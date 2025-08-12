Magistrații roșii cer o întâlnire ”de urgență” cu Bolojan: ”Campanie susținută de subminare a profesiei de magistrat”
Aktual24, 12 august 2025 17:00
Patru asociații ale magistraților au solicitat o întâlnire ‘de urgență’ cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre efectele pe care ‘campania susținută de subminare a profesiei de magistrat’, din ultimii trei ani, le are asupra încrederii publice în autoritatea judecătorească. Aceste asociații s-au remarcat în regimul Dragnea prin susținerea legilor menite să afecteze independența […]
Tranzacție majoră în presă: G4Media a fost cumpărat de Radu Budeanu (Gândul, CanCan, Mediafax)
G4Media, site condus de Dan Tapalagă și Cristian Pantazi, a fost cumpărat de trustul de presă patronat de Radu Budeanu. Suma achiziției nu a fost făcută publică. Compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, anunță semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, anunță G4Media. Grupul G4Media reunește […]
Zaharova delirează din nou: "Liderii UE au inventat un inamic rus pentru a-și ascunde eșecurile economice/ Astăzi, asistăm la apogeul eforturilor rusofobe"
După adoptarea declarației comune de susținere a Ucrainei în ajunul întâlnirii dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, din Alaska, ministerul rus al Afacerilor Externe și-a reluat retorica obișnuită împotriva Occidentului colectiv pe care îl acuză de dezinformare și că urmărește o înfrângere strategică a Rusiei prin sprijinul pe […]
Președintele Dan îi enervează iar pe "suveraniști". Mesaj cu privire la întâlnirea ditre Putin și Trump
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația comună care afirmă că ”pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”. ”Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului […]
Drulă anunță că îl va alunga pe "mafiotul" Nicolae Cristescu din Piața „16 Februarie" din Bucureștii Noi: "Știu ce înseamnă să te lupți cu mafia. Am făcut-o la metrou"
Cătălin Drulă, candidat la Primăria Capitalei, a anunțat marți că daca va ajunge primar al Capitalei îl va alunga pe Nicolae Cristescu, patronul pieței „16 Februarie” din Bucureștii Noi. Cristescu, apropiat de PSD și de Gabriela Firea, s-a reorientat recent către Călin Georgescu. ”Știu ce înseamnă să te lupți cu mafia. Am făcut-o la metrou, […]
Vîntu își face partid, anunță că vrea să scoată România din UE cu ajutorul lui Georgescu: "Îi voi pune la dispoziție tot ce are nevoie"
Afaceristul penal Sorin Ovidiu Vîntu a anunțat pe TikTok că va lansa un nou partid, peste câteva luni, al cărui scop principal va fi să scoată România din Uniunea Europeană. „Occidentul reprezintă torționarii poporului român, de aceea în septembrie voi lansa mișcarea RO EXIT și vă garantez că această mișcare va spulbera tot”, a anunțat […]
Ciolacu scoate capul, îi dă lecții lui Bolojan. Susține că el a guvernat mai bine: "Am salvat de la faliment 40% din gospodăriile populației și peste 95% dintre IMM-uri"
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu a avut marți o ieșire agresivă la adresa lui Ilie Bolojan după ce s-a anunțat că inflația a crescut la 7,8%. ”Inflatia a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse. […]
Presshub: „De ce ne atrage comunismul? Trecutul care amenință să înghită viitorul României"- un interviu cu istoricul Dorin Dobrincu
Pe 21 iulie, INSCOP publica un sondaj care arată că 66% dintre români sunt de părere că Nicolae Ceaușescu a fost un lider „bun” pentru România. Efectul sondajului a fost puternic, dar de scurtă durată, arată acum o analiză făcută tot de INSCOP: milioane de vizualizări în primele trei zile, după care o scădere dramatică […]
Ce caută jandarmii înarmați în stațiile de metrou. Explicații oficiale, în timp ce iar răsar teorii conspiraționiste: "Vor să sperie și să isi arate puterea asupra cetățenilor"
Jandarmeria Română a venit marți cu explicații după ce în stațiile de metru au fost observați jandarmi înarmați cu arme automate. ”Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Prezența lor are un caracter preventiv și face parte […]
Nord-coreenii declară că muncesc „ca sclavii" în Rusia: "Dormim în containere maritime murdare, supraaglomerate, infestate cu insecte". Ei sunt păziți de securiști de la Phenian
Moscova a apelat în repetate rânduri la Phenian pentru a o ajuta să lupte în război, folosindu-se de rachetele, obuzele de artilerie și soldații nord-coreeni. Mii de nord-coreeni sunt trimiși să muncească în condiții asemănătoare sclaviei în Rusia pentru a acoperi o lipsă uriașă de forță de muncă, exacerbată de invazia continuă a Ucrainei de […]
UE își extinde producția de rachete și muniții la niveluri istorice: "Creștere de șapte ori a producție"
După invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, care și-a arătat ambițiile de a recâștiga sfera de influență în estul Europei, țările europene se pregătesc de război. Companiile europene de apărare își extind capacitatea de producție de trei ori mai rapid decât înainte ca Rusia să atace Ucraina, relatează Financial Times. Zonele industriale […]
Averea obscenă a lui Viktor Orban: suveranist cu castel dotat cu animale exotice (zebre) și încălzire sub pavajul parcului. "Telefoanele muncitorilor sunt confiscate"
Un scandal a izbucnit în Ungaria după ce deputatul independent Ákos Hadházy a publicat fotografii ale conacului neterminat al prim-ministrului Viktor Orbán din Hatvanpuszta, care include o grădină cu palmieri și un zoo privat. Ákos Hadházy a publicat fotografii ale proprietății familiei Orbán din Hatvanpuszta, care, potrivit lui Gergely Gulyás, ministrul responsabil cu Cabinetul Primului […]
Președinții României și Moldovei au vizitat Parohia Ortodoxă din Ghidighici: "Vizită istorică"
Parohul Bisericii ‘Acoperământul Maicii Domnului’ din satul Ghidighici le-a mulțumit președinților Republicii Moldova și României, Maia Sandu și Nicușor Dan, care au vizitat duminică lăcașul de cult situat în apropiere de Chișinău. ‘Exprim profundă recunoștință Înalților Oaspeți pentru dragoste, timpul oferit din agenda lor făcând această vizită istorică în Parohia Ortodoxă din Ghidighici’ a transmis […]
Zelenski anunță că este pregătit să accepte înghețarea liniei frontului și cere din nou aderarea la NATO. Rusia cere în plus o treime din Donețk
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a purtat discuții cu liderii europeni înainte de întâlnirea președinților rus și american din Alaska, a subliniat că Ucraina nu va accepta nicio propunere din partea lui Trump dacă aceasta implică renunțarea la controlul asupra altor teritorii ucrainene. În același timp, Zelenski le-a spus aliaților europeni că este deschis încetării […]
Americanii se tem de surprize: spațiul aerian de deasupra orașului Anchorage va fi complet închis în perioada întâlnirii dintre Donald Trrump și Vladimir Putin
Autoritățile americane vor închide spațiul aerian deasupra orașului Anchorage, cel mai mare din Alaska, pe 15 august, ziua în care este programată întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut oficial pe site-ul Administrației Federale pentru Aviație (FAA), care a publicat o notificare privind restricțiile de zbor. Potrivit […]
Compania germană Rheinmetall a anunțat că va dubla producția de obuze de artilerie destinate Ucrainei
Rheinmetall, unul dintre cei mai importanți producători europeni de echipamente militare, intenționează să dubleze producția de obuze de artilerie de 155 mm destinate Ucrainei. Inițial, fabrica planificată avea o capacitate anuală de peste 150.000 de obuze, însă, la solicitarea autorităților ucrainene, această cifră a fost revizuită în creștere, urmând să atingă aproximativ 300.000 de obuze […]
Spectacol ceresc: Perseidele ating apogeul în această noapte, când vor fi vizibili aproape 100 de meteori pe oră
Unul dintre cele mai așteptate și spectaculoase fenomene astronomice ale verii, curentul de meteori Perseide, va atinge apogeul în noaptea de 12 spre 13 august și va putea fi observat și din România. În condiții ideale, departe de poluarea luminoasă a orașelor, se pot vedea până la 100 de meteori pe oră. Perseidele sunt resturi […]
Cârciuma din zona Gării Buzău care a aparținut, în perioada noiembrie 1894 – noiembrie 1895, dramaturgului Ion Luca Caragiale, imobil declarat monument istoric, a fost scoasă la vânzare, acolo funcționând de-a lungul timpului ultima covrigărie cu cuptor pe tule de pământ. Imobilul numără cinci camere, un beci domnesc cu boltă, în suprafață de 60 de […]
Un inspector ANAF a scăpat de închisoarea cu executare deoarece judecătorii au considerat că a luat o mită prea mică
Un inspector din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (ANAF), surprins în flagrant în timp ce primea mită într-o toaletă de hotel, a scăpat de închisoare cu executare. Curtea de Apel Ploiești a decis definitiv, în data de 24 iulie 2025, să îi reducă pedeapsa de la 4 ani de închisoare la 3 ani cu suspendare, […]
Budăi a făcut calcule ca să nu se mai facă schimbări în administrație: "Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 de măsuri propuse de premierul Ilie Bolojan"
Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 de măsuri propuse de premierul Ilie Bolojan, anunță fostul ministru al Muncii, deputatul Marius Budăi. Pachetul 2 de măsuri este menit să reformeze administrația locală și să elimine ”privilegiile”, așa cum a anunțat însu Potrivit unei postări făcute de acesta […]
Orban sabotează și declarația liderilor UE de susținere a Ucrainei înaintea summitului Trump-Putin: "Frontierele internaționale nu ar trebui modificate prin forță"
Liderii celor 26 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat o declarație comună de susținere a Ucrainei în ajunul întâlnirii dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, din Alaska,. Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, nu a semnat documentul. Acest lucru este demonstrat de textul declarației liderilor Uniunii Europene, aprobată […]
USR revine: "Avem şi noi un drept care trebuie respectat, de a ridica un semn de întrebare cu privire la ce a lăsat în urmă Ion Iliescu"
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că reprezentanţii USR sunt ”sută la sută aliniaţi” cu propunerile PSD privind eliminarea privilegiilor, propuneri anunţate luni de liderul partidului, Sorin Grindeanu. Diana Buzoianu a vorbit şi despre atitudinea PSD privind decesul lui Ion Iliescu, afirmând că, aşa cum PSD are dreptul de a solicita onoruri pentru fostul preşedinte, şi […]
Donald Trump susține că era decis să impună sancțiuni drastice Rusiei, dar apelul la dialog al lui Putin l-a impresionat atât de mult încât le-a anulat
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a impus sancțiunile și tarifele secundare promise împotriva Rusiei pentru că a fost impresionat de solicitarea de dialog direct făcută de omologul său rus, Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă susținute de liderul american, în cadrul căreia acesta a explicat schimbarea de strategie. […]
În România, rata inflației a urcat în luna iulie la 7,8%, pe fondul scumpirilor record la energie, fructe și servicii
Rata anuală a inflației a crescut puternic în luna iulie, atingând 7,84%, potrivit datelor publicate astăzi. Este cel mai ridicat nivel din ultimele 18 luni, cu o creștere semnificativă a prețurilor în toate categoriile majore de consum. Cele mai accentuate scumpiri s-au înregistrat la mărfurile nealimentare, cu 8,18%, urmate de mărfurile alimentare (7,67%) și servicii […]
Ucraina ia în calcul renunțarea la regiunile deja ocupate de Rusia, dar nu acceptă alte cedări teritoriale
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis liderilor europeni că respinge orice plan de pace propus de președintele american Donald Trump care ar implica cedarea unor teritorii aflate încă sub controlul Kievului. Totuși, oficiali occidentali au semnalat o posibilă deschidere din partea Ucrainei pentru a accepta, în mod temporar, controlul de facto al Rusiei asupra regiunilor […]
Organizațiile civice anunță organizarea de proteste masive în Anchorage, sub deviza „Alaska este cu Ucraina", înaintea întâlnirii Trump-Putin
Organizația civică Stand Up Alaska a anunțat proteste masive în Anchorage, programate pentru joi, 14 august, cu o zi înainte de întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin. Summitul, care va avea loc pe 15 august în Alaska, vizează găsirea unei soluții diplomatice pentru încetarea războiului ruso-ucrainean, cu mediere americană, […]
Nou incident aviatic în Statele Unite: două avioane s-au ciocnit pe o pistă de aterizare din Montana, iar unul dintre ei a luat foc
O coliziune aviatică gravă a avut loc luni după-amiază pe pista aeroportului Kalispell City Airport, în statul american Montana, implicând două aeronave de mici dimensiuni. Incidentul s-a produs în jurul orei 14:00, când o aeronavă privată, de tip Socata TBM 700, a lovit un avion parcat în timp ce încerca să aterizeze, provocând un incendiu […]
Tragedie în Sardinia: Un copil de 4 ani, de origine română, a murit din cauza insolației severe, după ce s-a încuiat accidental în mașina familiei
Un băiat de 4 ani, fiul unor turiști de origine română aflați în vacanță în Sardinia, a murit la spitalul Gemelli din Roma după ce a suferit o insolație severă. Copilul fusese găsit inconștient într-o mașină parcată în soare, în apropierea locuinței de vacanță din localitatea Olmedo, în nord-vestul insulei. Potrivit informațiilor obținute de carabinierii […]
Cel mai mare fragment de rocă marțiană găsit pe Pământ a fost vândut cu peste 5 milioane de dolari, dar autoritățile din Niger suspectează o tranzacție ilegală
Un fragment rar de meteorit provenit de pe planeta Marte, considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra, a fost vândut luna trecută la o licitație în New York cu peste 5 milioane de dolari, stabilind un nou record mondial. Obiectul, denumit NWA 16788, cântărește aproape 25 de kilograme și a fost găsit în 2023 […]
Noul proiect privind pensiile private prevede că acestea pot fi încasate ca rentă viageră pe viață, dar nu vor putea fi lăsate moștenire
Noua propunere legislativă privind pensiile private, promovată de Ministerul Muncii, a stârnit un val de reacții din partea cetățenilor, experților și partidelor politice. Conform proiectului, românii care ajung la vârsta pensionării vor putea opta pentru o rentă viageră – o pensie plătită pe viață –, însă fără posibilitatea ca sumele rămase nefolosite să fie moștenite, […]
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a solicitat o anchetă independentă după uciderea a șase jurnaliști în Gaza de către trupele israeliene
Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, a cerut o anchetă independentă și imparțială privind moartea a șase jurnaliști palestinieni, majoritatea angajați ai postului Al Jazeera, uciși într-un atac aerian israelian în Fâșia Gaza. Apelul a fost făcut public prin purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, care a declarat că Guterres este profund […]
Oligarhul pro-rus Ilan Şor oferă 3.000 de dolari pe lună celor care ies în stradă să conteste guvernul de la Chişinău
O nouă tentativă de destabilizare a ordinii publice provoacă îngrijorare în Republica Moldova, după ce oligarhul fugar și liderul formațiunii interzise „ȘOR”, Ilan Mironovici Șor, a lansat un apel video în care îndeamnă cetățenii să participe la proteste antiguvernamentale în schimbul unor plăți lunare de până la 3.000 de dolari. Apelul a fost publicat în […]
Președintele SUA, Donald Trump, a prelungit cu 90 de zile armistițiul comercial cu Beijingul
Președintele american Donald Trump a decis să prelungească cu 90 de zile armistițiul comercial cu Beijingul privind tarifele vamale, a relatat luni presa americană, cu doar câteva ore înainte de finalul teoretic al acestui armistițiu dintre cele două puteri. Potrivit Reuters, șeful statului a semnat un decret pentru a oficializa prelungirea acestui armistițiu. Aflați într-o […]
Fanatismul admiratorilor lui Georgescu: un individ a vrut să se arunce cu capul înainte asupra idolului, a fost luat pe sus de jandarmi – VIDEO
Incident la sosirea lui Călin Georgescu, luni, la sediul IPJ Ilfov, unde a trebuit să semneze pentru controlul judiciar. Un individ a încercat pur și simplu să se arunce asupra idolului său, Călin Georgescu. La apropierea lui Georgescu, un individ îmbrăcat cu tricou galben, s-a aruncat pur și simplu în mulțimea care îl înconjura pe […]
Supărare mare în India. Tarifele impuse de Trump au provocat apeluri la boicotarea bunurilor americane
De la McDonald’s și Coca-Cola, de la Amazon și Apple, multinaționalele americane se confruntă cu apeluri la boicot în India, deoarece liderii de afaceri și susținătorii prim-ministrului Narendra Modi încurajează protestele împotriva tarifelor americane. India, cea mai populată țară din lume, rămâne o piață crucială pentru mărcile americane, care s-au extins rapid pentru a ajunge […]
Ucraina se pregătește pentru un nou val de propagandă rusească înainte de întâlnirea Trump-Putin. Ce pune la cale Moscova
Ucraina se pregătește pentru un nou val de activare a propagandei rusești, menit să destabiliza sprijinul intern și internațional în contextul negocierilor, schimburilor militare și întâlnirilor importante de stat, potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării. Înainte și după întâlnirea președintelui american Donald Trump cu Vladimir Putin în Alaska, propagandiștii ruși vor intensifica campaniile de discreditare a […]
Salvarea vine din Est. Comerțul Germaniei cu Europa de Est este în plină expansiune – în special cu Polonia și Ucraina
Economia germană slăbește. În timpul crizei, Europa de Est, în special, se impune ca o regiune cu un mare potențial. Comerțul cu Polonia atinge noi recorduri, iar exporturile le depășesc pentru prima dată pe cele către China. Ucraina înregistrează, de asemenea, cifre de creștere impresionante, relatează televiziunea germană N-TV. Având în vedere incertitudinea globală crescândă, […]
Centrala nucleară Gravelines, din nordul Franței, sa fost oprită, luni, temporar, din cauza unei „prezențe masive și imprevizibile a meduzelor” în filtrele sale, a declarat grupul energetic EDF. Meduzele au blocat sistemul de răcire și au cauzat oprirea automată a patru unități de la centrala nucleară. Amplasamentul din nordul Franței a fost închis după incident, […]
Dacă îl ascultai pentru prima dată în viață pe liderul PSD Sorin Grindeanu la conferința de presă de după anunțarea faptului că partidul „e dispus să se întoarcă, condiționat” la guvernare” ai fi putut crede că ai dat de cel mai reformist om politic din România. Grindeanu cerea rapid „eliminarea privilegiilor”. Despre care nu are […]
Președintele american Donald Trump a anunțat, luni, că departamentul de poliție din Washington va fi plasat sub controlul autorităților federale și că militari ai Gărzii Naționale vor fi desfășurați în capitala țării pentru a combate creșterea criminalității. „Desfășor Garda Națională pentru a ajuta la restabilirea legii, ordinii și siguranței publice în Washington D.C. Capitala noastră […]
Trump a mutat portrete ale familiei Bush și a lui Obama în locuri mai puțin vizibile din Casa Albă. Portretul lui Biden va avea aceeași soartă când va fi terminat
Președintele american Donald Trump iubește aurul. După ce s-a mutat înapoi la Casa Albă, Trump a împodobit Biroul Oval cu tot felul de elemente aurii. Sub Trump, biroul celui mai puternic om din lume seamănă cu orice altceva, dar nu cu un loc de muncă. Conform Der Spiegel, șeful statului se pare că se amestecă […]
"Vineri plec în Rusia" – o nouă gafă a lui Trump. Ce planuri are cu Putin: "Vom încerca să recuperăm o parte din teritoriul Ucrainei"
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în cadrul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin. „Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat teritoriul cel mai valoros. Vom încerca să recuperăm o parte din acest teritoriu pentru Ucraina”, a declarat […]
Senatorul columbian și candidat la președinție Miguel Uribe a murit la două luni după ce a fost împușcat în cap într-un atac țintit care a șocat națiunea sud-americană. Bărbatul în vârstă de 39 de ani a fost lovit de trei gloanțe – două în cap și unul în picior – la un miting de campanie […]
Activistul și jurnalistul palestinian Awdah Hathaleen ar fi filmat momentul în care a fost împușcat de un colonist israelian. Acesta, eliberat de instanță din lipsă de probe
Noi imagini video par să arate momentul în care activistul și jurnalistul palestinian Awdah Hathaleen a fost ucis, de un colonist israelian care a tras asupra lui în timpul unei confruntări cu palestinieni neînarmați în Cisiordania ocupată luna trecută. Awdah Hathaleen, în vârstă de 31 de ani, a fost activist, profesor de engleză și tată […]
Fondul suveran al Norvegiei renunță la acțiunile pe care le deține la 11 companii israeliene
Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, a anunțat, luni, că își vinde acțiunile pe care le deține la 11 companii israeliene din cauza situației din Gaza și Cisiordania. Anunțul vine în urma unei revizuiri urgente lansate săptămâna trecută în urma relatărilor din mass-media conform cărora fondul avea o participație într-un grup israelian […]
Trump s-a impus: Nvidia și AMD vor acorda SUA 15% din profitul din vânzările de cipuri în China
Giganții producători de cipuri Nvidia și AMD au convenit să plătească guvernului SUA 15% din vânzările de semiconductori în China, citând o sursă apropiată situației, relatează BBC. Acest lucru face parte dintr-un acord de obținere a licențelor de export către a doua cea mai mare economie a lumii. „Respectăm regulile stabilite de guvernul SUA pentru […]
Dovezi că a fost apă pe Marte. Roverul Curiosity al NASA a descoperit roci asemănătoare coralilor în formă de floare
Roverul Curiosity al NASA a realizat imagini cu roci asemănătoare coralilor și în formă de floare de pe Marte, despre care se estimează că au miliarde de ani vechime. Pe 24 iulie, roverul a trimis imagini cu o rocă erodată de vânt, cu o lățime de aproximativ 2,5 cm, care seamănă cu o bucată de […]
Secretarul general al Națiunilor Unite, António Guterres, a condamnat uciderea jurnaliștilor Al Jazeera în Gaza într-un atac aerian israelian, a declarat luni purtătorul său de cuvânt. „Secretarul general solicită o anchetă independentă și imparțială cu privire la aceste crime recente”, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, citat de The Guardian. „Cel puțin […]
Emmanuel Macron a condamnat planurile Israelului de a-și intensifica operațiunea militară în Gaza, numindu-le un „dezastru iminent” și a propus o coaliție internațională sub mandatul Națiunilor Unite pentru stabilizarea Gazei. Potrivit The Guardian, ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, criticase deja vehement planurile anunțate vineri de Benjamin Netanyahu. „Franța condamnă vehement planul guvernului israelian care […]
Un val de căldură care a cuprins Europa a adus, luni, temperaturi de peste 40 de grade Celsius în sudul Franței și în Balcanii de Vest, alimentând incendii de vegetație, declanșând alerte meteorologice și forțând evacuări în mai multe țări, oamenii de știință avertizând că este continentul cu cea mai rapidă încălzire din lume. Incendii […]
