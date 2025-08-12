Studiu: Elevii români petrec de aproape două ori mai mult timp cu temele decât cei din țările nordice

19:50

Anchetatorii olandezi speră să rezolve misterul jafului de la Muzeul Drents din Olanda, în care se afla tezaurul românesc. Cel care este considerat „creierul” din spatele furtului urmează să fie audiat, iar complicii lui spun că „este singurul care ştie unde au fost ascunse piesele de aur”. Anchetatorii olandezi se concentrează pe cel supranumit „creierul […] Articolul Furtul tezaurului din Olanda. „Creierul” operațiunii, chemat la audieri. Ar fi singurul care știe unde e aurul dacic apare prima dată în PS News.