Convorbire telefonică între preşedinţii Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski
Rador, 12 august 2025 18:30
Realizator: Mihaela Enache – Președintele Nicuşor Dan a vorbit astăzi la telefon cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. În cadrul discuțiilor, șeful statului a reafirmat sprijinul României pentru o pace justă și durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității territoriale a acestei țări. Nicuşor Dan l-a asigurat pe Volodimir […]
Acum 30 minute
18:30
Acum o oră
18:10
În București, Primăria Generală extinde rețeaua de culoare dedicate transportului public. În următoarele săptămâni vor fi amenajate benzi unice pe încă 10,5 km, astfel că se va ajunge în total la peste 65 km, dintre care 35,5 km exclusiv pentru autobuze. Noile benzi vor fi disponibile pe sensul spre Piața Romană, de pe Bulevardul Lascăr […]
18:10
„O pace nedreaptă în războiul dintre Ucraina şi Rusia va duce doar la preluarea de mai mult teritoriu ucrainean” (Volodimir Zelenski) # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că o pace nedreaptă în războiul Ucrainei cu Rusia nu va dura mult timp și va duce doar la preluarea de către forțele ruse a mai mult teritoriu ucrainean. „O pace mai degrabă mimată decât autentică nu va rezista mult timp și nu va face decât să încurajeze […]
18:00
Certificare NATO pentru un detaşament al forţelor aeriene germane de a executa misiuni de poliţie aeriană în România # Rador
Realizator: Mihaela Enache – Un detașament al forțelor aeriene germane a primit astăzi certificarea din partea NATO pentru a executa misiuni de poliție aeriană întărită în următoarele opt luni în România. Ceremonia a avut loc la Baza 57 aeriană „Cpt. aviator Constantin Cantacuzino” de la Mihail Kogălniceanu. Reporter: Sorin Cealera – Evenimentul de astăzi marchează […]
Acum 2 ore
17:40
CFR Călători pune la dispoziția publicului în următoarele zile întreaga sa capacitate de transport disponibilă pentru minivacanța prilejuită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Potrivit unui comunicat al companiei, va fi suplimentat numărul de vagoane la „Trenurile soarelui”, în perspectiva organizării serbărilor dedicate Zilei Marinei Române pe litoral. Pentru a evita asupraaglomerarea, CFR Călători le recomandă […]
17:00
Centrala nucleară Gravelines din Franţa a fost oprită din cauza unui banc de meduze care a intrat în sistemul de răcire # Rador
Patru reactoare de la centrala nucleară Gravelines din Franța vor fi repuse în funcțiune pe parcursul săptămânii, puțin mai târziu decât se prevăzuse inițial – au arătat marți datele Companiei „Électricité de France” (EDF). Reactoarele au fost scoase din funcțiune din cauza unui banc de meduze care a intrat în sistemele de răcire. Centrala din […]
16:50
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat declarația comună a liderilor europeni dinaintea întâlnirii Trump-Putin # Rador
Președintele Nicușor Dan salută eforturile liderului de la Casa Albă, Donald Trump, de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a găsi o soluție de pace justă și durabilă. Într-un mesaj pe internet, șeful statului anunță că a semnat declarația comună de dinaintea întâlnirii de vineri din Alaska dintre […]
Acum 4 ore
15:40
Locuitorii evacuați la Praid se pot întoarce la casele lor miercuri după-amiază, după ce Comitetul pentru Situații de Urgență din judeţul Harghita a decis, în ședința sa de marți, suspendarea ordinului de evacuare – a anunțat marți președintele Consiliului Județean Harghita, Botond Barna Bíró, care a declarat într-un mesaj video că decizia a fost luată […]
15:30
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, îi îndeamnă pe cetăţeni să cumpere alimente produse și prelucrate în țară # Rador
Realizator: Mihaela Enache – Plafonarea la 20% a adaosului comercial la inputurile din agricultură ar duce la scăderea semnificativă a prețurilor la produsele agricole – estimează ministrul Florin Barbu, care spune că va propune această măsură în guvern. El îi încurajează pe cetățeni să cumpere alimente produse și prelucrate în țară, pentru a sprijini firmele […]
15:20
Ucraina propune crearea unei platforme internaționale pentru dezvoltarea dreptului umanitar internațional, cu scopul de a răspunde noilor provocări, de a acoperi lacunele juridice și de a introduce sancțiuni preventive pentru încălcarea acestui drept – potrivit Ukrinform. Agenţia notează că ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a făcut o declarație în acest sens în deschiderea conferinței […]
15:20
Un nou incendiu de vegetație uscată a necesitat intervenția pompierilor în zona localităților Vărăști, Berceni și Frumușani # Rador
Un nou incendiu de vegetație uscată a necesitat azi intervenția pompierilor în zona localităților Vărăști, Berceni și Frumușani, situate la limita județelor Ilfov și Giurgiu. A fost afectată o suprafață de aproximativ 40 de hectare, iar potrivit ISU București-Ilfov, rafalele de vânt au favorizat extinderea incendiului. La fața locului au fost trimise 17 autospeciale de […]
Acum 6 ore
14:40
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că nu există motive de rupere a alianței de guvernare # Rador
Realizator: Mihaela Enache – Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, consideră că nu există motive de rupere a alianței de guvernare, atâta timp cât toate partidele din coaliție au ca obiectiv eliminarea privilegiilor și reformarea statului. El afirmă că revenirea la masa dialogului trebuie să fie soluția pentru depășirea acestei situații de criză politică. Mircea Abrudean: […]
14:20
Realizator: Cătălin Gomboș – Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a prezentat, astăzi, raportul trimestrial asupra inflaţiei. Potrivit acestuia, BNR şi-a modificat în urcare prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an, la 8,8% de la 4,6 procente anterior. Iulian Olescu are detalii. Reporter: După publicarea datelor statistice de astăzi, pentru luna iulie, care arată […]
14:10
La microfon, Elvira Chilaru
13:40
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că armata rusă nu dă semne că ar intenționa să oprească războiul. Dimpotrivă, potrivit lui Zelenski, mișcările recente ale trupelor ruse indică pregătiri pentru noi operațiuni ofensive. Această declarație vine în contextul în care liderii Uniunii Europene au emis un comunicat de sprijin pentru Ucraina, cu puțin timp înaintea […]
12:50
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea. Ep. XXVI Tratatul arabo-bizantin din 12 august 678 o pace temporară la porțile Constantinopolului # Rador
Introducere În vara anului 678, Imperiul Bizantin și Califatul Omeiad au încheiat un tratat care a pus capăt, pentru o perioadă, atacurilor anuale ale flotei arabe asupra Constantinopolului. Acest acord a reprezentat un moment de respiro pentru capitala bizantină, după ani întregi de presiune militară intensă. Context istoric În a doua jumătate a secolului al […]
12:50
Alegeri sub asediu: cum a fost anulat votul moldovenilor în 1857 și cum au câștigat unioniștii # Rador
Introducere Anul 1857 găsea Principatele Române într-un moment de maximă efervescență politică. Războiul Crimeii (1853–1856) modificase echilibrul de forțe în regiune, iar Tratatul de la Paris din 1856 plasase Moldova și Țara Românească sub garanția colectivă a celor șapte Mari Puteri europene: Franța, Marea Britanie, Austria, Prusia, Rusia, Sardinia și Imperiul Otoman. Scopul era reformarea […]
Acum 8 ore
12:40
Autorităţile şcolare din Arad au propus Ministerului Educaţiei reorganizarea a 20 de unităţi de învăţământ din judeţ # Rador
Autorităţile şcolare din Arad au propus Ministerului Educaţiei reorganizarea a 20 de unităţi de învăţământ din judeţ. Este vorba atât de şcoli gimnaziale, grădiniţe, dar şi licee, iar nouă dintre acestea urmează să-şi piardă personalitatea juridică. Motivul principal al acestor reorganizări este lipsa de elevi sau preşcolari. Într-unul din cazuri, o şcoală gimazială dintr-un cartier […]
12:30
Incendiul de vegetaţie din apropierea satului Ilindenţi a pătruns în Parcul Naţional Pirin din Bulgaria # Rador
Incendiul de vegetaţie din Munţii Pirin, care arde de 19 zile, a pătruns pe teritoriul Parcului Naţional Pirin din Bulgaria, a declarat directorul parcului, Rosen Banenski, citat de postul naţional de televiziune BNT. Focul a cuprins aproximativ 1,7 hectare de vegetaţie situate în zone înalte ale munţilor, accesul fiind extrem de dificil din cauza altitudinii […]
11:30
A fost emis un cod galben de caniculă valabil pentru aproape întreaga jumătate de vest a ţării # Rador
Meteorologii au anunţat pentru miercuri un cod galben de caniculă valabil pentru aproape întreaga jumătate de vest a ţării. Astfel, de la ora 12:00, această avertizare va viza Maramureşul, Crişana, Banatul, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei, unde temperaturile vor fi deosebit de ridicate, local va fi caniculă şi disconfort termic. Temperaturile maxime se vor încadra […]
11:20
Rata anuală a inflației a urcat în luna iulie la 7,84%, potrivit celor mai recente date publicate de INS # Rador
Rata anuală a inflaţiei a urcat luna trecută la 7,84%, de la 5,7% în iunie – anunţă Institutul Naţional de Statistică. Cele mai mari creşteri au fost la energie electrică – 63%, fructe proaspete – 39%, urmate de legume şi conserve de legume – cu aproape 16% şi cafea – cu 14%. La capitolul servicii, […]
11:00
Premierul australian a afirmat că Benjamin Netanyahu este în stare de negare referitor la consecinţele pentru civilii din Gaza # Rador
Premierul australian Anthony Albanese a declarat că Benjamin Netanyahu este in stare de negare, la o zi după ce a afirmat că Australia va recunoaşte statul palestinian. „Oprirea ajutoarelor şi apoi pierderea de vieţi în jurul acelor centre de distribuire a ajutoarelor sunt absolut inacceptabile. Am vorbit cu premierul Netanyahu. Mi-a spus din nou ce […]
Acum 12 ore
10:10
Liderii UE au semnat o declaraţie în care susţin că Ucraina trebuie inclusă în discuţiile de pace # Rador
Liderii UE au publicat o declaraţie comună în care susţin că poporul Ucrainei trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul, pe fondul îngrijorărilor că ţara este exclusă. Declaraţia, care nu a fost semnată de Ungaria, susţine, de asemenea, că discuţii semnificative de pace pentru Ucraina nu pot avea loc decât în contextul unei încetări […]
08:50
Violonista virtuoasă din Kazahstan, Layla Tazhibayeva, extinde posibilitățile acustice ale acestui instrument străvechi # Rador
Layla Tazhibayeva este o renumită muziciană kazahă, cunoscută pentru tentativele sale neobosite de a depăși limitele sunetului tradițional. Instrumentul la care cântă este kobizul, numit deseori „vioara kazahă”. Kobizul poate fi întâlnit în două variante principale: kobizul academic, care seamănă cu o vioară clasică, în timp ce kyl-kobizul este o versiune tradițională antică sculptată dintr-o […]
08:40
Forțele de Apărare ale Ucrainei au alungat trupele ruse din două localităţi – Stepne și Novokostiantinivka, situate în regiunea Sumi – potrivit unui comunicat remis luni seară. „Luptătorii din Regimentul 225 de Asalt, prin acțiuni decisive, au împins unitățile inamice dincolo de granița de stat a Ucrainei” – a arată în mesajul transmis de Statul […]
08:30
EVENIMENTE INTERNE – Senat * Ora 11:00 – Sesiune extraordinară: Şedinţă în plen. Pe ordinea de zi se află informarea cu privire la proiectele de lege referitoare la aprobarea unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului din 8 august. Ședință la sediul Senatului și online – Administrație * Miercurea-Ciuc: Conferinţă de presă organizată de Primăria municipiului […]
08:30
Senatul se reuneşte astăzi de la ora 11:00 în plen într-o sesiune extraordinară. Pe ordinea de zi figurează o informare referitoare la ordonanţele de urgenţă adoptate de Guvern săptămâna trecută. Este vorba despre actul normativ care asigură fondurile necesare pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”. Cealaltă ordonanţă […]
08:30
Vulcanul Kliucevskoy din Kamceatka a erupt din nou, aruncând lavă şi cenușă la o înălțime de zece kilometri # Rador
Marți dimineață, vulcanul Kliucevskoi din Kamceatka a erupt din nou, aruncând o coloană de cenușă la o înălțime de 10 km deasupra nivelului mării, precizează Echipa de Intervenție la Erupții Vulcanice Kamchatka (KVERT) a Institutului de Vulcanologie și Seismologie a Filialei din Extremul Orient al Academiei Ruse de Științe. Erupția vulcanului continuă. Activitatea vulcanului rămâne […]
08:20
Democraţii din SUA l-au acuzat pe Donald Trump de abuz de putere după ce acesta a anunţat detaşarea Gărzii Naţionale în Washington # Rador
Democraţii din Statele Unite l-au acuzat pe Donald Trump de abuz de putere după ce acesta a anunţat că va detaşa Garda Naţională în Washington D.C. care să preia controlul asupra Poliţiei. Primarul Muriel Bowser a afirmat că măsura este neliniştitoare. Vorbind alături de preşedintele Trump luni, la Casa Albă, Secretarul apărării, Pete Hegseth, a […]
08:20
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat că niciun acord de pace pentru Ucraina care nu implică ţara nu va fi implementat. În declaraţiile pentru BBC, ea a făcut din nou un apel pentru includerea liderului ucrainean în discuţiile de vineri dintre preşedintele Trump şi preşedintele Putin, în Alaska. Donald Trump a afirmat că în […]
08:10
Până la ora 10:00 în această dimineaţă mai este activ codul roşu de caniculă care marchează de ieri judeţele Mehedinţi şi Dolj. Sunt anunţate temperaturi de 41 de grade şi disconfort termic ridicat. Tot până la aceeaşi oră este activ şi codul portocaliu de arşiţă, care vizează judeţele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea. Aici, maximele […]
08:10
A doua sesiune a examenului de Bacalaureat continuă cu proba scrisă obligatorie a profilului # Rador
A doua sesiune a examenului de Bacalaureat continuă astăzi cu proba scrisă obligatorie a profilului, iar mâine are loc cea la alegere a profilului şi specializării. Potrivit Ministerului Educaţiei, elevii care aparţin minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă pe 14 august. La această sesiune s-au înscris peste 30. 000 de […]
Acum 24 ore
03:10
LE MONDE: La Festivalul de la Locarno, „Dracula”, filmul devastator al lui Radu Jude despre inteligența artificială # Rador
În filmul de ficțiune al cineastului român, aflat în competiție pentru Leopardul de Aur de la Locarno, un scenarist testează diferite povești cu vampiri cu ajutorul inteligenței artificiale. O tragi-comedie excesivă, hilară și disperată Commedia dell’arte, dar și tragic, așa cum se întâmplă adesea la Radu Jude, al cărui demers explorează ravagiile societății de consum […]
02:50
La noi, ploaia de meteori – Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale verii, va atinge în nopțile următoare maximul de activitate, când este posibil să se vadă până la 100 de meteori pe oră, în zonele ferite de lumină din afara orașelor. Curentul este activ însă pe tot parcursul lunii august. În […]
00:50
Înotătorul Avram Iancu din Petroșani a devenit primul om din lume care a traversat înot Europa pe principalele cursuri de apă # Rador
Înotătorul Avram Iancu din Petroșani a devenit primul om din lume care a traversat înot Europa pe principalele cursuri de apă. Bibliotecar de meserie, Iancu a înotat în 2017 fluviul Dunărea, în 2023 a străbătut înot fluviul Rin, iar acum Canalul Main. Despre această performanță are detalii corespondentul RRA Ilie Pintea. Reporter: Avram Iancu a […]
00:50
Donald Trump a amânat cu încă 90 de zile creşterea taxelor vamale pentru bunurile din China (presa americană) # Rador
Presa americană a anunţat că preşedintele american, Donald Trump, a acceptat să amâne impunerea unor taxe vamale mai mari pentru produsele din China, în condiţiile în care continuă discuţiile în vederea unui acord comercial. Conform informaţiilor, Trump a semnat un ordin executiv prin care amână cu încă 90 de zile taxele vamale, care ar fi […]
00:20
În perspectiva întâlnirii de vineri dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, presa internațională înregistrează o activitate diplomatică febrilă. ”Europa într-o cursă frenetică pentru a influența poziția SUA înainte de discuțiile Trump-Putin”, titrează Reuters, în timp ce Politico scrie despre summitul de urgență ce ar urma să fie organizat miercuri prin teleconferință, […]
11 august 2025
22:10
Cele două tronsoane importante din Autostrada Moldovei vor fi terminate până în august anul viitor din bani europeni nerambursabili (Alexandru Nazare) # Rador
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că cele două tronsoane importante din Autostrada Moldovei, Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani, vor fi terminate până în august anul viitor din bani europeni nerambursabili. Într-o postare pe Facebook, ministrul precizează că, atât în negocierile cu Comisia Europeană, cât și cu Ministerul Fondurilor Europene, au fost folosite argumente privind spațiul fiscal și […]
22:10
Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritorii Rusiei, în cadrul unui acord de încetare a focului, indică Donald Trump # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că îi va spune lui Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, când se va întâlni cu acesta vineri în Alaska. Trump s-a arătat însă precaut în legătură cu rezultatul discuţiilor, afirmând că va fi vorba de o „întâlnire de informare”. Domnul Trump a subliniat că îşi doreşte […]
22:00
Aproape toate mărcile de bere fără alcool comercializate în România conțin până la șase aditivi alimentari # Rador
Aproape toate mărcile de bere fără alcool comercializate în România conțin până la șase aditivi alimentari, iar cantitatea de zahăr ajunge și la 16 grame la 100 dex mililitri. Potrivit unui studiu realizat de Organizația Privată de Protecție a Consumatorilor InfoCons, au fost analizate pe baza etichetelor 32 de tipuri de bere fără alcool și […]
22:00
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat o serie de măsuri menite să consolideze legăturile cu diaspora, în contextul Zilelor Diasporei, dedicate cetățenilor moldoveni din străinătate. Potrivit acestuia, guvernul urmărește să încurajeze revenirea acasă și să stimuleze investițiile în comunitățile locale. Într-o postare pe Facebook, Dorin Recean a evidențiat mai multe inițiative recente, inclusiv acorduri […]
21:50
Turiștii aflați la mare pot beneficia de consultații medicale gratuite în stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia # Rador
Turiștii aflați la mare săptămâna aceasta pot beneficia de consultații medicale gratuite în stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia. Campania de prevenție ajunsă la cea de-a cincea ediție este o inițiativă a Universității de Medicină și Farmacie ‘Carol Davila’ din București, alături de alți parteneri. Peste 40 de medici rezidenti și specialiști oferă celor […]
21:50
Rusia nu dă semne că ar intenţiona să pună capăt ostilităţilor în Ucraina, afirmă Volodimir Zelenski # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat luni că nu există semne că Rusia ar intenționa să pună capăt ostilităților în Ucraina. „Dimpotrivă, își mută trupele și forțele într-un mod care să le permită lansarea unor noi operațiuni ofensive”, a precizat Zelenski în discursul său de seară, citând un raport al serviciilor de informații ale Ucrainei./mbrotacel/cpodea […]
21:40
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Kaja Kallas, a declarat luni că UE va lucra la al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și a avertizat împotriva oricăror concesii făcute Moscovei. „Atât timp cât Rusia nu a acceptat un armistițiu complet și necondiționat, nici măcar nu ar trebui să discutăm despre concesii”, a […]
19:30
Plenul Senatului se reuneşte mâine de la ora 11:00 în sesiune extraordinară, pentru informarea senatorilor despre ordonanţele de urgenţă adoptate de guvern săptămâna trecută. Este vorba despre actul normativ care asigură fondurile necesare pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”. Cealaltă ordonanţă vizează finalizarea procesului de restituire, în […]
19:10
Donald Trump nu a precizat ce se va întâmpla în legătură cu posibila aplicare de taxe vamale mai mari pentru China # Rador
Președintele american Donald Trump a evitat luni o întrebare legată de prelungirea termenului limită din 12 august pentru aplicarea unor taxe vamale americane mai mari produselor chinezești, spunându-le reporterilor: „Vom vedea ce se întâmplă„, dar lăudând cooperarea de care a dat dovadă China în discuțiile cu SUA. „Ne-am descurcat foarte bine cu China. După cum […]
18:50
Donald Trump a spus că va prelua controlul asupra poliției din Washington și că va desfășura Garda Națională în capitală # Rador
Președintele Donald Trump a declarat luni că plasează Departamentul de Poliție din Washington sub control federal și ordonă Gărzii Naționale să trimită efective în capitala națiunii pentru a combate ceea ce a numit un val de ilegalitate, în ciuda statisticilor care arată că infracțiunile violente au atins cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de […]
Ieri
18:00
Germania va organiza miercuri o întâlnire virtuală a liderilor europeni, cu obiectivul de a discuta despre modalităţi de a exercita presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, înainte de o discuţie a liderilor europeni cu președintele american Donald Trump, a declarat luni un purtător de cuvânt al guvernului german. Președintele ucrainean Volodimir […]
18:00
Într-un articol din „Izvestia”, Maria Zaharova îl acuză pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, de fascism # Rador
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, susține direct fascismul Europei, cerând să nu fie recunoscute noile teritorii rusești, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, într-un articol publicat site-ul publicației „Izvestia”. Diplomatul rus a subliniat că Rutte, într-un interviu acordat CBS, în care a cerut refuzul recunoașterii legale a noilor […]
18:00
Armenia și Azerbaidjanul au publicat luni textul unui acord de pace mediat de SUA, angajându-se să-şi respecte reciproc integritatea teritorială și să pună capăt oficial unui conflict de aproape patru decenii. Acordul a fost încheiat la Washington, vinerea trecută, când președintele azer Ilham Aliev și premierul armean Nikol Paşinian s-au întâlnit cu președintele american Donald […]
