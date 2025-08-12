Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: Se va lansa cu 200 de milioane de lei
PSNews.ro, 12 august 2025 12:30
Programul Rabla pentru persoane fizice va fi reluat, cu un buget de 200 de milioane de lei, a spus la Digi24 ministra Mediului, Diana Buzoianu. Ea a precizat că există un acord în coaliție în acest sens. Buzoianu mai spune că ia în calcul finanțarea acestui program din fonduri europene, dar că instituția pe care
Acum 5 minute
12:40
Incertitudine totală pentru pensiile private. Proiectul legii Pilonului II și III, amânat pe termen nedeterminat # PSNews.ro
Legea care stabilește noi reguli privind plata pensiilor din Pilonul II și Pilonul III este amânată pe termen nelimitat, după dezbaterile pornite în spațiul public pe tema inițiativei. Pensiile din Pilonul II au stârnit dezbateri aprinse în spațiul public. Inițiativa a fost în primă lectură în ședința de vineri, 8 august, a Guvernului. Adoptarea a fost
Acum 10 minute
12:30
Candida auris, o ciupercă periculoasă și rezistentă la tratament, continuă să facă victime la Spitalul Floreasca din Capitală. Un nou focar a fost confirmat în secția ATI 1, diferită de cea a centrului de arși unde au apărut primele cazuri. Potrivit documentelor consultate de Digi24, patru pacienți, două femei și doi bărbați, cu vârste între
12:30
Programul Rabla pentru persoane fizice va fi reluat, cu un buget de 200 de milioane de lei, a spus la Digi24 ministra Mediului, Diana Buzoianu. Ea a precizat că există un acord în coaliție în acest sens. Buzoianu mai spune că ia în calcul finanțarea acestui program din fonduri europene, dar că instituția pe care
12:30
Cel mai aglomerat weekend la mare. Prețurile de astăzi la cazare. Multe hoteluri nu mai au locuri # PSNews.ro
Gradul de ocupare în unitățile de cazare de la Marea Neagră în minivacanța de Sfânta Maria va depăși 95%, estimează turoperatorul Litoralulromanesc.ro, multe dintre hotelurile populare fiind deja fully booked în intervalul 15-17 august. Aproximativ 200.000 de turiști sunt așteptați la mare la finalul acestei săptămâni, confirmând faptul că jumătatea lunii august reprezintă vârful sezonului
12:30
România are toate șansele să devină, în următorii 10 ani, noul magnet pentru investiții industriale, pe fondul reconfigurărilor strategice din peisajul economic european, punctează analistul Adrian Negrescu, managerul Frames. Departe de a mai fi o piață periferică, țara noastră a devenit un magnet pentru investiții, atrăgând capital și proiecte de anvergură datorită unei combinații unice de
Acum 30 minute
12:20
Șoc total pentru un pensionar: La o pensie de 598 lei i-au oprit 60 lei CASS. Sunt sute de mii de cazuri # PSNews.ro
Astăzi, intră pensiile pe card pe luna august. Plătesc CASS pensionarii care au pensie peste 3.000 de lei. Dar sunt și excepții. Un pensionar cu o pensie de 598 lei a plătit 60 lei CASS. Sunt 400.000 cazuri în care pensionari cu pensie sub 3.000 de lei plătesc CASS. Pensionarii care au ales să primească
12:20
Conflict total: Ministerul Justiției cere Mediului refacerea proiectului de HG privind reorganizarea Romsilva # PSNews.ro
Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA transmite că Ministerul Justiției a solicitat refacerea proiectului de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea Romsilva, considerând că acesta conține „greșeli de ordin juridic, administrativ și de specialitate". Printr-un comunicat de presă emis marți, Federația SILVA avertizează că proiectul de Hotărâre de Guvern de reformare a Romsilva „nu poate fi promovat în
12:10
Ambasada SUA la București anunță modificări privind reînnoirea vizei fără interviu. Data de la care intră în vigoare # PSNews.ro
Ambasada SUA la București anunță marți modificări privind reînnoirea vizei fără interviu. Modificările se vor aplica începând din septembrie. Anunțul a fost făcut marți de Ambasada SUA pe rețelele de socializare și pe portalul propriu. „Anunț important– Modificări privind reînnoirea vizei fără interviu. Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar următoarele categorii de solicitanți pot fi
Acum o oră
12:00
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni, la Digi 24, că va trimite Corpul de Control la Apele Române, după ce a reproșat instituției din subordine că nu a putut accesa 350 de milioane de euro din fonduri PNRR, bani destinați pentru construcția de diguri, barajuri și poldere (construcții speciale pentru apărarea împotriva inundațiilor). „S-au
11:50
Surse: Nicușor Dan participă la summit-ul virtual organizat de Merz, înaintea întâlnirii Trump-Putin # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan va participa prin videoconferință la summit-ul virtual organizat de cancelarul german Friedrich Merz, cu doar câteva zile înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind războiul din Ucraina, au declarat surse politice pentru Observator. La această reuniune online, programată miercuri după-amiază, vor participa președintele american Donald Trump și vicepreședintele său JD Vance,
11:50
În sfârșit avem explicația pentru care Klaus Iohannis a absentat de la comemorarea fostului președinte Ion Iliescu. În timp ce la Cotroceni erau organizate funeraliile fostului șef de stat, Klaus Iohannis bătea munții la pas. Jurnalista Sorina Matei a publicat o fotografie cu Klaus Iohannis, pe vârful Negoiu. Într-o postare pe pagina sa de Facebook,
11:50
Donald Trump spune că urmează să organizeze o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski și că urmează să aibă loc „niște schimburi de teritorii" și că acest lucru nu poate fi negociabil. El spune că „schimburile de teritorii" vor fi „în beneficiul Ucrainei". El s-a declarat supărat de faptul că Zelenski i-a spus că
11:50
De ce vor rămâne fără permis şoferii care nu îşi plătesc amenzile. Cseke: Sub 40% din cetăţeni le plătesc # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat luni seară, în direct la Antena 3 CNN, de ce şoferii care nu îşi plătesc amenzile de circulaţie vor rămâne fără permis. „Sub 40% dintre cetăţeni îşi plătesc amenzile de circulaţie, în timp ce în UE proporţia plătiri amenzilor este de 90%", a spus el. „Proporţia de conformare la
11:40
Pîslaru trimite Corpul de Control să verifice achiziţia microbuzelor şcolare electrice din PNRR # PSNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat marţi că va trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica modul în care s-au cumpărat mai multe microbuze şcolare electrice prin PNRR, după ce, o anchetă a publicaţiei Reporter de Iaşi, a dezvăluit că în unele judeţe microbuzele au fost cumpărate la preţ dublu. „Nu
Acum 2 ore
11:20
Victor Ponta a criticat dur, la România TV, deciziile Guvernului Bolojan privind noile taxe și impozite, dar și controlul asupra pilonului II de pensii. Fostul premier a venit cu ultimele date despre datoria externă pe care o acumulează Executivul României, care îi stoarce de bani pe români. „În fiecare zi constatăm că toate că așa-zisele
11:10
Corlățean, despre decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Iliescu: O opțiune egoistă # PSNews.ro
Senatorul PSD Titus Corlățean a explicat, la TVR Info, luni seara, poziția partidului său în relația cu USR, după decizia acestora de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu. "A forma un guvern de coaliție, mai ales din patru partide (…) e un mecanism complex și sensibil. Într-o astfel de situație, oamenii maturi ca
10:50
Rata anuală a inflaţiei în luna iulie a urcat la 7,8%. Energia electrică s-a scumpit cu aproape 63% # PSNews.ro
Rata anuală a inflaţiei în luna iulie, comparativ cu luna iulie 2024, a fost 7,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2025 comparativ cu luna iunie 2024 s-a ridicat la 5,7%. "Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 102,68%.
10:50
Concedieri masive în administrația locală. Cseke Attila: Peste 40.000 de posturi vor fi desființate # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, luni seara, la Antena 3 CNN, că măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi. Potrivit acestuia, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei. El a răspuns astfel la o întrebare despre măsurile cuprinse în proiectul privind reforma administraţiei locale, care vizează reduceri
10:40
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a spus la Digi24 că reprezentanţii USR sunt „sută la sută aliniaţi" cu condițiile PSD privind eliminarea privilegiilor și a pensiilor speciale, anunțate de Sorin Grindeanu, pentru a rămâne în coaliția de guvernare. Ea a vorbit și despre motivul disputei dintre cele două partide – funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. „Noi am
Acum 4 ore
10:30
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: Imagini dezolante cu șantiere abandonate de muncitorii UMB # PSNews.ro
Pasionații de infrastructură au postat luni imagini cu loturile 1 și 2 ale A7 Focșani – Bacău. Deși lucrările apar aproape finalizate pe mai multe porțiuni de autostradă, imaginile per ansamblu sunt unele dezolante, din șantiere lipsind muncitorii, în plin sezon al construcțiilor. „Autostrada A7 | Focșani-Bacău Lot 1&2 | Nod Rutier Pufești | Pasaj
10:20
Noile elicoptere americane Black Hawk te amendeaza direct din aer! Waze-ul nu te mai poate ajuta # PSNews.ro
MAI se mandreste ca intra oarecum intr-o era a digitalizarii pentru ca de acum agentul de la rutiera nu mai scrie pe hartie amenzile, adica procesul verbal urmeaza sa fie mai greu de contestat in instanta din cauza greselilor. Pe langa acestea MAI se mandreste cu noile elicopterele americane Black Hawk care vor fi dotate
Acum 24 ore
20:30
Culisele ședinței PSD: Trei ore de scandal și reproșuri. Toți și-au spus păsul, uneori mai apăsat # PSNews.ro
Ședință tensionată a conducerii PSD, luni dimineață. Liderii din teritoriu au reproșat că partidul nu este suficient de bine reprezentat în Coaliția de guvernare. În cele 3 ore de discuții, în multe rânduri s-a ridicat vocea și s-au făcut reproșuri la adresa liderilor care merg la discuțiile din Coaliție sau a celor care fac parte
20:20
Plenul Senatului se reuneşte, marţi, de la ora 11:00, în sesiune extraordinară. Care e ordinea de zi # PSNews.ro
Plenul Senatului se reuneşte, marţi, de la ora 11:00, în sesiune extraordinară, pentru informarea senatorilor despre ordonanţele de urgenţă adoptate de Guvern, pe 8 august, a decis, luni, conducerea Senatului, potrivit Agerpres, de la care menţionăm următoarele. Prin OUG 39/2025 se asigură, pe anul în curs, fondurile necesare pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al
20:10
Compania AEM SA, deținătoarea fabricii de contoare de consum de curent electric și gaze naturale din Timișoara, cea mai mare de profil din țară, societate intrată în insolvență anul trecut și cu activitatea de producție sistată încă din 2023, și-a elaborat un plan de reorganizare, relevă date analizate de Profit.ro. Acesta va fi supus aprobării
19:50
Furtul tezaurului din Olanda. „Creierul” operațiunii, chemat la audieri. Ar fi singurul care știe unde e aurul dacic # PSNews.ro
Anchetatorii olandezi speră să rezolve misterul jafului de la Muzeul Drents din Olanda, în care se afla tezaurul românesc. Cel care este considerat „creierul" din spatele furtului urmează să fie audiat, iar complicii lui spun că „este singurul care ştie unde au fost ascunse piesele de aur". Anchetatorii olandezi se concentrează pe cel supranumit „creierul
19:50
Noul preşedinte al Poloniei vrea să elimine complet impozitele pe venit pentru părinţii cu cel puţin doi copii # PSNews.ro
Noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a anunţat planuri de reducere a taxelor pentru familiile cu copii, punând presiune pe bugetul deja supradimensionat al ţării şi pregătind terenul pentru o nouă confruntare cu guvernul, potrivit Bloomberg. Şeful statului a declarat vineri că intenţionează să depună în parlament un proiect de lege prin care să fie
19:50
Autoritatea pentru Supraveghere Financiară pregătește un proiect prin care vrea să schimbe semnificativ modul de plată al pensiilor din Pilonul II. Aproximativ 72% dintre participanții la Pilonul II de pensie privată obligatorie (adică 7 din 10 contributori) au ales opțiunea plății integrale, potrivit ZF.ro. Până acum, Pilonul II de pensii private a făcut plăți de
19:40
Moscova vorbește despre „încheierea operațiunii militare speciale”. Mesajul televiziunii de stat # PSNews.ro
Postul de televiziune de stat „Rossia 1” a transmis, în cadrul emisiunii săptămânale „Vesti Nedeli”, că președintele Donald Trump și Vladimir Putin intenționează să semneze în timpul summit-ului din Alaska un „plan de încheiere a operațiunii militare speciale”, cum numesc rușii războiul din Ucraina. Subiectul în sine a fost prezentat într-o manieră extrem de pozitivă […] Articolul Moscova vorbește despre „încheierea operațiunii militare speciale”. Mesajul televiziunii de stat apare prima dată în PS News.
19:30
Hidroelectrica avertizează asupra unui deepfake cu CEO-ul companiei ce promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii # PSNews.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, atenționează că în mediul online au apărut imagini contrafăcute, de tip deepfake, cu CEO-ul companiei. „Vă recomandăm să: nu încărcați datele personale sau informațiile bancare pe platforme online care promit câștiguri false. Raportați conținuturile false publicate în mediul online. Nu vă lăsați […] Articolul Hidroelectrica avertizează asupra unui deepfake cu CEO-ul companiei ce promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii apare prima dată în PS News.
19:20
Șeful Mercedes critică interzicerea motoarelor termice în UE și cere „trezirea la realitate” # PSNews.ro
Directorul general al Mercedes-Benz (MBGn.DE) a criticat, într-un interviu acordat presei luni, planul Uniunii Europene de a interzice, din 2035, vehiculele care emit CO₂, alăturându-se corului de voci care pun sub semnul întrebării acest obiectiv, în condiţiile în care acesta urmează să fie revizuit anul acesta, potrivit Reuters, de la care menţionăm următoarele. Interdicţia, despre […] Articolul Șeful Mercedes critică interzicerea motoarelor termice în UE și cere „trezirea la realitate” apare prima dată în PS News.
19:10
R. Moldova. Oligarhul Ilan Șor cheamă oamenii la proteste în Chișinău în schimbul unui „salariu” lunar # PSNews.ro
Omul de afaceri pro-rus fugar Ilan Șor le promite moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura protestelor antiguvernamentale, în încercarea de a submina guvernul pro-european al Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare, potrivit Reuters. Citeste mai mult AICI Articolul R. Moldova. Oligarhul Ilan Șor cheamă oamenii la proteste în Chișinău în schimbul unui „salariu” lunar apare prima dată în PS News.
19:10
Vaticanul, zguduit de acuzații grave: folosire a unei „chei universale pentru spălarea banilor” # PSNews.ro
Vaticanul se confruntă cu acuzații grave de folosire a unei „chei universale pentru spălarea banilor”, capabilă să modifice tranzacțiile internaționale după ce au fost procesate. Noul papă Leon al XIV-lea, ales în mai după moartea predecesorului său, se confruntă deja cu acuzații explozive privind manipularea ilegală a transferurilor bancare internaționale, o lovitură pentru imaginea Vaticanului, […] Articolul Vaticanul, zguduit de acuzații grave: folosire a unei „chei universale pentru spălarea banilor” apare prima dată în PS News.
19:00
PSD acuză Consiliul Judeţean Iaşi că a achiziţionat microbuze electrice la preţuri duble faţă de cele de pe piaţă # PSNews.ro
Filiala PSD Iaşi susţine că, în timp ce premierul Bolojan le cere austeritate românilor, PNL Iaşi face ”dezmăţ” cu banii europeni, social-democraţii exemplificând modul în care Consiliul Judeţean Iaşi a achiziţionat microbuzele electrice pentru elevi. Şeful CJ Iaşi, Costel Alexe, afirmă că totul s-a făcut în mod transparent şi că preţul este rezultatul ”unei competiţii […] Articolul PSD acuză Consiliul Judeţean Iaşi că a achiziţionat microbuze electrice la preţuri duble faţă de cele de pe piaţă apare prima dată în PS News.
18:50
Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Imagini spectaculoase cu lucrările de pe cea mai lungă secțiune montană # PSNews.ro
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu secțiunea 3 Cornetu – Tigveni, cea mai lungă (37,4 km) din Autostrada A1 Sibiu – Pitești. Amintim că lucrările pe acest tronson montan dificil au început în 2025. „Autostrada A1 Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3, Tigveni – Cornetu. Webuild lucrează în forță pe sectorul între Suici, Argeș […] Articolul Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Imagini spectaculoase cu lucrările de pe cea mai lungă secțiune montană apare prima dată în PS News.
18:50
Haos în vestul Turciei, după cutremur: Seismul a fost urmat de sute de replici. Oamenii au dormit în mașini # PSNews.ro
Peste 200 de replici seismice au fost înregistrate luni în vestul Turciei, la câteva ore după ce regiunea a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 6,1, transmite agenţia DPA, potrivit Agerpres. Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD) a declarat că a înregistrat 237 de replici, dintre care zece cu o magnitudine de cel puţin […] Articolul Haos în vestul Turciei, după cutremur: Seismul a fost urmat de sute de replici. Oamenii au dormit în mașini apare prima dată în PS News.
18:50
Sportivii români au obținut la Campionatele Europene de atletism pentru juniori Under-20 de la Tampere (Finlanda) două medalii. Una a fost de aur și a venit prin Alexandra Ștefania Uță, în proba de 400 m garduri. Cea de-a doua a fost de argint și a fost obținută prin Daria Vrînceanu, la triplusalt. România s-a clasat […] Articolul România a încheiat CE Under-20 cu două medalii – una de aur și una de argint apare prima dată în PS News.
18:30
Managerii de spitale de stat din Vâlcea, care își făcuseră și spital privat, s-au suspendat din funcție. Reacția CJ # PSNews.ro
Managerii de spitale de stat din Vâlcea implicați într-un spital privat s-au suspendat din funcții, după dezvăluirile Digi24.ro și Pacient în România. Aceștia sunt acuzați că au creat, prin intermediul rudelor, o rețea privată care atrage personal din sistemul public. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a calificat situația drept „inacceptabilă” și a dispus o […] Articolul Managerii de spitale de stat din Vâlcea, care își făcuseră și spital privat, s-au suspendat din funcție. Reacția CJ apare prima dată în PS News.
18:30
Robert Cazanciuc: Titus Corlățean este ceea ce aşteaptă nu doar PSD, ci foarte mulţi români # PSNews.ro
Senatorul social-democrat Robert Cazanciuc susţine candidatura lui Titus Corlăţean la preşedinţia PSD, exprimându-şi convingerea că acesta are „forţa” de a aduce partidul „la cotele mari de încredere publică care l-au consacrat”, transmite Agerpres. „Acum 12 de ani făceam un pas important în carieră, alegând să intru în politică, convins că numai aşa pot să-mi folosesc […] Articolul Robert Cazanciuc: Titus Corlățean este ceea ce aşteaptă nu doar PSD, ci foarte mulţi români apare prima dată în PS News.
18:20
Înaintea pelerinajului de Sfânta Maria, drumul Județean 109T (DJ 109C) Nicula – Mănăstirea Nicula, a trecut printr-o serie de lucrări de întreținere, potrivit unui comunicat transmis luni de Consiliul Județean Cluj. Lucrările de întreținere s-au desfășurat pe întregul tronson al drumului județean, în lungime de peste 2,5 kilometri, situat între km 0+000 și km 2+554. […] Articolul Pelerinaj de Sfânta Maria. Anunțul CJ Cluj privind drumul spre Mănăstirea Necula apare prima dată în PS News.
18:10
Regia Națională a Pădurilor Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provizoriu, pentru un mandat de 5 luni, potrivit al instituției. Candidaturile se pot depune până în 18 august. „Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva anunţă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea funcţiei de Director General Provizoriu, pentru un […] Articolul Romsilva caută un director provizoriu pentru un mandat de cinci luni apare prima dată în PS News.
18:10
Zeci de unități închise pe litoral în urma controalelor ANSVSA. Amenzi de peste 3,3 milioane de lei # PSNews.ro
Controale de amploare pe Litoral. Peste 1.500 de magazine, terase și restaurante au fost verificate de ANSVSA pe litoral. Inspectorii au retras de la vânzare peste 1.500 kg de carne și produse din carne și au dat amenzi de peste trei milioane de lei. Cele peste 1.500 de controale au avut loc de la începutul […] Articolul Zeci de unități închise pe litoral în urma controalelor ANSVSA. Amenzi de peste 3,3 milioane de lei apare prima dată în PS News.
18:00
Perseide 2025. Ploaia de meteori Perseide își atinge apogeul mâine, cu până la 100 de stele căzătoare pe oră # PSNews.ro
Spectacol pe cerul României. Ploaia de meteori Perseide își atinge apogeul mâine, cu până la 100 de stele căzătoare pe oră, oferind pasionaților de astronomie o noapte de neuitat. Se apropie un eveniment astronomic deosebit, iar cerul României se va umple de lumini strălucitoare. Meteorii Perseizi, cunoscuți pentru spectacolele lor uimitoare, ar putea aduce până […] Articolul Perseide 2025. Ploaia de meteori Perseide își atinge apogeul mâine, cu până la 100 de stele căzătoare pe oră apare prima dată în PS News.
17:50
150.000 de turiști sunt așteptați la mare în minivacanța de Sfânta Maria. Program festiv de Ziua Marinei # PSNews.ro
Aproape 150.000 de turiști sunt așteptați pe litoral în minivacanța de Sfanta Maria în hotelurile și pensiunile de la mare. La Constanța și în salba de stațiuni estivale autoritățile au pregătit o mulțime de evenimente, concerte, spectacole în aer liber. Iar la manifestările de Ziua Marinei, din 15 august, mii de oameni vor putea urmări […] Articolul 150.000 de turiști sunt așteptați la mare în minivacanța de Sfânta Maria. Program festiv de Ziua Marinei apare prima dată în PS News.
17:50
Trei marinari din echipajul petrolierului Eagle S – inclusiv căpitanul -, acuzaţi de participare la sabotarea unor cabluri submarine la Marea Baltică la sfârşitul lui 2024, au fost inculpaţi, anunţă luni parchetul finaldez, relatează AFP. ”Procurorul general adjunct a declanşat urmăriri cu privire la degradări penale agravante şi împiedicare agravantă a comunicaţiilor împotriva căpitanului, primului […] Articolul Cad primele capete în scandalul sabotării cablurilor submarine din Marea Baltică apare prima dată în PS News.
17:40
Cum se vor împărți banii din Pilonul 2 la intrarea la pensie. Exemple de calcul pe baza actualul proiect de lege # PSNews.ro
Fondurile de administrate a pensiilor private au capacitatea de a face plăți unice pentru toți contribuabilii care ajung la limita de vârstă pentru a ieși din câmpul muncii, chiar în momentul de vârf al pensionarilor, a dat asigurări Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), luni, într-o conferință de presă privind […] Articolul Cum se vor împărți banii din Pilonul 2 la intrarea la pensie. Exemple de calcul pe baza actualul proiect de lege apare prima dată în PS News.
17:30
Cerința agramată la proba de Română de la Bac-ul de Toamnă. Elevii și profesorii s-au revoltat # PSNews.ro
O greșeală gramaticală a apărut în subiectele de la proba de Limba și literatura română din cadrul Bacalaureatului de toamnă 2025, provocând nedumerire în rândul elevilor. Enunțul, parte din Subiectul I, suna astfel: „Atitudinea oamenilor față de mediu să fie schimbată poate sau nu”. De ce este greșit enunțul Structura „să fie schimbată poate sau […] Articolul Cerința agramată la proba de Română de la Bac-ul de Toamnă. Elevii și profesorii s-au revoltat apare prima dată în PS News.
17:30
R. Moldova. Atac străin asupra infrastructurii Guvernului. Angajați ai statului sunt suspectați de complicitate # PSNews.ro
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică din Republica Moldova a anunțat luni că infrastructura guvernamentală a fost vizată de un atac cibernetic organizat de un actor străin. Potrivit instituției, unii angajați sunt suspectați de complicitate la tentativele de sabotaj și atac. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) al Republicii Moldova a anunțat luni că […] Articolul R. Moldova. Atac străin asupra infrastructurii Guvernului. Angajați ai statului sunt suspectați de complicitate apare prima dată în PS News.
17:20
Capitalizarea totală a pieţei criptoactivelor atinge un nivel record, de 4,02 trilioane de dolari, în contextul în care Trump deschide planurile de pensie private către cripto, potrivit unei analize realizată de eToro și citată de Agerpres. „Pieţele cripto au avansat de la minimele recente, bitcoin fiind pe punctul de a stabili un nou record istoric, […] Articolul Piața cripto a ajuns la 4 trilioane de dolari. Ce monedă îi face concurență Bitcoinului apare prima dată în PS News.
17:00
Deputat AUR: Somăm Guvernul să ia toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să nu fie blocat! # PSNews.ro
Vicepreşedintele Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor, Cristina Dascălu (AUR), transmite, luni, că ”educaţia nu poate fi sacrificată pe altarul austerităţii”. ”Somăm Guvernul să ia urgent toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să înceapă normal”, a transmis Dascălu. “Guvernul condus de Ilie Bolojan trebuie să înţeleagă că educaţia nu poate fi sacrificată pe altarul […] Articolul Deputat AUR: Somăm Guvernul să ia toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să nu fie blocat! apare prima dată în PS News.
17:00
Un afacerist care și-a bătut și violat soția, condamnat la 3 ani de închisoare, a fost eliberat după doar 3 zile # PSNews.ro
Caz șocant în România: milionarul Mihai Bizu, condamnat pe 7 iulie la aproape 3 ani de închisoare, după ce ar fi încercat să-și omoare soția, a fost eliberat din detenție după doar 3 zile de la condamnare. Scena violentă a avut loc în anul 2020. Afaceristul Bizu, unul dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori din București, […] Articolul Un afacerist care și-a bătut și violat soția, condamnat la 3 ani de închisoare, a fost eliberat după doar 3 zile apare prima dată în PS News.
