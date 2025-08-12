Spectacol ceresc: Perseidele ating apogeul în această noapte, când vor fi vizibili aproape 100 de meteori pe oră

15:40

Căldura mortală de până la 42°C afectează sudul Europei, oamenii de știință avertizând asupra unui „cocktail Molotov” de condiții climatice care alimentează incendii de vegetație de amploare în Marea Mediterană. Météo-France a plasat luni dimineață mai mult de jumătate din țară sub avertizări de val de căldură, 12 din 96 de unități administrative de pe […]