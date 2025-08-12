Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00: „Mai sunt câteva zile până la întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin”
Gândul, 12 august 2025 11:10
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a oferit o perspectivă asupra situației politice actuale, incluzând viitoarea întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin. „Mai sunt câteva zile până la întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Sunt aproape sigur că, în culise, cele 2 părți pregătesc documente, […]
• • •
Acum 5 minute
11:20
Gabriela FIREA: „Bugetul propus de Comisie riscă să neglijeze oamenii. Europa socială nu este un lux, ci o garanție” # Gândul
Gabriela Firea, europarlamentar PSD, a transmis un mesaj pe Facebook, în care salută angajamentul Comisiei Europene de a crește investițiile într-un proiect financiar ce presupune „o alocare minimă de 100 de miliarde de euro pentru cheltuieli sociale, completată de alte 50 de miliarde prin Fondul Social pentru Climă”. Europarlamentarul a subliniat, totodată, că „avem nevoie […]
11:20
Doi români au fost arestați pe aeroportul din Palermo. Aceștia transportau 4000 de pachete de ȚIGĂRI de contrabandă # Gândul
Doi cetățeni români, în vârstă de 26 și 29 de ani, au fost arestați pe Aeroportul Falcone Borsellino din Palermo după ce autoritățile italiene au descoperit în bagajele lor aproape 64 de kilograme de tutun prelucrat, echivalentul a circa 4000 de pachete de țigări, potrivit G4Media. Potrivit publicației Palermo Today, cei doi bărbați au ajuns […]
Acum 10 minute
11:10
PROFIT de 1,05 miliarde de dolari pentru subsidiara Raiffeisen din Rusia, în ciuda presiunilor UE şi SUA # Gândul
Subsidiara rusă a Raiffeisen Bank International (RBI) a raportat un avans anual de 17,8% a profitului în primul semestru din acest an, transmite Reuters. Potrivit standardelor de contabilitate din Rusia, Raiffeisenbank a înregistrat în primele şase luni din acest an un profit de 83,9 miliarde de ruble (1,05 miliarde de dolari), în creştere de la […]
11:10
Acum 30 minute
11:00
Marian Munteanu: „Relația României cu Rep. Moldova face parte dintr-o poziționare europeană în legătură cu UCRAINA” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Marian Munteanu, etnolog și activist român, a vorbit despre raportarea europeană la Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Marian Munteanu: „Cred că Nicușor Dan și Bolojan sunt doi oameni care încearcă să se poziționeze…” Invitat la Marius Tucă Show, […]
11:00
Publicația Le Monde a caracterizat filmul „Dracula”, regizat de Radu Jude, drept „o tragicomedie excesivă, hilară și disperată”. Corriere della Sera a criticat lungmetrajul, subliniind că „impresia este că cineastul s-a distrat mai mult făcându-l decât ne-am distrat noi privindu-l”. Cunoscut pentru stilul său ironic și critic la adresa societății contemporane, Radu Jude își continuă […]
11:00
Ce se întâmplă în organism dacă mănânci salată verde și castraveți. Se află printre alimentele des consumate vara # Gândul
Iată ce se întâmplă în organism dacă mănânci salată verde și castraveți. Se află printre alimentele des consumate vara, sunt bogate în vitamine și pot fi două ingrediente de bază pentru o salată savurată în timpul canicular. Pe timpul verii, salatele sunt la mare căutare. Un preparat proaspăt, savuros și plin de vitamine și minerale […]
11:00
Senatul se reunește, marți, de la ora 11:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare. Pe ordinea de zi a ședinței figurează informarea cu privire la proiectele de lege referitoare la aprobarea unor ordonanțe de urgență adoptate de Guvernul Bolojan la 8 august. Acestea sunt: proiectul de lege privind aprobarea OUG 38/2025 pentru modificarea și […]
10:50
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Am văzut familii distruse pentru că și-au finanțat un stil de viață fără să mai poată economisi” # Gândul
Expertul în educație financiară Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, a discutat, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax„, cu jurnalistul Adrian Artene despre dorința oamenilor de a duce un stil de viață pe care nu și-l pot permite, o tendință devenită tot mai accentuată în ziua de azi. Jurnalistul […]
Acum o oră
10:40
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Oamenii își cheltuie economiile strânse într-un an pe 7 zile de vacanță.” # Gândul
În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a discutat despre cum se organizează o vacanță corect, din punct de vedere bugetar. Urmăriți aici emisiunea integrală. Alexandru Chirilă: „Bugetarea pleacă de la transport, cazare, mâncare.” Invitat în emisiunea „Pastila Financiară”, Alexandru Chirilă a vorbit despre cum se poate planifica o vacanță, fără […]
10:40
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Social media a devenit o oglindă greșită despre ce ar trebui să însemne succesul” # Gândul
Invitat în emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, expertul financiar Alexandru Chirilă a explicat cum social media ne poate distorsiona percepția asupra a ceea ce înseamnă cu adevărat succesul financiar. Expertul pune accentul pe iluziile care ne sunt vândute, de cele mai multe ori, de persoanele pe care le urmărim și care au ca scop […]
10:40
Alegerea cartierului perfect pentru stilul tău de viață este, fără îndoială, o decizie importantă, care poate fi sinonimă cu o investiție în bunăstarea ta. Dacă alegi cartierul potrivit pentru tine îți vei putea construi o rutină zilnică sănătoasă, vei putea petrece timp liber de calitate și, în cele din urmă, îți vei modela calitatea vieții. […]
10:40
Liderii UE, inclusiv Rom salută planul lui TRUMP pentru pace în Ucraina. Oana Țoiu, pentru Gândul: „Susținem încetarea focului pe durata negocierilor” # Gândul
Liderii statelor UE, cu excepția Ungariei, au semnat marți, 12 august, o declarație comună în care salută eforturile președintelui Trump pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a realiza o pace și o securitate juste și durabile pentru Ucraina. Într-o reacție în exclusivitate pentru Gândul, Oana Țoiu, ministra de […]
10:30
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere # Gândul
Mulți proprietari de case aleg să planteze copaci pentru a aduce verdeață și prospețime în grădină, însă nu toate speciile sunt potrivite pentru spațiile rezidențiale. Edward Bowring, horticultor la Home and Gardens recomandă evitarea a cinci specii de copaci în grădinile de casă. Aceste arbori pot cauza daune infrastructurii și pot afecta negativ alte plante […]
10:30
Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile. Cseke Attila: „Trebuie să creez niște mecanisme prin care amenda să fie încasată” # Gândul
Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile, arată o nouă variantă luată în calcul de Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. „Trebuie să creez niște mecanisme prin care această amendă să fie încasată”, a susținut ministrul, seara trecută, în direct la TV. Șoferii ar putea să rămână fără permisul de conducere, în condițiile în […]
10:20
Listele rușinii! Guvernul Bolojan va publica DATORIILE cetățenilor. „Nu va mai fi secret fiscal” # Gândul
Guvernul Bolojan pregătește o măsură fără precedent. „Listele rușinii” vor apărea în curând, potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, care transmite că publicarea listelor cu datornici este ceva benefic și eficient. În opinia sa, nu-i exclus ca o parte dintre contribuabili să își plătească restanțele la stat de rușine. Astfel, Attila speră că această măsură va […]
Acum 2 ore
10:20
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Tinerii trebuie să înțeleagă că trebuie să investească în bunuri care produc valoare” # Gândul
Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar la SAI Capital Point, a vorbit, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară”, difuzată de Mediafax, despre importanța educației financiare în rândul tinerilor, chiar de la vârsta adolescenței. Expertul a subliniat că este esențial ca adolescenții să învețe să investească în bunuri care produc valoare, ci nu în produse care, […]
10:20
Un copil român de doar 8 ani a murit în urma unui grav accident rutier petrecut luni seara, în localitatea Engelhartstetten, landul Austria Inferioară. Micuțul se afla în mașină alături de tatăl său și cei doi frați. Potrivit poliției austriece, tragedia s-a produs în jurul orei 21:20, pe Drumul Național B49, în apropierea podului peste […]
10:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, antropologul Marin Munteanu a discutat despre gradul de influență pe care personalitățile publice cu notorietate îl pot avea în actualul climat, privind alegerile politice ale electoratului, în contextul mobilizării din cadrul alegerilor prezidențiale, când mulți influenceri și nu numai au ieșit cu mesaje în care își exprimau preferințele politice […]
10:10
Rata inflației a EXPLODAT la 7,8% în luna iulie, față de 5,7% în iunie. Energia electrică s-a scumpit cu 63%. Fructele, cu 40% mai scumpe # Gândul
Rata inflației în România a înregistrat o creștere majoră în luna iulie 2025, când a ajuns la 7,8% de la 5,7%, în luna iunie. Această situație a fost semnalată după creșterea prețurilor la energie, în urma liberalizării de la 1 iulie, când energia electrică s-a scumpit cu 63%. România a înregistrat o inflație lunară cu […]
10:10
În România, una dintre cele mai frecvente cauze pentru care o afacere ajunge în impas nu este lipsa vânzărilor sau a clienților, ci gestiunea incorectă a obligațiilor fiscale. De la întârzieri în depunerea declarațiilor, la facturi incomplete sau cheltuieli nejustificate, pașii aparent „mici” din zona administrativă pot avea consecințe majore. Amenzile, blocarea conturilor sau chiar […]
10:10
Introducere în psihologia jocurilor de noroc. În era digitală, jocurile de noroc online au devenit o atracție irezistibilă pentru tot mai mulți români, captând interesul prin experiențe captivante și promisiunea câștigurilor facile. Te-ai întrebat vreodată de ce atât de mulți oameni aleg să joace? Răspunsul e mai complex decât pare – psihologia câștigului ne arată […]
10:00
Momente de panică la turneul de tenis din Cincinnati. Un jucător s-a PRĂBUȘIT pe teren în timpul meciului din cauza căldurii. Meciul s-a jucat la 32°C # Gândul
Căldura sufocantă din Cincinnati, Ohio, a provocat retragerea francezului Arthur Rinderknech (30 de ani, 70 ATP) din turul trei al turneului, după ce s-a prăbușit pe teren în timpul meciului cu canadianul Felix Auger-Aliassime (25 de ani, 28 ATP). Partida s-a disputat în condiții extreme, cu 32 de grade Celsius și o umiditate de 51%. […]
10:00
Președintele CJ Maramureș este șocat că instituțiile publice sunt păzite și după închidere: „Pază non-stop la uşi închise? Gata cu risipa!” # Gândul
Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a declarat că va reduce serviciul de pază pentru anumite instituții publice din subordinea sa, care vor fi păzite de paznici doar în timpul programului. Șeful CJ Maramureș, Gabriel Zetea, spune că nu este posibil să fie asigurata paza unor instituții ale căror uși sunt închise. Motiv pentru care […]
09:40
După victoria smulsă in extremis în manșa tur, 3-2, la București, cu gol în minutele de prelungire, FCSB își joacă joi, 14 august, șansa de calificare în play-off-ul UEFA Europa League. Meciul decisiv se va disputa la Priștina, pe Stadionul „Fadil Vokrri”, de la ora 21:00. În cazul calificării, „roș-albaștrii” vor da în play-off peste […]
09:40
Trump este încrezător înainte de întrevederea cu Putin: În războiul din Ucraina, ambele părți beligerante vor ceda TERITORII # Gândul
Președintele american Donald Trump susține că atât Moscova cât și Kievul trebuie să facă concesii teritoriale dacă vor să încheie războiul din Ucraina. Liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski vor să discute cu Trump înainte de summitul programat vineri cu Putin în Alaska, pe fondul temerilor că Washingtonul ar putea dicta termeni de pace […]
09:30
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Achizițiile mari făcute fără un plan duc la greșeli fatale și la faliment personal” # Gândul
Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax”, a adus în atenție ce trebuie să știm despre investițiile mari. Emisiunea poate fi urmărită integral AICI. „Ca să evităm aceste capcane, există un semnal pe care îl primim la un moment dat când avem răspunsul pentru […]
09:30
ACCIDENT grav pe Centura Timișoarei. Patru victime, între care și un minor, după coliziunea dintre un microbuz și două autoturisme # Gândul
Accident grav pe Centura Timișoarei. Patru persoane, între care un minor, au ajuns de urgență la spital marți, în urma unei coliziuni între un microbuz și două autoturisme produse pe Varianta Ocolitoare a municipiului Timișoara. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a precizat că accidentul a avut loc pe Centura Timișoara și s-a […]
Acum 4 ore
09:10
Trump vs. Putin în Alaska și DILEMA lui Xi Jinping. O criză economică mondială bate la ușă. „China își va apăra cu fermitate interesele” # Gândul
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni, vineri, în Alaska, iar unul dintre subiectele discutate va fi, probabil, politica de sancțiuni occidentale impuse Rusiei, o problemă cu implicații care depășesc cu mult teritoriul Ucrainei. Președintele SUA a impus deja taxe vamale de 25% Indiei, din cauza statutului țării de cumpărător major de petrol rusesc. […]
09:10
Consiliul Județean Ilfov oferă sprijin și finanțare localităților care nu dispun de un buget necesar pentru lucrările edilitare. Despre acest aspect a vorbit vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu. Vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu, vorbește despre asocierile dintre instituția pe care o reprezintă le face cu localitățile mai slab aspectate din punct de vedere […]
09:00
Dinamo – UTA, în etapa a 6-a a Superligii, se joacă vineri, 15 august, de la 21:30, pe Arena Națională. Cu toate că dinamoviștii vin în fața fanilor după o victorie importantă împotriva rivalei FCSB, „câinii” nu par a fi foarte interesați de acest joc. UTA are două succese consecutive, iar trupa antrenată de ex-dinamovistul […]
09:00
Fructul supranumit „ginsengul românesc” cu cu beneficii uriașe pentru sănătate. Conține de 10 ori mai multă VITAMINA C decât citricele # Gândul
Fructul minune supranumit „ginsengul românesc” și considerat un veritabil „vaccin natural” împotriva răcelii, este tot mai căutat pentru proprietățile sale terapeutice. Cu un preț de 35 de lei pe kilogram, fructul aduce câștiguri importante fermierilor, dar și beneficii dovedite pentru sănătate. Recoltarea cătinei este în plină desfășurare, iar cererea pentru micile fructe portocalii crește de […]
09:00
Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte. Este considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra # Gândul
Un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte a fost vândut la un preț „amețitor”, la o licitație care a avut loc în New York. Fragmentul este considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra, iar autoritățile din Niger suspectează că această tranzacție ar fi fost ilegală. La o licitație în New York, un […]
08:50
Marian Munteanu: „Invocarea nostalgiei COMUNISMULUI este o formă de manipulare și control al unor segmente de populație” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, antropologul Marian Munteanu și-a exprimat dezacordul față de modul în care, spune el, diverse ideologii sau grupuri politice se folosesc de categorii vulnerabile din societate pentru a obține capital politic sau pentru a manipula opinia publică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Manipulează jocurile electorale ca să câștige […]
08:30
Unul dintre cei mai mari producători de autoturisme de lux critică planul UE de a INTERZICE mașinile pe benzină și motorină din 2035: „Treziți-vă” # Gândul
CEO-ul uneia dintre cele mai importante companii din domeniu auto din Germania avertizează că interdicția totală a vânzărilor de mașini cu motoare termice din 2035 ar putea destabiliza piața auto europeană. Oficialul cere Uniunii Europene „o trezire la realitate” și o tranziție bazată pe stimulente, nu pe constrângeri. Uniunea Europeană a decis ca, din 2035, […]
08:30
BAC 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin cea de-a doua probă scrisă, la Matematică sau Istorie, astăzi # Gândul
BAC 2025, sesiunea de toamnă. Marți, 12 august 2025, candidații se întorc în centrele de examen pentru a susține cea de-a doua probă scrisă, la Matematică sau Istorie. Apoi, această sesiune de Bacalaureat mai are alte două probe, cea la alegere a profilului și specializării și proba scrisă la Limba și Literatura Maternă. Marți, 12 […]
08:30
Când REVINE Radu Drăgușin, după accidentarea gravă suferită la începutul anului. „Sunt în ultima fază a recuperării” # Gândul
Fundașul român de la Tottenham se află în perioada de refacere după o accidentare la genunchi suferită în ianuarie, într-un meci cu Elfsborg din Europa League. Ar putea reveni pe teren la toamnă. Radu Drăgușin, jucător de 23 de ani, a vorbit și despre calificarea la CM 2026, naționala fiind pe locul trei în Grupa […]
08:20
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 676. Armata israeliană a început o nouă fază a ofensivei în Fâșia Gaza # Gândul
Șeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, a afirmat că forțele IDF încep „o nouă etapă” în războiul din Fâșia Gaza, după decizia cabinetului de securitate de a extinde ofensiva în orașul Gaza, capitala enclavei palestiniene. „Ne aflăm la începutul unei noi etape în luptele din Gaza”, a spus Zamir într-o evaluare a Statului Major, adăugând […]
08:10
Impactul lucrătorilor străini asupra educației din România. Cristian Jura (CNCD): „Este o realitate SOCIALĂ, trebuie să o acceptăm, să o gestionăm!” # Gândul
În anul 2024, România a avut cel mai mare procent de emigranți din statele Uniunii Europene (UE). Totodată, 4,6 milioane de români locuiesc peste hotare, ceea ce reprezintă aproape 24% din populație. În acest context, impactul asupra educației preșcolare și școlare din țara noastră este unul semnificativ, care se resimte la nivelul general al forței […]
08:10
Oțelul Galați – Rapid București, 1-1, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii, marcatori fiind Andrei Ciobanu (33), respectiv Alexandru Dobre (60). A fost o fază controversată în meci. Rapid a cerut penalty, după ce Zhelev ar fi atins mingea cu mâna în careu, în minutul 76, la scorul de 1-1, după o pătrundere […]
08:10
Ministrul Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: „Se va lansa acest program pe 1 septembrie, cu 200 de milioane de lei” # Gândul
Începutul toamnei aduce cu sine reînceperea Programului Rabla pentru persoane fizice, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Digi24. Aceasta a adăugat și faptul că, în viitor, finanțarea acestuia n-ar trebui să mai depindă exclusiv de bugetul statului. Odată cu adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale, programele finanțate de guvern vor intra în […]
07:40
Le Monde: SUA trebuie să evite căderea în CAPCANA summitului cu Rusia /Liderii europeni îl pot convinge pe Trump înaintea întâlnirii cu Putin # Gândul
Summitul din Alaska reprezintă o oportunitate avantajoasă pentru președintele Rusiei, Vladimir Putin, notează cotidianul francez Le Monde, avertizându-i pe liderii europeni că au la dispoziție doar câteva zile pentru a-l feri pe Donald Trump, președintele Statelor Unite, de ”capcana” Kremlinului. Pentru prima dată de la începerea invaziei militare ruse în Ucraina, acum trei ani și […]
07:40
USR e de acord cu PSD/Diana Buzoianu: ”Dacă discuţia este legată de privilegii, suntem 100% aliniaţi” # Gândul
Unul dintre cei mai vocali reprezentanți USR, ministrul Mediului-Diana Buzoianu, spune că partidul pe care-l reprezintă este 100 % de acord cu PSD, atunci când vine vorba de eliminarea privilegiilor. Atitudinea USR cu privire la înmormântarea fostului lider social-democrat, Ion Iliescu, este, însă, o altă problemă cu altă abordare. Întrebată la Digi24 despre propunerile liderului […]
07:40
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1266. Zelenski: „Rusia mută trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 12 august 2025, în a 1.266-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Înaintea importantei întâlniri din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia nu dă semne că se pregătește să pună capăt războiului, așa cum se speculează. […]
Acum 6 ore
07:20
12 AUGUST, calendarul zilei: Pete Sampras împlinește 54 de ani, Mario Balotelli 35/ Moare Florin Halagian # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 12 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Pete Sampras, considerat unul dintre cei mai mari jucători de tenis din toate timpurile, s-a născut pe 12 august 1971, în Washington, D.C., SUA. Supranumit “Pistol Pete” pentru serviciul său fulgerător și […]
07:00
Ultranaționaliștii români se pregătesc împreună pentru LUPTE corp la corp. „Camarazii” își deschid o rețea de săli de sport cu circuit închis # Gândul
O grupare ultranaționalistă cu ramificații în toată țara își pune pe picioare o rețea de săli de lupte unde, sub îndrumarea unor instructori, extremiștii se vor putea pregăti pentru eventuale confruntări corp la corp. Primul dintre aceste centre de antrenament ar urma să fie deschis la începutul lunii septembrie, într-o locație care nu a fost […]
Acum 12 ore
01:10
Marian Munteanu: „Un anumit set de VALORI stângist, progresist, este promovat în detrimentul altora” # Gândul
În cadrul emisiunii moderate de Marius Tucă, Marian Munteanu a adus în discuție o perspectivă provocatoare și critică asupra realității politice și sociale actuale din România și Europa. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Potrivit lui Marian Munteanu, România și, mai larg, Europa sunt încă adânc ancorate într-o formă de „comunism” sau, cum îl […]
00:50
Povestea bărbatului care câștiga „mai mulți bani decât știa ce să facă cu ei”, dar a ajuns în pragul DEPRESIEI. Ce detaliu sumbru ascundea jobul său # Gândul
Lachie Samuel este un bărbat care a plecat de acasă la 19 ani pentru a lucra ca muncitor FIFO („fly-in, fly-out”, deplasare cu avionul în zone izolate pentru perioade de lucru) în minele din vestul Australiei. Erau cinci zile de muncă istovitoare, urmate de două zile acasă și câștiga aproape 5.000 de dolari australieni (aproape […]
00:50
Diana Buzoianu, despre risipa de 54.000 de euro de la Apele Române pentru un sediu închiriat: „Nu au nevoie de un astfel de sediu. Este o sfidare” # Gândul
Apele Române plătește lunar 54.000 de euro chiria pentru un sediu din centrul Bucureștiului. Întrebată la Digi24 când ar putea să înceteze risipa, Diana Buzoianu, ministra Mediului (USR) a promis că va lua rapid măsuri. „Le-am dat adresă să găsească cât mai rapid dacă nu vor reveni cu o propunere săptămâna aceasta, va trebui să-i […]
00:40
Marian Munteanu, în emisiunea Marius Tuca din 11 august 2025, reflectă asupra provocărilor instituționale și ale statalității în România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Marian Munteanu a oferit o analiză pertinentă cu privire la dificultățile cu care s-a confruntat țara noastră în ultimii ani. Munteanu a subliniat faptul că, deși unele lucruri nu […]
