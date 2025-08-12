Cel mai aglomerat weekend la mare. Prețurile de astăzi la cazare. Multe hoteluri nu mai au locuri

17:00

Vicepreşedintele Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor, Cristina Dascălu (AUR), transmite, luni, că ”educaţia nu poate fi sacrificată pe altarul austerităţii”. ”Somăm Guvernul să ia urgent toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să înceapă normal”, a transmis Dascălu. “Guvernul condus de Ilie Bolojan trebuie să înţeleagă că educaţia nu poate fi sacrificată pe altarul […] Articolul Deputat AUR: Somăm Guvernul să ia toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să nu fie blocat! apare prima dată în PS News.