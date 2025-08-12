Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile. Cseke Attila: „Trebuie să creez niște mecanisme prin care amenda să fie încasată”

00:30

Nu trece o lună în România fără să apară o nouă provocare pe TikTok care să pună în pericol viețile minorilor, de la „provocarea Superman” la provocarea cu „mâncatul de lalele”. Autoritățile atrag atenția că mii de tineri sunt acum tentați să se alăture unui nou trend periculos: urcatul pe clădiri dezafectate pentru a-și face […]