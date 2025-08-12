Urșii de pe Transfăgărășan omorâți cu insecticide interzise în UE: „În absența statului, oamenii își rezolvă singuri problemele”
Cabanierii din zona Transfăgărășanului susțin că există informații că urșii din zonă sunt otrăviți atunci când devin agresivi și le atacă oile, transmite Turnul Sfatului. În 2025, conform Institutului Național de Diagnostic și Sănătate Animală București, laboratorul unde se fac testele de acest tip, au existat trei cazuri de urși otrăviți. Toți trei, în același […]
Ilie BOLOJAN, cercetat de DNA într-un dosar cu imobiliare, pentru abuz în serviciu și folosirea de informații privilegiate # Gândul
Mihai Fifor: „Politicianism ieftin în loc de viziune strategică. Când NATO discută despre război și alianțe, USR discută despre prefect și subprefect” # Gândul
Urșii de pe Transfăgărășan omorâți cu insecticide interzise în UE: „În absența statului, oamenii își rezolvă singuri problemele” # Gândul
Cabanierii din zona Transfăgărășanului susțin că există informații că urșii din zonă sunt otrăviți atunci când devin agresivi și le atacă oile, transmite Turnul Sfatului. În 2025, conform Institutului Național de Diagnostic și Sănătate Animală București, laboratorul unde se fac testele de acest tip, au existat trei cazuri de urși otrăviți. Toți trei, în același […]
PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în Italia. „Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?” # Gândul
Poveștile spuse pe grupurile online ale badantelor românce din Italia scot la iveală o realitate amară: după ani întregi de muncă și sacrificii uriașe făcute, pensiile primite sunt, nu de puține ori, simbolice. Multe femei se plâng acum că nu au asigurată o bătrânețe decentă, după ce au trudit din greu în străinătate. „Suntem cea […]
Caz uluitor în ITALIA: un bărbat a locuit peste 3 ani cu trupul neînsuflețit al fratelui său! # Gândul
Descoperire macabră făcută în Galbiate, provincia Lecco, Italia. Liniștea micuței localități a fost zguduită după ce s-a aflat că un bărbat în vârstă de 58 de ani a trăit în casă cu trupul neînsuflețit al fratelui său vreme de 3 ani. Vecinii au alertat autoritățile atunci când au observat că victima, Angelo Spreafico, de 62 […]
Planta bogată în nutrienți și antioxidanți, care este considerată un „superaliment”. Este folosită de mii de ani în medicina tradițională # Gândul
Te-ai întrebat vreodată care este planta bogată în nutrienți și antioxidanți care este considerată un „superaliment”? Este vorba despre o plantă originară în India, care este folosită de mii de ani în medicina tradițională. Aceasta ar fi câștigat popularitate, în ultimii ani, printre cei care aderă sau urmează un stil de viață sănătos. Planta bogată […]
Conducerea Spitalului Clinic Floreasca, după depistarea altor 4 cazuri de Candida Auris: „Nu este niciun focar de infecție în secția de ATI” # Gândul
Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din Capitală a transmis, referitor la cei patru pacienți despre care s-a vehiculat că ar fi infectați cu ciuperca Candida Auris, că sunt doar „purtători la nivel cutanat, în regiunea axilara și inghinală„, a afirmat instituția într-un comunicat. Conducerea Spitalului Floreasca din Capitală a precizat că „rezultatele examenului de laborator […]
FOTO / De ce nu se spovedește Monica Tatoiu. ”Nu-mi place să îmi bag nasul sub SUTANA popii” # Gândul
Monica Tatoiu, în vâstă de 68 de ani, a explicat de ce nu obișnuiește să se spovedească. ”Nu-mi place să îmi bag nasul sub sutana popii”, a spus aceasta. Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri. De asemenea, aceasta a fost și profesoară de matematică. În plan personal, Monica Tatoiu este căsătorită de foarte […]
„Metoda prosopul” nu mai funcţionează pentru turiştii care merg în vacanţă în Croaţia. Administraţia oraşului Makarska a luat măsuri speciale împotriva celor care ocupă abuziv şezlonguri sau locuri pe plajă. Echipe de voluntari însoţite de poliţişti adună, la prima oră a dimineţii, toate prosoapele lăsate intenţionat peste noapte pe nisip sau pe şezlonuri, preia Obsevator. […]
Școala românească are zilele numărate! Ziua a zecea de PROTESTE. Profesorii anunță inaugurarea anului școlar, în fața Guvernului și la Cotroceni # Gândul
Școala românească, aflată de ani buni pe nisipuri mișcătoare, are zilele numărate. Acțiunile de protest ale sindicatelor din Educație, continuă pentru a zecea zi, în fața sediului Ministerului Educației și Cercetării. Aceștia sunt revoltați de situația în care se află învățământul românesc în anul de grație 2025, fiind nemulțumiți față de prevederile Legii Bolojan. Dacă […]
Război total între giganții tehnologici din SUA: Elon Musk acuză Apple de practici anticoncurențiale! Ce vrea să facă șeful Tesla # Gândul
Miliardarul Elon Musk a acuzat compania Apple de încălcarea legislației antitrust, susținând că producătorul iPhone ar bloca orice companie de Inteligență Artificială, alta decât OpenAI, să ajungă pe primul loc în clasamentul App Store. „Este o încălcare clară a legislației antimonopol. xAI va lua imediat măsuri legale”, a scris Musk pe platforma socială X, controlată […]
Antena 1 a făcut anunțul oficial. Când începe Asia Express – Drumul Eroilor și care sunt cele 9 echipe care au acceptat noua aventură # Gândul
Antena 1 a făcut anunțul oficial legat de emisiunea Asia Express – Drumul Eroilor! În curând, telespectatorii vor putea urmări noul sezon al show-ului pe micile ecrane. Nouă echipe au acceptat provocarea de a parcurge mii de kilometri, departe de casă și confort! Iată care sunt echipele și ce spune Irina Fodor, prezentatoarea TV, despre […]
Azi este marți, 12 iulie, iar GÂNDUL vă urează să aveți o zi minunată! Banc: „Combinație puternică” pe VOYO. – Bă nebunule am o combinație puternică, într-o săptămână sar de un milion de euro dar îmi trebuie 1005 euro ca să încep, îmi dai? – La ce dracu își trebuie 1000 și 5 euro? – […]
Creșterea economică merge cu frâna de mână trasă! 1%, cifră optimistă pentru Isărescu. Vine recesiunea? # Gândul
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a transmis în cadrul conferinței de presă în care a prezentat raportul trimestrial asupra deficitului bugetar din august 2025 că: „în următoarele 12 luni, economia va merge cu o creștere de 1%, deși sunt optimist”. Guvernatorul BNR a declarat referitor la evoluția economică a țării că se va înregistra o creștere […]
Sebastian Burduja propune „cel mai bun scenariu” la Capitală: Selectarea unui candidat unic. Supun dezbaterii propunerea de a organiza alegeri primare # Gândul
„Am lansat zilele trecute un apel la unitate între toate partidele proeuropene din București”, scrie, mar’i, liberalul Sebastian Burduja, fost candidat PNL la Primăria Capitalei. Acesta vine cu o propunere menită să salveze situația în cazul în care ar exista probleme pentru desemnarea unui candidat sau candidați pentru fotoliul de primar general al Capitalei. Sebastian […]
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în proximitatea localității Berceni, spre Frumușani, la limita dintre județele Ilfov și Giurgiu și se manifestă cu flacără deschisă și degajări masive de fum. În proximitatea localității Berceni, spre Frumușani, la limita dintre județele Ilfov și Giurgiu, a izbucnit un incendiu de vegetație uscată care se manifestă cu […]
Mugur Isărescu: „În următoarele 12 luni, economia va merge cu o creștere de 1%, deși sunt ușor optimist!” # Gândul
Turneul MUSICA PROHIBITA. Diana Jipa și Ștefan Doniga, cei doi muzicieni români de Cartea Recordurilor, vor face înconjurul Pământului pentru a treia oară, în trei ani consecutivi # Gândul
Cei doi muzicieni români de Cartea Recordurilor vor stabili o nouă premieră mondială pentru muzica clasică: violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga vor face înconjurul Pământului pentru a treia oară în trei ani consecutivi cu un nou turneu de concerte. Anul acesta, proiectul lor poartă numele MUSICA PROHIBITA și este dedicat compozitorilor interziși de […]
La ora 18:30 intram în direct cu voi pe canalul de YouTube – ProSport și discutăm despre meciul de la Galați, încă un penalty refuzat Rapidului în acest sezon și evoluția din acest start de campionat a echipei voastre favorite. Vă spunem și ce jucători revin în derby-ul cu FCSB și suntem curioși cum vedeți […]
Locurile în care poți să fi amendat dacă parchezi chiar dacă ai plătit taxa de staționare. Care pot fi consecințele suplimentare # Gândul
Soferii riscă amenzi mai mult decât usturătoare dacă parchează pe locurile speciale de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități și stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice, chiar dacă au plătit o taxă de parcare, nu au voie să ocupe abuziv locurile destinate persoanelor cu handicap. În țară, au început mai multe controale în parcările publice pentru […]
INCENDIU de vegetație uscată la granița județelor Ilfov și Giurgiu. Pompierii intervin de urgență # Gândul
FOTO / Oana Sîrbu dă detalii despre FIUL său. ”Mă trezesc acum că am copil de 16 ani şi jumătate şi mi-e dor de el de când avea 4-5 ani” # Gândul
Oana Sîrbu, în vârstă de 57 de ani, a făcut decarații despre fiul său, Alexandru, ăe care l-a adoptat în urmă cu ani. Oana Sîrbu este una dintre cele mai delicate prezențe de pe scena artistică din țara noastră. Artista a cucerit generații întregi de români cu rolul Dana interpretat în seria de filme ”Liceenii”, […]
Summit-ul Trump-Putin declanșează un protest masiv în Alaska: „Împotriva prezenței unui criminal de război internațional” # Gândul
Reprezentanții organizației Stand Up Alaska anunță un protest masiv în Anchorage, Alaska, în data de 14 august 2025, cu doar o zi înaintea summit-ului SUA-Rusia. Protestul se va desfășura sub sloganul „Alaska este alături de Ucraina”, iar organizatorii îndeamnă locuitorii să iasă în stradă pentru a susține suveranitatea statului ucrainean în fața agresiunii ruse. Scopul […]
Victor Ponta anunță: „Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8%. USR moare de grija lui Ion Iliescu” # Gândul
Deputatul Victor Ponta, fost premier al României, tocmai a anunțat că „au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8% – fără ca cineva să vă spună direct!”. Informația a fost publicată pe pagina sa de Facebook. În urmă cu puțin timp, fostul premier Victor Ponta a publicat câteva date referitoare la creșterea ratei inflației în […]
Statul european în care ajungi la închisoare sau ești amendat dacă lași gunoi pe stradă. Ce se întâmplă dacă arunci un muc de țigară pe jos # Gândul
Statul european în care ajungi la închisoare sau ești amendat dacă lași gunoi pe stradă. Legea a intrat în vigoare, recent, și se aplică tuturor cetățenilor, fără excepții. Iată ce se întâmplă dacă arunci un muc de țigară pe jos. Într-un stat european a intrat în vigoare o nouă lege, recent, care sancționează anumite comportamente […]
Mircea Abrudean le sugerează liderilor coaliției să discute informal: „Poate e nevoie de o comunicare mai bună” # Gândul
Liberalul Mircea Abrudean, președintele Senatului, a comentat marți pe marginea blocajului care s-a creat în coaliție după ce PSD a anunțat că nu mai participă la ședințe dacă nu îi sunt respectate mai multe cerințe. Acesta a declarat că e nevoie de o comunicare mai bună în coaliție. „Eu cred că se poate lucra la […]
Vești proaste de la BNR. În ziua în care INFLAȚIA ajunge aproape de 8%, Isărescu anunță că greul vine în septembrie # Gândul
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, anunță o creștere semnificativă a inflației în trimestrul al doilea, influențată de fenomene meteo extreme, creșterea costurilor cu forța de muncă și deprecierea cursului de schimb, în cadrul prezentării Raportului trimestrial asupra inflației, programată pentru marți. „Avem 3 șocuri majore pe care le vom resorbi dacă evităm efectele secundare. În septembrie […]
Mugur Isărescu: „Suntem campioni la deficit bugetar, inflație și dobânzi. Creșterea datoriei publice este INEVITABILĂ # Gândul
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu a atras atenția asupra situației economice delicate a țării. „Suntem campioni la deficit bugetar și la inflație. Suntem campioni și la dobânzi.” Acesta a subliniat că orice încercare de reducere a dobânzilor fără o analiză atentă a cauzelor fundamentale este un efort inutil. „Orice încercare de a reduce dobânzile fără să […]
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta, marți, Raportul trimestrial asupra inflației. Potrivit unui comunicat de presă al Băncii Naționale a României, rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării cotelor de TVA și […]
Bancul de marți aduce în lumină un dialog pe WhatsApp între două persoane. „Te-am rugat să te maturizezi”, îi spune o persoană celeilalte. Discuția stârnește amuzamentul. Spor la râs! – Te-am tot rugat să te maturizezi și să începi și tu să vezi viața așa cum e, dar văd că tu te ții de copilării […]
Războiul din Ucraina: Liderii din 26 de state UE salută inițiativa lui Trump de a pune capăt conflictului. Ungaria nu a semnat comunicatul comun # Gândul
Liderii a 26 dintre cele 27 de state din cadrul Uniunii Europene au salutat, marți, eforturile diplomatice ale președintelui SUA, Donald Trump, dar au insistat pentru o „pace corectă și durabilă” în Ucraina, prin respectarea „integrității teritoriale”. Într-un comunicat comun, semnat de reprezentați din 26 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (Ungaria […]
Se ELIMINĂ statutul de coasigurat de la 1 septembrie 2025. Ce schimbări aduce noua lege a asigurărilor de sănătate # Gândul
De la 1 septembrie 2025, persoanele coasigurate nu vor mai beneficia automat de calitatea de asigurat prin contribuția plătită de un membru al familiei. Noua Lege nr. 141/2025 aduce modificări importante în sistemul de asigurări sociale și în modul de calcul al concediilor medicale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat că, începând […]
Reorganizarea ROMSILVA reaprinde conflictul dintre sindicate și Ministerul Mediului / Ministerul Justiției solicită refacerea proiectului de HG # Gândul
Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA transmite că Ministerul Justiției a solicitat refacerea proiectului de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea Romsilva, considerând că acesta conține „greșeli de ordin juridic, administrativ și de specialitate”. Printr-un comunicat de presă emis marți, Federația SILVA avertizează că proiectul de Hotărâre de Guvern de reformare a Romsilva „nu poate fi promovat […]
Mugur Isărescu a ținut o conferință de presă în care a vorbit despre actualele măsuri de austeritate impuse de guvern din cauza deficitului bugetar.
Mircea Abrudean(PNL) crede că proiectul de lege pentru Pilonul 2 „nu este un proiect de lege ideal” # Gândul
Liberalul Mircea Abrudean consideră că „e nevoie de mai multă transparență, cu mai multă dezbatere”, în ceea ce privește proiectul de lege pe marginea Pilonului 2 Pensii . Întrebat de ziariști cum comentează noul proiect pe tema Pilonului 2 Pensii Private, liberalul Mircea Abrudean a declarat, marți, că „nu este un proiect de lege ideal”, […]
Dragoș Pîslaru anunță verificări privind achizițiile de autobuze școlare prin PNNR: „NU voi tolera niciun abuz” # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis că va trimite o echipă a Corpului de Control pentru verifica achizițiile de microbuze electrice prin PNRR, după ce au fost vehiculate informații în presă, potrivit cărora achizițiile au fost făcute la prețuri supraevaluate. Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, s-a declarat indignat de „informațiile […]
Compania Gemfields vinde marca de lux Fabergé pentru 50 milioane USD. Cumpărătorul, un antreprenor rus # Gândul
Gemfields a anunțat, luni, că a semnat un acord de vânzare a întregii sale participații în Fabergé către SMG Capital LLC, pentru 50 de milioane de dolari. Conform acordului, 45 de milioane de dolari vor fi plătiți către Gemfields la finalizarea vânzării, în data de 28 august 2025. „Restul de 5 milioane de dolari vor […]
Trafic de coșmar. Week-end sufocant la MARE de Sf Maria. Sute de mii de turiști vor aglomera plajele și șoselele # Gândul
Gradul de ocupare în unitățile de cazare de la Marea Neagră în minivacanța de Sfânta Maria va depăși 95%, estimează turoperatorul Litoralulromanesc.ro, multe dintre hotelurile populare fiind deja fully booked în intervalul 15-17 august. Aproximativ 200.000 de turiști sunt așteptați la mare la finalul acestei săptămâni, confirmând faptul că jumătatea lunii august reprezintă vârful sezonului […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Marian Munteanu, etnolog și activist român, a vorbit despre mântuirea Poporului Român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Marian Munteanu: „Comparativ cu multe alte locuri, stăm bine. Încă avem resurse interioare” Invitat la Marius Tucă Show, Marian Munteanu a vorbit despre […]
Unde a fost găsit ceasul de 200.000 de euro furat de la un turist elvețian care vizita MARSILIA # Gândul
O scenă desprinsă parcă dintr-un film de acțiune s-a petrecut în weekend, pe străzile din Marsilia. Un turist elvețian, aflat la volanul mașinii sale, a fost victima unei tâlhării spectaculoase: doi indivizi pe motocicletă i-au smuls de la încheietură un ceas de lux. Bijuteria este evaluată la 200.000 de euro, potrivit presei locale. Publicația franceză Le […]
Gabriela FIREA: „Bugetul propus de Comisie riscă să neglijeze oamenii. Europa socială nu este un lux, ci o garanție” # Gândul
Gabriela Firea, europarlamentar PSD, a transmis un mesaj pe Facebook, în care salută angajamentul Comisiei Europene de a crește investițiile într-un proiect financiar ce presupune „o alocare minimă de 100 de miliarde de euro pentru cheltuieli sociale, completată de alte 50 de miliarde prin Fondul Social pentru Climă”. Europarlamentarul a subliniat, totodată, că „avem nevoie […]
Doi români au fost arestați pe aeroportul din Palermo. Aceștia transportau 4000 de pachete de ȚIGĂRI de contrabandă # Gândul
Doi cetățeni români, în vârstă de 26 și 29 de ani, au fost arestați pe Aeroportul Falcone Borsellino din Palermo după ce autoritățile italiene au descoperit în bagajele lor aproape 64 de kilograme de tutun prelucrat, echivalentul a circa 4000 de pachete de țigări, potrivit G4Media. Potrivit publicației Palermo Today, cei doi bărbați au ajuns […]
PROFIT de 1,05 miliarde de dolari pentru subsidiara Raiffeisen din Rusia, în ciuda presiunilor UE şi SUA # Gândul
Subsidiara rusă a Raiffeisen Bank International (RBI) a raportat un avans anual de 17,8% a profitului în primul semestru din acest an, transmite Reuters. Potrivit standardelor de contabilitate din Rusia, Raiffeisenbank a înregistrat în primele şase luni din acest an un profit de 83,9 miliarde de ruble (1,05 miliarde de dolari), în creştere de la […]
Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00: „Mai sunt câteva zile până la întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin” # Gândul
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a oferit o perspectivă asupra situației politice actuale, incluzând viitoarea întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin. „Mai sunt câteva zile până la întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Sunt aproape sigur că, în culise, cele 2 părți pregătesc documente, […]
Marian Munteanu: „Relația României cu Rep. Moldova face parte dintr-o poziționare europeană în legătură cu UCRAINA” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Marian Munteanu, etnolog și activist român, a vorbit despre raportarea europeană la Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Marian Munteanu: „Cred că Nicușor Dan și Bolojan sunt doi oameni care încearcă să se poziționeze…” Invitat la Marius Tucă Show, […]
Publicația Le Monde a caracterizat filmul „Dracula”, regizat de Radu Jude, drept „o tragicomedie excesivă, hilară și disperată”. Corriere della Sera a criticat lungmetrajul, subliniind că „impresia este că cineastul s-a distrat mai mult făcându-l decât ne-am distrat noi privindu-l”. Cunoscut pentru stilul său ironic și critic la adresa societății contemporane, Radu Jude își continuă […]
Ce se întâmplă în organism dacă mănânci salată verde și castraveți. Se află printre alimentele des consumate vara # Gândul
Iată ce se întâmplă în organism dacă mănânci salată verde și castraveți. Se află printre alimentele des consumate vara, sunt bogate în vitamine și pot fi două ingrediente de bază pentru o salată savurată în timpul canicular. Pe timpul verii, salatele sunt la mare căutare. Un preparat proaspăt, savuros și plin de vitamine și minerale […]
