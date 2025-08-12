Internaţionalul român Dennis Man a semnat cu PSV Eindhoven
Digi24.ro, 12 august 2025 12:30
Internaţionalul român Dennis Man s-a despărţit de echipa italiană de fotbal Parma şi a semnat un contract pe patru sezoane cu PSV Eindhoven, unde va purta tricoul cu numărul 27, a anunţat marţi campioana en titre a Olandei pe site-ul său oficial.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
12:40
Milionar condamnat pentru că ar fi vrut să-și ucidă soția, eliberat din închisoare după 3 zile. El a fost apărat de ministrul Justiției # Digi24.ro
În România violența domestică pare de neoprit, iar un caz celebru din București confirmă acest lucru. Milionarul Mihai Bizu, condamnat la doi ani și opt luni de închisoare pentru că ar fi încercat să-și ucidă soția, a fost încarcerat, dar eliberat după doar trei zile. Afaceristul a fost apărat în instanță chiar de actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu.
Acum 10 minute
12:30
Internaţionalul român Dennis Man s-a despărţit de echipa italiană de fotbal Parma şi a semnat un contract pe patru sezoane cu PSV Eindhoven, unde va purta tricoul cu numărul 27, a anunţat marţi campioana en titre a Olandei pe site-ul său oficial.
Acum 30 minute
12:20
Scandal în Ungaria din cauza reședinței de vară a premierului Orbán. Palmieri, garaj subteran și zoo privată „ca cea a lui Ianukovici” # Digi24.ro
Un scandal a izbucnit în Ungaria după ce deputatul independent Ákos Hadházy a publicat fotografii cu reședința neterminată a premierului Viktor Orbán din Hatvanpuszta, care include o grădină cu palmieri și o grădină zoologică privată.
12:20
Rusia și Belarus se pregătesc „pentru a respinge o eventuală agresiune”. Când vor avea loc exercițiile # Digi24.ro
Armata rusă şi cea belarusă vor organiza exerciţii strategice comune în Belarus în perioada 12-16 septembrie, a anunţat marţi Ministerul Apărării de la Minsk.
12:10
Putin îl trimite pe șeful deputaților ruși în Coreea de Nord. Ce va face acesta la Phenian # Digi24.ro
Preşedintele Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, Viaceslav Volodin, va efectua o vizită în Coreea de Nord joi şi vineri, a anunţat marţi biroul său de presă într-un comunicat.
12:10
"În România homosexualitatea e văzută ca un virus care se transmite, iar astfel de prejudecăți duc la frică, ură și separare". Coregraful Emil Rengle ne-a povestit în campania "Împreună, fără ură" cum a trăit aproape toată viața cu stigmatizarea oamenilor, pentru că și-a asumat public orientarea sexuală. "Putem alege să ne vedem unii pe alții fără etichete", spune dansatorul.
Acum o oră
12:00
Dragoș Pîslaru trimite Corpul de Control să verifice achiziția microbuzelor școlare din PNRR. În unele județe prețul ar fi fost dublu # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că va trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica modul în care s-a realizat achiziţia de microbuze şcolare electrice prin PNRR, după apariţia unor informaţii că în unele judeţe aceasta s-ar fi făcut la un preţ dublu.
11:50
Proiectul de lege privind pensiile private, amânat de Coaliție pe termen nedeterminat (surse) # Digi24.ro
Noul proiect de lege privind plata pensiilor private a fost amânat pe termen nedeterminat. Proiectul ar putea suferi modificări după controversele iscate, potrivit surselor Digi24. Astfel, pensionarii își pot retrage în continuare banii de la Pilonul II și Pilonul III într-o singură tranșă.
11:40
Condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. „Îi oferă lui Trump o cale de ieșire”, susține Dmitri Suslov, consilier la Kremlin # Digi24.ro
„Cred că Putin îi oferă lui Trump o ieșire convenabilă”, a declarat Dmitri Suslov, director adjunct al Centrului de Studii Europene și Internaționale de la Școala Superioară de Economie și consilier ascultat al Kremlinului pentru politica externă, în legătură cu summitul Rusia - SUA de vineri din Alaska, într-un interviu acordat publicației italiene scrie Corriere della Sera.
11:40
Ucraina a atact cu drone fabrica de safire sintetice de la Stavropol. Care este importanța militară a acestei lovituri # Digi24.ro
O fabrică care produce safire sintetice în orașul rus Stavropol a fost lovită de drone în noaptea de 12 august, a raportat canalul independent de știri rus Telegram Astra, citând locuitorii din zonă.
Acum 2 ore
11:30
„Economia răsfățului”: Cum au ajuns micile plăceri pe care ni le oferim să crească consumul în perioade de incertitudine # Digi24.ro
„Economia răsfățului” reprezintă micile cadouri pe care și le face fiecare pentru a se simți mai bine. Interesant este că această economie este mai rezilientă la crize. Cunoscută ca „treatonomics”, fenomenul înflorește în perioade dificile, iar în ultima perioadă ajunge de fapt să se extindă.
11:20
Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca. Ciuperca ucigașă continuă să facă victime: patru pacienți izolați # Digi24.ro
Candida auris, o ciupercă periculoasă și rezistentă la tratament, continuă să facă victime la Spitalul Floreasca din Capitală. Un nou focar a fost confirmat în secția ATI 1, diferită de cea a centrului de arși unde au apărut primele cazuri. Potrivit documentelor consultate de Digi24, patru pacienți, două femei și doi bărbați, cu vârste între 45 și 63 de ani, au fost depistați pozitiv și se află în izolare.
11:10
O rafinărie de petrol din regiunea Saratov din Rusia, deținută de gigantul energetic rus Rosneft, a oprit alimentarea cu petrol în urma unui atac cu drone ucrainene, informează Bloomberg, citând o sursă familiarizată cu situația.
11:00
Încă de la prima consultație, de confirmare a sarcinii, este important ca femeia gravidă să ajungă la medic pentru o monitorizare atentă a dezvoltării fătului și a sănătății mamei, deoarece sunt situații ce pot fi corectate ușor dacă sunt depistate la timp. Despre cum trebuie monitorizată sarcina aflăm mai mult de la Dr. Lorena Cojocaru, medic specialist obstetrică-ginecologie.
11:00
Pompierii români avertizează: peste 250 de incendii au izbucnit în doar 24 de ore. Câte hectare au ars și ce i se recomandă populației # Digi24.ro
Pompierii au stins, în ultimele 24 de ore, peste 250 de incendii, cea mai mare parte dintre ele izbucnind în urma arderilor necontrolate, în contextul în care, în multe zone din ţară, era în vigoare un cod roşu sau portocaliu de caniculă. Flăcările au mistuit, în toal, peste 1.700 de hectare de teren. În aceeaşi perioadă, salvatorii au gestionat peste 2.000 de solicitări venite din partea populaţiei pentru acordarea de prim ajutor.
10:50
Prognoza meteo actualizată: ANM anunță cod galben de caniculă miercuri, în 12 județe. Vremea la București # Digi24.ro
Douăsprezece județe se vor afla miercuri sub cod galben de caniculă, potrivit unei avertizări meteo transmise marți de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade la umbră. În Capitală, vremea se va menține, de asemenea, călduroasă.
10:50
„Împotriva criminalului de război”. Locuitorii din Alaska îl vor întâlni pe Putin cu proteste # Digi24.ro
Se pregătesc proteste în Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska, cu privire la o posibilă întâlnire între președintele american Donald Trump și Vladimir Putin. Organizația politică Stand Up Alaska a programat o acțiune pentru joi, 14 august, cu o zi înainte de summit. Evenimentul va avea loc sub sloganul „Alaska cu Ucraina”. "Cu sprijinul guvernatorului, președintele Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin. Ne adunăm pentru a trimite un mesaj clar atât lui Trump, cât și lui Putin: Alaska este ferm împotriva autoritarismului", se arată într-o declarație de pe site-ul organizatorilor.
10:50
Donald Trump l-a invitat la Washington pe președintele Coreei de Sud. Când va avea loc întâlnirea și despre ce vor discuta cei doi # Digi24.ro
Preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung va avea o întrevedere cu omologul american Donald Trump pe 25 august în SUA, pentru discuţii aşteptate asupra comerţului, a anunţat marţi purtătoarea sa de cuvânt, informează ABC News.
10:40
Chirurgia glandelor suprarenale
10:40
Țara în care faci închisoare dacă lași gunoiul din mașină pe stradă. Cât de mare e amenda pentru un muc de țigară aruncat pe geam # Digi24.ro
Amenzi extrem de mari și chiar pedepse cu închisoarea, dacă arunci gunoaie pe geamul mașinii. O țară a Uniunii Europene tocmai a schimbat legea.
Acum 4 ore
10:30
Rata anuală a inflației a crescut cu aproape 8% față de anul trecut. Tarife mai mari cu 63% la energie și fructe mai scumpe cu 40% # Digi24.ro
Noile tarife la energie majorează inflația, după ce au urcat cu 63% în urma liberalizării pieței, de la 1 iulie. Fructele proaspete s-au scumpit și ele cu 40 de procente. Însă este abia începutul, avertizează experții: scumpirile ar urma să se intensifice odată cu majorarea TVA și a accizelor, de la 1 august. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie, comparativ cu luna iulie 2024, a fost 7,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2025 comparativ cu luna iunie 2024 s-a ridicat la 5,7%.
10:10
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „operațiune militară specială” # Digi24.ro
Vladimir Soloviov, propagandist al canalului de televiziune de stat rus Russia-1, a declarat că invazia pe scară largă a Rusiei „s-ar putea să nu fie ultima «SVO» a generației noastre”, pe fondul tensiunilor diplomatice intense cu Azerbaidjanul.
10:00
Madonna îi cere papei Leon să viziteze Gaza: „Sunteţi singurul dintre noi căruia nu i se poate refuza intrarea” # Digi24.ro
Cântăreaţa americană Madonna l-a îndemnat pe Papa Leo să viziteze Gaza într-o misiune umanitară pentru a ajuta copiii palestinieni care mor de foame, spunând că „nu mai este timp”, a relatat CNN.
10:00
Un meteorit mai vechi decât Pământul a străpuns acoperișul unei case din Georgia. Fragmentele datează de 4,56 miliarde de ani # Digi24.ro
Un meteorit care a străpuns acoperișul unei case din orașul McDonough, statul american Georgia, este cu aproximativ 20 de milioane de ani mai vechi decât Pământul, arată analiza realizată de cercetători ai Universității din Georgia. Roca spațială s-a format acum 4,56 miliarde de ani și provine dintr-un asteroid uriaș care s-ar fi aflat între Marte și Jupiter, informează Live Science.
09:50
Accident mortal în Constanța. Un șofer beat și drogat a ucis un pieton și a fugit de la locul faptei # Digi24.ro
Un tânăr de 28 de ani, aflat sub influența alcoolului și a drogurilor, a lovit cu mașina un bărbat de 57 de ani pe un bulevard din Constanța, după care a fugit de la locul accidentului. Ulterior, el s-a predat autorităților, iar analizele de sânge au arătat o alcoolemie uriașă și cinci tipuri de substanțe interzise.
09:50
Forțele rusești au avansat 10 km în spatele liniilor ucrainene de apărare din Donbas. ISW: Asaltul încă nu este o spargere a frontului # Digi24.ro
DeepState, un grup ucrainean de analiști militari, relatează că trupele ruse au intensificat, în ultimele zile, avansul în direcția Dobropillia, în special în ceea ce privește încercările lor de a se stabili în apropierea drumului Dobropillia-Kramatorsk, potrivit Ukrainska Pravda.
09:40
Celălalt război al Israelului din Gaza: reporteri palestinieni uciși, acces interzis pentru presa internațională (The Guardian) # Digi24.ro
Israelul desfășoară două campanii în Gaza: una pentru controlul militar al fâșiei, alta pentru controlul discursiv al modului în care lumea înțelege ceea ce se întâmplă acolo, scrie jurnalista Emma Graham-Harrison, corespondenta șefă a The Guardian în Orientul Mijlociu, într-o analiză privind limitarea accesului presei în Gaza.
09:30
Capcană online cu promisiuni de câștiguri mari. Escrocii nu cer bani direct, ci date personale care pot fi folosite în fraude # Digi24.ro
O nouă schemă piramidală lansată pe internet îi lasă pe oameni fără economii, avertizează specialiștii. Escrocii promit câștiguri foarte mari, însă miza lor nu este să obțină imediat bani, ci informații personale, precum datele din buletin sau cele de pe cardurile bancare, care pot fi folosite ulterior în fraude.
09:30
Incendii puternice de vegetație la câțiva kilometri de Madrid. Mii de oameni evacuați și în Andaluzia # Digi24.ro
Flăcările continuă să facă ravagii în Peninsula Iberică. În mijlocul unui val de caniculă, s-a aprins un incendiu după altul. Case și grădini, păduri și un parc din patrimoniul UNESCO au căzut pradă focului puternic. Într-o zonă de litoral din regiunea Andaluzia din sudul Spaniei, 2.000 de oameni au fost evacuați din unitățile de cazare și cartierele rezidențiale aflate în apropierea unor plaje, arată Reuters.
09:10
Nord-coreenii sunt trimiși să muncească „ca sclavii” în Rusia. 18 ore de muncă pe zi, două zile libere pe an (BBC) # Digi24.ro
Mii de nord-coreeni sunt trimiși să lucreze în condiții de sclavie în Rusia pentru a acoperi o penurie enormă de forță de muncă, agravată de invazia Rusiei în Ucraina, a aflat BBC. Peste 50.000 de persoane ar putea ajunge în Rusia
09:00
Ce a decis UE înaintea summitului Putin-Trump. Document semnat de toate statele membre, cu excepția Ungariei # Digi24.ro
Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, indică o declaraţie semnată de liderii statelor membre ale Uniunii Europene cu excepţia Ungariei, difuzată marţi dimineaţă pe pagina web consilium.europa.eu.
08:50
Cucerirea Everestului se scumpește. Nepalul oferă la schimb acces gratuit la 97 de munți # Digi24.ro
Nepalul va permite accesul gratuit la 97 dintre munții săi din Himalaya în următorii doi ani, în încercarea de a stimula turismul în unele dintre zonele sale mai îndepărtate. Această măsură vine în contextul în care taxele pentru permisele de urcare pe Everest, cel mai înalt vârf din lume, vor crește până la 15.000 de dolari începând din septembrie, prima majorare din ultimii zece ani, scrie BBC News.
08:40
Reacția Emmei Răducanu la turneul de la Cincinnati. Ce a făcut jucătoarea de tenis după ce un copil a început să plângă în tribune # Digi24.ro
Emma Răducanu s-a aflat, luni, în centrul unei secvenţe neverosimile, în timpul meciului cu Arina Sabalenka de la turneul WTA de la Cincinnati. Jucătoarea britanică a cerut evacuarea unui copil mic care plângea în tribune, scrie News.ro.
08:40
Zelenski îl acuză pe Putin că „trage de timp” pentru a prelungi războiul. „E nevoie de o presiune globală mai puternică” # Digi24.ro
Cu doar câteva zile înaintea summitului americano-rus privind Ucraina, care va avea loc vineri în Alaska, preşedintele Volodimir Zelenski a acuzat Moscova de tergiversare, relatează Kyiv Independent.
Acum 6 ore
08:30
Vremea pe patru săptămâni: va fi mai cald decât normal în cea mai mare parte a țării. Ce șanse de ploaie sunt # Digi24.ro
Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni şi anunţă, în general, temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării. Şi luna septembrie începe cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei. În primele două săptămâni ale intervalului ploile vor fi deficitare.
08:10
Reorganizarea școlilor: Care este procedura pentru comasarea unităților de învățământ în anul educațional 2025-2026 # Digi24.ro
În baza ordinului ministrului educației privind reorganizarea și constituirea formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2025-2026, ARACIP va transmite inspectoratelor școlare, până cel târziu la 25 august 2025, ordinele prin care a fost aprobată reorganizarea unităților de învățământ.
08:10
Ministra Mediului critică Apele Române pentru neimplementarea „Radarului balastierelor” la nivel național: Nu există nicio scuză # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a reclamăat, lunis eară, la Digi24, că aplicaţia „Radarul balastierelor”, existentă de câteva luni la nivelul Administraţiei Naţionale Apele Române, nu a fost încă implementată, iar reprezentanţii instituţiei i-au transmis că au nevoie de încă 30 de zile pentru a realiza un „plan de acţiune” pentru a trece de la stadiul de proiect-pilot la implementarea aplicaţiei la nivel naţional. „Nu există niciun fel de scuză, astăzi, să nu avem la atâtea luni distanţă după ce a fost realizată dezvoltarea aplicaţiei Radarul balastierelor, care ar putea să reducă foarte mult din corupţia din teren. După atâtea luni de zile ea nu este încă în aplicare”, a declarat ministra.
07:50
Donald Trump l-a numit pe economistul conservator E.J. Antoni la șefia Biroului de Statistică a ocupării forței de muncă # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump l-a numit luni pe E.J. Antoni, economist al unui centru de reflecţie ultraconservator, la conducerea principalei agenţii de statistică economică din Statele Unite, la aproape două săptămâni după ce a demis-o pe fosta şefă a acesteia, care publicase cifre negative în legătură cu ocuparea forţei de muncă, relatează AFP şi Reuters.
07:40
Ungaria critică poziția UE privind summitul Putin-Trump. Ministrul de externe s-a consultat cu Moscova pe tema războiului din Ucraina # Digi24.ro
Ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior din Ungaria, Péter Szijjártó, s-a consultat luni, la telefon, cu prim-vicepremierul rus Denis Manturov despre apropiata întâlnire la nivel înalt dintre SUA şi Rusia pe tema Ucrainei, relatează MTI.
07:10
Subiecte BAC, sesiunea de toamnă 2025: Elevii susțin astăzi proba obligatorie a profilului, la matematică sau istorie # Digi24.ro
Pe 12 august 2025 se desfășoară a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat: proba obligatorie a profilului, la matematică sau istorie. Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate astăzi pe site-ul oficial dedicat, subiecte.edu.ro.
07:10
„Soldatul lui Putin”: Cine este tehnocratul din umbră care transformă ideile tiranice ale liderului de la Kremlin în realitate # Digi24.ro
În timp ce Vladimir Putin își continuă războiul în Ucraina, Serghei Kirienko, prim-adjunctul șefului său de cabinet, se ocupă de o mare parte din eforturile liderului de la Moscova de a-și consolida puterea în Rusia și în teritoriile ucrainene ocupate. Kirienko a ajuns o figură tot mai importantă la Kremlin, devenind tehnocratul din umbră care pune în practică ideile tiranice ale lui Putin.
07:10
Scandal în Italia: un restaurant cere bani în plus ca să nu pună un ingredient în pizza. „E de-a dreptul trist şi ruşinos” # Digi24.ro
O pizzerie din Italia se confruntă cu un val de critici după ce a cerut o taxă suplimentară pentru eliminarea unui ingredient dintr-o pizza.
07:10
Un bărbat s-a agățat de un tren de mare viteză în Austria, după ce a coborât pe peron să fumeze o țigară. Ce s-a întâmplat după # Digi24.ro
Un bărbat a supraviețuit după ce s-a agățat de un tren de mare viteză din Austria, a anunțat compania feroviară de stat, citată de The Guardian. Trenul a plecat din gară după ce bărbatul coborâse pe peron ca să fumeze o țigară.
07:10
Miturile „raiului” comunist (4): „Ceaușescu a fost un lider bun”. Avea România într-adevăr un cuvânt de spus în plan extern? # Digi24.ro
Aproape 36 de ani au trecut de când românii au ieșit în stradă și au strigat „Libertate!” și au declanșat o Revoluție sângeroasă care a dus la căderea Regimului Ceaușescu. Dar, în mod paradoxal, după acești zeci de ani de libertate și democrație, ideea că în comunism „era mai bine” a crescut în popularitate. Generațiile s-au schimbat, iar astăzi părerea față de dictatură se formează, mai degrabă, din povești și frustrările generate de situația economică actuală. Digi24.ro a încercat să afle, cu ajutorul specialiștilor, cât este adevăr și cât este minciună în miturile care circulă în aceste zile. Mai jos, ultimul episod din serialul - Miturile „raiului” comunist-, în care prezentăm, din perspectiva istoricilor, cât de răspândită era corupția în stat, dar mai ales cum era văzută România pe plan extern și în ce context Nicolae Ceaușescu s-a bucurat de o relativă deschidere din partea Occidentului.
07:10
Când se fac înscrierile pentru programul „Școala după școală”. Lista unităților de învățământ care vor funcționa în București # Digi24.ro
Inspectoratul Școlar al Municipiului București a făcut publică lista unităților de învățământ din Capitală care vor derula, în anul școlar 2025 - 2026, programul „Școala după școală”. Conform documentului, 101 școli și licee au primit aviz de funcționare, începând cu luna septembrie 2025.
07:10
Cum a transformat Ucraina un avionul agricol ușor Zlin Z-137 într-un adevărat vânător de drone # Digi24.ro
Conform ultimei evaluări a Ministerului Apărării privind situația din Ucraina pentru perioada 5-7 august, forțele ruse mențin o presiune constantă asupra armatei ucrainene pe fronturile de nord și de est, fără a obține însă câștiguri notabile.
07:10
„Nicolas e cel care plătește”, mișcarea online care tulbură apele politicii franceze. De ce amintește de protestele Vestelor Galbene # Digi24.ro
O mișcare anti-impozite capătă avânt online în Franța, punând în alertă guvernul președintelui Emmanuel Macron, care se pregătește pentru o confruntare bugetară potențial explozivă în această toamnă. „Nicolas qui paie” (Nicolas plătește nota) a devenit un slogan pentru angajații cu guler alb care consideră că sunt supraimpozitați pentru a finanța un sistem de asistență socială în declin, scrie Politico într-un articol dedicat mișcării online care a pornit de la o memă din anul 2020.
07:10
Perseide 2025: Fenomenul astronomic atinge apogeul în această noapte. Din ce zone se pot observa până la 100 de meteori pe oră # Digi24.ro
Ploaia de meteori Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale verii, va atinge apogeul în noaptea de 12 spre 13 august. Evenimentul, vizibil la nivel mondial, inclusiv în România, poate oferi până la 100 de meteori pe oră, în special în zonele lipsite de poluare luminoasă.
07:10
O mică țară din Europa a ajuns să fie zguduită de explozii în fiecare noapte. De ce a crescut atât de mult numărul atacurilor cu bombă # Digi24.ro
Incidentele provocate de explozii au devenit un fenomen surprinzător de frecvent într-o țară care este cunoscută mai degrabă pentru lalele și biciclete decât pentru violențe. În medie, trei bombe explodează în fiecare noapte în Olanda, distrugând case și geamuri și provocând uneori victime, iar această tactică este folosită tot mai des de persoane care nu au legături cu crima organizată.
07:10
Nava antisubmarin Amiral Chabanenko urma să devină o fregată, dar ar putea avea soarta portavionului Kuznețov # Digi24.ro
Nava antisubmarin de mari dimensiuni Amiralul Chabanenko, care este modificată în același șantier naval în care a fost reparat portavionul Kuznețov, ar putea în curând să aibă aceeași soartă cu acesta.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.