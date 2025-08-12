Corlățean, despre decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Iliescu: O opțiune egoistă

15:50

Titus Corlățean a anunțat, duminică, că va candida pentru funcția de președinte al PSD la congresul care urmează să fie organizat în toamna aceasta. El a invocat faptul că partidul „are nevoie de credibilitate, are nevoie să fie relansat, trebuie să fie condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă". Conform CV-ului, Titus Corlățean a […]