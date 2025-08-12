Nicuşor Dan: Salut eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia / Pacea nu se poate construi fără Ucraina
Financial Intelligence, 12 august 2025 15:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan, salută, marţi, eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat
• • •
15:30
Directorul de cabinet al ministrului Energiei, propus pentru un loc în Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica # Financial Intelligence
Ioan Alin Demian, directorul de cabinet al ministrului Energiei – Bogdan Ivan, a fost propus de Ministerul Energiei
15:30
Nicuşor Dan: Salut eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia / Pacea nu se poate construi fără Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele României, Nicuşor Dan, salută, marţi, eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat
15:20
Fondurile de acțiuni au cunoscut o dezvoltare importantă în ultimii ani, datorită performanței bursei; Care sunt cele mai mari fonduri deschise de acțiuni românești (Răzvan Pașol) # Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat rezultate remarcabile în ultima perioadă. Indicele principal al BVB, BET, care
15:00
Ministrul Finanţelor solicită Fiscului să demareze controale de integritate la companii mari care tergiversează plata taxelor # Financial Intelligence
Autorităţile fiscale trebuie să pună stop firmelor care trag de timp cu plata taxelor şi cer la nesfârşit
15:00
Isărescu: Pasul cu măsurile fiscale care s-au luat este major; trebuie continuat # Financial Intelligence
Pasul cu măsurile fiscale care s-au luat este major, dar trebuie continuat cu măsurile din etapa a doua
14:10
Comisia Europeană a aprobat achiziţionarea TBI Bank de către Advent International # Financial Intelligence
Comisia Europeană a aprobat marţi, conform normelor UE privind fuziunile, achiziţionarea TBI Bank EAD din Bulgaria de către
14:00
Hub-ul global de IT înființat de JTI în România se extinde, de la 140 de angajați la începutul
14:00
Licenţa de distribuţie a companiei Premier Energy în Republica Moldova, prelungită până în 2050 # Financial Intelligence
Licenţa de distribuţie a companiei Premier Energy în Republica Moldova a fost prelungită cu 25 de ani, până
13:50
Virgil Popescu: Gazele din perimetrul Neptun Deep, din Marea Neagră, sunt esențiale pentru viitorul energetic al UE. România este pregătită să devină o piesă centrală în planul Comisiei Europene de eliminare completă a dependenței de gazul rusesc # Financial Intelligence
Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, consideră că proiectul Neptun Deep din Marea Neagră este esenţial pentru viitorul
13:50
Statul a atras peste 1,5 miliarde lei prin programul de titluri de stat FIDELIS VII # Financial Intelligence
În doar opt zile, ediția FIDELIS desfășurată între 1 și 8 august 2025 a atras capital de peste
13:40
Energia electrică, în topul scumpirilor în iulie 2025; creştere de aproape 63% # Financial Intelligence
Energia electrică, fructele proaspete şi fructele şi conservele din fructe se află în topul scumpirilor înregistrate în iulie
13:30
Isărescu: Dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o accelerare a absorbţiei fondurilor europene. BNR estimează o inflaţie de 8,8% pentru acest an şi ”un vârf de 9,7%” în septembrie # Financial Intelligence
Banca Naţională a României (BNR) revizuieşte în sus prognoza de inflaţie de la 4,6% la 8,8% pentru anul
13:30
Isărescu, despre adoptarea Euro: Noi am îndeplinit condiţiile de aderare prin 2013-2015, dar s-a renunţat la orizontul de timp în momentul în care s-a renunţat la ţinta fiscal-bugetară. Asta a fost o decizie politică. Peste cinci sau şapte ani mai discutăm # Financial Intelligence
România a îndeplinit condiţiile de aderare la moneda Euro prin 2013-2015, dar s-a renunţat la orizontul de timp
13:30
Singura măsură rezonabilă pentru liderii Uniunii Europene ar fi să convoace o întâlnire UE-Rusia pe modelul summitului SUA-Rusia,
13:30
Abrudean: E nevoie de mai multă transparenţă, de mai multă dezbatere în cazul proiectului privind Pilonul II de pensii # Financial Intelligence
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marţi, că este nevoie de mai multă transparenţă şi mai multă dezbatere
13:20
Parlamentul European: Nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără participarea Kievului # Financial Intelligence
Nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără participarea deplină a conducerii alese democratic a Ucrainei, au
13:00
Vacanțe în Europa 2025: 75% dintre turiști aleg pachetul „zbor + hotel”, iar prețul mediu ajunge la 1.343 euro/persoană. Madeira urcă în top (analiză Eturia) # Financial Intelligence
Pentru turiștii români, vara nu începe când se deschid oficial plajele, ci atunci când încep căutările online. Datele
11:30
ROCA Investments și Grupul Adrem anunță finalizarea tranzacției în urma căreia ROCA Investments devine acționar minoritar în grupul
10:20
Horváth: 95% dintre companii urmăresc optimizarea costurilor IT, dar doar 28% le gestionează strategic # Financial Intelligence
Într-un context economic marcat de presiune bugetară și incertitudine, companiile își recalibrează strategiile IT, punând accent tot mai
10:20
Interviu Răzvan Nicolescu: “Vreau ca OMV Petrom să fie o companie rezilientă, un model de bună guvernanță în regiune” # Financial Intelligence
"OMV are la Viena un comitet în Consiliul de Supraveghere dedicat marilor proiecte de investiții. Am propus să
10:10
Budăi: Impozitarea progresivă asigură venituri în plus mai mari decât pachetele 1 şi 2 # Financial Intelligence
Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 şi 2 de măsuri propuse
10:10
Indicele BET-TR al BVB este in top 3 indici la nivel global in ultimii 10 ani (analiză) # Financial Intelligence
Analiză realizată de Divo Pulitika, Membru al Consiliului de Administrație, InterCapital ETF În ultimul deceniu, România și Slovenia
10:00
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 7,84% în luna iulie 2025, de la 5,7% în iunie, în
09:20
Echipa Future Energy Leaders România, platforma de tineret al Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME),
09:10
Petrolul contaminat și operațiunea „Valva”: Cum Rusia și FSB elimină concurenții de pe piață (Mykhailo Gonchar) # Financial Intelligence
Autor: Mykhailo Gonchar, Președintele Centrului pentru Studii Globale „Strategia XXI" Moscova folosește contaminarea petrolului și controalele portuare ale
08:50
Ambasada SUA anunță modificări privind reînnoirea vizei fără interviu, potrivit unei postări pe Facebook. Astfel, începând cu data
08:50
Pană de curent electric în aproape tot Irakul, din cauza caniculei şi a consumului excesiv; La Bagdad, temperatura a atins 50 de grade Celsius # Financial Intelligence
Irakul a fost aproape complet privat de energia electrică publică timp de câteva ore, luni, din cauza unei
08:40
Alro a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de două miliarde lei, în primul semestru al anului 2025; profit net de 17 milioane lei # Financial Intelligence
Cifra de afaceri a Grupului Alro (ALR) a crescut la două miliarde lei, în primul semestru al anului
08:00
Musk amenință că dă în judecată Apple, pentru presupuse încălcări ale legilor antitrust # Financial Intelligence
Elon Musk a amenințat luni compania Apple cu acțiuni legale, pentru presupuse încălcări ale legilor antitrust legate de
08:00
de Dan Pălăngean România a fost a doua cea mai ieftină țară din UE în 2024, potrivit datelor
07:00
Sesiune extraordinară la Senat; pe ordinea de zi a plenului – două OUG adoptate pe 8 august # Financial Intelligence
Senatul se reuneşte, marţi, de la ora 11:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare, pe ordinea de
07:00
Înaintea summitului americano-rus privind Ucraina, care va avea loc vineri în Alaska, preşedintele Volodimir Zelenski a acuzat Moscova
07:00
Guvernatorul băncii centrale prezintă marţi Raportul trimestrial asupra inflaţiei # Financial Intelligence
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta, marţi, Raportul trimestrial asupra inflaţiei. Potrivit unui comunicat de presă al Băncii
06:50
Cseke Attila: Este obligatoriu să mergem mai departe cu actuala formulă de coaliţie # Financial Intelligence
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR) consideră că este obligatoriu ca actuala formulă de guvernare să se păstreze, subliniind
06:50
Tarife vamale: Trump prelungeşte cu 90 de zile armistiţiul comercial cu Beijingul (media) # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a decis să prelungească cu 90 de zile armistiţiul comercial cu Beijingul privind tarifele
06:50
Şefa diplomaţiei UE condamnă uciderea unor jurnalişti într-un atac israelian în Gaza # Financial Intelligence
Uniunea Europeană condamnă uciderea în Fâşia Gaza a cinci jurnalişti de la canalul de ştiri Al Jazeera, cu
06:50
Preşedintele SUA Donald Trump a afirmat luni că aurul nu va fi supus noilor tarife vamale americane, după
06:50
Rusia speră că întâlnirea dintre Putin şi Trump va da un impuls normalizării relaţiilor cu SUA # Financial Intelligence
Moscova speră că viitoarea întâlnire dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump va da un
06:40
Cseke Attila: Soluţia pentru continuarea proiectelor din ‘Anghel Saligny’ – redistribuirea de fonduri de la alte ministere # Financial Intelligence
Soluţia pentru a merge mai departe cu toate proiectele din programul "Anghel Saligny" este redistribuirea de fonduri de
06:40
Cseke Attila: Reforma administraţiei locale vizează reducerea a 40.000 de posturi; economie de 2,2 miliarde de lei pe an # Financial Intelligence
Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie
06:40
Ţoiu: România e pregătită să folosească relaţiile bilaterale cu Israelul şi Palestina pentru a contribui la îmbunătăţirea situaţiei în regiune # Financial Intelligence
România este pregătită să îşi folosească relaţiile bilaterale atât cu Israelul, cât şi cu Autoritatea Palestiniană pentru a
06:40
Armata israeliană anunţă o nouă fază în ofensiva sa împotriva oraşului Gaza # Financial Intelligence
Şeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, a afirmat luni că armata începe "o nouă etapă" în lupta sa
21:20
Aprecierea acțiunilor Transgaz a tras în sus principalul indice al BVB; creșteri pe aproape toţi indicii # Financial Intelligence
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de luni,
21:20
Ministrul energiei Bogdan Ivan, președintele ANRE și conducerea Transgaz – în vizită la proiecte strategice energetice din Constanța # Financial Intelligence
Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre, anunță ministrul energiei, Bogdan Ivan, precizând că județul
20:40
Fondul suveran al Norvegiei anunţă vânzarea participaţiilor sale la 11 companii israeliene # Financial Intelligence
Fondul suveran al Norvegiei, cel mai important din lume, a anunţat luni că îşi vinde acţiunile la 11
20:20
Macron cere o “misiune de stabilizare sub mandat ONU” pentru a pune capăt războiului din Gaza # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a reiterat luni propunerea pentru o "misiune de stabilizare sub mandat ONU" pentru securizarea
20:20
ANRE atrage atenţia că există un pericol de manipulare a cetăţenilor de către APCE # Financial Intelligence
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este şi va fi deschisă consultării publice în ceea ce
20:10
Simtel și VERBUND semnează un parteneriat pentru construirea unui parc fotovoltaic de peste 60 MWp în România # Financial Intelligence
Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie și tehnologie listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București și
19:40
Alin Iacob, AURSF: Tendința la nivel european este de a oferi participanților la pensiile private mai multe opțiuni și de a le permite o retragere integrală a fondurilor; aceasta trebuie să fie și direcția pe care o va urma legislația națională # Financial Intelligence
Informațiile de care dispune Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare – AURSF arată că tendința la nivel european
18:50
Guvern: SGG publică procedura de achiziţie pentru servicii de expert independent în vederea selecţiei conducerii AMEPIP # Financial Intelligence
Secretariatul General al Guvernului (SGG) a demarat procesul de selecţie pentru ocuparea unui post de preşedinte şi a
