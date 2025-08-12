Ce se află în spatele TIR-urilor care conțin materiale cu potențial militar și care au fost blocate în vama Albița
Gândul, 12 august 2025 15:30
Ce se află în spatele TIR-urilor care conțin materiale cu potențial militar și care au fost blocate în vama Albița? Camioanele respective sunt încărcate cu țesătură din fibră de sticlă și provin de la o uzină din Tiraspol. Există suspiciuni asupra produselor transportate, iar reprezentanții uzinei au transmis o poziție oficială, scrie Ziarul de Iași. […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
15:50
Legătura neștiută dintre SOMN și osteoartrită. Studiul care dă peste cap toate cercetările în domeniu # Gândul
Un somn neadecvat, caracterizat prin insomnie, somn insuficient sau excesiv, somnolență diurnă și sforăit frecvent, este asociat cu un risc crescut de osteoartrită. Cel puțin asta reiese dintr-un studiu realizat cu peste 325.000 de participanți din Marea Britanie. Studiu întins pe 12 ani Cercetarea, publicată luni, 11 august, în jurnalul științific Nature, a urmărit participanții […]
15:50
Membru al clanului Fabian, inculpat în CRIMA de Padina, ar fi înscenat o afacere cu arme pentru reducerea pedepsei. Mascații au descins în forță # Gândul
Cunoscutul interlop zis „Solomon”, unul dintre fiii vrăjitoarei Sidonia, aflat în arest la domiciliu în dosarul crimei de la Padina, este vizat într-un dosar pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și inducerea în eroare a organelor judiciare. Temutul interlop, zis „Solomon”, membru al Clanului Fabian, aflat în arest la domiciliu pentru omor, se află din […]
15:50
Motivul pentru care sunt prezenți jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. „Nu trebuie să vă speriați!” # Gândul
Într-o postare publică făcută de Jandarmeria Română, reprezentanții instituției explică de ce sunt prezenți jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Acest aspect nu trebuie să inducă o senzație de teamă, căci prezența lor are un caracter preventiv, susțin reprezentanții. Astfel de misiuni preventive sunt desfășurate zilnic pentru siguranța publică. De aceea, persoanele care […]
Acum 10 minute
15:40
Ofensivă a forțelor ruse în estul Ucrainei, lansată înaintea summitului Trump-Putin din ALASKA. Forțele ruse au înaintat cel puțin zece km # Gândul
Forțele ruse au înregistrat un avans de cel puțin zece kilometri, în urma unei noi ofensive în apropiere de orașul minier Dobropillia din estul Ucrainei. Ofensiva ar putea avea scopul de a crește presiunea asupra Kievului, în contextul în care președinții SUA și Rusiei se pregătesc să se întâlnească în Alaska. Avansul forțelor ruse este […]
Acum 30 minute
15:30
Ce se află în spatele TIR-urilor care conțin materiale cu potențial militar și care au fost blocate în vama Albița # Gândul
Ce se află în spatele TIR-urilor care conțin materiale cu potențial militar și care au fost blocate în vama Albița? Camioanele respective sunt încărcate cu țesătură din fibră de sticlă și provin de la o uzină din Tiraspol. Există suspiciuni asupra produselor transportate, iar reprezentanții uzinei au transmis o poziție oficială, scrie Ziarul de Iași. […]
15:30
Schimbare majoră pentru românii care vor viză SUA! Din septembrie, doar anumite categorii scapă de interviu # Gândul
Ambasada SUA a anunțat modificări importante privind procedura de reînnoire a vizelor fără interviu. Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar anumite categorii de solicitanți vor mai putea beneficia de această facilitate. Potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a U.S. Embassy Bucharest, vor mai fi eligibile doar următoarele categorii: Solicitanții care își reînnoiesc […]
Acum o oră
15:10
Nu mai încerca să găsești defecte la toți cei cu care interacționezi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 13 august 2025. Berbec Tocmai când simți că ai ajuns la un punct de stabilitate emoțională și calm se întâmplă ceva care te dezechilibrează. Poate că te simți incomod cu noțiunea de stabilitate și […]
15:10
Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei pentru miercuri, între orele 12 și 21. Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Potrivit ANM, miercuri, 13 august, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local […]
15:10
Alexandru Nazare anunță demararea unor controale de integritate în cadrul unor companii, suspecte de FRAUDĂ # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat controale de integritate în cadrul unor companii „dimensiuni economice semnificative”, care înregistrează întârzieri repetate la plata taxelor, dar și suspiciuni de fraudă, semnalate inclusiv de Curtea de Conturi, transmite Mediafax. „Am cerut ANAF să demareze controale de integritate în cazul unor jucători de dimensiune economică semnificativă, asupra cărora persistă […]
15:00
Nicușor Dan salută „eforturile” lui Donald TRUMP de a contribui la încheierea războiului din Ucraina # Gândul
Președintele Nicușor Dan salută „eforturile” lui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului din Ucraina, în prima sa reacție de la începerea pregătirilor pentru întâlnirea Trump-Putin din Alaska, prevăzută vineri, 15 august. „Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o […]
15:00
Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00. Cerșind să fie băgată în seamă la negocierile dintre SUA și Rusia, Europa recunoaște că-i fata-n casă a Americii # Gândul
Ion Cristoiu a făcut o scurtă analiză a situației internaționale actuale, în contextul summit-ului bilateral dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus, Vladimir Putin. „Cerșind să fie băgată în seamă la negocierile dintre SUA și Rusia, Europa recunoaște că-i fata-n casă a Americii”, a precizat Ion Cristoiu.
15:00
Codruța Kovesi i-a dat „clasare” lui Ilie Bolojan! Povestea mega-dosarului DNA „Tranzacții imobiliare ilegale” # Gândul
Dosarul în care actualul premier al României, Ilie Bolojan, a fost cercetat pentru că ar fi oferit informații privilegiate pentru a facilita tranzacții imobiliare ilegale a fost clasat în data de 2 martie 2016, printr-o ordonanță a Direcției Naționale Anticorupție (DNA), condusă în acea perioadă de Laura Codruța Kovesi. La momentul declanșării anchetei, Bolojan era […]
14:50
The Telegraph: Ucraina ar putea fi de acord să CEDEZE teritorii Rusiei pentru a opri războiul # Gândul
Ucraina ar putea fi de acord să oprească luptele și să cedeze teritoriile deja ocupate de Rusia, ca parte a unui plan de pace susținut de Europa, scrie publicația The Telegraph. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-ar fi spus liderilor europeni că trebuie să respingă orice acord propus de omologul său american, Donald Trump, în care […]
Acum 2 ore
14:40
Prezentatorul de televiziune Andi Moisescu, în vârstă de 52 de ani, a fost părăsit de tatăl său când avea doar patru ani. Andi Moisescu este căsătorit de foarte mulți ani cu Olivia Steer, împreună cu care formează o familie foarte frumoasă. Cuplul are doi băieți: David și Luca. Juratul de la emisiunea ”Românii au talent”, […]
14:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 12 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este istoricul și fost ministrul de Externe, Adrian Cioroianu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. RECOMANDAREA AUTORULUI: Ion Cristoiu – Lupii planetei se întâlnesc, Nicușor petrece la “festivalul lupilor”! |Ai aflat! cu Ionuț Cristache Gândul prezintă Best Of […]
14:40
Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași ar fi putut să ardă din temelii. Unitatea medicală a fost amendată de ISU cu 12.500 de lei, anul trecut # Gândul
La Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași a avut loc un incendiu, la data de 23 iulie 2025, în jurul prânzului. Într-un timp record, peste 200 de persoane au fost evacuate din clădire. Incendiul a pornit de la un acumulator electric defect, care se afla într-o cameră tehnică din clădire, spun pompierii. Anul trecut, unitatea medicală […]
14:30
Ilie Bolojan a fost urmărit penal într-un dosar de tranzacții imobiliare investigate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), potrivit unei ordonanțe de clasare din anul 2015. Ancheta a vizat suspiciuni privind folosirea de informații privilegiate și posibile abuzuri în serviciu legate de afaceri imobiliare. Ilie Bolojan a fost vizat de procurorii DNA într-un dosar tranzacții […]
14:30
PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în Italia. „Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?” # Gândul
Poveștile spuse pe grupurile online ale badantelor românce din Italia scot la iveală o realitate amară: după ani întregi de muncă și sacrificii uriașe făcute, pensiile primite sunt, nu de puține ori, simbolice. Multe femei se plâng acum că nu au asigurată o bătrânețe decentă, după ce au trudit din greu în străinătate. „Suntem cea […]
14:20
Marcel Ciolacu a reacționat după anunțul Băncii Naționale a României privind creșterea inflației la 7,8%, nivel care, confrom fostului premier, aduce economia înapoi la situația de acum doi ani. Acesta a subliniat impactul major asupra puterii de cumpărare a populației, în special pentru categoriile cu venituri reduse. Într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, […]
14:20
Ilie BOLOJAN, cercetat de DNA într-un dosar cu imobiliare, pentru abuz în serviciu și folosirea de informații privilegiate # Gândul
Ilie Bolojan a fost urmărit penal într-un dosar de tranzacții imobiliare investigate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), potrivit unei ordonanțe de clasare din anul 2015. Ancheta a vizat suspiciuni privind folosirea de informații privilegiate și posibile abuzuri în serviciu legate de afaceri imobiliare. Ilie Bolojan a fost vizat de procurorii DNA într-un dosar tranzacții […]
14:20
Mihai Fifor: „Politicianism ieftin în loc de viziune strategică. Când NATO discută despre război și alianțe, USR discută despre prefect și subprefect” # Gândul
Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, „taxează” lipsa de „viziune strategică” a reprezentanților Uniunii Salvați România (USR) și consideră că totul se reduce doar la „politicianism ieftin”. Într-o postare de pe pagina sa de socializare, Mihai Fifor atrage atenția că ministrul Apărării – Ionuț Moșteanu de la USR – ar fi trebuit să stea, pur […]
14:20
Urșii de pe Transfăgărășan omorâți cu insecticide interzise în UE: „În absența statului, oamenii își rezolvă singuri problemele” # Gândul
Cabanierii din zona Transfăgărășanului susțin că există informații că urșii din zonă sunt otrăviți atunci când devin agresivi și le atacă oile, transmite Turnul Sfatului. În 2025, conform Institutului Național de Diagnostic și Sănătate Animală București, laboratorul unde se fac testele de acest tip, au existat trei cazuri de urși otrăviți. Toți trei, în același […]
14:10
Marcel Ciolacu a reacționat după anunțul Băncii Naționale a României privind creșterea inflației la 7,8%, nivel care, confrom fostului premier, aduce economia înapoi la situația de acum doi ani. Acesta a subliniat impactul major asupra puterii de cumpărare a populației, în special pentru categoriile cu venituri reduse. Ciolacu a amintit că, în iunie 2023, a […]
14:00
Caz uluitor în ITALIA: un bărbat a locuit peste 3 ani cu trupul neînsuflețit al fratelui său! # Gândul
Descoperire macabră făcută în Galbiate, provincia Lecco, Italia. Liniștea micuței localități a fost zguduită după ce s-a aflat că un bărbat în vârstă de 58 de ani a trăit în casă cu trupul neînsuflețit al fratelui său vreme de 3 ani. Vecinii au alertat autoritățile atunci când au observat că victima, Angelo Spreafico, de 62 […]
14:00
Planta bogată în nutrienți și antioxidanți, care este considerată un „superaliment”. Este folosită de mii de ani în medicina tradițională # Gândul
Te-ai întrebat vreodată care este planta bogată în nutrienți și antioxidanți care este considerată un „superaliment”? Este vorba despre o plantă originară în India, care este folosită de mii de ani în medicina tradițională. Aceasta ar fi câștigat popularitate, în ultimii ani, printre cei care aderă sau urmează un stil de viață sănătos. Planta bogată […]
13:50
Conducerea Spitalului Clinic Floreasca, după depistarea altor 4 cazuri de Candida Auris: „Nu este niciun focar de infecție în secția de ATI” # Gândul
Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din Capitală a transmis, referitor la cei patru pacienți despre care s-a vehiculat că ar fi infectați cu ciuperca Candida Auris, că sunt doar „purtători la nivel cutanat, în regiunea axilara și inghinală„, a afirmat instituția într-un comunicat. Conducerea Spitalului Floreasca din Capitală a precizat că „rezultatele examenului de laborator […]
Acum 4 ore
13:40
FOTO / De ce nu se spovedește Monica Tatoiu. ”Nu-mi place să îmi bag nasul sub SUTANA popii” # Gândul
Monica Tatoiu, în vâstă de 68 de ani, a explicat de ce nu obișnuiește să se spovedească. ”Nu-mi place să îmi bag nasul sub sutana popii”, a spus aceasta. Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri. De asemenea, aceasta a fost și profesoară de matematică. În plan personal, Monica Tatoiu este căsătorită de foarte […]
13:40
„Metoda prosopul” nu mai funcţionează pentru turiştii care merg în vacanţă în Croaţia. Administraţia oraşului Makarska a luat măsuri speciale împotriva celor care ocupă abuziv şezlonguri sau locuri pe plajă. Echipe de voluntari însoţite de poliţişti adună, la prima oră a dimineţii, toate prosoapele lăsate intenţionat peste noapte pe nisip sau pe şezlonuri, preia Obsevator. […]
13:30
Școala românească are zilele numărate! Ziua a zecea de PROTESTE. Profesorii anunță inaugurarea anului școlar, în fața Guvernului și la Cotroceni # Gândul
Școala românească, aflată de ani buni pe nisipuri mișcătoare, are zilele numărate. Acțiunile de protest ale sindicatelor din Educație, continuă pentru a zecea zi, în fața sediului Ministerului Educației și Cercetării. Aceștia sunt revoltați de situația în care se află învățământul românesc în anul de grație 2025, fiind nemulțumiți față de prevederile Legii Bolojan. Dacă […]
13:20
Război total între giganții tehnologici din SUA: Elon Musk acuză Apple de practici anticoncurențiale! Ce vrea să facă șeful Tesla # Gândul
Miliardarul Elon Musk a acuzat compania Apple de încălcarea legislației antitrust, susținând că producătorul iPhone ar bloca orice companie de Inteligență Artificială, alta decât OpenAI, să ajungă pe primul loc în clasamentul App Store. „Este o încălcare clară a legislației antimonopol. xAI va lua imediat măsuri legale”, a scris Musk pe platforma socială X, controlată […]
13:20
Antena 1 a făcut anunțul oficial. Când începe Asia Express – Drumul Eroilor și care sunt cele 9 echipe care au acceptat noua aventură # Gândul
Antena 1 a făcut anunțul oficial legat de emisiunea Asia Express – Drumul Eroilor! În curând, telespectatorii vor putea urmări noul sezon al show-ului pe micile ecrane. Nouă echipe au acceptat provocarea de a parcurge mii de kilometri, departe de casă și confort! Iată care sunt echipele și ce spune Irina Fodor, prezentatoarea TV, despre […]
13:20
Azi este marți, 12 iulie, iar GÂNDUL vă urează să aveți o zi minunată! Banc: „Combinație puternică” pe VOYO. – Bă nebunule am o combinație puternică, într-o săptămână sar de un milion de euro dar îmi trebuie 1005 euro ca să încep, îmi dai? – La ce dracu își trebuie 1000 și 5 euro? – […]
13:10
Creșterea economică merge cu frâna de mână trasă! 1%, cifră optimistă pentru Isărescu. Vine recesiunea? # Gândul
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a transmis în cadrul conferinței de presă în care a prezentat raportul trimestrial asupra deficitului bugetar din august 2025 că: „în următoarele 12 luni, economia va merge cu o creștere de 1%, deși sunt optimist”. Guvernatorul BNR a declarat referitor la evoluția economică a țării că se va înregistra o creștere […]
13:10
Sebastian Burduja propune „cel mai bun scenariu” la Capitală: Selectarea unui candidat unic. Supun dezbaterii propunerea de a organiza alegeri primare # Gândul
„Am lansat zilele trecute un apel la unitate între toate partidele proeuropene din București”, scrie, mar’i, liberalul Sebastian Burduja, fost candidat PNL la Primăria Capitalei. Acesta vine cu o propunere menită să salveze situația în cazul în care ar exista probleme pentru desemnarea unui candidat sau candidați pentru fotoliul de primar general al Capitalei. Sebastian […]
13:00
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în proximitatea localității Berceni, spre Frumușani, la limita dintre județele Ilfov și Giurgiu și se manifestă cu flacără deschisă și degajări masive de fum. În proximitatea localității Berceni, spre Frumușani, la limita dintre județele Ilfov și Giurgiu, a izbucnit un incendiu de vegetație uscată care se manifestă cu […]
13:00
Mugur Isărescu: „În următoarele 12 luni, economia va merge cu o creștere de 1%, deși sunt ușor optimist!” # Gândul
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a transmis în cadrul conferinței de presă în care a prezentat raportul trimestrial asupra deficitului bugetar din august 2025 că: „în următoarele 12 luni, economia va merge cu o creștere de 1%, deși sunt optimist”. Creșterea economică merge cu frâna de mână trasă! 1%, cifră optimistă pentru Isărescu. Vine recesiunea? Guvernatorul […]
13:00
Turneul MUSICA PROHIBITA. Diana Jipa și Ștefan Doniga, cei doi muzicieni români de Cartea Recordurilor, vor face înconjurul Pământului pentru a treia oară, în trei ani consecutivi # Gândul
Cei doi muzicieni români de Cartea Recordurilor vor stabili o nouă premieră mondială pentru muzica clasică: violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga vor face înconjurul Pământului pentru a treia oară în trei ani consecutivi cu un nou turneu de concerte. Anul acesta, proiectul lor poartă numele MUSICA PROHIBITA și este dedicat compozitorilor interziși de […]
12:50
La ora 18:30 intram în direct cu voi pe canalul de YouTube – ProSport și discutăm despre meciul de la Galați, încă un penalty refuzat Rapidului în acest sezon și evoluția din acest start de campionat a echipei voastre favorite. Vă spunem și ce jucători revin în derby-ul cu FCSB și suntem curioși cum vedeți […]
12:50
Locurile în care poți să fi amendat dacă parchezi chiar dacă ai plătit taxa de staționare. Care pot fi consecințele suplimentare # Gândul
Soferii riscă amenzi mai mult decât usturătoare dacă parchează pe locurile speciale de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități și stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice, chiar dacă au plătit o taxă de parcare, nu au voie să ocupe abuziv locurile destinate persoanelor cu handicap. În țară, au început mai multe controale în parcările publice pentru […]
12:50
INCENDIU de vegetație uscată la granița județelor Ilfov și Giurgiu. Pompierii intervin de urgență # Gândul
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în proximitatea localității Berceni, spre Frumușani, la limita dintre județele Ilfov și Giurgiu și se manifestă cu flacără deschisă și degajări masive de fum. În proximitatea localității Berceni, spre Frumușani, la limita dintre județele Ilfov și Giurgiu, a izbucnit un incendiu de vegetație uscată care se manifestă cu […]
12:40
FOTO / Oana Sîrbu dă detalii despre FIUL său. ”Mă trezesc acum că am copil de 16 ani şi jumătate şi mi-e dor de el de când avea 4-5 ani” # Gândul
Oana Sîrbu, în vârstă de 57 de ani, a făcut decarații despre fiul său, Alexandru, ăe care l-a adoptat în urmă cu ani. Oana Sîrbu este una dintre cele mai delicate prezențe de pe scena artistică din țara noastră. Artista a cucerit generații întregi de români cu rolul Dana interpretat în seria de filme ”Liceenii”, […]
12:40
Summit-ul Trump-Putin declanșează un protest masiv în Alaska: „Împotriva prezenței unui criminal de război internațional” # Gândul
Reprezentanții organizației Stand Up Alaska anunță un protest masiv în Anchorage, Alaska, în data de 14 august 2025, cu doar o zi înaintea summit-ului SUA-Rusia. Protestul se va desfășura sub sloganul „Alaska este alături de Ucraina”, iar organizatorii îndeamnă locuitorii să iasă în stradă pentru a susține suveranitatea statului ucrainean în fața agresiunii ruse. Scopul […]
12:40
Victor Ponta anunță: „Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8%. USR moare de grija lui Ion Iliescu” # Gândul
Deputatul Victor Ponta, fost premier al României, tocmai a anunțat că „au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8% – fără ca cineva să vă spună direct!”. Informația a fost publicată pe pagina sa de Facebook. În urmă cu puțin timp, fostul premier Victor Ponta a publicat câteva date referitoare la creșterea ratei inflației în […]
12:40
Statul european în care ajungi la închisoare sau ești amendat dacă lași gunoi pe stradă. Ce se întâmplă dacă arunci un muc de țigară pe jos # Gândul
Statul european în care ajungi la închisoare sau ești amendat dacă lași gunoi pe stradă. Legea a intrat în vigoare, recent, și se aplică tuturor cetățenilor, fără excepții. Iată ce se întâmplă dacă arunci un muc de țigară pe jos. Într-un stat european a intrat în vigoare o nouă lege, recent, care sancționează anumite comportamente […]
12:30
Mircea Abrudean le sugerează liderilor coaliției să discute informal: „Poate e nevoie de o comunicare mai bună” # Gândul
Liberalul Mircea Abrudean, președintele Senatului, a comentat marți pe marginea blocajului care s-a creat în coaliție după ce PSD a anunțat că nu mai participă la ședințe dacă nu îi sunt respectate mai multe cerințe. Acesta a declarat că e nevoie de o comunicare mai bună în coaliție. „Eu cred că se poate lucra la […]
12:20
Vești proaste de la BNR. În ziua în care INFLAȚIA ajunge aproape de 8%, Isărescu anunță că greul vine în septembrie # Gândul
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, anunță o creștere semnificativă a inflației în trimestrul al doilea, influențată de fenomene meteo extreme, creșterea costurilor cu forța de muncă și deprecierea cursului de schimb, în cadrul prezentării Raportului trimestrial asupra inflației, programată pentru marți. „Avem 3 șocuri majore pe care le vom resorbi dacă evităm efectele secundare. În septembrie […]
12:20
Mugur Isărescu: „Suntem campioni la deficit bugetar, inflație și dobânzi. Creșterea datoriei publice este INEVITABILĂ # Gândul
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu a atras atenția asupra situației economice delicate a țării. „Suntem campioni la deficit bugetar și la inflație. Suntem campioni și la dobânzi.” Acesta a subliniat că orice încercare de reducere a dobânzilor fără o analiză atentă a cauzelor fundamentale este un efort inutil. „Orice încercare de a reduce dobânzile fără să […]
12:20
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta, marți, Raportul trimestrial asupra inflației. Potrivit unui comunicat de presă al Băncii Naționale a României, rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării cotelor de TVA și […]
12:10
Bancul de marți aduce în lumină un dialog pe WhatsApp între două persoane. „Te-am rugat să te maturizezi”, îi spune o persoană celeilalte. Discuția stârnește amuzamentul. Spor la râs! – Te-am tot rugat să te maturizezi și să începi și tu să vezi viața așa cum e, dar văd că tu te ții de copilării […]
12:10
Războiul din Ucraina: Liderii din 26 de state UE salută inițiativa lui Trump de a pune capăt conflictului. Ungaria nu a semnat comunicatul comun # Gândul
Liderii a 26 dintre cele 27 de state din cadrul Uniunii Europene au salutat, marți, eforturile diplomatice ale președintelui SUA, Donald Trump, dar au insistat pentru o „pace corectă și durabilă” în Ucraina, prin respectarea „integrității teritoriale”. Într-un comunicat comun, semnat de reprezentați din 26 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (Ungaria […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.