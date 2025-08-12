Spectacol ceresc: Perseidele ating apogeul în această noapte, când vor fi vizibili aproape 100 de meteori pe oră
Aktual24, 12 august 2025 11:10
Unul dintre cele mai așteptate și spectaculoase fenomene astronomice ale verii, curentul de meteori Perseide, va atinge apogeul în noaptea de 12 spre 13 august și va putea fi observat și din România. În condiții ideale, departe de poluarea luminoasă a orașelor, se pot vedea până la 100 de meteori pe oră. Perseidele sunt resturi […]
Acum 10 minute
11:10
Acum 30 minute
10:50
Cârciuma din zona Gării Buzău care a aparținut, în perioada noiembrie 1894 – noiembrie 1895, dramaturgului Ion Luca Caragiale, imobil declarat monument istoric, a fost scoasă la vânzare, acolo funcționând de-a lungul timpului ultima covrigărie cu cuptor pe tule de pământ. Imobilul numără cinci camere, un beci domnesc cu boltă, în suprafață de 60 de […]
Acum o oră
10:40
Un inspector ANAF a scăpat de închisoarea cu executare deoarece judecătorii au considerat că a luat o mită prea mică # Aktual24
Un inspector din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (ANAF), surprins în flagrant în timp ce primea mită într-o toaletă de hotel, a scăpat de închisoare cu executare. Curtea de Apel Ploiești a decis definitiv, în data de 24 iulie 2025, să îi reducă pedeapsa de la 4 ani de închisoare la 3 ani cu suspendare, […]
10:40
Budăi a făcut calcule ca să nu se mai facă schimbări în administrație: ”Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 de măsuri propuse de premierul Ilie Bolojan” # Aktual24
Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 de măsuri propuse de premierul Ilie Bolojan, anunță fostul ministru al Muncii, deputatul Marius Budăi. Pachetul 2 de măsuri este menit să reformeze administrația locală și să elimine ”privilegiile”, așa cum a anunțat însu Potrivit unei postări făcute de acesta […]
10:20
Orban sabotează și declarația liderilor UE de susținere a Ucrainei înaintea summitului Trump-Putin: ”Frontierele internaționale nu ar trebui modificate prin forță” # Aktual24
Liderii celor 26 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat o declarație comună de susținere a Ucrainei în ajunul întâlnirii dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, din Alaska,. Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, nu a semnat documentul. Acest lucru este demonstrat de textul declarației liderilor Uniunii Europene, aprobată […]
10:20
USR revine: ”Avem şi noi un drept care trebuie respectat, de a ridica un semn de întrebare cu privire la ce a lăsat în urmă Ion Iliescu” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că reprezentanţii USR sunt ”sută la sută aliniaţi” cu propunerile PSD privind eliminarea privilegiilor, propuneri anunţate luni de liderul partidului, Sorin Grindeanu. Diana Buzoianu a vorbit şi despre atitudinea PSD privind decesul lui Ion Iliescu, afirmând că, aşa cum PSD are dreptul de a solicita onoruri pentru fostul preşedinte, şi […]
Acum 2 ore
10:10
Donald Trump susține că era decis să impună sancțiuni drastice Rusiei, dar apelul la dialog al lui Putin l-a impresionat atât de mult încât le-a anulat # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a impus sancțiunile și tarifele secundare promise împotriva Rusiei pentru că a fost impresionat de solicitarea de dialog direct făcută de omologul său rus, Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă susținute de liderul american, în cadrul căreia acesta a explicat schimbarea de strategie. […]
09:40
În România, rata inflației a urcat în luna iulie la 7,8%, pe fondul scumpirilor record la energie, fructe și servicii # Aktual24
Rata anuală a inflației a crescut puternic în luna iulie, atingând 7,84%, potrivit datelor publicate astăzi. Este cel mai ridicat nivel din ultimele 18 luni, cu o creștere semnificativă a prețurilor în toate categoriile majore de consum. Cele mai accentuate scumpiri s-au înregistrat la mărfurile nealimentare, cu 8,18%, urmate de mărfurile alimentare (7,67%) și servicii […]
Acum 4 ore
09:10
Ucraina ia în calcul renunțarea la regiunile deja ocupate de Rusia, dar nu acceptă alte cedări teritoriale # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis liderilor europeni că respinge orice plan de pace propus de președintele american Donald Trump care ar implica cedarea unor teritorii aflate încă sub controlul Kievului. Totuși, oficiali occidentali au semnalat o posibilă deschidere din partea Ucrainei pentru a accepta, în mod temporar, controlul de facto al Rusiei asupra regiunilor […]
08:50
Organizațiile civice anunță organizarea de proteste masive în Anchorage, sub deviza „Alaska este cu Ucraina”, înaintea întâlnirii Trump-Putin # Aktual24
Organizația civică Stand Up Alaska a anunțat proteste masive în Anchorage, programate pentru joi, 14 august, cu o zi înainte de întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin. Summitul, care va avea loc pe 15 august în Alaska, vizează găsirea unei soluții diplomatice pentru încetarea războiului ruso-ucrainean, cu mediere americană, […]
08:40
Nou incident aviatic în Statele Unite: două avioane s-au ciocnit pe o pistă de aterizare din Montana, iar unul dintre ei a luat foc # Aktual24
O coliziune aviatică gravă a avut loc luni după-amiază pe pista aeroportului Kalispell City Airport, în statul american Montana, implicând două aeronave de mici dimensiuni. Incidentul s-a produs în jurul orei 14:00, când o aeronavă privată, de tip Socata TBM 700, a lovit un avion parcat în timp ce încerca să aterizeze, provocând un incendiu […]
08:20
Tragedie în Sardinia: Un copil de 4 ani, de origine română, a murit din cauza insolației severe, după ce s-a încuiat accidental în mașina familiei # Aktual24
Un băiat de 4 ani, fiul unor turiști de origine română aflați în vacanță în Sardinia, a murit la spitalul Gemelli din Roma după ce a suferit o insolație severă. Copilul fusese găsit inconștient într-o mașină parcată în soare, în apropierea locuinței de vacanță din localitatea Olmedo, în nord-vestul insulei. Potrivit informațiilor obținute de carabinierii […]
08:00
Cel mai mare fragment de rocă marțiană găsit pe Pământ a fost vândut cu peste 5 milioane de dolari, dar autoritățile din Niger suspectează o tranzacție ilegală # Aktual24
Un fragment rar de meteorit provenit de pe planeta Marte, considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra, a fost vândut luna trecută la o licitație în New York cu peste 5 milioane de dolari, stabilind un nou record mondial. Obiectul, denumit NWA 16788, cântărește aproape 25 de kilograme și a fost găsit în 2023 […]
07:50
Noul proiect privind pensiile private prevede că acestea pot fi încasate ca rentă viageră pe viață, dar nu vor putea fi lăsate moștenire # Aktual24
Noua propunere legislativă privind pensiile private, promovată de Ministerul Muncii, a stârnit un val de reacții din partea cetățenilor, experților și partidelor politice. Conform proiectului, românii care ajung la vârsta pensionării vor putea opta pentru o rentă viageră – o pensie plătită pe viață –, însă fără posibilitatea ca sumele rămase nefolosite să fie moștenite, […]
07:40
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a solicitat o anchetă independentă după uciderea a șase jurnaliști în Gaza de către trupele israeliene # Aktual24
Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, a cerut o anchetă independentă și imparțială privind moartea a șase jurnaliști palestinieni, majoritatea angajați ai postului Al Jazeera, uciși într-un atac aerian israelian în Fâșia Gaza. Apelul a fost făcut public prin purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, care a declarat că Guterres este profund […]
07:20
Oligarhul pro-rus Ilan Şor oferă 3.000 de dolari pe lună celor care ies în stradă să conteste guvernul de la Chişinău # Aktual24
O nouă tentativă de destabilizare a ordinii publice provoacă îngrijorare în Republica Moldova, după ce oligarhul fugar și liderul formațiunii interzise „ȘOR”, Ilan Mironovici Șor, a lansat un apel video în care îndeamnă cetățenii să participe la proteste antiguvernamentale în schimbul unor plăți lunare de până la 3.000 de dolari. Apelul a fost publicat în […]
Acum 6 ore
07:10
Președintele SUA, Donald Trump, a prelungit cu 90 de zile armistițiul comercial cu Beijingul # Aktual24
Președintele american Donald Trump a decis să prelungească cu 90 de zile armistițiul comercial cu Beijingul privind tarifele vamale, a relatat luni presa americană, cu doar câteva ore înainte de finalul teoretic al acestui armistițiu dintre cele două puteri. Potrivit Reuters, șeful statului a semnat un decret pentru a oficializa prelungirea acestui armistițiu. Aflați într-o […]
Acum 12 ore
00:00
Fanatismul admiratorilor lui Georgescu: un individ a vrut să se arunce cu capul înainte asupra idolului, a fost luat pe sus de jandarmi – VIDEO # Aktual24
Incident la sosirea lui Călin Georgescu, luni, la sediul IPJ Ilfov, unde a trebuit să semneze pentru controlul judiciar. Un individ a încercat pur și simplu să se arunce asupra idolului său, Călin Georgescu. La apropierea lui Georgescu, un individ îmbrăcat cu tricou galben, s-a aruncat pur și simplu în mulțimea care îl înconjura pe […]
11 august 2025
23:10
Supărare mare în India. Tarifele impuse de Trump au provocat apeluri la boicotarea bunurilor americane # Aktual24
De la McDonald’s și Coca-Cola, de la Amazon și Apple, multinaționalele americane se confruntă cu apeluri la boicot în India, deoarece liderii de afaceri și susținătorii prim-ministrului Narendra Modi încurajează protestele împotriva tarifelor americane. India, cea mai populată țară din lume, rămâne o piață crucială pentru mărcile americane, care s-au extins rapid pentru a ajunge […]
22:40
Ucraina se pregătește pentru un nou val de propagandă rusească înainte de întâlnirea Trump-Putin. Ce pune la cale Moscova # Aktual24
Ucraina se pregătește pentru un nou val de activare a propagandei rusești, menit să destabiliza sprijinul intern și internațional în contextul negocierilor, schimburilor militare și întâlnirilor importante de stat, potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării. Înainte și după întâlnirea președintelui american Donald Trump cu Vladimir Putin în Alaska, propagandiștii ruși vor intensifica campaniile de discreditare a […]
Acum 24 ore
22:10
Salvarea vine din Est. Comerțul Germaniei cu Europa de Est este în plină expansiune – în special cu Polonia și Ucraina # Aktual24
Economia germană slăbește. În timpul crizei, Europa de Est, în special, se impune ca o regiune cu un mare potențial. Comerțul cu Polonia atinge noi recorduri, iar exporturile le depășesc pentru prima dată pe cele către China. Ucraina înregistrează, de asemenea, cifre de creștere impresionante, relatează televiziunea germană N-TV. Având în vedere incertitudinea globală crescândă, […]
22:00
Centrala nucleară Gravelines, din nordul Franței, sa fost oprită, luni, temporar, din cauza unei „prezențe masive și imprevizibile a meduzelor” în filtrele sale, a declarat grupul energetic EDF. Meduzele au blocat sistemul de răcire și au cauzat oprirea automată a patru unități de la centrala nucleară. Amplasamentul din nordul Franței a fost închis după incident, […]
21:40
Dacă îl ascultai pentru prima dată în viață pe liderul PSD Sorin Grindeanu la conferința de presă de după anunțarea faptului că partidul „e dispus să se întoarcă, condiționat” la guvernare” ai fi putut crede că ai dat de cel mai reformist om politic din România. Grindeanu cerea rapid „eliminarea privilegiilor”. Despre care nu are […]
21:40
Președintele american Donald Trump a anunțat, luni, că departamentul de poliție din Washington va fi plasat sub controlul autorităților federale și că militari ai Gărzii Naționale vor fi desfășurați în capitala țării pentru a combate creșterea criminalității. „Desfășor Garda Națională pentru a ajuta la restabilirea legii, ordinii și siguranței publice în Washington D.C. Capitala noastră […]
21:40
Trump a mutat portrete ale familiei Bush și a lui Obama în locuri mai puțin vizibile din Casa Albă. Portretul lui Biden va avea aceeași soartă când va fi terminat # Aktual24
Președintele american Donald Trump iubește aurul. După ce s-a mutat înapoi la Casa Albă, Trump a împodobit Biroul Oval cu tot felul de elemente aurii. Sub Trump, biroul celui mai puternic om din lume seamănă cu orice altceva, dar nu cu un loc de muncă. Conform Der Spiegel, șeful statului se pare că se amestecă […]
21:40
”Vineri plec în Rusia” – o nouă gafă a lui Trump. Ce planuri are cu Putin: ”Vom încerca să recuperăm o parte din teritoriul Ucrainei” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în cadrul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin. „Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat teritoriul cel mai valoros. Vom încerca să recuperăm o parte din acest teritoriu pentru Ucraina”, a declarat […]
21:30
Senatorul columbian și candidat la președinție Miguel Uribe a murit la două luni după ce a fost împușcat în cap într-un atac țintit care a șocat națiunea sud-americană. Bărbatul în vârstă de 39 de ani a fost lovit de trei gloanțe – două în cap și unul în picior – la un miting de campanie […]
21:20
Activistul și jurnalistul palestinian Awdah Hathaleen ar fi filmat momentul în care a fost împușcat de un colonist israelian. Acesta, eliberat de instanță din lipsă de probe # Aktual24
Noi imagini video par să arate momentul în care activistul și jurnalistul palestinian Awdah Hathaleen a fost ucis, de un colonist israelian care a tras asupra lui în timpul unei confruntări cu palestinieni neînarmați în Cisiordania ocupată luna trecută. Awdah Hathaleen, în vârstă de 31 de ani, a fost activist, profesor de engleză și tată […]
21:00
Fondul suveran al Norvegiei renunță la acțiunile pe care le deține la 11 companii israeliene # Aktual24
Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, a anunțat, luni, că își vinde acțiunile pe care le deține la 11 companii israeliene din cauza situației din Gaza și Cisiordania. Anunțul vine în urma unei revizuiri urgente lansate săptămâna trecută în urma relatărilor din mass-media conform cărora fondul avea o participație într-un grup israelian […]
21:00
Trump s-a impus: Nvidia și AMD vor acorda SUA 15% din profitul din vânzările de cipuri în China # Aktual24
Giganții producători de cipuri Nvidia și AMD au convenit să plătească guvernului SUA 15% din vânzările de semiconductori în China, citând o sursă apropiată situației, relatează BBC. Acest lucru face parte dintr-un acord de obținere a licențelor de export către a doua cea mai mare economie a lumii. „Respectăm regulile stabilite de guvernul SUA pentru […]
20:40
Dovezi că a fost apă pe Marte. Roverul Curiosity al NASA a descoperit roci asemănătoare coralilor în formă de floare # Aktual24
Roverul Curiosity al NASA a realizat imagini cu roci asemănătoare coralilor și în formă de floare de pe Marte, despre care se estimează că au miliarde de ani vechime. Pe 24 iulie, roverul a trimis imagini cu o rocă erodată de vânt, cu o lățime de aproximativ 2,5 cm, care seamănă cu o bucată de […]
20:40
Secretarul general al Națiunilor Unite, António Guterres, a condamnat uciderea jurnaliștilor Al Jazeera în Gaza într-un atac aerian israelian, a declarat luni purtătorul său de cuvânt. „Secretarul general solicită o anchetă independentă și imparțială cu privire la aceste crime recente”, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, citat de The Guardian. „Cel puțin […]
20:20
Emmanuel Macron a condamnat planurile Israelului de a-și intensifica operațiunea militară în Gaza, numindu-le un „dezastru iminent” și a propus o coaliție internațională sub mandatul Națiunilor Unite pentru stabilizarea Gazei. Potrivit The Guardian, ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, criticase deja vehement planurile anunțate vineri de Benjamin Netanyahu. „Franța condamnă vehement planul guvernului israelian care […]
20:10
Un val de căldură care a cuprins Europa a adus, luni, temperaturi de peste 40 de grade Celsius în sudul Franței și în Balcanii de Vest, alimentând incendii de vegetație, declanșând alerte meteorologice și forțând evacuări în mai multe țări, oamenii de știință avertizând că este continentul cu cea mai rapidă încălzire din lume. Incendii […]
20:00
Zelenski nu acceptă ca Ucraina să fie subiect de troc între Putin și Trump: ”Concesiile nu conving un criminal” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că orice concesii față de Rusia nu o vor convinge să înceteze luptele în Ucraina și a subliniat că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului, relatează Reuters și AFP, citate de Agerpres. ‘Rusia prelungește războiul și, prin urmare, este nevoie de o presiune globală mai puternică. […]
20:00
Reducerea rapidă a CO2 sau eliminarea acestuia din atmosferă nu pare să funcționeze. O alternativă: răcirea Pământului folosind metode tehnice. Dar acest lucru ar fi, de asemenea, riscant din punct de vedere politic. De ani de zile, cercetătorii au abordat subiectul cu o abordare destul de încercată: dezvoltarea de modalități tehnice de răcire a Pământului, […]
19:50
Autoritățile turce l-au reținut, luni, pe proprietarul și constructorul unei clădiri rezidențiale care s-a prăbușit în timpul cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc duminică în orașul Sindirgi din provincia Balikesir din nord-vestul Turciei, ca parte a unei anchete privind o posibilă neglijență, a declarat un oficial. O persoană în vârstă a murit […]
18:50
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partid extremist, este de departe cel mai popular partid al României. Asta și pe fondul umflării artificiale de după alegerile prezidențiale din mai, când George Simion a obținut voturile a 5.3 milioane de români. Dar nu e doar asta. AUR e sus și pentru că e lăsat să fie sus. […]
18:10
Tudose a plecat cu mașină de sărac de la sediul PSD, după ce a venit la partid cu bolid de lux/ „De la partid suntem, vă rugăm să nu veniți la ședința de astăzi cu mașini scumpe sau de lux” # Aktual24
Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a venit la ședinta BPN al PSD cu o mașină de lux Mercedes G Klasse în valoare de peste 100.000 de euro. Dar la plecare, având în vedere că erau jurnaliști în curtea partidului, Tudose a ales să plece cu un Renault. La plecarea de la sediul central al PSD, la […]
17:50
Se întețește lupta în PSD. Cazanciuc anunță că PSD va dispărea dacă Corlățean nu-l dă jos pe Grindeanu # Aktual24
Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anunțat luni că susţine candidatura lui Titus Corlăţean la preşedinţia PSD. El a susținut că dacă proiectul lui Corlăţean nu va reuşi, „întregul proiect social-democrat din România va eşua”. „Acum 12 de ani făceam un pas important în carieră, alegând să intru în politică, convins că numai aşa pot să-mi […]
17:40
Surpriză pentru Moscova, Azerbaidjanul ia în calcul să ajute Ucraina cu armament. Președintele a decis deja să aloce Ucrainei peste 2 milioane de dolari # Aktual24
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a semnat pe 11 august un ordin prin care alocă 2 milioane de dolari Ministerului Energiei din Azerbaidjan pentru a furniza ajutor umanitar Ucrainei, a transmis agenția de presă azeră First News Media. Fondurile alocate vor fi utilizate pentru achiziționarea și transportul de echipamente electrice fabricate în Azerbaidjan, fondurile provenind din […]
17:10
Sorin Grindeanu a lansat o mulțime de invective la adresa liderilor USR în ședința BPN al PSD legată de atitudinea USR față de moartea lui Ion Iliescu. Însă, la finalul ședinței, Grindeanu nu a făcut nicio declarație legată de acest subiect în fața jurnaliștilor. După ce în presă au apărut ironii legate de ședinta PSD […]
17:00
PSD a încheiat sau s-a arătat dispus să încheie – „criza guvernamentală” cauzată de trauma faptului că USR s-a opus declarării doliului național pentru Ion Iliescu și a declarat că va reveni la ședințele Executivului, desigur cu unele condiții. Astfel se încheie cea mai ridicolă criză guvernamentală din istoria României. Este adevărat, ar mai fi […]
16:10
Senatorul USR Cristian Ghinea a ironizat, luni, anunțul lui Sorin Grindeanu conform căruia PSD nu mai participă la ședințele coaliției până când nu va apărea pachetul doi de măsuri prin care să fie eliminate și pensiile speciale. ”PSD amenință că iese de la guvernare dacă coaliția nu scapă țara de pensiile speciale. Parcă eram hain […]
16:10
Zelenski avertizează că Putin va încerca să-l păcălească pe Trump la summitul din Alaska. „Vrea doar să distrugă Ucraina” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că faptul că Moscova va încerca să joace „la bluff” în fața Statelor Unite la întâlnirea Putin–Trump programată vineri în Alaska și a subliniat că Kievul nu va accepta o înțelegere care legitimează agresiunea rusă. „Înțelegem intenția rușilor de a înșela America — nu vom permite asta. Apreciez determinarea […]
15:40
Surse: Grindeanu susține că Bolojan a dus economia mai rău decât Ciolacu. ”Dacă mă întrebați super-sincer” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după ședința BPN al PSD, într-o conversație off the record cu jurnaliștii că economia României ar sta acum mai prost decât în ultima zi a Guvernului Ciolacu. ”Dacă mă întrebați super sincer, situația economică de azi e mai rea decât ultima zi pe care a avut-o Ciolacu ca […]
15:40
Sudul Europei este cuprins de un val de căldură mortal, temperaturile depășesc 40°C: „Cocktail Molotov” de condiții climatice # Aktual24
Căldura mortală de până la 42°C afectează sudul Europei, oamenii de știință avertizând asupra unui „cocktail Molotov” de condiții climatice care alimentează incendii de vegetație de amploare în Marea Mediterană. Météo-France a plasat luni dimineață mai mult de jumătate din țară sub avertizări de val de căldură, 12 din 96 de unități administrative de pe […]
14:40
SURSE: PSD amenință că își va retrage secretarii de stat din ministerele USR. Grindeanu, profund deranjat că miniștrii USR relatează ce au găsit prin ministere # Aktual24
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că PSD ar fi amenințat, în cadrul coaliției că ia în calcul să își retragă secretarii de stat de la ministerele conduse de USR. PSD a decis în ședința BPN de luni că rămâne la guvrnare, însă neoficial ar fi amenințat în cadrul coaliției că și-ar putea retrage secratrii […]
13:50
Surse: PSD a decis, nu iese de la guvernare. Cum se rezolvă criza: liderii PSD vor trimite USR-ului o scrisoare prin care ”le cerem să ne respecte în coaliție” # Aktual24
Liderii PSD au decis în ședinta conducerii partidului, BPN, ca partidul să rămână la guvernare, au declarat surse politice pentru aktual24.ro. Sursele au menționat ca liderii PSD vor trimite USR-ului ”o scrisoare” prin care vor solicita ”să ne respecte in coalitie”. Sursele au precizat că, în ședință, vicepremierul Marian Neacșu a fost puternic atacat de […]
13:30
Opt țări nordice îi cer lui Trump să nu cedeze în fața lui Putin la summitul de vineri: ”Trebuie presiuni constante asupra Federației Ruse” # Aktual24
Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei nu se poate încheia decât prin exercitarea unei presiuni constante asupra lui Vladimir Putin, au declarat liderii a opt țări nordice și baltice într-un mesaj adresat lui Donald Trump. Declarația celor opt țări nordice și baltice, aliați ai Kievului, a salutat inițiativele președintelui american de a pune capăt războiului […]
