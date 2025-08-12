Mircea Abrudean le sugerează liderilor coaliției să discute informal: „Poate e nevoie de o comunicare mai bună”
Gândul, 12 august 2025 12:30
Liberalul Mircea Abrudean, președintele Senatului, a comentat marți pe marginea blocajului care s-a creat în coaliție după ce PSD a anunțat că nu mai participă la ședințe dacă nu îi sunt respectate mai multe cerințe. Acesta a declarat că e nevoie de o comunicare mai bună în coaliție. „Eu cred că se poate lucra la […]
• • •
Acum 5 minute
12:40
FOTO / Oana Sîrbu dă detalii despre FIUL său. ”Mă trezesc acum că am copil de 16 ani şi jumătate şi mi-e dor de el de când avea 4-5 ani” # Gândul
Oana Sîrbu, în vârstă de 57 de ani, a făcut decarații despre fiul său, Alexandru, ăe care l-a adoptat în urmă cu ani. Oana Sîrbu este una dintre cele mai delicate prezențe de pe scena artistică din țara noastră. Artista a cucerit generații întregi de români cu rolul Dana interpretat în seria de filme ”Liceenii”, […]
12:40
Summit-ul Trump-Putin declanșează un protest masiv în Alaska: „Împotriva prezenței unui criminal de război internațional” # Gândul
Reprezentanții organizației Stand Up Alaska anunță un protest masiv în Anchorage, Alaska, în data de 14 august 2025, cu doar o zi înaintea summit-ului SUA-Rusia. Protestul se va desfășura sub sloganul „Alaska este alături de Ucraina”, iar organizatorii îndeamnă locuitorii să iasă în stradă pentru a susține suveranitatea statului ucrainean în fața agresiunii ruse. Scopul […]
12:40
Victor Ponta anunță: „Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8%. USR moare de grija lui Ion Iliescu” # Gândul
Deputatul Victor Ponta, fost premier al României, tocmai a anunțat că „au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8% – fără ca cineva să vă spună direct!”. Informația a fost publicată pe pagina sa de Facebook. În urmă cu puțin timp, fostul premier Victor Ponta a publicat câteva date referitoare la creșterea ratei inflației în […]
12:40
Statul european în care ajungi la închisoare sau ești amendat dacă lași gunoi pe stradă. Ce se întâmplă dacă arunci un muc de țigară pe jos # Gândul
Statul european în care ajungi la închisoare sau ești amendat dacă lași gunoi pe stradă. Legea a intrat în vigoare, recent, și se aplică tuturor cetățenilor, fără excepții. Iată ce se întâmplă dacă arunci un muc de țigară pe jos. Într-un stat european a intrat în vigoare o nouă lege, recent, care sancționează anumite comportamente […]
12:30
Mircea Abrudean le sugerează liderilor coaliției să discute informal: „Poate e nevoie de o comunicare mai bună" # Gândul
Liberalul Mircea Abrudean, președintele Senatului, a comentat marți pe marginea blocajului care s-a creat în coaliție după ce PSD a anunțat că nu mai participă la ședințe dacă nu îi sunt respectate mai multe cerințe. Acesta a declarat că e nevoie de o comunicare mai bună în coaliție. „Eu cred că se poate lucra la […]
Acum 15 minute
12:20
Vești proaste de la BNR. În ziua în care INFLAȚIA ajunge aproape de 8%, Isărescu anunță că greul vine în septembrie # Gândul
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, anunță o creștere semnificativă a inflației în trimestrul al doilea, influențată de fenomene meteo extreme, creșterea costurilor cu forța de muncă și deprecierea cursului de schimb, în cadrul prezentării Raportului trimestrial asupra inflației, programată pentru marți. „Avem 3 șocuri majore pe care le vom resorbi dacă evităm efectele secundare. În septembrie […]
12:20
Mugur Isărescu: „Suntem campioni la deficit bugetar, inflație și dobânzi. Creșterea datoriei publice este INEVITABILĂ # Gândul
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu a atras atenția asupra situației economice delicate a țării. „Suntem campioni la deficit bugetar și la inflație. Suntem campioni și la dobânzi.” Acesta a subliniat că orice încercare de reducere a dobânzilor fără o analiză atentă a cauzelor fundamentale este un efort inutil. „Orice încercare de a reduce dobânzile fără să […]
12:20
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta, marți, Raportul trimestrial asupra inflației. Potrivit unui comunicat de presă al Băncii Naționale a României, rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării cotelor de TVA și […]
Acum 30 minute
12:10
Bancul de marți aduce în lumină un dialog pe WhatsApp între două persoane. „Te-am rugat să te maturizezi”, îi spune o persoană celeilalte. Discuția stârnește amuzamentul. Spor la râs! – Te-am tot rugat să te maturizezi și să începi și tu să vezi viața așa cum e, dar văd că tu te ții de copilării […]
12:10
Războiul din Ucraina: Liderii din 26 de state UE salută inițiativa lui Trump de a pune capăt conflictului. Ungaria nu a semnat comunicatul comun # Gândul
Liderii a 26 dintre cele 27 de state din cadrul Uniunii Europene au salutat, marți, eforturile diplomatice ale președintelui SUA, Donald Trump, dar au insistat pentru o „pace corectă și durabilă” în Ucraina, prin respectarea „integrității teritoriale”. Într-un comunicat comun, semnat de reprezentați din 26 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (Ungaria […]
Acum o oră
12:00
Se ELIMINĂ statutul de coasigurat de la 1 septembrie 2025. Ce schimbări aduce noua lege a asigurărilor de sănătate # Gândul
De la 1 septembrie 2025, persoanele coasigurate nu vor mai beneficia automat de calitatea de asigurat prin contribuția plătită de un membru al familiei. Noua Lege nr. 141/2025 aduce modificări importante în sistemul de asigurări sociale și în modul de calcul al concediilor medicale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat că, începând […]
12:00
Reorganizarea ROMSILVA reaprinde conflictul dintre sindicate și Ministerul Mediului / Ministerul Justiției solicită refacerea proiectului de HG # Gândul
Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA transmite că Ministerul Justiției a solicitat refacerea proiectului de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea Romsilva, considerând că acesta conține „greșeli de ordin juridic, administrativ și de specialitate”. Printr-un comunicat de presă emis marți, Federația SILVA avertizează că proiectul de Hotărâre de Guvern de reformare a Romsilva „nu poate fi promovat […]
12:00
Mugur Isărescu a ținut o conferință de presă în care a vorbit despre actualele măsuri de austeritate impuse de guvern din cauza deficitului bugetar.
12:00
Mircea Abrudean(PNL) crede că proiectul de lege pentru Pilonul 2 „nu este un proiect de lege ideal” # Gândul
Liberalul Mircea Abrudean consideră că „e nevoie de mai multă transparență, cu mai multă dezbatere”, în ceea ce privește proiectul de lege pe marginea Pilonului 2 Pensii . Întrebat de ziariști cum comentează noul proiect pe tema Pilonului 2 Pensii Private, liberalul Mircea Abrudean a declarat, marți, că „nu este un proiect de lege ideal”, […]
11:50
Dragoș Pîslaru anunță verificări privind achizițiile de autobuze școlare prin PNNR: „NU voi tolera niciun abuz” # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis că va trimite o echipă a Corpului de Control pentru verifica achizițiile de microbuze electrice prin PNRR, după ce au fost vehiculate informații în presă, potrivit cărora achizițiile au fost făcute la prețuri supraevaluate. Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, s-a declarat indignat de „informațiile […]
11:50
Compania Gemfields vinde marca de lux Fabergé pentru 50 milioane USD. Cumpărătorul, un antreprenor rus # Gândul
Gemfields a anunțat, luni, că a semnat un acord de vânzare a întregii sale participații în Fabergé către SMG Capital LLC, pentru 50 de milioane de dolari. Conform acordului, 45 de milioane de dolari vor fi plătiți către Gemfields la finalizarea vânzării, în data de 28 august 2025. „Restul de 5 milioane de dolari vor […]
11:50
Trafic de coșmar. Week-end sufocant la MARE de Sf Maria. Sute de mii de turiști vor aglomera plajele și șoselele # Gândul
Gradul de ocupare în unitățile de cazare de la Marea Neagră în minivacanța de Sfânta Maria va depăși 95%, estimează turoperatorul Litoralulromanesc.ro, multe dintre hotelurile populare fiind deja fully booked în intervalul 15-17 august. Aproximativ 200.000 de turiști sunt așteptați la mare la finalul acestei săptămâni, confirmând faptul că jumătatea lunii august reprezintă vârful sezonului […]
11:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Marian Munteanu, etnolog și activist român, a vorbit despre mântuirea Poporului Român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Marian Munteanu: „Comparativ cu multe alte locuri, stăm bine. Încă avem resurse interioare” Invitat la Marius Tucă Show, Marian Munteanu a vorbit despre […]
11:40
Unde a fost găsit ceasul de 200.000 de euro furat de la un turist elvețian care vizita MARSILIA # Gândul
O scenă desprinsă parcă dintr-un film de acțiune s-a petrecut în weekend, pe străzile din Marsilia. Un turist elvețian, aflat la volanul mașinii sale, a fost victima unei tâlhării spectaculoase: doi indivizi pe motocicletă i-au smuls de la încheietură un ceas de lux. Bijuteria este evaluată la 200.000 de euro, potrivit presei locale. Publicația franceză Le […]
Acum 2 ore
11:20
Gabriela FIREA: „Bugetul propus de Comisie riscă să neglijeze oamenii. Europa socială nu este un lux, ci o garanție” # Gândul
Gabriela Firea, europarlamentar PSD, a transmis un mesaj pe Facebook, în care salută angajamentul Comisiei Europene de a crește investițiile într-un proiect financiar ce presupune „o alocare minimă de 100 de miliarde de euro pentru cheltuieli sociale, completată de alte 50 de miliarde prin Fondul Social pentru Climă”. Europarlamentarul a subliniat, totodată, că „avem nevoie […]
11:20
Doi români au fost arestați pe aeroportul din Palermo. Aceștia transportau 4000 de pachete de ȚIGĂRI de contrabandă # Gândul
Doi cetățeni români, în vârstă de 26 și 29 de ani, au fost arestați pe Aeroportul Falcone Borsellino din Palermo după ce autoritățile italiene au descoperit în bagajele lor aproape 64 de kilograme de tutun prelucrat, echivalentul a circa 4000 de pachete de țigări, potrivit G4Media. Potrivit publicației Palermo Today, cei doi bărbați au ajuns […]
11:10
PROFIT de 1,05 miliarde de dolari pentru subsidiara Raiffeisen din Rusia, în ciuda presiunilor UE şi SUA # Gândul
Subsidiara rusă a Raiffeisen Bank International (RBI) a raportat un avans anual de 17,8% a profitului în primul semestru din acest an, transmite Reuters. Potrivit standardelor de contabilitate din Rusia, Raiffeisenbank a înregistrat în primele şase luni din acest an un profit de 83,9 miliarde de ruble (1,05 miliarde de dolari), în creştere de la […]
11:10
Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00: „Mai sunt câteva zile până la întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin” # Gândul
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a oferit o perspectivă asupra situației politice actuale, incluzând viitoarea întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin. „Mai sunt câteva zile până la întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Sunt aproape sigur că, în culise, cele 2 părți pregătesc documente, […]
11:00
Marian Munteanu: „Relația României cu Rep. Moldova face parte dintr-o poziționare europeană în legătură cu UCRAINA” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Marian Munteanu, etnolog și activist român, a vorbit despre raportarea europeană la Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Marian Munteanu: „Cred că Nicușor Dan și Bolojan sunt doi oameni care încearcă să se poziționeze…” Invitat la Marius Tucă Show, […]
11:00
Publicația Le Monde a caracterizat filmul „Dracula”, regizat de Radu Jude, drept „o tragicomedie excesivă, hilară și disperată”. Corriere della Sera a criticat lungmetrajul, subliniind că „impresia este că cineastul s-a distrat mai mult făcându-l decât ne-am distrat noi privindu-l”. Cunoscut pentru stilul său ironic și critic la adresa societății contemporane, Radu Jude își continuă […]
11:00
Ce se întâmplă în organism dacă mănânci salată verde și castraveți. Se află printre alimentele des consumate vara # Gândul
Iată ce se întâmplă în organism dacă mănânci salată verde și castraveți. Se află printre alimentele des consumate vara, sunt bogate în vitamine și pot fi două ingrediente de bază pentru o salată savurată în timpul canicular. Pe timpul verii, salatele sunt la mare căutare. Un preparat proaspăt, savuros și plin de vitamine și minerale […]
11:00
Senatul se reunește, marți, de la ora 11:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare. Pe ordinea de zi a ședinței figurează informarea cu privire la proiectele de lege referitoare la aprobarea unor ordonanțe de urgență adoptate de Guvernul Bolojan la 8 august. Acestea sunt: proiectul de lege privind aprobarea OUG 38/2025 pentru modificarea și […]
10:50
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Am văzut familii distruse pentru că și-au finanțat un stil de viață fără să mai poată economisi” # Gândul
Expertul în educație financiară Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, a discutat, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax„, cu jurnalistul Adrian Artene despre dorința oamenilor de a duce un stil de viață pe care nu și-l pot permite, o tendință devenită tot mai accentuată în ziua de azi. Jurnalistul […]
10:40
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Oamenii își cheltuie economiile strânse într-un an pe 7 zile de vacanță.” # Gândul
În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a discutat despre cum se organizează o vacanță corect, din punct de vedere bugetar. Urmăriți aici emisiunea integrală. Alexandru Chirilă: „Bugetarea pleacă de la transport, cazare, mâncare.” Invitat în emisiunea „Pastila Financiară”, Alexandru Chirilă a vorbit despre cum se poate planifica o vacanță, fără […]
10:40
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Social media a devenit o oglindă greșită despre ce ar trebui să însemne succesul” # Gândul
Invitat în emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, expertul financiar Alexandru Chirilă a explicat cum social media ne poate distorsiona percepția asupra a ceea ce înseamnă cu adevărat succesul financiar. Expertul pune accentul pe iluziile care ne sunt vândute, de cele mai multe ori, de persoanele pe care le urmărim și care au ca scop […]
10:40
Alegerea cartierului perfect pentru stilul tău de viață este, fără îndoială, o decizie importantă, care poate fi sinonimă cu o investiție în bunăstarea ta. Dacă alegi cartierul potrivit pentru tine îți vei putea construi o rutină zilnică sănătoasă, vei putea petrece timp liber de calitate și, în cele din urmă, îți vei modela calitatea vieții. […]
10:40
Liderii UE, inclusiv Rom salută planul lui TRUMP pentru pace în Ucraina. Oana Țoiu, pentru Gândul: „Susținem încetarea focului pe durata negocierilor” # Gândul
Liderii statelor UE, cu excepția Ungariei, au semnat marți, 12 august, o declarație comună în care salută eforturile președintelui Trump pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a realiza o pace și o securitate juste și durabile pentru Ucraina. Într-o reacție în exclusivitate pentru Gândul, Oana Țoiu, ministra de […]
Acum 4 ore
10:30
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere # Gândul
Mulți proprietari de case aleg să planteze copaci pentru a aduce verdeață și prospețime în grădină, însă nu toate speciile sunt potrivite pentru spațiile rezidențiale. Edward Bowring, horticultor la Home and Gardens recomandă evitarea a cinci specii de copaci în grădinile de casă. Aceste arbori pot cauza daune infrastructurii și pot afecta negativ alte plante […]
10:30
Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile. Cseke Attila: „Trebuie să creez niște mecanisme prin care amenda să fie încasată” # Gândul
Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile, arată o nouă variantă luată în calcul de Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. „Trebuie să creez niște mecanisme prin care această amendă să fie încasată”, a susținut ministrul, seara trecută, în direct la TV. Șoferii ar putea să rămână fără permisul de conducere, în condițiile în […]
10:20
Listele rușinii! Guvernul Bolojan va publica DATORIILE cetățenilor. „Nu va mai fi secret fiscal” # Gândul
Guvernul Bolojan pregătește o măsură fără precedent. „Listele rușinii” vor apărea în curând, potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, care transmite că publicarea listelor cu datornici este ceva benefic și eficient. În opinia sa, nu-i exclus ca o parte dintre contribuabili să își plătească restanțele la stat de rușine. Astfel, Attila speră că această măsură va […]
10:20
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Tinerii trebuie să înțeleagă că trebuie să investească în bunuri care produc valoare” # Gândul
Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar la SAI Capital Point, a vorbit, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară”, difuzată de Mediafax, despre importanța educației financiare în rândul tinerilor, chiar de la vârsta adolescenței. Expertul a subliniat că este esențial ca adolescenții să învețe să investească în bunuri care produc valoare, ci nu în produse care, […]
10:20
Un copil român de doar 8 ani a murit în urma unui grav accident rutier petrecut luni seara, în localitatea Engelhartstetten, landul Austria Inferioară. Micuțul se afla în mașină alături de tatăl său și cei doi frați. Potrivit poliției austriece, tragedia s-a produs în jurul orei 21:20, pe Drumul Național B49, în apropierea podului peste […]
10:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, antropologul Marin Munteanu a discutat despre gradul de influență pe care personalitățile publice cu notorietate îl pot avea în actualul climat, privind alegerile politice ale electoratului, în contextul mobilizării din cadrul alegerilor prezidențiale, când mulți influenceri și nu numai au ieșit cu mesaje în care își exprimau preferințele politice […]
10:10
Rata inflației a EXPLODAT la 7,8% în luna iulie, față de 5,7% în iunie. Energia electrică s-a scumpit cu 63%. Fructele, cu 40% mai scumpe # Gândul
Rata inflației în România a înregistrat o creștere majoră în luna iulie 2025, când a ajuns la 7,8% de la 5,7%, în luna iunie. Această situație a fost semnalată după creșterea prețurilor la energie, în urma liberalizării de la 1 iulie, când energia electrică s-a scumpit cu 63%. România a înregistrat o inflație lunară cu […]
10:10
În România, una dintre cele mai frecvente cauze pentru care o afacere ajunge în impas nu este lipsa vânzărilor sau a clienților, ci gestiunea incorectă a obligațiilor fiscale. De la întârzieri în depunerea declarațiilor, la facturi incomplete sau cheltuieli nejustificate, pașii aparent „mici” din zona administrativă pot avea consecințe majore. Amenzile, blocarea conturilor sau chiar […]
10:10
Introducere în psihologia jocurilor de noroc. În era digitală, jocurile de noroc online au devenit o atracție irezistibilă pentru tot mai mulți români, captând interesul prin experiențe captivante și promisiunea câștigurilor facile. Te-ai întrebat vreodată de ce atât de mulți oameni aleg să joace? Răspunsul e mai complex decât pare – psihologia câștigului ne arată […]
10:00
Momente de panică la turneul de tenis din Cincinnati. Un jucător s-a PRĂBUȘIT pe teren în timpul meciului din cauza căldurii. Meciul s-a jucat la 32°C # Gândul
Căldura sufocantă din Cincinnati, Ohio, a provocat retragerea francezului Arthur Rinderknech (30 de ani, 70 ATP) din turul trei al turneului, după ce s-a prăbușit pe teren în timpul meciului cu canadianul Felix Auger-Aliassime (25 de ani, 28 ATP). Partida s-a disputat în condiții extreme, cu 32 de grade Celsius și o umiditate de 51%. […]
10:00
Președintele CJ Maramureș este șocat că instituțiile publice sunt păzite și după închidere: „Pază non-stop la uşi închise? Gata cu risipa!” # Gândul
Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a declarat că va reduce serviciul de pază pentru anumite instituții publice din subordinea sa, care vor fi păzite de paznici doar în timpul programului. Șeful CJ Maramureș, Gabriel Zetea, spune că nu este posibil să fie asigurata paza unor instituții ale căror uși sunt închise. Motiv pentru care […]
09:40
După victoria smulsă in extremis în manșa tur, 3-2, la București, cu gol în minutele de prelungire, FCSB își joacă joi, 14 august, șansa de calificare în play-off-ul UEFA Europa League. Meciul decisiv se va disputa la Priștina, pe Stadionul „Fadil Vokrri”, de la ora 21:00. În cazul calificării, „roș-albaștrii” vor da în play-off peste […]
09:40
Trump este încrezător înainte de întrevederea cu Putin: În războiul din Ucraina, ambele părți beligerante vor ceda TERITORII # Gândul
Președintele american Donald Trump susține că atât Moscova cât și Kievul trebuie să facă concesii teritoriale dacă vor să încheie războiul din Ucraina. Liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski vor să discute cu Trump înainte de summitul programat vineri cu Putin în Alaska, pe fondul temerilor că Washingtonul ar putea dicta termeni de pace […]
09:30
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Achizițiile mari făcute fără un plan duc la greșeli fatale și la faliment personal” # Gândul
Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax”, a adus în atenție ce trebuie să știm despre investițiile mari. Emisiunea poate fi urmărită integral AICI. „Ca să evităm aceste capcane, există un semnal pe care îl primim la un moment dat când avem răspunsul pentru […]
09:30
ACCIDENT grav pe Centura Timișoarei. Patru victime, între care și un minor, după coliziunea dintre un microbuz și două autoturisme # Gândul
Accident grav pe Centura Timișoarei. Patru persoane, între care un minor, au ajuns de urgență la spital marți, în urma unei coliziuni între un microbuz și două autoturisme produse pe Varianta Ocolitoare a municipiului Timișoara. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a precizat că accidentul a avut loc pe Centura Timișoara și s-a […]
09:10
Trump vs. Putin în Alaska și DILEMA lui Xi Jinping. O criză economică mondială bate la ușă. „China își va apăra cu fermitate interesele” # Gândul
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni, vineri, în Alaska, iar unul dintre subiectele discutate va fi, probabil, politica de sancțiuni occidentale impuse Rusiei, o problemă cu implicații care depășesc cu mult teritoriul Ucrainei. Președintele SUA a impus deja taxe vamale de 25% Indiei, din cauza statutului țării de cumpărător major de petrol rusesc. […]
09:10
Consiliul Județean Ilfov oferă sprijin și finanțare localităților care nu dispun de un buget necesar pentru lucrările edilitare. Despre acest aspect a vorbit vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu. Vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu, vorbește despre asocierile dintre instituția pe care o reprezintă le face cu localitățile mai slab aspectate din punct de vedere […]
09:00
Dinamo – UTA, în etapa a 6-a a Superligii, se joacă vineri, 15 august, de la 21:30, pe Arena Națională. Cu toate că dinamoviștii vin în fața fanilor după o victorie importantă împotriva rivalei FCSB, „câinii” nu par a fi foarte interesați de acest joc. UTA are două succese consecutive, iar trupa antrenată de ex-dinamovistul […]
