1, cu 8 puncte, în timp ce Argeş se află pe locul 13, cu 4 puncte.
Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat" în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an
În vara lui 2023, patronul lui CFR Cluj anunța că Daniel Bîrligea și Emmanuel Yeboah sunt doriți la pachet în Turcia, de Adana Demirspor. Turcii ar fi fost dispuși să ofere nu mai puțin de 10,5 milioane de euro în schimbul celor doi jucători, potrivit lui Nelu Varga. Până la urmă, niciunul dintre ei nu a plecat.
Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez se căsătoresc! Inel cu diamant uriaş oferit de starul lusitan
Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez se căsătoresc, după nouă ani de relaţie. Starul lusitan şi-a cerut partenera în căsătorie cu un inel cu diamant uriaş. Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez s-au cunoscut în 2016, pe vrem
Botoşani – Argeş 3-1, după un meci cu o altă controversă uriaşă, asemănătoare celei de la Craiova – Hermannstadt # Antena Sport
Echipa FC Botoşani a învins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a cincea din Liga 1. Gazdele au marcat primele la Botoşani, în minutul 18, când Bodişteanu a primit la 20 de metri de poartă, a pătruns şi a şutat de la marginea careului, cu stângul, învingându-l pe Straton. Minutul […] The post Botoşani – Argeş 3-1, după un meci cu o altă controversă uriaşă, asemănătoare celei de la Craiova – Hermannstadt appeared first on Antena Sport.
La fel ca în meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0, o altă fază în care oaspeţii au cerut gol valabil s-a petrecut în partida Botoşani – FC Argeş. În minutul 32 al meciului, la scorul de 1-0, Mario Tudose a reluat cu capul după un corner, Anestis a respins balonul, dar nu a fost clar […] The post O nouă fază controversată în Liga 1! Piteştenii au cerut gol la meciul cu Botoşani appeared first on Antena Sport.
“Transfer” spectaculos realizat de Universitatea Craiova. Fostul colaborator al lui Luis Enrique, prezentat de olteni # Antena Sport
Universitatea Craiova a realizat o mutare spectaculoasă, cu doar câteva zile înaintea returul cu Spartak Trnava, din Conference League. Fostul colaborator al lui Luis Enrique de la Celta Vigo, Eduardo Covelo, a semnat cu oltenii. Eduardo Covelo va fi noul director tehnic al centrului de copii şi juniori de la Universitatea Craiova. “Transfer” spectaculos realizat […] The post “Transfer” spectaculos realizat de Universitatea Craiova. Fostul colaborator al lui Luis Enrique, prezentat de olteni appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Fraţii Poteică au picat în cursă unul împotriva celuilalt appeared first on Antena Sport.
Jurnal AntenaSport | Dan Şucu a ieşit la atac şi i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu # Antena Sport
The post Jurnal AntenaSport | Dan Şucu a ieşit la atac şi i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | FCSB, fără fani în tribune la returul cu Drita: “Ne-au spus că sunt alături de noi” # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | FCSB, fără fani în tribune la returul cu Drita: “Ne-au spus că sunt alături de noi” appeared first on Antena Sport.
Dan Şucu, o nouă replică dură pentru Gino Iorgulescu: “Ce legătura are una cu cealaltă?” # Antena Sport
Dan Şucu a dat o nouă replică dură pentru Gino Iorgulescu, în scandalul momentului din fotbalul românesc. Acţionarul majoritar de la Rapid nu şi-a explicat atacul lansat de preşedintele LPF la adresa sa. După ce Dan Şucu i-a cerut public demisia, Gino Iorgulescu a reacţionat şi l-a ameninţat pe şeful de la Rapid- “Știu și […] The post Dan Şucu, o nouă replică dură pentru Gino Iorgulescu: “Ce legătura are una cu cealaltă?” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a anunţat strategia FCSB-ului la returul decisiv cu Drita: “Pentru ce să nu jucăm aşa?” # Antena Sport
Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, nu s-a ferit să anunţe care va fi strategia echipei sale la meciul decisiv cu Drita, care se va disputa joi, de la ora 21:00 şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Chiar dacă declara anterior că FCSB va renunţa la sistemul cu doi închizători, Becali a precizat că […] The post Gigi Becali a anunţat strategia FCSB-ului la returul decisiv cu Drita: “Pentru ce să nu jucăm aşa?” appeared first on Antena Sport.
OFICIAL | Un jucător al lui CFR Cluj a părăsit echipa lui Dan Petrescu şi merge la o altă formaţie din România # Antena Sport
Plecare de la CFR Cluj! Echipa din Gruia a anunţat oficial că un jucător din lotul lui Dan Petrescu va fi împrumutat la o echipă din România. Moussa Samake (20 de ani) va evolua sub formă de împrumut la Concordia Chiajna, echipă din Liga a 2-a. OFICIAL | Moussa Samake, împrumutat de CFR Cluj la […] The post OFICIAL | Un jucător al lui CFR Cluj a părăsit echipa lui Dan Petrescu şi merge la o altă formaţie din România appeared first on Antena Sport.
Presa belgiană, la picioarele lui Mircea Rednic, după startul sezonului: “E un adevărat atu pentru echipă” # Antena Sport
“Flexibilitate, bun simţ şi valori: Standard al lui Rednic est un cameleon”, titrează site-ul radioteleviziunii RTBF în acest început de sezon, în care echipa din Liege, antrenată din vară de tehnicianul român, are 7 puncte după primele trei etape ale campionatului Belgiei, fiind pe poziţia a treia a clasamentului, devansată la golaveraj de Union Saint-Gilloise […] The post Presa belgiană, la picioarele lui Mircea Rednic, după startul sezonului: “E un adevărat atu pentru echipă” appeared first on Antena Sport.
Premieră mondială în fotbal! Cererea Barcelonei, aprobată de Federaţie înainte de startul sezonului # Antena Sport
Va fi o premieră mondială în fotbal! Cererea Barcelonei de a muta meciul cu Villarreal în Statele Unite ale Americii a fost aprobată de Federaţia Spaniolă de Fotbal. Catalanii şi-au dorit să dispute partida de campionat cu Villarreal la Miami, acolo unde s-au disputat mai multe meciuri de la Mondialul Cluburilor, în această vară. Premieră […] The post Premieră mondială în fotbal! Cererea Barcelonei, aprobată de Federaţie înainte de startul sezonului appeared first on Antena Sport.
Radu Drăguşin, mesaj de luptă pentru colegii săi de la naţională: “Sunt convins că vom merge la Mondial” # Antena Sport
Internaţionalul român Radu Drăguşin consideră că echipa naţională de fotbal a României păstrează în continuare şanse de calificare la Cupa Mondială din 2026, în ciuda faptului că ocupă în acest moment locul 3 în Grupa H a preliminariilor. România va disputa amicalul “de lux” cu Canada pe 5 septembrie, de la ora 21:00, acesta fiind […] The post Radu Drăguşin, mesaj de luptă pentru colegii săi de la naţională: “Sunt convins că vom merge la Mondial” appeared first on Antena Sport.
Achraf Hakimi: “Merit Balonul de Aur”! Ce a încercat să facă PSG după declaraţia jucătorului său # Antena Sport
Achraf Kakimi, fundaşul marocan al lui PSG, a explicat într-un interviu că “merită” Balonul de Aur, o declaraţie care nu a plăcut deloc clubului său, ce ar fi preferat ca aceasta să nu existe, scrie site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF. După sezonul excepţional al lui PSG, a-l vedea pe unul dintre jucătorii parizieni încoronat în curând […] The post Achraf Hakimi: “Merit Balonul de Aur”! Ce a încercat să facă PSG după declaraţia jucătorului său appeared first on Antena Sport.
Pep Guardiola a pus ochii pe un star de la Real Madrid. Jucătorul dorit la Manchester City # Antena Sport
Pep Guardiola a pus ochii pe un star de la Real Madrid, pe care vrea să-l transfere la Manchester City în această vară. Rodrygo i-a atras atenţia managerului “cetăţenilor”. Spaniolii au analizat ultimele mutări de la Manchester City şi au ajuns la concluzia că Pep Guardiola îi face loc în echipă lui Rodrygo. Pep Guardiola […] The post Pep Guardiola a pus ochii pe un star de la Real Madrid. Jucătorul dorit la Manchester City appeared first on Antena Sport.
Preşedintele de onoare al Universităţii Craiova, Sorin Cârţu, a reacţionat după ce Mirel Rădoi a lovit cu pumnul banca de rezerve. Ieşirea nervoasă a antrenorului Universităţii Craiova s-a petrecut după faza controversată din minutul 90+2. Aurelian Chiţu a trimis balonul pe spaţiul porţii, Silviu Lung jr l-a respins, nefiind clar dacă mingea a depăşit cu […] The post Reacţia lui Sorin Cârţu după ce Mirel Rădoi a dat cu pumnul în banca de rezerve! appeared first on Antena Sport.
Radu Drăguşin, anunţ despre revenirea pe teren. Detalii despre recuperare: “Nu sunt obişnuit să stau în tribună” # Antena Sport
Radu Drăguşin a făcut un anunţ despre revenirea pe teren. Fundaşul naţionalei şi al lui Tottenham a avut nevoie de operaţie la ligamente, după accidentarea suferită în meciul de Europa League cu Elfsborg, disputat pe 30 ianuarie. De atunci, Radu Drăguşin nu a mai bifat niciun minut pe teren la Tottenham, el ratând şi stagiul […] The post Radu Drăguşin, anunţ despre revenirea pe teren. Detalii despre recuperare: “Nu sunt obişnuit să stau în tribună” appeared first on Antena Sport.
Încă un conducător din Liga 1 se revoltă împotriva lui Gino Iorgulescu. E gata să-i ia locul la LPF # Antena Sport
Încă un conducător din Liga 1 se revoltă împotriva lui Gino Iorgulescu. Dani Coman, preşedintele celor de la FC Argeş, se alătură lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru, şi a răbufnit împotriva preşedintelui LPF. Dani Coman a comentat şi el scandalul uriaş din fotbalul românesc. Concret, Dan Şucu s-a revoltat şi i-a cerut demisia lui […] The post Încă un conducător din Liga 1 se revoltă împotriva lui Gino Iorgulescu. E gata să-i ia locul la LPF appeared first on Antena Sport.
Kingsley Coman semnează cu Al Nassr şi va fi coleg cu Cristiano Ronaldo! Anunţul lui Fabrizio Romano # Antena Sport
Kingsley Coman (29 de ani) va semna cu Al Nassr, a anunţat jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri. Potrivit acestuia, Al Nassr îi va plăti lui Bayern Munchen sub 30 de milioane de euro. Cristiano Ronaldo va avea o nouă vedetă din Europa în aceeaşi echipă. Al Nassr speră să câştige un trofeu în […] The post Kingsley Coman semnează cu Al Nassr şi va fi coleg cu Cristiano Ronaldo! Anunţul lui Fabrizio Romano appeared first on Antena Sport.
Jack Grealish pleacă de la Manchester City. Pep Guardiola renunţă la cel mai scump transfer din istoria clubului # Antena Sport
Jack Grealish pleacă de la Manchester City, în această vară. Starul englez, în vârstă de 25 de ani, va fi împrumutat de “cetăţeni” la o altă echipă de Premier League, Everton. Sky Sports a raportat luni că Everton şi Manchester City au ajuns la un acord pentru a-l împrumuta pe Jack Grealish pentru un sezon […] The post Jack Grealish pleacă de la Manchester City. Pep Guardiola renunţă la cel mai scump transfer din istoria clubului appeared first on Antena Sport.
Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e “plătit regeşte” # Antena Sport
S-a aflat ce salariu poate avea Gino Iorgulescu. Preşedintele LPF câştigă lunar suma uriaşă de nu mai puţin de 33.000 de euro pe lună. Gino Iorgulescu ocupă funcţia de preşedinte la LPF din 2013. El se află într-un scandal uriaş, în această perioadă, după ce a aprobat “legea Becali”. Gino Iorgulescu, salariu de 33.000 de […] The post Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e “plătit regeşte” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! # Antena Sport
Gigi Becali a fost întrebat de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi. Finanţatorul FCSB-ului dezvăluia anterior că a vorbit cu Ianis Hagi la nunta surorii sale, Kira, şi i-a transmis că “uşa e deschisă oricând” la FCSB. Gigi Becali nu crede că Ianis Hagi ar putea ajunge la echipa lui Mihai Rotaru. Internaţionalul român nu […] The post Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! appeared first on Antena Sport.
Jovan Markovic a plecat de la Universitatea Craiova, dar va rămâne în Liga 1. Echipa care a confirmat transferul # Antena Sport
Jovan Markovic a plecat de la Universitatea Craiova, dar va rămâne în Liga 1. Atacantul de 24 de ani s-a înţeles cu cei de la Farul. După victoria cu Hermannstadt, Mirel Rădoi a confirmat faptul că nu-l va păstra în lot pe Jovan Markovic. Antrenorul Universităţii Craiova a dezvăluit că atacantul are nevoie de minute, […] The post Jovan Markovic a plecat de la Universitatea Craiova, dar va rămâne în Liga 1. Echipa care a confirmat transferul appeared first on Antena Sport.
Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Raul Rotund a spus că a jucat pentru Dinamo în meciul cu FCSB! # Antena Sport
Preşedintele “câinilor”, Andrei Nicolescu, a reacţionat după ce Raul Rotund (19 ani), marcatorul singurului gol al Unirii Slobozia în meciul cu FCSB, a declarat că a jucat pentru Dinamo în partida cu campioana României. Nicolescu a apreciat declaraţia lui Raul Rotund. Atacantul este împrumutat de Dinamo în acest sezon la Unirea Slobozia. La vară, el […] The post Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Raul Rotund a spus că a jucat pentru Dinamo în meciul cu FCSB! appeared first on Antena Sport.
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 6 august, de pe as.ro. Pe as.ro vezi toate detaliile legate de scandalul dintre Gigi Becali şi Dan Şucu, dar şi borna istorică atinsă de fostul jucător al Craiovei, Alexandru Mitriţă. 1. Gigi Becali, scandal uriaş Gigi Becali a intrat într-un conflict uriaş cu […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 august appeared first on Antena Sport.
Parma i-a anunţat plecarea lui Dennis Man. Românul a zburat în Olanda pentru a semna cu PSV # Antena Sport
Parma i-a anunţat plecarea lui Dennis Man. Internaţionalul român a zburat deja în Olanda pentru a efectua vizita medicală şi pentru a semna contractul cu PSV. Dennis Man s-a despărţit de Parma după patru ani. El a fost transferat de “cruciaţi” de la FCSB în iarna anului 2021, în schimbul sumei de 12,6 milioane de […] The post Parma i-a anunţat plecarea lui Dennis Man. Românul a zburat în Olanda pentru a semna cu PSV appeared first on Antena Sport.
Marius Şumudică, şocat de eşecul FCSB-ului cu Slobozia: “Nu-mi vine să cred ce se întâmplă” # Antena Sport
Marius Şumudică a dezvăluit că a fost şocat când a aflat că FCSB a fost învinsă de Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa a cincea de Liga 1. Campioana a ajuns la trei eşecuri consecutive în campionat, după cele suferite cu Farul şi Dinamo. Fostul antrenor de la Rapid nu şi-a putut explica înfrângerea suferită […] The post Marius Şumudică, şocat de eşecul FCSB-ului cu Slobozia: “Nu-mi vine să cred ce se întâmplă” appeared first on Antena Sport.
Oțelul Galați – Rapid LIVE SCORE (21:30). Giuleștenii urcă pe “fotoliul” de lider cu o victorie # Antena Sport
Oțelul Galați și Rapid se întâlnesc în partida care încheie etapa cu numărul 5 din Liga 1, în cadrul unei confruntări care va avea loc pe terenul moldovenilor. Giuleștenii se află pe podium în acest moment, dar pot urca pe primul loc cu o victorie, în timp ce Oțelul Galați speră să mai răpună o […] The post Oțelul Galați – Rapid LIVE SCORE (21:30). Giuleștenii urcă pe “fotoliul” de lider cu o victorie appeared first on Antena Sport.
Gino Iorgulescu îl acuză pe Dan Șucu de ipocrizie. Comunicatul LPF: “El a beneficiat de un astfel de artificiu” # Antena Sport
Liga 1 “fierbe” în acest moment, însă nu neapărat prin prisma partidelor care au loc în campionat, ci a contrelor dintre patroni ca urmare a controversei legate de înregistrarea lui Malcom Edjouma la FCSB. În ultimele ore au fost oferite declarații dure de către Gigi Becali, Dan Șucu, Mihai Rotaru și chiar și Gino Iorgulescu, […] The post Gino Iorgulescu îl acuză pe Dan Șucu de ipocrizie. Comunicatul LPF: “El a beneficiat de un astfel de artificiu” appeared first on Antena Sport.
