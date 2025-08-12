A fost desfigurat de portarul advers! Imagine șocantă din Anglia. Foto
Fanatik, 12 august 2025 11:10
Un atacant din ligile inferioare din Anglia a trecut prin momente cumplite. Imagini șocante după o ciocnire cu portarul advers.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
11:10
Un atacant din ligile inferioare din Anglia a trecut prin momente cumplite. Imagini șocante după o ciocnire cu portarul advers.
11:10
Universitatea Craiova, lider, FCSB și CFR Cluj, la retrogradare! Analiză tăioasă după a cincea etapă din SuperLiga # Fanatik
După disputarea a cinci etape din campionatul intern, analiștii FANATIK SUPERLIGA au făcut o primă evaluare a formațiilor Universitatea Craiova, FCSB și CFR Cluj.
Acum 30 minute
10:50
Au spart banca în această vară! Top 10 cele mai scumpe transferuri făcute în fotbalul mondial # Fanatik
Marile cluburi nu s-au uitat la bani pentru a-și întări loturile, în prim plan fiind Liverpool și Manchester United, care vor titlul în Premier League
10:50
Una dintre cele mai circulate autostrăzi din România ar putea fi extinsă la trei benzi. Șoferii ar putea scăpa de cozile infernale.
Acum o oră
10:40
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste COVID, printre achizițiile din acest an # Fanatik
Palatul Cotroceni achită peste 30.000 de euro pe lună la factura la gaze și 50.000 de euro pe lună la cea de energie electrică. Sumele se vor achita din bugetul de stat.
10:30
„Știam că se înregistrează tot”. Dragomir a anunțat că Adrian Mititelu l-a dat iar în judecată. „Pun avocații. Nu mă prezint” # Fanatik
Dumitru Dragomir, episod fantastic cu Adrian Mititelu. Fostul șef LPF, dat din nou în judecată de patronul de la FCU Craiova.
10:20
Eroul lui Crystal Palace din Supercupa Angliei le-a făcut cinste fanilor după câștigarea trofeului! Cât a plătit într-un pat # Fanatik
Gest de clasă făcut de portarul celor de la Crystal Palace. Dean Henderson a petrecut împreună cu fanii victoria din Supercupa Angliei.
Acum 2 ore
10:10
Dennis Man va juca la PSV în următorul sezon. Când și-ar putea face internaționalul român debutul în Eredivise. Ce scrie presa din Olanda.
10:10
Ei sunt românii care ar putea apărea pe „lista rușinii”. Ministrul Cseke Atilla: „Cred că unii vor plăti” # Fanatik
Guvernul vrea să publice online „lista rușinii cu datornici”, pentru ca românii cu restanțe la taxe și impozite să fie făcuți publici. Cseke Attila crede că unii vor plăti.
09:50
Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit Georginei. Suma uriașă plătită de marele fotbalist # Fanatik
Poate multă lume se întreabă cât costă inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo. Suma e una complet neașteptată.
09:50
Jose Mourinho anunță „iadul” pentru Robin van Persie în Fenerbahce – Feyenoord: „Fanii noștri pot face asta” # Fanatik
Fenerbahce a pierdut partida tur împotriva lui Feyenoord, însă Jose Mourinho le-a pus gând rău olandezilor: „Le-am spus că îi va aștepta iadul”
09:50
Capcana din online care te poate lăsa fără bani și cu datorii uriașe. Hoții pot lua credite pe numele tău # Fanatik
Un cunoscut influencer avertizează asupra unei noi metode de înșelătorie tip Caritas. Escrocii pot clona identități și pot deschide conturi bancare în numele victimelor.
09:40
Andrei Baratky trage concluziile după Oțelul - Rapid 1-1, cu satissfacția că formația pregătită de Costel Gâlcă nu a pierdut niciun meci în primele 5 etape.
09:30
Drogat și cu alcoolemie uriașă, a omorât un om pe stradă în Constanța. Șoferul a fugit imediat de la locul accidentului. Video # Fanatik
Un bărbat din Constanța a murit după ce a fost lovit de un șofer băut și drogat. După ce l-a accidentat pe pieton, șoferul a fugit.
09:20
Ăsta e primul 11 al FCSB pentru returul cu Drita. Gigi Becali: „Este piesă principală. Nu se leagă jocul fără el” # Fanatik
Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat primul „11” pentru meciul Drita - FCSB. Cine este jucătorul pe care nu îl poate exclude din formula de start.
Acum 4 ore
09:10
România, cu două echipe în grupele competiţiilor UEFA?! Toate calculele înaintea retururilor decisive pentru FCSB, CFR şi U Craiova # Fanatik
Săptămână importantă pentru cele trei formaţii româneşti rămase în competiţiile UEFA. Calculele arată că ţara noastră are şanse mari să meargă în fazele principale cu două echipe.
09:10
Volodimir Zelenski, semnal de alarmă înaintea summitului Trump – Putin. Care este, de fapt, planul rușilor: „Nu să oprească războiul”. Video # Fanatik
Volodimir Zelenski lansează un avertisment dur înaintea summitului Trump – Putin din Alaska: Rusia nu vrea să oprească războiul, spune oficialul ucrainean.
08:40
Partidele din turul 3 preliminar al Cupei României Betano vor avea loc în perioada 12 - 14 august. FANATIK te ține la curent cu programul și cu rezultatele din această fază.
08:40
Accident grav pe Centura Timișoarei: un copil și trei adulți au ajuns la spital. Traficul, complet paralizat # Fanatik
Accident grav pe Centura Timișoarei, în zona Giroc. Un copil și alți cinci adulți au fost răniți. Patru dintre cele șase persoane implicate în accident au ajuns la spital.
08:20
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de la toate profilele la bacalaureat 2025 # Fanatik
Elevii de clasa a XII-a, care au picat BAC-ul în luna iulie 2025, au o nouă șansă. Urmează sesiunea de toamnă, așa că iată subiectele și baremul pentru matematică
08:20
Bătrân de 71 de ani din Giurgiu, ucis de un vecin. Cum s-a transformat o ceartă banală într-o tragedie # Fanatik
Un bărbat de 71 de ani din Giurgiu a murit după ce a fost lovit de un vecin. Totul a pornit de la o ceartă banală și s-a încheiat într-un mod tragic.
08:10
“Scoateți-l afară!” Emma Răducanu a cerut evacuarea unui copil din tribune, la meciul epic disputat în fața celei mai bune jucătoare de tenis din lume # Fanatik
Britanica a fost eliminată de Aryna Sabalenka, în turul a II-lea al turneului de la Cincinnati, după un meci de trei ore și zece minute
07:50
Concedieri masive anunțate de ministrul dezvoltării. Câți funcționari publici vor rămâne fără loc de muncă: „Economie de 2,2 miliarde de lei pe an” # Fanatik
Câți funcționari publici vor fi concediați, în contextul reducerii posturilor în administrația locală. Cseke Atilla anunță economii de miliarde de lei.
07:40
Surpriză pentru Gigi Becali în războiul cu Dan Șucu! Susținere neașteptată din partea unei echipe la care nici nu se gândea: „Era o aberație!” # Fanatik
Gigi Becali are parte de o surpriză uriașă! Reacție categorică din partea clubului pe care l-a pus în categoria celor ce sunt împotriva modificării lui Gino Iorgulescu
07:30
Prima reacție din USR la condițiile puse de PSD pentru a rămâne la guvernare: „Suntem perfect de acord” # Fanatik
Ministra mediului, Diana Buzoianu, a avut prima reacție din USR cu privire la cerințele PSD pentru a rămâne la guvernare. Ce spune oficialul din Guvernul Bolojan.
Acum 6 ore
07:10
Explozie puternică la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din SUA. O persoană a murit, iar alte zece au fost rănite. Video # Fanatik
Cel puțin o persoană a murit, iar alte zece au fost rănite, în urma unei explozii puternice la o fabrică din SUA. Mai mulți oameni au fost prinși sub dărâmături
06:40
Cum a ratat Gică Hagi transferul carierei! A fost dorit în locul celui mai bun fotbalist din lume, dar totul a picat! „Regele” a dezvăluit acum motivul # Fanatik
Gică Hagi, interviu de senzație în France Football! „Regele” a dezvăluit cum i-a fost refuzat transferul carierei în 1993
06:30
Zona din România care va deveni un deșert. Avertismentul ministrului mediului: „Nu vreau să ascundem gunoiul sub preş” # Fanatik
Minsitrul mediului, Diana Buzoianu, trage un semnal de alarmă cu privire o regiune din România. Agricultorii vor fi afectați. Cum va fi combătută seceta
05:50
Primul român condamnat pentru terorism a solicitat statului să-i plătească peste un miliard de lire sterline. Motivul incredibil invocat de Dragoș Ciupercescu # Fanatik
Dragoș Ciupercescu a cerut în instanță ca statul român să-i achite o sumă uriașă. El a fost condamnat pentru două atentate din 2002 și 2003.
Acum 8 ore
03:40
Curs valutar BNR marți, 12 august 2025. Cum vor evolua euro și dolarul american în prima parte a săptămânii # Fanatik
Curs valutar BNR marți, 12 august 2025. Banca Națională a României va publica, la ora 13:00, cotațiile pentru principalele monede
Acum 12 ore
00:50
Andrei Nicolescu a reacționat după ultimul scandal din SuperLiga. Cui îi dă dreptate? „E un pic periculos” # Fanatik
Andrei Nicolescu a reacționat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, după ultimul scandal dintre Gino Iorgulescu și patronii Mihai Rotaru și Dan Șucu.
00:40
Laszlo Balint, supărat pe felul în care echipa sa a gestionat repriza secundă în Oțelul – Rapid 1-1: „Am fost limitați. S-a văzut diferența” # Fanatik
Laszlo Balint nu a fost mulțumit de ritmul echipei sale din repriza secundă și speră că mai poate aduce la Galați încă 2-3 jucători în această perioadă de mercato
00:30
Andrei Ciobanu, discurs manifest la primul gol după trei ani în SuperLiga: „Înainte făceam antrenamentele la 60-70%. Acum am doi copii, am pentru ce munci” # Fanatik
Ce a declarat Andrei Ciobanu după primul său gol la Oțelul Galați. Mijlocașul a vorbit deschis despre perioada complicată prin care a trecut.
00:00
Costel Gâlcă, dezamăgit după Oțelul – Rapid 1-1: „Eram convins că o să câștigăm! Nu am arătat deloc bine” # Fanatik
Ce a declarat Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, la finalul meciului cu Oțelul. Giuleștenii rămân în spatele Universității Craiova.
11 august 2025
23:50
Rapidul a obținut doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Oțelul, în ultimul meci al etapei a cincea. Alex Dobre și Borza au tras concluziile după acest joc.
23:40
Hidroelectrica trage un semnal de alarmă: tot mai multe escrocherii în numele companiei. Cum să te ferești de ele # Fanatik
Compania Hidroelectrica face avertizări cu privire la imaginile de tip „deepfake” apărute în mediul online. Înșelătoria care te poate lăsa fără niciun ban în cont
23:40
Gino Iorgulescu a explicat de ce nu e foarte „vizibil” în fotbalul românesc. Întrebarea care l-a făcut să închidă telefonul! # Fanatik
Gino Iorgulescu a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care a fost motivul pentru care nu a fost foarte „vizibil” în ultimii ani.
23:20
Pontul zilei de marți, 12 august, din SuperLiga. Profit fabulos pe golurile fotbaliștilor din acest sezon # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 12 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost la categoria total goluri jucători
23:20
Leo Grozavu, prima reacție după FC Botoșani - FC Argeș 3-1. Antrenorul moldovenilor și-a lăudat jucătorii, dar rămâne cu picioarele pe pământ.
23:00
Un român din Italia a fost abandonat pe un câmp de angajatorul său, după un accident de muncă. Mihai a fost găsit agonizând # Fanatik
Un muncitor român din Italia a fost abandonat de angajator pe un câmp, după un accident. Mihai a fost găsit, câteva ore mai târziu, agonizând
23:00
Ruptură totală! Donnarumma a fost exclus din lotul lui PSG și urmează să plece de la câștigătoarea Champions League! # Fanatik
Gianluigi Donnarumma nu mai are viitor la PSG și ar putea ajunge sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Ultimele detalii
22:50
Ianis Stoica, debut de vis în Portugalia! A avut nevoie de un minut pentru a marca primul său gol # Fanatik
Ianis Stoica a debutat luni în tricoul portughezilor de la Estrela Amadora. Fotbalistul transferat de la Hermannstadt a marcat după doar un minut.
22:40
Biletul zilei la pariuri de marți, 12 august 2025, poate aduce un câștig de 327 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile UEFA Champions League
22:40
Cu cine a semnat fiul lui Zeljko Kopic, antrenorul de la Dinamo. Fotbalistul a oferit prima reacție. Cui i-a mulțumit croatul.
22:20
Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina Rodriguez! Inelul de logodnă a costat o avere # Fanatik
Cristiano Ronaldo și frumoasa Georgina Rodriguez au trecut la următorul nivel în ceea ce privește relația lor. Anunțul a fost făcut de argentiniancă pe Instagram.
22:20
O companie ungară va exploata resursele României. Aceasta se pregătește să deschidă o mină de sare. Unde și când se va întâmpla acest lucru
Acum 24 ore
21:50
Marian Iancu se implică în războiul dintre Gigi Becali și Dan Șucu: „O să începeți să simțiți înțepăturile curând” # Fanatik
Marian Iancu a reacționat față de scandalul momentului din fotbalul românesc, dintre Gigi Becali și Dan Șucu, în care este implicat și Gino Iorgulescu
21:40
Dumitru Dragomir, declarație-șoc despre Gigi Becali și FCSB. Pe ce loc va termina campioana și cine e favorită la titlu: „E din osul lui”. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut o predicţie şoc despre şansele la campionat. Şeful Ligii Profesioniste consideră că FCSB nu va încheia în primele două din SuperLiga.
21:30
Bătaie ca-n Vestul Sălbatic, în mijlocul unei străzi din Vaslui. Peste 20 de tineri, înarmați cu bâte, s-au luat la ceartă. Video # Fanatik
Peste 20 de tineri, înarmați cu bâte, s-au încăierat în mijlocul unei străzi din Vaslui. O ambulanță a fost cea care i-a pus pe fugă
21:20
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă # Fanatik
Nicușor Constantinescu, fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, e în război total cu pușcăria în care își ispășește pedeapsa. Ce pretenții are?
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.