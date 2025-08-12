Convorbire telefonică între preşedinţii Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski

08:10

Până la ora 10:00 în această dimineaţă mai este activ codul roşu de caniculă care marchează de ieri judeţele Mehedinţi şi Dolj. Sunt anunţate temperaturi de 41 de grade şi disconfort termic ridicat. Tot până la aceeaşi oră este activ şi codul portocaliu de arşiţă, care vizează judeţele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea. Aici, maximele […]