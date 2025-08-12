Studiu: Elevii români petrec de aproape două ori mai mult timp cu temele decât cei din țările nordice
PSNews.ro, 12 august 2025 14:20
România se află în topul țărilor europene în ceea ce privește timpul petrecut de elevi făcând teme, cu 13 ore pe săptămână, potrivit studiului PISA 2022, realizat sub coordonarea OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development). La polul opus se afla Finlanda, unde elevii alocă doar 6 ore pe săptămână pentru teme, dar și […] Articolul Studiu: Elevii români petrec de aproape două ori mai mult timp cu temele decât cei din țările nordice apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
14:30
Un român a murit în Spania, victimă a incendiilor de pădure din apropierea capitalei Madridâ # PSNews.ro
Un român a murit în Spania, victimă a incendiilor de pădure care au devastat zona Tres Cantos din apropierea capitalei Madrid. Potrivit presei spaniole, românul lucra la un centru ecvestru care a fost cuprins de flăcări. Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, a fost transportat cu elicopterul la spitalul La Paz, dar a murit […] Articolul Un român a murit în Spania, victimă a incendiilor de pădure din apropierea capitalei Madridâ apare prima dată în PS News.
14:20
Studiu: Elevii români petrec de aproape două ori mai mult timp cu temele decât cei din țările nordice # PSNews.ro
România se află în topul țărilor europene în ceea ce privește timpul petrecut de elevi făcând teme, cu 13 ore pe săptămână, potrivit studiului PISA 2022, realizat sub coordonarea OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development). La polul opus se afla Finlanda, unde elevii alocă doar 6 ore pe săptămână pentru teme, dar și […] Articolul Studiu: Elevii români petrec de aproape două ori mai mult timp cu temele decât cei din țările nordice apare prima dată în PS News.
14:20
Mihai Fifor îl acuză pe ministrul Apărării de „politicianism ieftin”: „Grija lui principală e împărțirea funcțiilor” # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat aspru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), acuzându-l că se preocupă mai mult de numirile politice decât de problemele de securitate națională. Mihai Fifor a afirmat, într-o postare pe rețelele de socializare, că în loc să fie concentrat pe situația de securitate din regiune, ministrul Apărării este preocupat de numirile politice. „Când […] Articolul Mihai Fifor îl acuză pe ministrul Apărării de „politicianism ieftin”: „Grija lui principală e împărțirea funcțiilor” apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
14:10
PSD susține în continuare impozitarea progresivă: „Venituri mai mari la buget decât măsurile Bolojan” # PSNews.ro
Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 de măsuri propuse de premierul Ilie Bolojan, anunță fostul ministru al Muncii, deputatul Marius Budăi, scrie Agerpres. Potrivit unei postări făcute de acesta pe contul său de Facebook, introducerea impozitului progresiv ar conduce la atragerea la bugetul de stat a unor […] Articolul PSD susține în continuare impozitarea progresivă: „Venituri mai mari la buget decât măsurile Bolojan” apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
14:00
Sebastian Burduja propune alegeri primare deschise în București. Care ar fi avantajele unei astfel de formule # PSNews.ro
Preşedintele PNL Bucureşri, Sebastian Burduja, afirmă, marţi, că, în absenţa unei candidaturi comune la Primăria Bucureşti, cu o bază politică de susţinere de 25-35%, blocul izolaţionist pleacă cu prima şansă. ”Din păcate, aproape în fiecare zi se mai anunţă un nou pretendent”, a transmis Burduja. Pentru a evita acest scenariu, Burduja propune, în premieră, organizarea […] Articolul Sebastian Burduja propune alegeri primare deschise în București. Care ar fi avantajele unei astfel de formule apare prima dată în PS News.
14:00
Ministerul Finanţelor a anunţat, marţi, că peste 17.000 de persoane au investit în titluri de stat devenind finanţatori ai statului. Potrivit sursei citate, a şaptea emisiune FIDELIS pentru populaţie a atras 1,5 miliarde de lei în opt zile. În premieră de la momentul lansării programului, a fost introdusă tranşa denominată în euro cu scadenţă de […] Articolul A şaptea emisiune FIDELIS pentru populaţie a atras 1,5 miliarde de lei în opt zile apare prima dată în PS News.
14:00
Cod galben de caniculă în mai multe zone ale țării. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade # PSNews.ro
Meteorologii au emis o atenționare meteo de tip Cod galben. 12 județe din țară vor fi afectate miercuri, 13 august 2025, de caniculă. ANM anunță că atenționarea cod galben de caniculă intră în vigoare mâine, 13 august 2025, fiind valabilă în intervalul orar 12.00- 21.00. „Miercuri (13 august) în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul […] Articolul Cod galben de caniculă în mai multe zone ale țării. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade apare prima dată în PS News.
Acum o oră
13:50
România a îndeplinit condiţiile de aderare la moneda Euro prin 2013-2015, dar s-a renunţat la orizontul de timp în momentul în care s-a renunţat la ţinta fiscal-bugetară, iar asta a fost o decizie politică, a declarat guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu. Potrivit acestuia, ultima şedinţă privind adoptarea monedei euro a fost în […] Articolul Isărescu, despre adoptarea Euro: Peste cinci sau şapte ani mai discutăm apare prima dată în PS News.
13:50
Forțele Navale Române sărbătoresc cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române. În perioada 11-15 august 2025 vor fi organizate evenimente în șase orașe din țară: Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. Ziua Marinei Române va fi sărbătorită printr-o serie de evenimente tradiționale și ceremonii militare organizate în mai multe orașe din România. Punctul […] Articolul Ziua Marinei, sărbătorită în 6 orașe din România. Ce evenimente festive sunt organizate apare prima dată în PS News.
13:40
Fostul premier Florin Cîțu susține că la o inflație de 8% în România, înregistrată înainte de creșterea TVA-ului, în curând țara noastră va intra în stagflație. Stagflația este situația economică în care rata inflației este mare, creșterea economică este mică sau nulă, iar rata șomajului este înaltă. ”Inflație: 8% în iulie 2025. Și asta înainte de creșterea TVA. […] Articolul Florin Cîțu, după ce a văzut datele INS: România intră în stagflație. Atât s-a putut! apare prima dată în PS News.
13:30
Un meteorit mai vechi decât Pământul a străpuns acoperișul unei case din statul american Georgia # PSNews.ro
Un meteorit care a străpuns acoperișul unei case din orașul McDonough, statul american Georgia, este cu aproximativ 20 de milioane de ani mai vechi decât Pământul, arată analiza realizată de cercetători ai Universității din Georgia. Roca spațială s-a format acum 4,56 miliarde de ani și provine dintr-un asteroid uriaș care s-ar fi aflat între Marte […] Articolul Un meteorit mai vechi decât Pământul a străpuns acoperișul unei case din statul american Georgia apare prima dată în PS News.
13:30
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat marţi că România are nevoie acum de echilibru şi de stabilitate, nu de „încrâncenări şi supărări”, iar deblocarea activităţii coaliţiei de guvernare nu poate fi făcută decât prin dialog. Abrudean a fost întrebat ce va face PNL în condiţiile în care liderul PSD a anunţat că nu mai participă […] Articolul PNL contrazice PSD: „Coaliția nu e suspendată!” apare prima dată în PS News.
13:30
Lista instituțiilor de învățământ care se reorganizează în anul școlar 2025-2026, pe județe # PSNews.ro
Mai multe inspectorate școlare județene au transmis lista cu propuneri de grădinițe, școli și licee care să fie comasate, începând cu anul şcolar 2025-2026, ca urmare a reglementărilor Ministerului Educaţiei privind reorganizarea şcolilor din România. În schimb, trei mari federații sindicale din învățământ au decis să inițieze o acțiune civică de amploare pentru abrogarea Legii nr. 141/2025, […] Articolul Lista instituțiilor de învățământ care se reorganizează în anul școlar 2025-2026, pe județe apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
13:20
Cea mai mare tranzacție cu pâmânt agricol din 2025 – un teren din Nibiru, stațiunea lui Selly # PSNews.ro
În prima jumătate a acestui an, Ministerul Agriculturii a avizat opt tranzacții cu terenuri arabile mai mari de 30 de hectare, cu trei mai multe decât în perioada similară a anului trecut. S-au tranzacționat astfel în jur de 343 de hectare în valoare cumulată de peste 31,6 milioane de lei, din care 70,7% reprezintă o […] Articolul Cea mai mare tranzacție cu pâmânt agricol din 2025 – un teren din Nibiru, stațiunea lui Selly apare prima dată în PS News.
13:10
Victor Ponta anunță: „Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8%. USR moare de grija lui Ion Iliescu” # PSNews.ro
Deputatul Victor Ponta, fost premier al României, tocmai a anunțat că „au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8% – fără ca cineva să vă spună direct!”. Informația a fost publicată pe pagina sa de Facebook. În urmă cu puțin timp, fostul premier Victor Ponta a publicat câteva date referitoare la creșterea ratei inflației în […] Articolul Victor Ponta anunță: „Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8%. USR moare de grija lui Ion Iliescu” apare prima dată în PS News.
13:10
Adrian Năstase: Alina Mungiu-Pippidi confirma ce spuneam eu în legătură cu așa zisa “luptă anti-corupție” # PSNews.ro
Adrian Năstase intervine în spațiul public după interviul incendiar acordat de Alina Mungiu-Pippidi. Fostul premier spune că aceasta confirmă ce spunea și el în legatura cu așa zisă “luptă anti-corupție”, derulată în perioada primului mandat al lui Băsescu. „Una dintre declaratiile socante ale “mamei” anti-coruptiei din Romania este urmatoarea: “Unde am gresit? Judecatorii nu prea […] Articolul Adrian Năstase: Alina Mungiu-Pippidi confirma ce spuneam eu în legătură cu așa zisa “luptă anti-corupție” apare prima dată în PS News.
13:10
Constantin Toma: Am așteptări foarte mari de la Titus Corlățean; actuala echipă nu mai este credibilă # PSNews.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, marți, că are așteptări mari de la fostul ministru de Externe Titus Corlățean, care și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat (PSD), edilul arătând că actuala echipă nu mai este credibilă. Constantin Toma a precizat că are semnale de susținere pentru senatorul Titus Corlățean […] Articolul Constantin Toma: Am așteptări foarte mari de la Titus Corlățean; actuala echipă nu mai este credibilă apare prima dată în PS News.
13:00
Isărescu: Dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o accelerare a absorbţiei fondurilor europene # PSNews.ro
Banca Naţională a României (BNR) revizuieşte în sus prognoza de inflaţie de la 4,6% la 8,8% pentru anul 2025, a anunţat guvernatorul Mugur Isărescu, în coferinţa de presă privind raportul trimestrial asupra inflaţiei. El consideră că, dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o creştere a absorbţiei fondurilor europene. ”O premieră după mulţi ani, 4-5, […] Articolul Isărescu: Dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o accelerare a absorbţiei fondurilor europene apare prima dată în PS News.
13:00
Locurile în care poți să fi amendat dacă parchezi chiar dacă ai plătit taxa de staționare # PSNews.ro
Soferii riscă amenzi mai mult decât usturătoare dacă parchează pe locurile speciale de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități și stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice, chiar dacă au plătit o taxă de parcare, nu au voie să ocupe abuziv locurile destinate persoanelor cu handicap. În țară, au început mai multe controale în parcările publice pentru […] Articolul Locurile în care poți să fi amendat dacă parchezi chiar dacă ai plătit taxa de staționare apare prima dată în PS News.
12:50
Partidele pregătesc candidaturile pentru Primăria Capitalei: cine ar putea intra în lupta pentru PMB # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni că partidul va comanda sondaje de opinie pentru a stabili candidatul la Primăria Capitalei. Liderul social-democrat a evitat să ofere nume ale celor care ar putea fi incluşi în aceste măsurători. Gabriela Firea, interesată de o candidatură la Primăria Capitalei Gabriela Firea, fost primar al Bucureștiului […] Articolul Partidele pregătesc candidaturile pentru Primăria Capitalei: cine ar putea intra în lupta pentru PMB apare prima dată în PS News.
12:50
FOTO. Scandal în Ungaria din cauza reședinței de vară a premierului Orbán. Are palmieri și zoo privat # PSNews.ro
Un scandal a izbucnit în Ungaria după ce deputatul independent Ákos Hadházy a publicat fotografii cu reședința neterminată a premierului Viktor Orbán din Hatvanpuszta, care include o grădină cu palmieri și o grădină zoologică privată. Ákos Hadházy a publicat fotografii ale proprietății familiei Orbán din Hatvanpuszta, care, potrivit lui Gergely Gulyás, ministrul responsabil cu Cabinetul […] Articolul FOTO. Scandal în Ungaria din cauza reședinței de vară a premierului Orbán. Are palmieri și zoo privat apare prima dată în PS News.
12:40
Incertitudine totală pentru pensiile private. Proiectul legii Pilonului II și III, amânat pe termen nedeterminat # PSNews.ro
Legea care stabilește noi reguli privind plata pensiilor din Pilonul II și Pilonul III este amânată pe termen nelimitat, după dezbaterile pornite în spațiul public pe tema inițiativei. Pensiile din Pilonul II au stârnit dezbateri aprinse în spațiul public. Inițiativa a fost în primă lectură în ședința de vineri, 8 august, a Guvernului. Adoptarea a fost […] Articolul Incertitudine totală pentru pensiile private. Proiectul legii Pilonului II și III, amânat pe termen nedeterminat apare prima dată în PS News.
12:30
Candida auris, o ciupercă periculoasă și rezistentă la tratament, continuă să facă victime la Spitalul Floreasca din Capitală. Un nou focar a fost confirmat în secția ATI 1, diferită de cea a centrului de arși unde au apărut primele cazuri. Potrivit documentelor consultate de Digi24, patru pacienți, două femei și doi bărbați, cu vârste între […] Articolul Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca. Ciuperca ucigașă continuă să facă victime apare prima dată în PS News.
12:30
Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: Se va lansa cu 200 de milioane de lei # PSNews.ro
Programul Rabla pentru persoane fizice va fi reluat, cu un buget de 200 de milioane de lei, a spus la Digi24 ministra Mediului, Diana Buzoianu. Ea a precizat că există un acord în coaliție în acest sens. Buzoianu mai spune că ia în calcul finanțarea acestui program din fonduri europene, dar că instituția pe care […] Articolul Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: Se va lansa cu 200 de milioane de lei apare prima dată în PS News.
12:30
Cel mai aglomerat weekend la mare. Prețurile de astăzi la cazare. Multe hoteluri nu mai au locuri # PSNews.ro
Gradul de ocupare în unitățile de cazare de la Marea Neagră în minivacanța de Sfânta Maria va depăși 95%, estimează turoperatorul Litoralulromanesc.ro, multe dintre hotelurile populare fiind deja fully booked în intervalul 15-17 august. Aproximativ 200.000 de turiști sunt așteptați la mare la finalul acestei săptămâni, confirmând faptul că jumătatea lunii august reprezintă vârful sezonului […] Articolul Cel mai aglomerat weekend la mare. Prețurile de astăzi la cazare. Multe hoteluri nu mai au locuri apare prima dată în PS News.
12:30
România are toate șansele să devină, în următorii 10 ani, noul magnet pentru investiții industriale, pe fondul reconfigurărilor strategice din peisajul economic european, punctează analistul Adrian Negrescu, managerul Frames. Departe de a mai fi o piață periferică, țara noastră a devenit un magnet pentru investiții, atrăgând capital și proiecte de anvergură datorită unei combinații unice de […] Articolul Adrian Negrescu: România poate deveni noul magnet pentru investiții industriale apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
12:20
Șoc total pentru un pensionar: La o pensie de 598 lei i-au oprit 60 lei CASS. Sunt sute de mii de cazuri # PSNews.ro
Astăzi, intră pensiile pe card pe luna august. Plătesc CASS pensionarii care au pensie peste 3.000 de lei. Dar sunt și excepții. Un pensionar cu o pensie de 598 lei a plătit 60 lei CASS. Sunt 400.000 cazuri în care pensionari cu pensie sub 3.000 de lei plătesc CASS. Pensionarii care au ales să primească […] Articolul Șoc total pentru un pensionar: La o pensie de 598 lei i-au oprit 60 lei CASS. Sunt sute de mii de cazuri apare prima dată în PS News.
12:20
Conflict total: Ministerul Justiției cere Mediului refacerea proiectului de HG privind reorganizarea Romsilva # PSNews.ro
Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA transmite că Ministerul Justiției a solicitat refacerea proiectului de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea Romsilva, considerând că acesta conține „greșeli de ordin juridic, administrativ și de specialitate”. Printr-un comunicat de presă emis marți, Federația SILVA avertizează că proiectul de Hotărâre de Guvern de reformare a Romsilva „nu poate fi promovat în […] Articolul Conflict total: Ministerul Justiției cere Mediului refacerea proiectului de HG privind reorganizarea Romsilva apare prima dată în PS News.
12:10
Ambasada SUA la București anunță modificări privind reînnoirea vizei fără interviu. Data de la care intră în vigoare # PSNews.ro
Ambasada SUA la București anunță marți modificări privind reînnoirea vizei fără interviu. Modificările se vor aplica începând din septembrie. Anunțul a fost făcut marți de Ambasada SUA pe rețelele de socializare și pe portalul propriu. „Anunț important– Modificări privind reînnoirea vizei fără interviu. Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar următoarele categorii de solicitanți pot fi […] Articolul Ambasada SUA la București anunță modificări privind reînnoirea vizei fără interviu. Data de la care intră în vigoare apare prima dată în PS News.
12:00
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni, la Digi 24, că va trimite Corpul de Control la Apele Române, după ce a reproșat instituției din subordine că nu a putut accesa 350 de milioane de euro din fonduri PNRR, bani destinați pentru construcția de diguri, barajuri și poldere (construcții speciale pentru apărarea împotriva inundațiilor). „S-au […] Articolul Buzoianu trimite Corpul de Control la Apele Române apare prima dată în PS News.
11:50
Surse: Nicușor Dan participă la summit-ul virtual organizat de Merz, înaintea întâlnirii Trump-Putin # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan va participa prin videoconferință la summit-ul virtual organizat de cancelarul german Friedrich Merz, cu doar câteva zile înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind războiul din Ucraina, au declarat surse politice pentru Observator. La această reuniune online, programată miercuri după-amiază, vor participa președintele american Donald Trump și vicepreședintele său JD Vance, […] Articolul Surse: Nicușor Dan participă la summit-ul virtual organizat de Merz, înaintea întâlnirii Trump-Putin apare prima dată în PS News.
11:50
În sfârșit avem explicația pentru care Klaus Iohannis a absentat de la comemorarea fostului președinte Ion Iliescu. În timp ce la Cotroceni erau organizate funeraliile fostului șef de stat, Klaus Iohannis bătea munții la pas. Jurnalista Sorina Matei a publicat o fotografie cu Klaus Iohannis, pe vârful Negoiu. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, […] Articolul Klaus Iohannis, surprins unde îi place cel mai mult. În vacanță apare prima dată în PS News.
11:50
Donald Trump spune că urmează să organizeze o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski și că urmează să aibă loc „niște schimburi de teritorii” și că acest lucru nu poate fi negociabil. El spune că „schimburile de teritorii” vor fi „în beneficiul Ucrainei”. El s-a declarat supărat de faptul că Zelenski i-a spus că […] Articolul Trump spune că Ucraina va fi obligată să cedeze teritorii „spre binele său” apare prima dată în PS News.
11:50
De ce vor rămâne fără permis şoferii care nu îşi plătesc amenzile. Cseke: Sub 40% din cetăţeni le plătesc # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat luni seară, în direct la Antena 3 CNN, de ce şoferii care nu îşi plătesc amenzile de circulaţie vor rămâne fără permis. „Sub 40% dintre cetăţeni îşi plătesc amenzile de circulaţie, în timp ce în UE proporţia plătiri amenzilor este de 90%”, a spus el. „Proporţia de conformare la […] Articolul De ce vor rămâne fără permis şoferii care nu îşi plătesc amenzile. Cseke: Sub 40% din cetăţeni le plătesc apare prima dată în PS News.
11:40
Pîslaru trimite Corpul de Control să verifice achiziţia microbuzelor şcolare electrice din PNRR # PSNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat marţi că va trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica modul în care s-au cumpărat mai multe microbuze şcolare electrice prin PNRR, după ce, o anchetă a publicaţiei Reporter de Iaşi, a dezvăluit că în unele judeţe microbuzele au fost cumpărate la preţ dublu. „Nu […] Articolul Pîslaru trimite Corpul de Control să verifice achiziţia microbuzelor şcolare electrice din PNRR apare prima dată în PS News.
11:20
Victor Ponta a criticat dur, la România TV, deciziile Guvernului Bolojan privind noile taxe și impozite, dar și controlul asupra pilonului II de pensii. Fostul premier a venit cu ultimele date despre datoria externă pe care o acumulează Executivul României, care îi stoarce de bani pe români. „În fiecare zi constatăm că toate că așa-zisele […] Articolul Ponta atacă Guvernul Bolojan pentru pilonul II de pensii: „Este o mare greșeală apare prima dată în PS News.
11:10
Corlățean, despre decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Iliescu: O opțiune egoistă # PSNews.ro
Senatorul PSD Titus Corlățean a explicat, la TVR Info, luni seara, poziția partidului său în relația cu USR, după decizia acestora de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu. ”A forma un guvern de coaliție, mai ales din patru partide (…) e un mecanism complex și sensibil. Într-o astfel de situație, oamenii maturi ca […] Articolul Corlățean, despre decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Iliescu: O opțiune egoistă apare prima dată în PS News.
10:50
Rata anuală a inflaţiei în luna iulie a urcat la 7,8%. Energia electrică s-a scumpit cu aproape 63% # PSNews.ro
Rata anuală a inflaţiei în luna iulie, comparativ cu luna iulie 2024, a fost 7,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2025 comparativ cu luna iunie 2024 s-a ridicat la 5,7%. ”Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 102,68%. […] Articolul Rata anuală a inflaţiei în luna iulie a urcat la 7,8%. Energia electrică s-a scumpit cu aproape 63% apare prima dată în PS News.
10:50
Concedieri masive în administrația locală. Cseke Attila: Peste 40.000 de posturi vor fi desființate # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, luni seara, la Antena 3 CNN, că măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi. Potrivit acestuia, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei. El a răspuns astfel la o întrebare despre măsurile cuprinse în proiectul privind reforma administraţiei locale, care vizează reduceri […] Articolul Concedieri masive în administrația locală. Cseke Attila: Peste 40.000 de posturi vor fi desființate apare prima dată în PS News.
10:40
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a spus la Digi24 că reprezentanţii USR sunt „sută la sută aliniaţi” cu condițiile PSD privind eliminarea privilegiilor și a pensiilor speciale, anunțate de Sorin Grindeanu, pentru a rămâne în coaliția de guvernare. Ea a vorbit și despre motivul disputei dintre cele două partide – funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. „Noi am […] Articolul Prima reacție din USR la condițiile puse de PSD pentru a rămâne la guvernare apare prima dată în PS News.
10:30
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: Imagini dezolante cu șantiere abandonate de muncitorii UMB # PSNews.ro
Pasionații de infrastructură au postat luni imagini cu loturile 1 și 2 ale A7 Focșani – Bacău. Deși lucrările apar aproape finalizate pe mai multe porțiuni de autostradă, imaginile per ansamblu sunt unele dezolante, din șantiere lipsind muncitorii, în plin sezon al construcțiilor. „Autostrada A7 | Focșani-Bacău Lot 1&2 | Nod Rutier Pufești | Pasaj […] Articolul VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: Imagini dezolante cu șantiere abandonate de muncitorii UMB apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
10:20
Noile elicoptere americane Black Hawk te amendeaza direct din aer! Waze-ul nu te mai poate ajuta # PSNews.ro
MAI se mandreste ca intra oarecum intr-o era a digitalizarii pentru ca de acum agentul de la rutiera nu mai scrie pe hartie amenzile, adica procesul verbal urmeaza sa fie mai greu de contestat in instanta din cauza greselilor. Pe langa acestea MAI se mandreste cu noile elicopterele americane Black Hawk care vor fi dotate […] Articolul Noile elicoptere americane Black Hawk te amendeaza direct din aer! Waze-ul nu te mai poate ajuta apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:30
Culisele ședinței PSD: Trei ore de scandal și reproșuri. Toți și-au spus păsul, uneori mai apăsat # PSNews.ro
Ședință tensionată a conducerii PSD, luni dimineață. Liderii din teritoriu au reproșat că partidul nu este suficient de bine reprezentat în Coaliția de guvernare. În cele 3 ore de discuții, în multe rânduri s-a ridicat vocea și s-au făcut reproșuri la adresa liderilor care merg la discuțiile din Coaliție sau a celor care fac parte […] Articolul Culisele ședinței PSD: Trei ore de scandal și reproșuri. Toți și-au spus păsul, uneori mai apăsat apare prima dată în PS News.
20:20
Plenul Senatului se reuneşte, marţi, de la ora 11:00, în sesiune extraordinară. Care e ordinea de zi # PSNews.ro
Plenul Senatului se reuneşte, marţi, de la ora 11:00, în sesiune extraordinară, pentru informarea senatorilor despre ordonanţele de urgenţă adoptate de Guvern, pe 8 august, a decis, luni, conducerea Senatului, potrivit Agerpres, de la care menţionăm următoarele. Prin OUG 39/2025 se asigură, pe anul în curs, fondurile necesare pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al […] Articolul Plenul Senatului se reuneşte, marţi, de la ora 11:00, în sesiune extraordinară. Care e ordinea de zi apare prima dată în PS News.
20:10
Compania AEM SA, deținătoarea fabricii de contoare de consum de curent electric și gaze naturale din Timișoara, cea mai mare de profil din țară, societate intrată în insolvență anul trecut și cu activitatea de producție sistată încă din 2023, și-a elaborat un plan de reorganizare, relevă date analizate de Profit.ro. Acesta va fi supus aprobării […] Articolul Cea mai mare fabrică de contoare de curent și gaze din România poate reveni pe piață apare prima dată în PS News.
19:50
Furtul tezaurului din Olanda. „Creierul” operațiunii, chemat la audieri. Ar fi singurul care știe unde e aurul dacic # PSNews.ro
Anchetatorii olandezi speră să rezolve misterul jafului de la Muzeul Drents din Olanda, în care se afla tezaurul românesc. Cel care este considerat „creierul” din spatele furtului urmează să fie audiat, iar complicii lui spun că „este singurul care ştie unde au fost ascunse piesele de aur”. Anchetatorii olandezi se concentrează pe cel supranumit „creierul […] Articolul Furtul tezaurului din Olanda. „Creierul” operațiunii, chemat la audieri. Ar fi singurul care știe unde e aurul dacic apare prima dată în PS News.
19:50
Noul preşedinte al Poloniei vrea să elimine complet impozitele pe venit pentru părinţii cu cel puţin doi copii # PSNews.ro
Noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a anunţat planuri de reducere a taxelor pentru familiile cu copii, punând presiune pe bugetul deja supradimensionat al ţării şi pregătind terenul pentru o nouă confruntare cu guvernul, potrivit Bloomberg. Şeful statului a declarat vineri că intenţionează să depună în parlament un proiect de lege prin care să fie […] Articolul Noul preşedinte al Poloniei vrea să elimine complet impozitele pe venit pentru părinţii cu cel puţin doi copii apare prima dată în PS News.
19:50
Autoritatea pentru Supraveghere Financiară pregătește un proiect prin care vrea să schimbe semnificativ modul de plată al pensiilor din Pilonul II. Aproximativ 72% dintre participanții la Pilonul II de pensie privată obligatorie (adică 7 din 10 contributori) au ales opțiunea plății integrale, potrivit ZF.ro. Până acum, Pilonul II de pensii private a făcut plăți de […] Articolul 72% dintre contributorii la Pilonul II de pensii au ales plata integrală apare prima dată în PS News.
19:40
Moscova vorbește despre „încheierea operațiunii militare speciale”. Mesajul televiziunii de stat # PSNews.ro
Postul de televiziune de stat „Rossia 1” a transmis, în cadrul emisiunii săptămânale „Vesti Nedeli”, că președintele Donald Trump și Vladimir Putin intenționează să semneze în timpul summit-ului din Alaska un „plan de încheiere a operațiunii militare speciale”, cum numesc rușii războiul din Ucraina. Subiectul în sine a fost prezentat într-o manieră extrem de pozitivă […] Articolul Moscova vorbește despre „încheierea operațiunii militare speciale”. Mesajul televiziunii de stat apare prima dată în PS News.
19:30
Hidroelectrica avertizează asupra unui deepfake cu CEO-ul companiei ce promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii # PSNews.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, atenționează că în mediul online au apărut imagini contrafăcute, de tip deepfake, cu CEO-ul companiei. „Vă recomandăm să: nu încărcați datele personale sau informațiile bancare pe platforme online care promit câștiguri false. Raportați conținuturile false publicate în mediul online. Nu vă lăsați […] Articolul Hidroelectrica avertizează asupra unui deepfake cu CEO-ul companiei ce promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.